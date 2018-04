Enrique Martín: "Ha sido impresionante la rapidez con la que han llegado las asistencias"

Voz 1 00:00 pero antes lo que esa noticia del día como decíamos justo al arranque de este Larguero Pelayo Novo veintisiete años jugador del Albacete eh ya sabéis se ha precipitado desde un tercer piso en su hotel de concentración en Huesca iban a jugar esta tarde partido que obviamente ha sido suspendido al entender todas partes Liga Huesca y Albacete que no tenía ningún sentido a disputarle el jugadores han Zaragoza ahora mismo en el Hospital Universitario y hay un hombre de la SER Juan Carlos hola

Voz 1177 00:27 hola qué tal buenas noches el jugador del Albacete así

Voz 1 00:29 pero operada midia Tardi yo no sé si sigue en el quirófano

Voz 1177 00:32 continúa continua en el teléfono al filo de las siete y media de la tarde entraba en quirófano después de haber estado ingresado unas horas en la uci sedado y estable dentro de la gravedad después de practicar diferentes pruebas médicas o ya ha pasado a quirófano desde las siete y media de la tarde continúa

Voz 2 00:50 allí ahí están los los cirujanos

Voz 1177 00:53 para bueno pues recomponer o diferentes fracturas en en el cuerpo y también el traumatismo cranoencefálico con el que ha llegado al hospital critico de de la capital aragonesa al filo de las dos menos veinte de la tarde después llegaba al sus tres Si bueno pues allí continúa también Víctor Varela que es el vicepresidente y consejero delegado del Albacete Balompié pero hasta ahora continúa Pelayo Novo en el quirófano así que esperando por supuesto que termina esa operación que termine bien para conocer el parte médico oficial

Voz 1 01:24 Enrique Martín Monreal es el técnico del Albacete Balompié le agradecemos que esté en directo a esta hora de la noche hola Enrique buenas noches buenas noches ya habéis llegado Albacete no

Voz 2 01:33 se hace diez minutos así hemos llegado se

Voz 1 01:37 lo primero de todo como está él que sabéis porque el había podido ver a media tarde verdad

Voz 2 01:42 sí bueno hemos estado ahí pero no no no lo hemos visto

Voz 1 01:45 bueno lo vista con sus cadáveres

Voz 2 01:48 sí bueno pues un ratito haya sí bueno al final tampoco podíamos hacer más que estar un rato darles un abrazo y luego nos hemos vuelto para para Albacete que acabamos de llegar no nada sabemos lo mismo que que que sabéis vosotros no no no tenemos ninguna información más

Voz 1 02:12 yo no sé si a través también del médico de Albacete has podido hablar con él algo más o nada de nada

Voz 2 02:19 no no sabemos pues lo que ha comentado tu compañero de múltiples fracturas

Voz 3 02:26 hay que estar el quirófano

Voz 2 02:30 nada rezar para que todo evolucione favorablemente claro

Voz 1 02:35 no te enteras

Voz 2 02:37 pues yo me entero pues mira he bajado a las ocho y pico a desayunar antes que que los jugadores que desayunaba unas en Iberia luego ya me me he ido a la habitación de ahí estando la habitación Javi Ramos del cuerpo técnico me ha llamado huy que que para yo había tenido un accidente ahí nada y entonces se bajado bajado y me he encontrado pues con ya habían llevado la sí sí sí la verdad es que me han comentado que efectivamente han tardado nada en llegar prácticamente a ser impresionante la rapidez que que que con la que ha llegado las asistencias ya pues cuando yo bajado estaban allá asistiendo le oí bueno si luego pues un poco más tarde ya se lo han llevado hoy y eso es un poquito todo el todo lo que lo que ha pasado ahí bueno con lo que es uno se ha encontrado ya todo el mundo aturdido lógicamente ahí asustado porque no he asustado impresionado con con con la historia porque luego cuando cuando vuelves a subir a la habitación y te colocas en el tercer piso hay a la altura podían eh no lo sé pero pero dices de hormigueo que que que el eh sea bueno lo que han comentado después de esta caída pues pues casi es un milagro no el poder decir que está en esa fase con lo cual pues pues creo que ha sido un milagro que no haya ido a más si ahora lo que tenemos que hacer es rezar para que se vaya alargando milagro hoy que que todo el final Saura favorable

Voz 1 04:29 quiénes estaban junto a uno o los primeros jugadores son las primeras personas que que han salido al auxilio de

Voz 2 04:37 a ver si hay por ahí andaba Alfredo no sé porque era un momento en el que bueno pues eh ese momento sabes que había gente yo creo que aficionados del Alba que pues eh quedando con jugadores familiares en fin la gente estaba un poco por ahí por por por la alrededor del hotel y todo esto sea que vendrá un ahora once mediador se que luego teníamos Un paseo oí bueno pues pues rápidamente han ido a

Voz 3 05:07 a insistirle que bueno y cómodo

Voz 2 05:11 han venido los ambulancia venido

Voz 3 05:14 es bueno agradecer a

Voz 2 05:18 a presidente Agustín a todas la Sociedad Deportiva Huesca por por por todo las facilidades y por el apoyo así como al fútbol español que las muestras de de ánimo tanto para él para su familia para para nosotros pues han sido múltiple si estamos pues muy agradecidos de de ese apoyo que nos han brindado no

Voz 1 05:43 cómo estaban los chicos cómo estaban sobre todo aquellos que se han acercado en primer lugar no sé si asustados intuyo que el el viaje de vuelta en autobús desde Zaragoza

Voz 2 05:54 no no claro e a medida que ha ido pasando el tiempo pues bueno la gente se ha ido un poquito eh bueno pues quitando un poco el susto no hay luego bueno pues el viaje con esa esperanza de de recibir noticias positivas India la gente poquito voy a decirlo así un poco más distendida si cabe porque el impacto pues ha sido brutal no ha sido brutal porque bueno que bueno pues un accidente de estas características la verdad que que bueno todos impresionan pero pero este pues pues pues a nosotros realmente nos ha nos ha impactado muchísimo claro

Voz 1 06:37 que no sé si los cuando habéis Avis parado por Zaragoza para para para charlar me imagino que estaba ahí la familia a los padres de los padres de Pelayo que que rápidamente cuando conoció la noticia ha desplazado a Zaragoza os os han comunicado si Pelayos encontraba bien si si los médicos la habían dicho cuál cuál había sido la razón de la caída

Voz 2 06:56 no no no que va no lados no no nada de nadie sabe porque bueno pues han comentado el chico estaba hablando por teléfono a nadie sabe que más ha pasado mía pues salido caer ahí ahí al final pues pues eso los accidentes eh por eso son accidentes no sabes cuándo van a suceder ni cuándo ni dónde y entonces pues bueno pues pues aquellas historias que asusta

Voz 3 07:25 pedido de de que estamos jodidos claro