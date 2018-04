Lydia Valentín: "Estoy muy contenta con mi carrera deportiva"

Voz 1 00:00 hola buenas enhorabuena eh

Voz 2 00:02 lo llevas contabilizadas todas las

Voz 1619 00:05 medallas que has conseguido en los últimos años porque yo ya de acuerdo la cuenta la verdad

Voz 2 00:09 también ha perdido eh pero bueno como candelabro para esta cuarta corona contenta con treinta y cuatro

Voz 1619 00:20 títulos tres veces plata tres bronce en Europeos y un Mundial una vez bronce en Europeos en juegos olímpicos dos oros una plata esta GT sales idea

Voz 2 00:29 sí que estoy muy bueno de deporte

Voz 3 00:32 yo creo que

Voz 2 00:36 ha sido el trabajo de veinte años practicando este deporte para adquirir in y bueno ir contenta contenta con esa medalla de oro bueno cuando esas traseras de oro Tacón arrancar definir como el contenta con mi actuación tarde

Voz 3 00:51 he aquí a tres meses que hiciera

Voz 2 00:55 es una preparación ha sido muy corta ni Jaume así que estoy muy feliz

Voz 4 01:04 ya en la próxima

Voz 1619 01:08 ah no puedes parar un poco vas a parar un poco digo yo no porque después de lo que conseguí esta en esos campeonatos del mundo hace apenas unos meses y lo de hilo de este hilo de este sábado tendrá que parar en algún momento no yo

Voz 2 01:21 bueno pues pararé nada hace un par de días porque dentro de quince días para el Mediterráneo este año dos tocan Juegos del Mediterráneo y participar porque bueno son en el país fomentar una imagen seria porque son cada cuatro años antes en cada cinco y realmente pues bueno las miras puestas en juego voz ir pues ya de cara pero eso no parar hasta hasta Tokio de él de que pueda ser competitiva a largo plazo quiero disfrutar al máximo tanta golpes como mundiales porque va a ser su último título al indicó bueno y al final quiero disfrutar de todo

Voz 1619 02:03 tú estás para llegar hasta donde quieras quiero decir tienes treinta y tres años para Tokio vas a tener XXXV tebeo llegando a dos mil veinticuatro sin problemas vive

Voz 2 02:15 yo creo que no va a ser injusta creo que sí seguro a ver las salas seguro pero yo estoy que sí yo creo que es cierto que sí pero bueno llorar no se otro método Ara como él tal se olímpico de cada europeo de cada Mundial todo el recorrido que parejos de toda la preparación enfocado para es para Tokio yo no he sido yo lo es todo es mucha carisma pues se lo que podrá a estar muchas cosas no descarto nada entonces siente que me que yo me vaya de necrofilia quiero irme vientos hija podía dama

Voz 1619 03:02 has pensado en algún momento que vas a hacer cuando la halterofilia que ojalá que sea dentro de mucho tiempo

Voz 2 03:07 claro muchos proyectos los cuales ahora puedo dedicar mucho tiempo que no tengo hace tiempo ya que les toque y cara a los Cooperació ahora mismo estoy creando a mi propia marca de ropa es una marca poco a poco porque no tengo hace tiempo pero me gustaría enfocarlo sobre todo en la marca Iker varias formato siente deporte porque si pedirá esos queja informado de nada eh ahí siendo entrenador ARAD deportivas y un poco todo al final pero no me puedo quedar con salas con el español y creo que es muy bueno te lo cual transmitirá a las siguientes generaciones hocico a personas que que que les pueda inculcar en de acuerdo con un estilo de vida

Voz 1619 04:00 así me gusta con proyectos de futuro aunque te quedan todavía años por delante por cierto cuántas veces ha agradecido que hace veintidós años y de casualidad empezar a practicarla halterofilia que ha sido tu vida

Voz 2 04:11 cuál es la verdad que muy sorteo agradecerte bares ese clima descubrió es el que confió a miles desde bien pequeña aquí y ya está entonces esa relajado las es cierto he del deporte a la competición tenía un carácter lotes gracias a él pues es a la así se vivió todo todo lo que ha sucedido después de de cien estuviera

Voz 1619 04:46 oye escuchando el himno de España la cantidad a veces que lo has escuchado te sigue funcionando como la primera vez

Voz 2 04:53 me siguen emocionando así conciertos quién posiblemente la ves más emocionado pues entonces le hace tres meses en el cual no paraba de llorar

Voz 1619 05:08 he derramado una lágrima pero lo de hace unos cuantos meses forma vamos hay un manto de de lágrimas todo el rato

Voz 5 05:15 la puerta le

Voz 1619 05:18 creía que simplemente te queríamos agradecer que no estés brindando tantos triunfos al deporte español porque muchas veces bueno en su día se habla de deporte femenino pero es que es en realidad el deporte español que está copado por deportistas femeninas que decir de Carolina Marín de Garbiñe Muguruza de Mireia Belmonte también tenemos que unir y evidentemente el nombre de Lidia Valentín que nos está dando grandes alegrías al deporte español un abrazo muy fuerte y hay que sigas ahí compitiendo al más alto nivel durante muchos años beso