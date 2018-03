Rescatemos el cabaret

Voz 1 00:00 ha reiniciado como Bear va es curioso

Voz 1312 00:50 por un músico ambulante pues tocaba en las que poco a poco empezar a ofrecerse más espectáculos en el siglo XIX funcionó hasta crear un género propio de espectáculos que eran territorios de libertad de provocación de diversión o de libertinaje desenfreno de cadencioso y eran otros quienes los pujaban algunos grandes movimientos intelectuales de finales del siglo XIX y principios del XX se gestaron en las mesas de de esos cabarets de esos de esos locales canallas de París de Berlín y en España en esa época de Barcelona curiosamente no espectáculos con mucho humor transgresión sátira todo bien aderezado con el erotismo la ambigüedad sexual que en esa época era de las mayores provocaciones este género ha sobrevivido en algunos lugares con mayor o peor fortuna a veces casi como una atracción turística común como él Moulin rouge y otras reinventando se en formato de gran espectáculo pero hoy queremos hablar de quiénes quieren reactivar lo más o menos tal como era o darle un toque de modernidad total no Roberto ojea los buenos días hola buenos días te Abbasi Roberto G Alonso vale vale estoy como eh Roberto G Alonso es coreógrafo bailarín es un buen amigo ahora no sabía cómo Marte es ya digo un prestigioso coreógrafo un gran actor de hecho está representando en estos días en el Espai Brossa en la seca en el BOR que recomiendo quién pues te por Barcelona que vaya a haberlo a mí no me escribió Tennessee Williams Tennessee Williams porque no me conocía es una obra maravillosa

Voz 6 02:25 sí lo doy todo no tiene nada que ver con con el cabaret pero pero eso no era verdad decirlo porque es una obra maravillosa yo te lo agradezco además acabamos mañana domingo sólo se queda hoy

Voz 1312 02:35 Ana osea que así nos lo decía ollas en pasaba bueno hablamos del cabaret porque has puesto en marcha eh tu compañía Dabo Marín Carmen Milan y Victor Peralta ha dispuesto una inicia en marcha una iniciativa muy curiosa llamas Cabaret trece es algo casi clandestino

Voz 6 02:53 sí como como algunos de los cabarets de los que hablabas del siglo de principios del siglo veinte en Barcelona en el Paralelo además estamos muy cerquita del Paralelo

Voz 7 03:03 eh eran así en trabas en una boutique en una tienda hay en la Liga

Voz 6 03:11 será la trastienda muy bien pues estaba el cabaret y pasaban cosas estaban cosa sí entonces nosotros hemos querido ambientar un poco cómo cómo era aquello y hemos transformado el local de ensayo de la compañía en en

Voz 7 03:27 local que nos traslada un poco a aquella época

Voz 1312 03:31 aquella época de principios del siglo XX es una de las calles perpendiculares al Parallel a esa mítica arteria de la revista les dio el espectáculo del teatro en Barcelona

Voz 6 03:43 una calle

Voz 1312 03:44 no muy ancha poeta Cabañas calle estrecha una calle pública de Poble si típica de de ese barrio es un local realmente entra así el mobiliario y todo a los cortinajes de terciopelo te te llevan a a esa época yo decía que que el cabaret es era más un género centro a P O porque en Gran Bretaña en Reino Unido triunfo has el muy si Hall quizá y aquí la revista

Voz 6 04:10 sí lo que pasa que la revista no te creas en en Viena también había revistas que el que luego en en la época de la Guerra de los bienes los bienes es exacto en entreguerras vinieron y también potenciaran aquí la revista o o en París también había las grandes revistas con

Voz 7 04:30 con con la y la bailarina la bailarina

Voz 6 04:41 esta negra a que no se nota que es por la mañana eh que yo no estoy despierto por la mañana pues Josephine Baker fue una gran referencia aquí en Barcelona cuando ella trajo sus espectáculos de revista que era una revista muy grande a Barcelona triunfaron mucho pero el cabaret clandestino venía venía de otra manera no de pero eran grandes consumidores de cabaret clandestino y literatos como Segarra Segarra era muy asiduo a los cabarets clandestina el doctor pero que sí sí sí

Voz 1312 05:20 vale también nos acompaña el single Castro ocultas detrás buenos días si alguien busca tu nombre en Google ahora mismo Quijano X esta sin Le Castro va a encontrar algo así

Voz 8 05:31 soy valenciana soy valenciana muy valenciana me gusta mucho mi tierra eh soy muy valenciana me gustan las cosas típicas de Valencia lo típico la naranja la paella el intercambio de sobres con dinero negro

Voz 9 05:45 a ver definitiva ya me gusta mucho la horchata lo que tiene que ver esto con el con el cabaret mira nada y todo y bueno esto es esto es centrales instando estándar Comedy que se llama los monólogos

Voz 1312 05:58 es que si yo te dedicas eres monólogos

Voz 6 06:01 está principalmente

Voz 9 06:03 T pero como digo yo para pagar el alquiler pues nada me encontré con este género un poco de de rebote y bueno al final me ha atrapado

Voz 1312 06:12 bastante bueno tú me decía el otro día cuando yo te hacía esta pregunta hablábamos me decías es que es un poco el cabaret incorporaba mucho de esta improvisación de estos de estos monólogos que pues eso incluían descaro la actual y comentar la actualidad desde un punto de vista satírico no dejaban de ser cómo cambian un espacio de bufones no correcto sí

Voz 9 06:34 sí es lo que se dice un poco del del cómico de estándar a día de hoy no que es como el bufón contemporáneo no el que dice las cosas que pican las que las que no se deben de decir pero puede decirlo porque está

Voz 6 06:45 claro el cabaret era un espacio donde

Voz 7 06:48 todo el establishment que estaba ahí se podía Se podía criticar se podía era el lugar donde entraba si parecía que aquello podía hacer no eliminaban las normas si entonces la crítica a lo establecido estaba ahí no hay y el cabaret servía para

Voz 1312 07:08 eso no pues si le Castro pasado de del Comité Central o lo sigue manteniendo pero ahora lo vas a compaginar con un espectáculo nada más y nada menos que en el Molino que es el templo como de de las varietal

Voz 9 07:21 Teatro favorito

Voz 1312 07:22 estrenáis estrenadas aquí en Barcelona nada en la semana querías el día siete cómo va a ser ese espectáculo como va a ser esa Seal más cabaretera si tú lo has dicho puede decir

Voz 9 07:32 sí básicamente destrozado he cogido mi una luego lo destrozado hiló este este punto Caballero como digo yo llegue al molino pedir trabajo y me dijeron bruto hace burlesque yo dijera la el yo que hago qué es eso a exigido exacto busquen Wikipedia burlesque y entonces pues ya hecho he preparado unos momentos Burlesque lo que llamado momentos Burlesque para intercalar con el monólogo irle dado un punto más teatral al monólogo Non porque el el Standard que solemos hacer los cómicos de carretera que decimos que vamos más a trabajar en locales de comedia algún teatro pero no normales más como para sitios así de noche no evidentemente no es el mismo código que con cima un escenario como el del Molino con lo cual es una adaptación para para que la cosa luzca hablas de burlesque

Voz 1312 08:21 en las que has has pillado no para no perder un poco tu esencia de hablo de perdón que actuar hablabas de hacer un espectáculo con unos toques de no cosas yo te pregunto qué estética porque la estricta es muy importante que estéticas adoptado tú que tienes esa ese estilo tan tan fresca

Voz 9 08:39 era por decirlo así una avenida que optado para pues el Burlesque más claro yo Pin Up un poquito de hecho el el la imagen del cartel que creo que rescato hoy tengo la última prueba de vestuario es un un top el toque llevo me lo regaló Merche Mar cuando ambos míticas de ese es el molino coincidí con ella en el Festival de Burlesque el año pasado yo también

Voz 1312 09:05 trabajado porque inaugure el nuevo Molino anda el donde va ella actuar sí porque es estar intentando recuperar un poquito el espíritu de de ese molinos

Voz 6 09:16 yo hice el espectáculo inaugural era el coreógrafo de del espectáculo inaugural del nuevo Molino hace siete años ahora estuve durante un año también haciendo algún número allí como como actor algún número de burlesca además eh

Voz 1312 09:30 el El Vestuario decía que es muy importante y en vuestro espectáculo cabaret trece también

Voz 6 09:35 en esa es una cara que es curioso porque es una caracteriza una característica muy muy mía yo tengo tengo un punto fregona lista Holly

Voz 1312 09:47 tienes frío porque no todo el mundo sabrá quién es

Voz 6 09:49 un un humor y un transformer transformista italiano también de de de de principios de siglo XX que se cambiaba delante del público con una rapidez increíble podía hacer en dos minutos pues a lo mejor diez personajes no de repente de cambios de vestuario entonces el cambio de vestuario es una cosa muy intrínseca en los trabajos que hago con con la compañía incluso en los en los infantiles hay mucho cambio de vestuario en en el Tennessee Williams lo que estoy haciendo en La Seca continuamente conlleva nuevamente me cambio veintiuno veintiuna veces como el hilo conductor de que lo que va explicando la historia son a través de los vestidos que estaba poniendo no en el cabaret lo mismo en el cabaret cada escena vamos cambiando lo de de de vestuario y estamos los osea mientras alguien está haciendo un número en en el escenario bueno en el escenario en el espacio porque ahí no hay un escenario sino que hay un espacio donde convive con con con el propio espectáculo mientras otros los otros bailarines Oyón Nos estamos cambiando para el siguiente número no aquel vestuario es muy importante

Voz 1312 11:07 hay una cosa que es preguntó a los dos en aquella época ya decíamos que era otra la moral que al entrar en el cabaret se difuminan las normas morales éticas Si política si hiciera un poco un espacio de libertad ahora en que puedes decir y hacer lo que quieras un poco

Voz 6 11:23 hoy no hay gente que está encarcelada eh por decir lo que pienso

Voz 10 11:28 tener hace que sea un momento bueno pero cuando lo mismo yo creo que va ya me callo

Voz 1312 11:38 no pero cómo se consigue la esa transgresión que siempre conlleva la

Voz 9 11:42 el género más se consigue bueno yo por mi experiencia además en en los bares con la gente de la calle con la España profunda y la Cataluña profunda que la gente se escandaliza mucho todavía por muchas cosas yo tengo una mentalidad de pues es muy barcelonesa muy llevo aquí quince años muy abierta y me sorprendo todavía me sorprendo cuando voy a a sitios pequeños y tal como la gente el explota a la cabeza con sólo decir pues yo qué sé que soy bisexual por ejemplo les expuso

Voz 1312 12:09 a la cabeza yo Flip yo creo que sí

Voz 6 12:11 muchos tabús todavía que que que venimos de donde venimos que que se está viendo que hay un poso poso que que todavía es muy conservador está en muchas cosas in que yo creo que creía vamos que éramos más avanzados de lo que somos a veces creemos que son modernos

Voz 1312 12:34 más de lo que son de lo que somos entonces de repente te das

Voz 6 12:36 venta que que hoy en día en la era internet donde tú puedes buscar puedes ver puedes eso luego a la hora de tú a tú del directo cambia es decir cuando tú vas a ver una película puedes la película sabes que está allí no tú te miras en la planta de de Internet y sabes que está en la pantalla pero cuando estás en directo y tienes cerca al público de repente el público se siente como un bar sí sí sí sí sí sí

Voz 1312 13:08 el una de las maneras de sorprender es a partir de algo tan sencillo como una coreografía yo creo con el striptease ya no ya digamos que no escandaliza como tal como tal como número quizá el único el único truco sea darle un toque estético y de danza maravilloso no me refiero a en el cabaret tres años momento que tú les vas despojando de ropa a Dabo

Voz 6 13:38 eso sí mientras va caminando

Voz 1312 13:41 no es electrizante con esta música que estamos escuchando cosas deben tener Santi dices sé que es un striptease vale pero los están haciendo de una forma tan maravillosa tan bonita que se te se te quedas sin respirar

Voz 6 13:55 qué bien y no por ver el acuerdo era porque está muy bien está muy bien abonó porque a mí también me ha me gusta añadir a algo más es decir si que el el objetivo final es que tú vas a saber un cuerpo desnudo casi casi desnudo del todo pero en estos tres minutos que dura esa canción On o en los minutos que dure el número yo quiero añadirle algo más no ese algo más es a una pequeña historia explicar algo que sobre todo a través de la danza no porque el lenguaje palabra y ahora con el monólogo Yo lo lo veo mucho el monólogo o la palabra tiene tiene algo que es muy claro que es muy directo no entonces tienes que para ir a la metáfora tienes que dar vueltas pero la danza ya lo lleva implícito es decir no es directo lo que tú haces es una metáfora no es es llegas a explicarlo a través del movimiento mientras lo estás explicando se produzca esa cosa magnética de mirar ahí sí que es verdad que vas quitando ropa pruebas quitando ropa con esa metáfora no añadiendo ejecutivo finales quedarse desnudo pero entre medio hemos explicado algo no a través del movimiento

Voz 11 15:20 exacto

Voz 1312 15:24 que me estaba contando si lo hará que hablábamos de de ser modernos y tal que tú eres normalmente el tu forma de de hacer monólogos tu forma de ser es muy descarada muy directa e Canberra se podría algo alguien puede decir hay un poco ordinario tal diciendo las cosas esto te genera problemas como chica todavía se Catal eh esto la gente como que les chirría le molesta que hables abiertamente de sexo menciones directamente por supuesto

Voz 9 15:53 sí sí sí de hecho hace poquito me ocurrió que al terminar en estaban en el Pirineo haciendo un bolo y en en el descanso viene el dueño y le digo bueno está un poco fríos a lo mejor no me dice bueno es que claro con lo has hecho alguna chica diciendo esas cosas una chica diciendo estas cosas indica Eva allá que cosas que podemos decir cosas que no podemos decir perdona eh pero yo lo he hecho mal toda la vida que siempre dicho lo que a mí de saber si es muy fuerte este tema

Voz 6 16:22 hablábamos de los tabús no

Voz 9 16:25 a que cualquiera que pongas tus

Voz 1312 16:27 juegos es dices lo dice un chico va aleja que gracioso completarlo hizo una chica y me chirría el First que banda rango que reconoce

Voz 9 16:37 sí sí completamente de hecho estoy quiero hacer un experimento me muero parece un experimento que es que un día adaptar mi texto para una voz masculina hay que la haga un chico yo estar entre el público y ver la reacción porque

Voz 12 16:47 o de que se lo comen con patatas pero muchísimo muchísimo y lo digo porque es que de hecho existen esos monólogos yo creo que nadie los cuestiona te pueden gustar más o menos pero

Voz 9 16:58 en cambio contigo es notas como que sí que sí completamente y no sólo eso hay muchas más cosas que podríamos entrar con este tema

Voz 1312 17:05 un día de la mujer en la confundía hacemos en el tema bueno oye que te va a ir muy bien en el Molino que creo que es tu hábitat que va a pasa en casa sí bueno lo conozco es si si ya has estado escenario ya ya lo de casa Roberto y tú sigue con tu arte con esas sesiones casi clandestinas de cabaret son para cuarenta personas sólo los lunes y tienes que reservar por Facebook por Facebook

Voz 6 17:33 sagrado e instar a Facebook que es Cabaret tres

Voz 12 17:35 en Instagram arroba trece cabaré

Voz 1312 17:38 te digo es como estar en un salón privado en que te escena y actuando nada ahí al a tus pies muchísimas gracias a los dos provenir escuchando

Voz 6 17:45 vale cabaré