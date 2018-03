Una película para la paella

Voz 1 00:00 no no no no

Voz 2 00:11 bueno yo sólo quiero decir que vivimos en una sociedad es donde todos debemos respetar las decisiones judiciales y cuando la justicia nos llama pues debemos comparece

Voz 3 00:27 a vivir que son dos días

Voz 1312 00:29 Lourdes Lancho

Voz 4 00:47 a punto está de salir el trono de la Cofradía de la Santa comedia también conocida como tertulia de cómicos de vivir mi vida no puesto

Voz 5 00:57 puesto el vuelo

Voz 4 00:59 a los pies Pedro Aznar Antonio Castelo Llum Barrera repartidos por toda España con la geografía de esta piel de toro llamada España aquí también

Voz 1312 01:11 a los dos era Aznar también no fuera John barrera que estás en Radio Mallorca yo si ellos a es que las fiestas

Voz 4 01:18 es guardar hay que venir a toca mares que dicen en catalán no yo creo que poquito a tratar madre tocar más oye si por qué guay láser la semana pasada el Jerte que envidiar ahí no no te perdiste nada acabé comimos falta de los Lores acabé un poco saturado tengo que decir que comí tantas migas que al día siempre llega a casa tiene una barra de pan no sé no soy dio muy desagradables

Voz 5 01:41 buena idea que la escena era migas morcilla cabrito Charo

Voz 1312 01:47 es la felicidad

Voz 4 01:49 pura para mí esa cima les digo llevamos un gintonic Castelo se pone como para no que para hijas van a tener que transcurrir

Voz 5 01:58 pocos el técnico hace eso en mi programa anual en centrales y tengo que estar todo lo delgado que pueda dentro de lo que puedo

Voz 4 02:07 por ejemplo una faja no te preocupes yo me echó verano sea con eso que os diga después de esa visita tiene mucho Vega

Voz 1312 02:12 verá en serio no es mentira

Voz 4 02:15 Segovia es me Comín suelen tomen ganó

Voz 5 02:17 cierto el seis de abril actuó en el Palacio de la Prensa en Madrid que quería decirlo atadas entradas en Atrápalo Harpo

Voz 1312 02:23 venga arriba en La Ventana de las promociones sí sí pastelería

Voz 4 02:28 deposita Castilla liberal a la tele para las mejores milhojas de Valencia admitió da mientras

Voz 1312 02:33 nos iba a preguntar cuántas procesiones habéis visto así en plan cachondeo pero viendo la tele realmente lo difícil es no verlas porque está toda la tele todas las transmisiones posible he visto he visto más procesiones a bares que claro las otras es que solo

Voz 5 02:48 yo creo que soy el único cristiano y aquí no pero grado que cráneos de verdad y tengo que decirlo que me parece un coñazo enorme no creo que Dios quiera que que estemos ahí echando tantas horas branding no nos yo lo creo deben sabéis que creo mucho en Dios pero es que no creo que Dios quiera unos nos tragamos estén

Voz 4 03:05 Oña que sólo oye por cierto sabes que mi hija me ha sorprendido esta mañana con una cosa Lourdes si pruebas entender las dos lo vais Antequera hay otra como si casi yo no le hablar nunca

Voz 5 03:14 de esta historia no el otro día al dios serás como Castelo

Voz 4 03:20 a mi hija pues pues escúchame porque no sé si las lo ha entendido bien está paseando por casa estos totalmente verídico a un bebé una bebé concretamente una muñeca nunca rito por el pasillo diciendo que es la niña Jesús

Voz 6 03:32 bueno no Ayón Tejerina

Voz 1312 03:34 es un guardia es creer pero es muy polémico

Voz 4 03:37 si todo va bien está alarguen salía vacunado

Voz 1312 03:40 en poco olla habéis habéis escuchado a Rajoy en el la el corte que hemos puesto para para abrir esta tertulia como no las sabe la reacción que tuvo a la huida de Marta Rovira de la justicia podemos lo sabes Gemma M M punto Rajoy el Partido Popular respetan siempre las decisiones iniciales aunque estaría en un disco duro de un ordenador en

Voz 4 04:03 es un problema las donaciones del ya en la respetan en los discos duros tanto dos mil no

Voz 7 04:09 las decisiones judiciales depende de lo que digan quiero decir

Voz 1312 04:13 vamos a hacer un poco de memoria vamos a irnos al treinta de mayo del año pasado la Sección Segunda de la Sala Penal cita a Mariano Rajoy para que declare como testigo en el juicio del caso Gürtel de forma presencial que dijo entonces el portavoz del PP en el Congreso Rafael Hernando

Voz 8 04:30 donde yo respeto tamaño las decisiones de los jueces de la Audiencia Nacional eh pero el tienen ustedes entender que yo tengo que mantener también mi criterio no es que esta comparecencia es absolutamente innecesaria

Voz 4 04:44 no tiene nada que aportar que es improcedente EFE los llama démosle comparecer aunque sea

Voz 5 04:51 también tienen que creo que en ningún aspecto de la vida de mi vida mi criterio ha valido para para nada nada es uno de los Hernando nunca

Voz 4 04:59 Fernando Gabriel lo hoy me he tomado la libertad de hacer un poco

Voz 5 05:02 escolar que hacer un poco de investigación El diario apunta es que no no has querellaron

Voz 4 05:09 tanta gente se apellida Rajoy en España aunque ya no

Voz 5 05:12 a harían no lo sé

Voz 4 05:15 no lo sé todavía y salen ciento noventa personas oye si no sabemos qué me punto Rajoy es en él Arabia Swanson anula Manuel Manuel Rajoy sólo son ciento noventa entrevistas señor juez como Ramón que Rajoy claro puede ser son ciento noventa personas a las que poner delante decir es usted me punto Rajoy habrá alguno que diga

Voz 1312 05:32 el me sigue venga que tenemos mucho por delante vamos a Ramos el Consejo de Ministros se dejó el trabajo hecho antes de vacaciones aprobaron el martes de Semana Santa antes de irse el proyecto de presupuestos de dos mil dieciocho con seis meses de retraso tan sólo las cuentas públicas incluyen una subida del sueldo de los funcionarios mejoras en las pensiones más bajas y una ligera bajada una ligera rebaja de IRPF a ver se dice se comenta hay gente mal pensada que cree ver que son unos presupuestos marcados por el dos mil diecinueve que va a ser un año electoral pero vamos a vamos a no ser tan mal pensado

Voz 4 06:29 el hombre no nace si si hubiera sido así hubieran prometido la vuelta de Mecano que esos Un gana votos presupuestos

Voz 5 06:36 no parece él es el Gobierno como cuando le pides presupuestado Fontanella te lo da cuando les Charles yo expresó on lo en este hondo al presupuesto del dos mil nueve del dos mil diez

Voz 7 06:48 sí siguiente anotar se pueden aprobar pero luego ya veremos si se llevan a término no

Voz 1312 06:54 ahora ya veremos igual que sanear y siempre es más caro que el caso es que no el caso es que son unas cuentas publicas que van a servir sólo para medio año ya que entre unas cosas y otras van a aprobar definitivamente más o menos a final de junio por lo pronto Rajoy cuenta con el aval expreso de un solo partido a ver si eso ocurre cuál podría ser

Voz 4 07:10 a partir de cannabis como otros decir animalista ese tiene pinta de decir que sí a todo y Weis de todo Cualición Canaria por aquello de que a veces dicen que si no porque no no no tiene casi la verdad

Voz 1312 07:23 ahí se ciudadano a ETA

Voz 6 07:26 que es made in claro

Voz 1312 07:27 que escenificó el acuerdo apropiándose de casi todas las medidas más populares aunque muchas ya fueran decisiones previstas desde hace tiempo Albert Rivera pues hizo lo que haríamos todos apuntarse el tanto no

Voz 9 07:38 tenía básicamente anunciarles que hemos un acuerdo para apoyar los presupuestos del dos mil dieciocho después de que el Gobierno haya aceptado y seguido

Voz 4 07:48 ante las exigencias de Ciudadanos ya estaban hasta muy elegante porque yo soy él hubiera dicho y este es mi pene hubiera hecho Madeleine punto entonces quitándole

Voz 7 07:58 n Se está como en nuestra políticas está haciendo como muy norteamericana no es de he comprado una bolsa de os voy a dar una rueda de prensa si todo es como como muy por fuera y el otro dato

Voz 5 08:10 es que ha sido tu el que el que ha estado de acuerdo en eso eso es como decir que ha sido tuvo la verdad que contesta antes de que con tu magia oscura de las ligado no

Voz 1312 08:21 no habrá que mi novia me engañó con todos mis amigos pero lo he dejado

Voz 5 08:23 yo a los pocos minutos

Voz 1312 08:26 de de la comparecencia de Rivera salió el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro para quitarle importancia al al papel de ciudadanos o como él lo llama habitualmente al partido naranja los recién llegados

Voz 10 08:36 el acuerdo que ha anunciado ciudadanos es muy positivo para España pero es evidente que Ciudadanos es un partido recién llegado a la arena política en nuestro país los proyectos lo que sentar al Gobierno

Voz 1312 08:48 eh bueno cuando un hermano mayor te deja claro que por mucho que no te crees tú eres el pequeño saber si nos iba a ser siempre detrás One Direction yo soy Rosendo Hernández escuchó Montoro siempre le veo como

Voz 7 09:01 hablando como los tirándose los tirantes un poco no de arriba abajo

Voz 1312 09:03 sí es indiscutible es Riggs que cuida el de exacto el Ministerio de Hacienda estima que la recaudación marcará un nuevo máximo histórico alcanzará los doscientos diez mil quince millones de euros lo que supone un aumento del seis por ciento a ver algunas sugerencias para Montoro como cómo puede utilizar todo ese dinero de más que igual igual va justito es igual

Voz 5 09:26 m a mi se me ocurre una dentro de un tiempo para mí pero pero no quiero hablar de ella suban los megas de España que Internet está siendo muy lenta

Voz 4 09:33 la tarifa plana de gigas no por favor no digas hospitales colegios escuelas que suba los giras también en los hospitales

Voz 5 09:41 a Vegas de toda España me está yendo lento el teléfono

Voz 1312 09:45 pero hospitales para que sí

Voz 7 09:48 Nos estará haciendo a todos los que tengamos una estupenda

Voz 4 09:51 ya no se puede es mejorar las cárceles Port

Voz 5 09:53 digo por algunos compañeros que tienen sí

Voz 4 09:56 queda porque cuando hay más gente dentro que fuera ya dentro de hoy

Voz 1312 09:59 una cosa es que os va a interesar la Asociación de Trabajadores Autónomos ha celebrado los beneficios que suponen los quinientos quinientos veinte millones que se destinan para las mejoras contempladas en la Ley de autónomos a ver la tasa autónomos va a subir cincuenta euros al año a todo esto pero cuatro obras

Voz 5 10:15 yo estoy pagando dos setenta y cinco ahora no sé vosotros los autónomos los encontró más ok correcto entonces cuatro palabras y ya tenemos una cuota dicho mira yo con cree que Dios es todo lo loco que hago

Voz 4 10:27 no ya está gentes en Líbano

Voz 7 10:31 decir que llevan adaptar según lo que facturas hemos eso tan loco que llevan años

Voz 1312 10:35 los dejas solo han dejado para otro para otro acuerdo lo mejor pagados

Voz 5 10:39 hay una barrera Erasmus autónomos si quieres en junio que nos invita

Voz 1312 10:43 vale más problemas con los presupuestos es que no tienen no no dan los números sabes que tienen ciento treinta y cuatro diputados el PP treinta dos de ciudadano suman ciento sesenta y seis y faltan diez para llegar a la mayoría absoluta en el Congreso y qué pasa que los votos más complica adictos ahora de conseguir son los cinco del PNV eh hay ahí claro a ver ahí estará Aitor Esteban portavoz de del PNV en el Congreso

Voz 7 11:08 eso ha dejado claro que si el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución

Voz 1312 11:12 en Cataluña no hay negociación posible

Voz 7 11:15 el PNV ya ha dicho en repetidas ocasiones

Voz 2 11:18 eh el ciento cincuenta y cinco ha provocado una situación de grave excepcionalidad y en el estado IES luego mientras esté en vigor no no vamos a negociar los en en absoluto esto es lo que se llama un ahí va la hostia

Voz 1312 11:32 Madrid y Cataluña que problema eh

Voz 7 11:35 fíjate qué problema

Voz 1312 11:37 se les está oye pero a convencieron vasco no es nada fácil no leo acabará a no sé qué voy a ir a comer

Voz 4 11:45 como si depende eh es verdad es verdad para ir a comer sano

Voz 1312 11:50 vamos a seguir con más temas

Voz 11 11:56 este seis

Voz 1312 12:07 os estas te metas de que sacado al principio son morralla ante el tema que además claro es el tema que quería tratar con vosotros es el asunto político de la semana el del trabajo el expediente académico de la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina tifón

Voz 4 12:22 pero creo que las dos series muy buenas amigas Lourdes verdad lo pienso de verdad creo que ahora

Voz 1312 12:27 argumentan creo que nos tenéis un carácter para

Voz 4 12:29 ha sido en dos lados opuestos pero creo que las dos tenéis un cara

Voz 5 12:33 ser similar creo que podría llevar bien y las dos

Voz 4 12:36 los sigue desarrollando esto pero me voy yo no he visto tu título tampoco hay ninguna cosa ha hecho más pero yo a Llum Barrera claramente mira yo te lo miras tenga Geneto por un máster anticrisis sería la típica

Voz 7 12:50 compañera Lourdes que teníamos en la facultad que no juntamos cuatro cinco para hacer un trabajo no venía nunca hizo lo poníamos su nombre pues que había que había discusiones de no ponemos el nombre de llamaba hombre no porque es que está trabajando Bono que les den nosotros también que vamos a hacer

Voz 4 13:04 a ver pues es la típica que luego es simpática hice lo ponía

Voz 5 13:06 a todo el trabajo fin de máster me parece un tema super importante porque cuando yo estaba en la facultad el vivíamos de hacer los trabajos de fin de máster de muchos profesores que mucha gente si se a una relaciones tras el arresto de qué están hechos por otra gente de que va a vivir los chavales claro

Voz 1312 13:23 es que hay muchas dudas después de la de la información que se publicó en el Diario punto es hay preguntas que todavía no se han contestado porque se matriculó una segunda vez del Master que ya supuestamente había aprobado que por ganas de aprender más los repasar por qué ha cambiado en la propia Universidad Rey Juan Carlos la versión y ha abierto ahora una investigación y es sano para lo academia

Voz 5 13:42 porque existe diversidad el nombre Rey Juan Carlos que está llena

Voz 4 13:48 les han roto la cadera y siendo

Voz 1312 13:50 más de presencial fue a clase porque nadie

Voz 4 13:53 que participaban ese máster la viagra al rejón bueno sólo quiso sobre todo una cosa una cosa

Voz 1312 13:58 cuenta dónde está el trabajo de fin de máster la respuesta de Fuentes esta escopetas en en realidad la respuesta de Cifuentes fue modo plasma la presidenta de la Comunidad de Madrid evitó contestar a las a preguntas de los periodistas tras la reunión del Comité de Dirección del partido popular en Madrid y eso sí dejó a los medios seguir su intervención ante los suyos otra vez

Voz 0434 14:22 de una pantalla anclas como dice una conocida frase de un programa de televisión ustedes ya conocen las noticias ahora vamos a contar

Voz 5 14:31 pues todo muy bueno pero bueno Wyoming revés claro claro muy bien es como lo de Tavernes esta hacer una prueba hay algo que entraña su mismo sea lo mismo pero haciendo al revés

Voz 7 14:45 lo dice como dice nuestro amigo Quique Peinado como es ella está hablando en chotis igual que Esperanza Aguirre yo creo que ahora ya va a ser que en en tres semanas se saca el master yo tres semanas pide una una sustituta os sustituto para su cargo de presidenta

Voz 4 15:00 es que además de estéril

Voz 7 15:03 con dos melones ella anda ahí hay Froilán los estudiantes

Voz 5 15:05 la rápidos de la historia de la Universidad Rey Juan Carlos van a hacer al lado la universidad Froilán

Voz 4 15:10 que no aparecen en el cual aparece el tiempo no es presencial ni en España sea puedes estar en cualquier lado

Voz 5 15:17 ahí se presenta nunca cuando un político ha hecho algo que ya lo ha reconocido se hace una rueda de prensa en plasma depende lograr que se hace va a hacer el móvil es eso la pantalla va menguando a pequeños y es más grave el delito

Voz 4 15:30 cómo daría que ahora pareciera que saliera de verdad

Voz 5 15:32 la verdad es que

Voz 4 15:36 medio no les extraña porque esto una persona

Voz 1312 15:38 la presidenta madrileña como tantos otros miembros de su partido hicieron en su día con otras acusaciones se muestra como víctima de un linchamiento y habla de cacería todos

Voz 0434 15:48 estamos pudiendo ver sin embargo que la cacería continúa si cualquier ciudadano o miembros de otro partido hubiera aportado todos estas pruebas en un caso similar no tengáis absolutamente ninguna duda de que este asunto hubiera concluido al minuto siguiente

Voz 1312 16:06 es que como como como Le Monde cuestionan si presenta o justificante sin sellar y una captura de pantalla y la gente todavía esto lo considera una prueba oficial

Voz 5 16:15 a nivel político es lo mismo que el tío aquel que decía que había visto lo de Ricky Martin el perro mermelada en antes del receso para sacarles de esos trabajos salen del rincón del vago e desde el mismo sitio ponía ahí con Bruno imprimirlos firme

Voz 4 16:26 no me trajo además de hecho seguro que hay una un un hilo que cese no el trabajo de Cifuentes igual oye

Voz 1312 16:32 se ha cogido vacaciones ella que no es de coger vacaciones nunca dice es porque que se queda trabajando estudiando sacados carreras más esto que la han estado buscando entre las cajas de las ropas de verano que eso también pasa no que guarda los trabajos con va con las cosas así que no te siempre está en el trastero el el Twitter en los altibajos de los suegros de Granados y se lo ha comido el perro aunque haya también porque son los de Ikea

Voz 5 16:54 Juan Carlos adiós una carrera que es de danza y no sé que están todos los días buenas del mundo es lo único que la universidad en serio si te lo juro aún más

Voz 4 17:02 Erdogan ha de de balas

Voz 5 17:04 la gente siguiente entendamos muchas veces

Voz 7 17:07 debido ante Real me vale

Voz 1312 17:10 otra vieja táctica utilizada por Cifuentes sumada a la de no comparecer ante la prensa denunciar la cacería es arengar a las masas con el viejo truquitos de repetir la frase en ese tono que que estas como pidió el venden viniendo arriba hasta que te aplauden ahí va conmigo no van a poder no van a poder cómo no van a poder

Voz 0434 17:29 con vosotros no van a poder con todos nosotros

Voz 5 17:34 quieren que en la plaza no lo que está pidiendo es Podemos que vuelva a salir con el Sí Se Puede osea es como decir cifró jugando nos José Nos jodió el eslogan podemos están horas después ahora sí Sí Se Puede claro esto del trabajo con no van a poner Se refiere a su propio partido no que son los que han sacado esto esto salió en el la razón se refiere conmigo no van a poder el propio PP no

Voz 4 17:57 oye uno que no fallar sus vacaciones

Voz 1312 17:58 es la cediéndole que me parece muy bien quiero decir en sus vacaciones en San Shane el presidente Rajoy que paseaba con su actual con lo habéis visto no

Voz 4 18:06 si no está mal así como así

Voz 5 18:09 ex ascensos Decathlon y ahora sí

Voz 4 18:11 de ahí el presidente iba con esa

Voz 1312 18:14 la forma que tiene de caminar rápido parando ocasionalmente para hacerse fotos con vecinos y turistas e cuando de repente fue localizado por un reportero ir ojo a la secuencia el compañero de la sexta pregunta Rajoy primero por Cataluña Rajoy contesta pero a continuación al periodista se le ocurre sacar el asuntillo de Cifuentes laboriosa esto

Voz 12 18:34 lo que espero que es que se haga un gobierno cuanto antes que haya un candidato que no tenga problemas con la justicia que si candidato pues esté dispuesto porque su obligación a cumplir la ley y que todos nos pongamos a hablar y a construir

Voz 4 18:50 al mismo tiempo que demostrarlo

Voz 0434 18:51 tras muchas gracias hasta luego

Voz 4 18:55 a mí me encanta este señor da tantas ideas para mi vida personal esta noche cuando llega la mañana como pasar por encima INCIBE a ver tú sabes que muchas gracias muchas gracias para oye en Cataluña lo están estirando ya mucho el temido para cubrir todo lo demás ya está no pero ya hay que empezar a tirar de la manta para el otro y la verdad es que fama en cero no está funcionando por culpa de Cataluña por culpa de Cataluña sabes que el fallo no no no abramos el tema de Cataluña porque tenemos una invitada al teléfono

Voz 0434 19:27 ya ya se dijo en una entrevista

Voz 4 19:30 la única llamada que temía la llamada en la cárcel la ayer hacer una pregunta que os viene a la cabeza si os digo

Voz 1312 19:40 Megan Maxwell el nuevo coche Renault Mégane

Voz 5 19:43 en este nuevo

Voz 4 19:45 Trini joven así como americana triunfadora que está buena no no suben ibas a decir amiga de Trump en algún momento no no no no no de ese tipo de esta buena sino de de estas monas con los labios que les brillan siempre si tratados ese Chuck

Voz 1312 20:01 la como con luz no si no no

Voz 4 20:04 es él es en realidad María del Carmen Rodríguez

Voz 6 20:06 álamo Lázaro metadona toma toma nombre autor

Voz 1312 20:10 de novelas como los príncipes azules también destinan pide de me lo que quieras o te esperaré toda mi vida y es en realidad la escritora española que más vende en estos momentos está escuchando al teléfono Megan Maxwell buenos días a ver aunque bueno si hacía

Voz 14 20:25 bueno eso de bueno rápido puede ser Angola

Voz 4 20:28 pues lo que ante hablo yo estoy buscando el jugando ahora mismo no sé si te vale estar persigue sigue hijo así Castell

Voz 7 20:41 Antic o romántico no llega a ser

Voz 14 20:45 hombre pues mirar porque no lo va a leer seguramente que es lo que está claro es que me enteré me digan que lo que sí

Voz 5 20:50 estás haciendo Gates eh es personal

Voz 14 20:52 es que se hace en el duro pero la cosa muy tiernos que da mucho de sí es una no

Voz 4 20:59 en el Valle del Jerte en el balneario donde destruimos

Voz 7 21:01 voy a meter en la piscina tan duro tan duro no es

Voz 13 21:04 no

Voz 7 21:05 lo ves oye con Megan cómo es posible que se hable tampoco de una escritora española que distribuye millones de ejemplares en veinticinco países distintos que arrasa con miles de fans

Voz 4 21:15 pues mira no se dímelo tú crees haber hablamos sobre este tema nosotros no me me era más huelgas estamos en quiero decir que para eso el hombre extranjero a lo mejor es no olvidarlo

Voz 14 21:23 es ahí ya te digo que siempre digo y defiendo aquellos y escritora de la verdad romántica o que toda la romántica pasa a los como talkie Glee contemporáneo o erótico no en el momento que digamos que no era romántica pues parece que o creo que mucha gente sobre todo los más de Wii cultureta siempre tienes saben que es un un estilo por literatura de segunda categoría para nada es un exilio de literatura de primera categoría y ahí están ahí están los lectores que son los que

Voz 15 21:51 compra en este libro no me encargo yo comprarlos todos para para que esto es una superficie porque yo lo llamas novela existencialista con Kiki porque a lo mejor es un poco los

Voz 14 21:59 no no no no no cómoda es no de la nota Banca Cívica es la erótica vale vale Pernía

Voz 1312 22:06 yo Gemma no ahora se lleva un poquito de un poco épica Antona apela a la historia romántica

Voz 14 22:11 siempre Cantora la novela Rubio

Voz 4 22:15 por de qué tiempo eres momento no sé yo me quedé en Corinto

Voz 5 22:18 ya Megan pero ahora las a veces actualizadas en plan de que alguien es youtuber Ole mola el reggaetón o algo así las cosas pueden reventón romántico

Voz 14 22:26 hombre lógicamente ese es que buena novela actual contemporáneo día pues lógicamente hablo de te lo que se de lo que existe hoy en día cuando Escribano de la familia en el siglo XIII lógicamente no voy a metal

Voz 4 22:35 yo hoy en día hay menos sexo también yo creo que en general lo notado bueno depende de la novela que deriva cada cual rostro ya no sabemos cuánto sexo sí sí

Voz 1312 22:48 pero hoy Megan tu historia misma podría ser el argumento de una novela de de estas una secretaria del barrio madrileño de Aluche que pasa de gestionar multas y accidentes de tráfico a convertirse en una bestseller mundial no me imagino que todo este proceso no ha sido nada fácil pasar de de una cosa o la otra

Voz 14 23:05 no no no fue fácil tú piensa que ello llegó públicas no no del área diez años no pero yo llevo es que vino veintidós años durante más de doce a trece años yo estaba recibiendo negativas por parte de las editoriales a la hora de publicar una de mis novelas porque muchas de esas ahí toreros me decían que es que las mujeres que reflejaba la mina demasiado caras yo tengo carácter mestizo entre alguna yo no yo no quería rebajar ese carácter a las mujeres y hoy en día es lo que busca el carácter que que que insufló de mujeres en las novelas no entonces bueno pues se pasaran muchos años recibiendo no es hasta que bueno hundía recibía soy Mercy y luego poco a poco la otra otra hasta que hemos llegado al día de hoy ya ya ese primer si te lo dio un hombre eh sí que era un nombre una editorial no me le dio nombre además Balic de novela romántica online que yo yo vi por internet dije va muy apuntaron a ver qué hago parte de las mujeres

Voz 16 23:55 sí desmadre catorce libros hechos no

Voz 14 23:58 sí sí sí otra vez pues de no en catorce doce pero bueno

Voz 5 24:01 pues yo estoy soltero

Voz 15 24:03 la historia de amor son más o menos

Voz 5 24:06 eh alguien te agrega en Instagram queda esa vi desde el líbero eso loca no da mucha vida porque al final todos son tres apps e Instagram el taxi Gabi FAI de líbero

Voz 14 24:18 es que tú buscas a lo mejor un tipo de relación que es lo que tú estás diciendo para personas de buscando todo tipo de relación diferente

Voz 4 24:23 te estás equivocando de Up psicólogo

Voz 1312 24:26 punto com yo creo que a las citas oye porque porque firmas como Mégane más cruel vende más

Voz 14 24:32 no a mí nadie me obliga a exhibir

Voz 4 24:34 pero te mola

Voz 14 24:36 no es que sabe lo que pasa que si mi vida voy a diferente si convencer a mi padre es americano estoy convencida de que yo me hubiera llamado Megan entorpece como ese nombre para mí era muy especial la primera vez que escribe una novela la protagonista la puse de nombre mega cuando empecé a mandar mis novelas cede a lo mejor un concurso que tienes que mandarlo con una aplica cerrada vital siempre de filmaba con Megan concesión dormimos igual no pues a la hora cuando salió de publicar mi primera novela decidí firma con Megan hilo además huele porque en cantante que me encanta estaba más cuenta me gustaba como son amigas pero vamos a mí nadie me obliga a cambiar el nombre y nada simplemente lo hechos porque yo quería placer

Voz 4 25:11 oye cuando es tu nombre más largo para poner en la puerta queda así como el título no te cabe oye que cuántas millones de ejemplares has vendido en todo el mundo lo sabe pues esas cosas así

Voz 14 25:24 España en España nada más eh se queda vendido porque yo lo he visto sorbió la editorial se lo dije varios

Voz 4 25:30 la es como contentísima no sea hombre

Voz 14 25:32 es darle pues más de un millón setecientos mil

Voz 5 25:35 a colegas se que mínimo es por lo menos me creo que en todo caso más de un euro por libro que es lo más caro que te has comprado Megane hoy por hoy no genera no deja al me preguntara qué es lo más caro pues mira gracias ya comprado nunca que hayas dicho mira ya ahora ya soy rica pues a cómo está el mundo

Voz 14 25:51 a una casa no depende del poder que compraron una casa amén de igual no convencía

Voz 4 25:56 por tienes vestidor

Voz 14 25:57 pues mira si no así que Rafita e terracita temen siempre también mi madre tiene terracita

Voz 1312 26:06 a ese sueño de hacer pasta hay una un piso o una casa con vestidor claro que sí oye una cosa

Voz 14 26:12 cuatro novedad salario espera espera espera tengo vestidor porque quitado una habitación a otra cosa

Voz 4 26:19 no sea que tiene seis habitaciones ya ha sacrificado una no quieres decir nada tengo que yo ahora depende de el vestidor

Voz 1312 26:27 ya nada están echando de casa la población velas al año

Voz 4 26:29 una novela por trimestre si te llama Cristina Cifuentes para que lectivas el trabajo de fin de más de una semana más no

Voz 14 26:36 creo que no es más que nada porque ya he bajado a tres novelas al año

Voz 4 26:39 ah vale te lo puedes permitir ya no has hecho negro alguna vez

Voz 14 26:44 no no yo siempre digo que tú tengas eh

Voz 4 26:46 sino que si has hecho tú de negro para alguien no no no

Voz 14 26:49 no no yo lo he escrito para mí solamente para no

Voz 4 26:52 digo con esa facilidad hija mía te podrías hacer Carola de siete arte Saramago sigue haciendo libros la gente sabe

Voz 16 26:58 hágalo pero It a las cincuenta sombras de Grey Éstas han vendió más que tú o menos amañada muchísimo más que yo pero en que hay que hacer entonces que hay que hacer hay que meter sado hay que hacer algo Megan eso no puede ser tenemos que cazar a esa tía

Voz 14 27:12 hay que cazarlo en ella vamos a tener yo hago las que está mal escrito además buenos pero oye también piensa que yo eso no lo voy a calificar porque yo como escritoras se lo que cuesta escribir un libro dice el tiempo que que me imagino que les ha estado para escribir esa novela no entonces bueno yo ahí es uno de ellos dice que no voy a entrar pero bueno yo sí que quiero vender mucho así como muchísimo como ella pero bueno las cosas poco a poco

Voz 4 27:36 hay una cosa que me flipa de este de este tipo de literatura que me parece muy interesante y sobre todo como muy creativa porque necesitas muchos sinónimos para referirse a la genital ya no hosca

Voz 14 27:45 sí dice pero no suele tener claro para no poner todo en literatura sí pero como

Voz 4 27:50 en este caso hay como mucha descripción de cosas tórridas hay que entrar por diferentes caminos que hace mucho estas novelas eh que si mujer un montón porque es que no tienes que pensar en nada hay un mundo de metáforas la madre sacada

Voz 14 28:03 pero quiere saber lo que pasa que el español es muy rico en muchísimas palabras no entonces no hay ningún problema

Voz 5 28:08 tan como se está poniendo España tienes que donarlo un poco una historia entre dos nazarenos una cosa eh

Voz 4 28:15 aquí también llega esta aguantando aquí no no les echa un legionario y una youtubers asegura no

Voz 1312 28:24 si querías venir pero estás encerrada escribiendo quería venir a la radio para la entrevista pero estás enterrada dedicada a ultimar no tu tu última novela tu nueva novela haznos un adelante un poco el argumento de que va donde el donde la situadas

Voz 14 28:40 rubio si tomara Falcó lo veo clarísimo yo creo que te tienes que dedicar a escribir porque lo has muchas ideas muy bueno total

Voz 1312 28:49 no sé a qué nos cuentas va de de tu propia

Voz 14 28:52 bueno velas pues mira a mi próximas novelas de mi vida sale el cinco de junio bueno pues es una novela que no te voy a contar nada que va esto se llama eh no no lo va sobre quiero el así J no sobre todo la fuerza de la mujer no hoy en día estamos mucho con con la mujer que podemos con todo la en la verdad es que estoy yo como mujer tengo que decir que como siempre me ha tocado luchar contra personas que siempre han creído mejor que yo con el hecho a lo mejor nacido con algo entre las piernas que yo no tengo sabes entonces bueno pues lo que he vivido una una historia de una mujer que lucha por allí por muchísimas mujeres porque soy de las que piensa que cuando estás arriba es más fácil tirar que cuando estás abajo

Voz 5 29:32 Fuentes estás hablando de Cifuentes verdad

Voz 14 29:34 hablando de lo que estoy escribiendo Amina hasta estable

Voz 6 29:37 lo que no es muy bien

Voz 1312 29:39 la verdad no es m punto más tío después de María del Carmen Rodríguez del Álamo Lázaro Megan Maxwell te agradezco muchísimo que haya has querido estar en el programa Hoy pese a que estás tan liada acabando la la novela

Voz 14 29:54 muchísimas gracias ha sido un placer quemadas pero hay una hay pasándolo también

Voz 7 29:58 por una cosa una amiga sí se lleva al cine o eso ya vamos

Voz 4 30:01 yo te una una última no opera un momento se necesita es que me dejes mil euros mes que no que no paran de hablar Pedro momentos

Voz 1312 30:07 eso es sólo una cosa al final se casan dime dime sí o no

Voz 6 30:12 no todas las parejas actuales

Voz 4 30:16 con esas caseríos Murcia me te vas a poner al Barça está clarísimo Fontela Megan Maxwell gracias un beso gracias a su lado

Voz 0434 30:26 los vemos en chicos paramos un momento volvemos

Voz 4 30:32 por Exteriores

Voz 1312 31:05 antes de de ir a a la entrevista que tenemos preparada para hoy que es el el director de Palha Today bueno estoy pensando que dos cómicos valencianos director de Palha Today en la misma mesa va a ser algo terrible bueno no Lourdes cuenta Pedro

Voz 5 31:20 Pedro además llegar me ha dicho Antonio tío César es mi amigo eh no lo revienta

Voz 1312 31:26 del norte dirá bueno pero es que norte que estaba esperando sentarme con vosotros para comentarlo cómo cómo me he podido olvidar de de de de Zoido que tuvo tiempo también con los oigo

Voz 4 31:38 que tú eres si yo soy desde

Voz 1312 31:41 Tardà ves se fue a Sevilla a su ciudad para que la hermandad de Monte Sión le dedicará la levantada de la Virgen del Rosario mira son treinta y tres segundos de pura magia

Voz 18 31:51 si nuestro hermano Juan Ignacio sólido hombre en el interior del que hace velar junto a con la seguridad del pueblo de armas que la miren Rosario lo tienen ya todos los cuerpos seguridad del Estado para que cuiden siempre corto nosotros ansiado por todos los españoles y alma joven

Voz 6 32:19 sí pero vaya mezcla

Voz 5 32:25 en serio eh que me me voy a bajarlos

Voz 6 32:27 quién no sé que me volvía otra el teatro

Voz 4 32:30 el crédito hemos hablado de Puigdemont ni de nada no pero ahora no la independencia quizás ahora no mezclen que quienes no quiero que implosión Harry se puede o no lo ponen no se entiende la levantada de Catalunya respecto eh a cualquiera que haya puesto la raya ahora está pasando como ha cambiado Pino no fuera os hablaba de cine de Polly amor y paella en zona una mezcla esto hizo y eso es fantástico traídos ahí

Voz 0434 33:04 todo lo que no puede ser que de alguien que le ponga chorizo la paella

Voz 4 33:09 el ya nos remontamos tres ante Murray

Voz 19 33:15 ya podemos ir a verlo ya critica

Voz 1312 33:23 en la que da cuerpo con lo de Poli amor para ella hizo buenos maquinas a ver es que Colima

Voz 5 33:28 sí la verdad es que

Voz 1312 33:30 en el trailer es bastante representativo de Mi vida valenciana Si

Voz 5 33:34 lo polen

Voz 1312 33:36 César Sabater es el director de la Gastro comedia paella Today estrenada el pasado veintitrés de marzo qué tal César buenos días

Voz 13 33:43 hola buenos días qué tal está muy bien

Voz 1312 33:46 parado para la lucha estoy preparado

Voz 5 33:49 a pesar de que vaya a reventar la vida vale pero lo entiendo lo ya como que es de broma o sea que solo

Voz 6 33:54 estoy vuelos va

Voz 5 33:58 nada se le pone un nombre algo una comedia adelante en plan Gastro comida es que no es buena a las modas drogar la primera comedia en el aire hecha rodada en el aire

Voz 1312 34:10 Nos pero hombre hombre no pero es una es una historia de amor hilvanada a través de la paella valenciana como si no

Voz 13 34:16 que básicamente es la idiota es la historia de dos idiotas que son los dos protagonistas que están basados en mi además para que veas que soy y además es que están enamorados de una tía que no puede ser de nadie porque ella quiere entonces estos dos que va me modernos pero sólo unos seguros básicos digámoslo así la tía les pasa por encima como una locomotora lo que tiene de era para ellas que desde la primera secuencia hasta la última secuencia la bahía es un poco ese hilo conductor la hoy la paella V E y además al final el último acto que es un concurso de paellas en el centro de la ciudad

Voz 5 34:52 Visca la paella y luego salen las Fallas y todo

Voz 4 34:54 arriba la planta la más viva y no leches guisantes oye yo tuve confesar censores amigo mío con lo cual no soy objetivo en este asunto y tengo que decir es que preguntarle más que otra cosa que es en qué noche de juerga nuestras se te ocurrió lo del Poli amor porque yo no recuerdo haber estado en ninguna esas fijo yo recuerdo despertarme con tu rodilla desnuda es verdad eh

Voz 7 35:18 el momento de que te expliquen que no es tan buen amigo

Voz 4 35:20 ya digo si queda sesudo

Voz 5 35:23 más arriba de lo que yo creo que está súper de moda porque hay una frase en la que dice vamos a montar nuevos no tres en plan guay claro jugando no es

Voz 4 35:31 es una persona sin cuidado

Voz 1312 35:33 que no que hay uno que se claro es que hay que vender

Voz 13 35:36 tampoco así de en plan guay para que nadie a sus yo tengo una teoría sobre los tríos era creéis

Voz 5 35:40 eh sancionado no trío eh siempre hay una persona que no quiere estar ahí

Voz 13 35:45 es posible eso nunca falla puede ser Eli sí de hecho la peli hay una de los personajes que los protagonistas son Pablo Rivero de Cuéntame el hijo mayor de los Alcántara y luego un actor de teatro valenciano Paul Gregory que es absolutamente genial Pau es el carácter un poco ese es que es un poco mayor es un poco que estas cosas le un poco como repelús no es esto sabes pero ya el otro que es Pablo Rivero es un personaje más artista más suelto digámoslo así que da todo igual no pero en otros más clásico si el otro eso seguir un poco más el carácter que te que te Castells Heredia Castelo sí sí sí sí

Voz 5 36:19 es demonios barba como Castelo

Voz 1312 36:22 porque tú eres realizador guionista es tu primer largometraje como como director es tan difícil como parece el proceso si vale como como así

Voz 13 36:32 qué es el claro

Voz 4 36:35 hasta ahora tienes el pelo blanco y cuando empezó la no lo tenías blanco tío mira efectivamente efectivamente no Aquila la cosa está

Voz 13 36:42 Sosa Rolando con pocos medios siempre se puede hacer pero luego está que pues una vez hecha la distribución y tal es lo más complicado y ahí es donde más nos hemos avanzado porque claro tú eres una Pulguitas eh que quiere saltar a los huevos de baile que es que es el fin es entonces nosotros somos muy pequeñitos no nuestra fe demasiado caso para llegar a las salas pero sí que están el balón si después de muchísimo esfuerzo en la primera semana estrenamos ya con la segundas está en en veinte salas enhorabuena bueno y si echa a Milán sí en Madrid está en el artista Metropole también desean en Castellón en Barcelona en Tenerife en Valencia vamos Juan en fin hay quince mil copias en Valencia ahí te lo digo ahora pues siete ocho copias de los tienes

Voz 1312 37:27 durante la durante la promover la pelea habéis destacado que la paella es la cuarta receta más buscada en Google después de la pizza el hamburguesas y el sushi y la pregunta que debería ser así en genérico es en serio el que necesita la receta para prepara una pizza o una hamburguesa la tapa El año en que esto que tiene Suu tú su dificultad y subrayó su tiempo claro

Voz 13 37:47 parece que también Kiko Rivera lo buscan en Google

Voz 5 37:50 por qué es tan difícil ser Kiko Rivera no estará muy Kiko Rivera hacer una paella

Voz 1312 37:57 los ayuno y escúchame porque se te ha ocurrido que la paella sea el hilo conductor de de esta materia

Voz 13 38:03 pues te cuento cuando empecé a escribir esta historia que lo primero que me salió era el triángulo este digamos amorosa en el que uno de los lados es es oscilante que es el amor pues a la vez surgió una de las innumerables polémicas que yo creo que Castelo hoy enemigo Pere saben de lo que hablo de hecho creo que fue el Love of Lesbian que hicieron un anuncio por una marca de cerveza Isabel una paella con guisantes con cebolla se montó

Voz 4 38:28 es un chef inglés que la sacó con chorizo que

Voz 13 38:31 se fue a pero es que lo del Love of Lesbian fue tan bestia que que que cuando volvieron a Valencia de gira tuvieron que ir a un restaurante clásico a tomarse la paella clásica y hacerse la foto porque ya decía que sabotear el concierto de madre mía

Voz 5 38:46 no no no

Voz 13 38:48 bueno el hice estoy la ella claro que es mucho más que de verdad sino no

Voz 5 38:54 con cosas eso basuras nos

Voz 13 38:56 pues dile aún madrileño que había hace un cocido en vez de con ganas

Voz 5 39:02 a ver con mi me voy a marcar pero os voy a decir la paella no es el tipo de ahorro más bueno que hay cosas pero es la paella es es alicantino incesante cuento a ver el pescado está mucho más bueno que una paella alega el camino pero no sale alicantino no debate no pero haber mira Cobega pavores no no no son los pobres y yo no es que es verdad que está en el mar pero es un pueblo de campo una vida

Voz 13 39:31 lo que dice Antonio tiene razón en en principio es un plató muy muy humilde hay en Alicante yo estoy absolutamente convencido que los mejores arroces de pescado son otras

Voz 5 39:40 la buena de la paella pero en realidad luego pescado ya está está más bueno pero a la hora de nombrar para ella la paella es pues tiene que ser ella sino no paella no

Voz 13 39:50 vaya valenciana claro que digas paella Ilda metas más me puedo fiar falla valenciana ya valenciana Classic tiene meta rata si esto es el Albufera así

Voz 5 40:00 oye que al principio que nos han prohibido poner rata de agua la paella ya tenemos que usar un conejo pero eso es basura no suya

Voz 1312 40:09 entonces yo pero claro sí sí sí de hecho

Voz 13 40:11 se acuerda también que que Joan Fuster que es un escritor valenciano Donostia pues a veces se llevaba a los amigos madrileños a la Albufera y les hacía paella gato sin ellos saberlo más cosas se sí sí sí sí sí

Voz 4 40:24 queja sois como a ella Contador es que humor es arroz con cosas es Raquel

Voz 13 40:31 esfera trata de la biosfera está mal limpio

Voz 5 40:34 lo que el que Arrieta que muchos conejos seguro seguro sí sí

Voz 1312 40:38 sí ha comentado que los valencianos se verán representados en los personajes de la historia está llena de paellas fallas horchata fartóns planos el humor de sobre los tópicos y los clichés sigue funcionando porque yo creo que

Voz 13 40:51 como la base sea es la base para luego atún poco darle más

Voz 1312 40:54 a ser sofrito al Sofres y te no es decir si no

Voz 13 40:56 también en la película hay personajes insignes que no nos y lo sabes tenemos un cameo más y sin delegan Chimo Bayo eso es

Voz 4 41:05 eso y su hija su hija

Voz 13 41:07 ha resultado ser una Choni en ganara

Voz 5 41:09 en la película lugar a mi hija de Ximo Tébar Ximo eh no me toque no ganáis cuáles

Voz 13 41:16 en la en el estreno y creo que ese Rivel más que no

Voz 4 41:20 bien como riega maravilla

Voz 1312 41:23 una la también una de las cosas que muy valencianas que salen en la película es uno de los personajes creo que representa esa esa cultura deben informar cuéntanos qué es el informe

Voz 13 41:33 esto no no un es un poco lo que he dicho antes los dos protagonistas pues simbolizan un poco los caracteres que a mí me hace más gracia en en en Valencia que son los clásicos que es el menú Informes un con una traducción copia reducir

Voz 6 41:47 hay Guardiola me la suda cumbre la firma

Voz 4 41:51 qué pasa si hubiera sube a todo que se

Voz 13 41:53 qué hace Pablo Rivero que su personaje un poco que la Damm que da todo igual y el otro que es el Milosz Mengs que traducidas mil hombres

Voz 5 42:01 claro que sí pero no es la coña

Voz 13 42:04 la coña está es que tiene que que te dice

Voz 5 42:06 yo tengo la silla talego la mesa hilo

Voz 13 42:08 no no te hacen nada pero nunca

Voz 5 42:11 manteniendo viva la memoria Javier del Pino diciendo me da igual en vez de

Voz 4 42:14 dado su de ahí sí eso es verdad es verdad mantenga viva la llama Javier

Voz 5 42:21 pues sí que son dos tópicos él el Milosz mensaje sí sí sí son dos Toledo

Voz 13 42:26 pues sí luego también está el padre perseguidor de la porque tenemos una chica que es un poco díscola digámoslo así

Voz 5 42:31 a una pregunta porque en Valencia tú que que maneja el mundo a tope y por qué en Valencia tiene fama de haber tanto caradura no sé yo creo que pero que

Voz 1312 42:43 cada la cultura justificada es

Voz 5 42:46 los pero es además una radiografía conocido en mi vida pero es más la cool

Voz 13 42:49 la mediterránea creo yo que es que si queda un poco para gente más viva pija así

Voz 5 42:53 si no se valencianos hace poco hacer más lengua cabinas lo quitaron de de la RAE el diccionario que significa estafar a alguien hacer una alicantina en serio iba a sería si no lo saben tierra estafadores e insisto sin es ir Valencia para mí también Valencia Alicante y lo es de verdad os lo tengo comprobado dice muy yo soy de allí noi pero es así es así que supongo que lo que dices tú de ese rollo de Porto

Voz 4 43:16 Mario de mucha sabía

Voz 13 43:19 sí de buscarse la vida sí pero ladrones pero buena gente que lo bueno es que lo bonito

Voz 1312 43:25 o sea que

Voz 13 43:27 cómo estamos no

Voz 1312 43:29 mentado lo los actores principales pero hay unos secundarios de lujo cuando ponemos mucho frío

Voz 13 43:34 la tasa no África haría hoy lunes

Voz 1312 43:37 eso también es quería lujo

Voz 13 43:39 tenemos a a por ejemplo Bryce F que es maravilloso Bryce F que es Paquita Salas es muy guay que hace de de moderna o como así me influencer pesado hace pesaba la paella pero vía Twitter muy buena actores su madre que es Mamen García que ahora está haciendo

Voz 4 43:57 de la abuela de Billy Elliot en la obra de teatro

Voz 13 44:00 Llosa bueno bueno así lo Mamén García tenemos su secreto que yo creo que también lo sabe no sólo si es increíble es lo mejor que me ha pasado la vida que déjame decirlo pero que por favor déjame decirlo dilo dilo claro es tu peli con el bueno pues Mamen García atención señores señores es la voz del mejor jingels de la historia de la publicidad patetismo es la voz de Mercat de todo

Voz 4 44:21 por tanto a Dios que además me dejó fíjate que es la segunda vez que lo dices es sincopado Kato con Merkel maravilla no sólo por eso la verdad esta entrevista es lo más valenciano que hemos dicho número tal Dios eso es verdad es muy valenciano voy yo no tengo horchata todos los días porque Stringer catártico que llevaba mucha azúcar corros es que mi niño se encarga Mercadona hice Maradona también valenciano y muy valenciano paredes

Voz 5 44:55 pero su época valenciana yo yo tengo que decir que Valencia tiene cosa está súper particulares por ejemplo de desarrollo de lo que decía de tópicos de un caradura o la paella tal pero es una ciudad y una comunidad me me flipa cada vez cuanto mayor me hago

Voz 13 45:07 que más orgulloso estoy subrayó la verdad es que además

Voz 1312 45:10 muchas veces en Valencia la realidad supera a la ficción porque hay un el cocinero Pallero chino en la película pero que está basado en un personaje real no sí sí yo hace como

Voz 13 45:20 cinco seis años trabajaba para un programa de televisión española conocía aquí a aún chino que me quedé absolutamente prendado de él porque es ese llama Jimmy Wang tiene unos cuarenta años y los Javier el tema es que es taxista maestro Pay pero con premio se nos y titulo fáciles e tiene que es que se dé

Voz 1312 45:40 muestra dos hijos y los dos

Voz 13 45:43 José falleros una hija

Voz 4 45:45 oye chico presidente

Voz 5 45:49 a cualquier niño presidente estos de Falla que acompaña a las falleras es un que andan como si Aznar

Voz 4 45:56 sí sí iban vestidos con ese pantalón ancho no sé si con las cosas

Voz 5 46:01 el hay que está gordito mejor para ser más presidente de Falla

Voz 1312 46:05 en esta película también podemos ver a Pablo cara a Pablo Carbonell Lolita que hace de madre de la

Voz 4 46:12 pero si no Lolita hace de de de Lolita Un poco sí

Voz 5 46:18 así es como Elvis claro es una peli siempre será ya se les damos las listas la Elvis de España correcto

Voz 1312 46:27 además sois tan chulos que emite pasarlos en un en un libro estáis habéis hecho una película eso está preparando la novela son somos así

Voz 13 46:35 no no claro para que luego digan me gustó más el libro no lo bueno es que yo esto mira me encontré en Ebay con una con un libro maravilloso que era la la película novelada de febrero Sábado noche hijos que puta maravilla hablé con mi socio ir eje del libro también va hace más ruidito ahí encontramos una editorial que se interesó nada pues ahí está ahí está también hay libre de todo camino

Voz 1312 46:57 qué va a salir a la venta ya paras Jordi Martí la feria agregó así

Voz 13 47:00 soltar los billetes que está ya Nuria pena