El Larguero: Análisis de la jornada y charlamos con Enrique Martín y Lydia Valentín (31/03/2018)

qué tal buenas noches a todos y todas bienvenido bienvenida a este Larguero ya de uno de abril Sábado uno de abril ahora mismo doce de la noche once

Canarias arranca este El Larguero de sábado

Voz 3 00:57 eh en un día en el que con

Voz 0830 01:00 no os podéis imaginar hemos estado muy pendientes de lo que ha sucedido en Huesca con el futbolista del Albacete Pelayo Novo que eh se precipitaba desde el tercer piso de el hotel de concentración del Albacete cuando jugaba frente al Huesca bueno jugaban esta tarde de hecho el partido ha sido suspendido esa va a ser nuestra portada de Larguero porque hay cosas que obviamente superan en importancia a lo puramente deportivo enseguida jugarlo Juan Carlos Yubero desde Zaragoza con Juanma Sevilla de Albacete y también con Enrique Martín Monreal quiere nos está escuchando del técnico del Albacete Balompié pero déjame antes que os cuente lo que ha sucedido en esta jornada de Liga jornada treinta esto observado cuando poco a poco la labrar es que el titular del día también podría ser quien perdona lo paga una máxima del fútbol que hoy se ha cumplido en el Pizjuán ya sabéis último partido de este sábado el Sevilla le ha dado un baño al Barça pero ha empatado a dos ante el líder porque pues básicamente porque tiene poco gol ya así de simple y quizás ese es el mayor temor ante la visita del Bayern de Munich el próximo martes en Liga de campeones los goles Muriel y Mudo Vázquez para los hispalenses Luis Suárez y Messi para los culés el Sevilla hizo un partidazo un partidazo con mayúsculas combinó fue profundo e hirió al Barça más vulnerabilidad terrenal que se recuerda de la era Valverde al menos en la Liga sin Busquets no hay sujeción para la defensa eso es importante de cara lo de este próximo miércoles ante la Roma aunque ahí si va a estar Busquets sin Messi no hay factor Terror pero el argentino salió eh mediar la segunda parte Suárez marcó cuarenta y siete segundos después gol del de siempre dos a dos y al Barça no y que el Etosa en Liga donde no ha perdido un solo partido llevamos ya treinta jornadas con razón es que nadie lea quitando ese partido frente al Atlético de Madrid hace unas cuantas fechas en Liga donde se hubiese ganado el Atlético de Madrid hubiésemos tenido Liga es que nadie Se ha acercado mínimamente al equipo de Ernesto Valverde por cierto Messi que hemos dicho que salió en la segunda parte que marcó el gol del empate Ike sigue teniendo molestias y como ha dicho Ernesto Valverde aunque todo según lo previsto estaba previsto que jugara y ha jugado más para la temporada tan horrenda que está haciendo el Madrid de Liga está un punto momentáneamente de la segunda plaza que ahora mismo ostenta el Atlético de Madrid ya sabe es que son cosas del fútbol cero a tres en Las Palmas con doblete de Bailey gol de Benzema dos de ellos por cierto dos de los goles del Madrid de penaltis tan justos como tontos muy propio suena equipo que ve la Segunda División muy de frente total que el Madrid ganó en un partido típico de final de curso de ida y vuelta poca defensa calor asomando con un equipo jugándose poco el Madrid Icon otro que a este paso va a jugar menos y en breve la Unión Deportiva Las Palmas lo peor lo de Nacho lesión muscular en el peor momento veremos para cuanto tiene eh escuchaba Javier recen Carrusel ahora le volveré a preguntar él no sabía lesionado como profesional la última vez que lo hizo fue con eh siendo infantil hace ya dieciséis años inmerso también eh eh esa sensación que tenía de debe estar tan incómodo de dolor y de preocupación que tenía el banquillo que igual hacía pensar que va a ser algo bastante más más grave no se sabe todavía lo que tiene pero parece que es algo muscular más marcadores digo de la jornada eligieron ayer levantan empataba uno el Athletic y el Celta también han empatado a uno y fuera de España y cositas después repasaremos lo que han hecho los rivales de los cuatro equipos españoles que todavía siguen en Europa lo más destacado es que el Paris san Germain es campeón de la Copa de la Liga francesa le ha ganado por tres cero al Mónaco con un doblete de Cavani gol de Di María ha sido

Voz 0301 04:12 o titular el ex de la Real Sociedad

Voz 0830 04:14 Yuri Vercher era halterofilia enhorabuena la campeona de Europa al menos setenta y cinco Quiles ya Llanos novedad Se trata de Lidia Valentín Ponferrada XXXIII años Iker

Voz 4 04:24 vigente campeona olímpica del mundo y de Europa hoy lo ha logrado además

Voz 0830 04:28 más eh en todas las modalidades posibles ya empieza a ser masiva la presencia de el deporte femenino en el deporte español ya no tendremos que hablar tanto de deporte femenino no es que el deporte español ya hasta absolutamente trufado de grandes figuras del deporte efe Merino Mireia Belmonte Garbiñe Carolina Marín y ahí seguramente también haya que añadir a Lidia Valentín eh Balonmano fracaso del Barça es novedad no sé si las razones competir en una liga en la que se pasea año sí y año también como la Liga Asobal de balonmano total que el Barça la ganado el Montpellier en balonmano pero se ha quedado fuera de los cuartos de final de la Liga de Campeones doce y cinco once y cinco en Canarias has podido escuchar los protagonistas el Sevilla Barça in de Rosell enseguida al análisis pero antes lo que es la noticia del día como decíamos justo al arranque de este Larguero eh Pelayo Novo veintisiete años jugador del Albacete eh ya sabéis se ha precipitado desde un tercer piso en su hotel de concentración en Huesca iban a jugar esa tarde partido que obviamente ha sido suspendido al entender todas partes Liga Huesca y Albacete que no tenía ningún sentido disputarle el jugadores San Zaragoza ahora mismo en el Hospital Universitario y hay un hombre de la SER Juan Carlos Uber hola

Voz 0905 05:38 hola qué tal buenas noches del jugador del Albacete así

Voz 0830 05:41 superada mida Tardi yo no sé si sigan al quirófano

Voz 5 05:43 continúa continuar pero bueno al filo de las siete y media de la tarde entraba en quirófano después de haber estado ingresado unas horas en la se dado estable dentro de la gravedad pero después de practicar diferentes pruebas médicas o ya ha pasado a quirófano desde las siete y media de la tarde continúa allí ahí están los los cirujanos para bueno pues recomponer o diferentes fracturas en el cuerpo y también el traumatismo cranoencefálico con el que ha llegado al Hospital Clínico de de la capital aragonesa al filo de las dos menos veinte de la tarde después llegaba al sus padres Si

Voz 0905 06:20 bueno pues allí continúa también Víctor Varela

Voz 5 06:23 hay que esas vicepresidente consejero delegado del Albacete Balompié pero hasta ahora continúa Pelayo Novo en el quirófano así que esperando por supuesto que termine esa operación que termine bien para conocer el parte médico fino

Voz 6 06:35 el Enrique Martín Monreal es el tecno

Voz 2 06:38 lo del Albacete Balompié les decimos que en directo a esta hora de la noche o la Enrique buenas noches

Voz 7 06:43 las noches ya habéis llegado a Albacete no si a diez minutos así hemos llegado se

Voz 0830 06:48 el lo primero de todo eh cómo está él que sabéis porque él había podido ver a media tarde verdad

Voz 7 06:53 eh bueno hemos estado ahí pero no

Voz 1763 06:56 no debemos disparo la vida

Voz 7 06:58 hemos estado con sus padres bueno pues un ratito allá

Voz 8 07:02 y bueno al final

Voz 1763 07:04 tampoco podíamos hacer más que estar un rato es un abrazo

Voz 8 07:10 y luego nos hemos vuelto para

Voz 7 07:14 para Albacete acabamos de llegar no nada sabemos lo mismo que que que estabais vosotros no

Voz 4 07:22 no no tenemos información más eh

Voz 2 07:25 no sé si a través también del del médico de las recetas podido hablar con él si sabía algo más o nada de nada

Voz 7 07:30 no no sabemos pues lo que

Voz 1763 07:33 se ha comentado tu compañero de múltiples fractura

Voz 8 07:37 así que bueno que estar al quirófano

Voz 7 07:42 ahora rezar para que todo evolucione favorablemente claro

Voz 2 07:47 eh tú cómo te enteras

Voz 1763 07:49 pues yo me entero mira bajaba

Voz 7 07:53 soy soy pico a desayunar antes que que los jugadores que desayunaba a las ocho y media

Voz 8 07:59 luego ya me he ido a la habitación

Voz 7 08:03 cuando la habitación Javi Ramos del cuerpo técnico me ha llamado huy que que para yo había tenido un accidente hay nada y entonces se bajado relajado y me he encontrado pues con

Voz 2 08:15 ya habían llevado las cosas sí sí

Voz 7 08:18 las que me han comentado que efectivamente han tardado nada en llegar prácticamente a ser impresionante la rapidez que que que con la que ha llegado las asistencias Illa pues cuando yo bajado estaban a asistiendo le hay bueno y luego pues un poco más tarde ya se lo han llevado hoy y eso es un poquito todo el y todo lo que lo que ha pasado ahí bueno con lo que es uno se han encontrado de todo el mundo aturdido lógicamente hay asustado porque no he asustado impresionado con con con la historia porque luego cuando

Voz 1763 08:59 cuando vuelves a subir a la habitación y te colocarse en el tercer

Voz 7 09:03 piso hay cierta altura podían

Voz 8 09:06 no sé no sé pero

Voz 7 09:08 pero periodistas dormía o que que que el eh sea bueno es lo que han comentado después de esta caída pues pues casi esos milagros no el poder decir que está en esa fase con lo cual pues pues creo que ha sido un milagro que no haya ido a más si ahora lo que tenemos que hacer es rezar para que se vaya alargando ese milagro que que todo al final Saura favorable

Voz 0830 09:40 eh quiénes estaban junto a uno o los primeros jugadores son las primeras personas que que han salido al uso

Voz 0985 09:46 eh

Voz 1763 09:49 hay por ahí andaba Alfredo

Voz 7 09:52 lo sé porque era un momento en el que bueno pues en ese momento sabes que había gente yo creo que aficionados de Alba que pues quedando con jugadores of familiares en fin la gente estaba un poco por ahí o por la del hotel y todo esto sea que era una hora once mediador se que luego teníamos un paseo oí bueno pues pues rápidamente ha Anido a

Voz 8 10:19 es que es bueno es cómoda

Voz 7 10:23 han venido los ambulancia manidos Rato

Voz 8 10:26 hicimos hay bueno agradecer a

Voz 7 10:30 el presidente Agustín lanzados a todas la Sociedad Deportiva Huesca por por por todo las facilidades el apoyo así como el fútbol español que las muestras de de ánimo tanto para él para su familia para para nosotros pues han sido múltiple si estamos pues muy agradecidos de ese apoyo que nos han brindado no

Voz 2 10:55 cómo estaban los chicos cómo estaban sobre todo aquellos que se han acercado en primer lugar no sé si asustados intuyó que el el viaje de vuelta en autobús desde Zaragoza pues pues más posible posibles duro

Voz 7 11:06 no no claro y a medida que ha ido pasando el tiempo pues bueno la gente se ha ido un poquito bueno pues quitando un poco el susto no oí luego bueno pues el viaje con esa esperanza de de recibir noticias positivas ente poquito voy a decirlo así un poco más distendida si cabe porque el impacto ha sido brutal no ha sido brutal porque bueno bueno pues un accidente de estas características la verdad que que bueno todos impresionan pero pero este pues pues pues a los otros realmente nos ha nos ha impactado muchísimo claro

Voz 9 11:49 que no sé si los

Voz 2 11:51 cuando vis pasa pasa parado por Zaragoza para para para charlar me imagino que estaba ahí la Familia los padres de los padres de Pelayo que que rápidamente cuando han conocido la noticia ha desplazado a Zaragoza os os han comunicado sí sí Pelayos encontraba bien si si los mendigos que habían dicho cuál cuál había sido la razón de la caída

Voz 1763 12:08 no no no que va no no lados no

Voz 7 12:11 de nadie sabe porque bueno pues ha comentado el chico estaba hablando por teléfono me a nadie sabe que más ha pasado pues ha sido caer ahí ahí al final pues pues eso los accidentes y esas son accidentes no volvemos sabes cuando gana sucede ni cuándo ni dónde y entonces pues bueno pues pues aquí la historias que han sucedido oí Mi

Voz 4 12:39 sí que hay dos claro a Enrique

Voz 2 12:43 mucha fuerza vale

Voz 4 12:44 para todos puedan ir a mí

Voz 2 12:47 atender la llamada de la Cadena SER doce áreas nuestro compañero de Radio Algeciras como a Sevilla está por ahí o la Juanma

Voz 9 12:54 hola Álvaro Pérez

Voz 2 12:54 buenas noches partido ya obviamente que obviamente fue suspendido prácticamente en en ese momento después de hablar con la Liga y con el Huesca

Voz 5 13:01 eso es ser rápidamente se ha tomado la decisión tras conocer ese terrible accidente que ha conmocionado la concentración del Albacete que esta noche debería haber jugado en El Alcoraz en la casa de líder pero finalmente ese partido aplazado habrá que estar pendientes ahora de la fecha en la que se disputa ese partido para lógicamente en el Albacete Balompié toda la familia del club manchego está pendiente el yo no que como nos decía el compañía de Zaragoza Juan Carlos Higuero continuar el quirófano está siendo operado en Albacete pues lógicamente esperamos que las próximas horas a recibir buenas noticias desde ese hospital de Zaragoza para que el Albacete pueda seguir contando con Pelayo ningún un futbolista Álvaro te comento que ha tenido poca suerte en el Albacete llevaba este verano al equipo manchego solamente a disputar dos partidos de Liga uno de Copa del Rey contra Osasuna y en el segundo partido de Liga que disputaba la cuarta jornada contra Lugo en el Carlos Belmonte a mediados de septiembre se lesionaba y desde entonces ha estado fuera de los terrenos de juego ultimamente estaba entrando en las convocatorias de Enrique Martín era cuestión de tiempo de que pudiera volver de nuevo a vestirse de corto a estar sobre el césped el propio Enrique Martín calificó que era uno de los fichajes de invierno que podía ser muy importante para el equipo en la recta final de temporada ya ahora pues ha sido protagonista de este accidente que como decimos esperemos que en próximas horas puede haber noticias positivas en cuanto al estado de salud El futbolista asturiano al alba

Voz 2 14:19 eh lo dicho desde las dos de la tarde en ese hospital universitario de Zaragoza ha operado desde las siete y media son las doce y cuarto de la noche hay alguna novedad de aquí a la una y media de la madrugada cuando acabemos El Larguero ahí estará Juan Carlos para contarlo gracias Juanma sea totalmente de te pedimos pasó un abrazo

Voz 0905 14:37 un abrazo hasta luego hacemos una pausa nada muy breve

Voz 0830 14:40 seguida estamos con el análisis de ese Sevilla dos basados no hay Liga pero el partido de hoy sí que deja alguna que otra duda en cuanto a si este Barça es terrenal sin determinados futuristas aquí enseguida

Voz 10 14:52 muy buenas noches

Voz 11 14:55 el sorteo del Euro Jack de ayer la combinación ganadora ha sido

Voz 12 14:58 cinco quinientos diecisiete veintinueve Days

Voz 13 15:02 soles cinco y siete

Voz 14 15:07 tu vendedor de la ONCE

Voz 11 15:08 tienen puntos de venta autorizados o en juegos once punto es recuerda todos los viernes hay botes millonarios Ayna once unos Mueve tu ilusión

Voz 10 15:19 eh

Voz 15 15:29 siempre

Voz 16 15:31 no le puede estar condena lo sabe y Sara que todo con el equipo con

Voz 11 15:35 Anel ojalá se pueda eh a comparar Vian ante todo no nos empiecen a una molestia quiero además ya sabemos que el campo todo va mejor

Voz 0830 15:45 palabras e Ivan Rakitic que volvía bueno de nuevo a Sevilla después de todo el tiempo que estuvo allí aunque lleva

Voz 2 15:51 a unos cuantos años jugando en el Barça irá más rayando a un gran nivel hoy no estaba Busquets no estuvo Messi hasta mediada la segunda parte y resulta que Lluís Flaquer Sevilla muy buenas

Voz 4 16:00 hola Álvaro qué tal muy buenas su sola presencia

Voz 2 16:01 provoca pánico incluso se escuchaba en Carrusel desde la banda justo el Sevilla cuando empezó a calentar el Sevilla metió la quinta el dos cero y casi el tres cero lo que pasa es que después salió Lionel Messi hizo un dos dos espectacular

Voz 17 16:14 sí

Voz 1296 16:14 sí la verdad es que sólo su aparición cuando salía a calentar en el minuto dos tres de la segunda parte pues ya provocaba cierto temor en el Pizjuán pero es verdad que el Sevilla más allá de la irrupción de Messi ha tenido el partido en sus manos sus pies porque ha tenido infinidad de ocasiones para ya antes de que entrara Messi después con el argentino en el campo ocasiones de de de todo tipo para intentar marcar el tercer gol ante ante un Ter Stegen que se veía prácticamente superado porque su defensa viene acompañado de vaciado pero bueno la ley de Messi es e impone aunque quede en tan sólo tres minutos el partido ha sido un final de locura con el gol de Suárez en el ochenta y ocho y menos

Voz 0985 16:49 es un minuto después del latigazo

Voz 1296 16:51 de Messi para poner el dos dos que demuestra que evidentemente el Barça con Messi pues crece muchísimos provincia de hoy presencialmente como equipos sólo faltaría y sobre todo pues dejando claro que este Barça su líder que a pesar de que hoy no ha jugado su mejor partido pues ha sido capaz de rebelarse ante su peor versión para mantener esa condición de líder imbatido de la primera de diez

Voz 2 17:08 claro es que si el Barça hoy no ha perdido dos

Voz 0830 17:11 es que da para pensar que no va a perder nunca seguida le pregunto por eso a Jordi Martí que me ha hecho gracia o eh lo que decía en que Rosell mira ya está por ahí Jordi Martí hola Jordi

Voz 2 17:21 muy buenas noches a todos hace un año cuando hablabas de la flor de Zidane

Voz 0985 17:26 sí pues no sé si la flor de vale

Voz 2 17:28 tarde porque es cierto que el año del Barça en Liga es inmaculado pero hoy merecer perder si merecía perder el Barça

Voz 0985 17:35 Zidane lo que digo es que Valverde tiene Santo como estamos en Semana Santa queda mejor decir Valverde tienen ángel verde tiene Santo lo cierto es que Álvaro durante el carrusel lo estábamos debatiendo tiene que sacar a Valverde a Messi en la segunda arte bueno pues hemos discutido unos sí y otros no yo creo que la única forma que había de salvar el desaguisado de este Barça al que le ha faltado un poco de vigor competitivo como decía hechas Harry y al que le ha faltado no sólo Messi sino buscar el virus FIFA y la sensación de que la Roma está a la Bota de la esquina y que todos tienen también este Barça derecho a tener un despiste el desaguisado sólo lo podía salvar Messi ya sí ha sido desde que ha empezado a calentar en la banda porque cuando salta Messi Alcampo de alguna forma les eximir a todos a los ojos y les dice oiga suban se al carro yo lo voy a hacer yo voy a cambiar el ritmo voy a meter una quinta velocidad ya al final el titulares que con Messi todo es posible incluso su

Voz 0830 18:37 mirar una adversidad como la que tenía

Voz 0985 18:40 que incluso bávaro en el carrusel decíamos que un resultado pudiera haber sido de cuatro o cinco hacer

Voz 0830 18:46 perfectamente el problema es que enfrente estaba un Sevilla que juega un partidazo para mí pero no tiene gol y el que tiene más gol que es Benger resulta que no ha jugado en el día de hoy y por otra parte también está aquí lo de Busquets bastar el miércoles en principio frente a la Roma porque es cierto que para mí este año de Rakitic

Voz 2 19:03 la Junta Busquets está siendo espectacular muchísimo mejor que el del año pasado pero cuando nuestra Sergio Busquets se nota se nota en se fíjate si se notó con España que mucho se dice de la victoria de España frente Argentina pero la primera parte sufrió mucho Argentina perfectamente pudo haber marcado un par de goles yo también se ha anotado con el Barça

Voz 1296 19:20 es que Messi se lleva todos los focos pero es que para el Barça jugar cien Busquets es jugar sin su mesa

Voz 13 19:25 el centro del campo es verdad que Rakitic

Voz 1296 19:28 durante algunas fases la temporada a demostraron los partidos que puede ser capaz de asumir el rol de Busquets pero un Rakitic que venía muy fastidiado de físicamente muy fatigado de esos dos partidos que jugó en América con con la selección de Croacia y además los jugó ambos pues ha llegado

Voz 2 19:41 fundido ha llegado tieso y hoy se ha demostrado pues que busquen

Voz 1296 19:43 es es fundamental respecto al miércoles yo creo que los el Time de la recuperación apunta a que pueda estar el miércoles todo dependerá de sus sensaciones en esta vuelta a los entrenamientos después de este tiempo que ha estado parado pero la sensación es que sí que Busquets bastara el miércoles a punto para poder ser titular ante

Voz 0830 20:00 Roma con lo cual pues el Barça recupera

Voz 1296 20:02 la insisto todos los focos los ya Messi pero recupera a una pieza que se ha demostrado hoy que es capital para el engranaje de del sistema de

Voz 2 20:09 perder

Voz 0830 20:09 lo cierto es que si alguno podía soñar siquiera digo aficionado del Atlético de Madrid con Easy easy ICIO Hyypia

Voz 2 20:16 desde el Barça mañana ganaba el Atlético de Madrid ocho puntos a falta de veinticuatro olvídate si es que el la temporada del Barcelona en Liga más allá de que hay partidos

Voz 0830 20:25 o mejor o peor es que es absolutamente inmaculados

Voz 2 20:28 ni un solo partido y así pues está en la situación que está incluso en días tan complicados como los abrazo Flaca hasta mañana

Voz 1296 20:34 buenas noches y antes de seguir un poquito más con John

Voz 2 20:37 Martí analizando este Sevilla dos basados que ha dado para mucho de Ortega hola Santi qué tal Álvaro buenas noches

Voz 0830 20:43 partidazo el Sevilla para mí de principio a fin pero es que eso de la falta de gol el hecho de que no tengo un delantero centro como tal el Sevilla en esta temporada yo no lo entiendo y además es solo el uno

Voz 9 20:54 con motivo real pero el que el Sevilla hoy no ha ganado solo

Voz 0830 20:56 totalmente porque incluso las palabras perdón se les estoy dando un golpe al diccionario meneo baile baño por momentos me lo ha parecido eh yo luego aparecido

Voz 9 21:08 Messi es la excusa perfecta porque son tipo

Voz 2 21:10 de otra galaxia dentro del fútbol y te aparecer el partido y cambio

Voz 0830 21:13 de todo pero hasta ese momento ir durante muchos minutos en el campo

Voz 9 21:16 había tenido oportunidad de llegadas en ventaja en igualdad de de futbolista cerca de tres te lo ha tenido todo lo ha tenido Muriel el ha tenido el mudo la tenido Navas ha sido ocasiones clarísimas y ese es el gran motivo por el que el Sevilla no ha ganado claro si tú mete cinco y el Barça mete dos ir ganando tú si tú metes tres del Barça dos sigue siendo el partido pero cuando es una fotografía de toda la temporada no Dómine al área tampoco el área rival y tampoco domina su

Voz 0830 21:42 viaria porque Sergio Rico no es el portero definitivo

Voz 9 21:44 permanentemente pero hay días muy buenos y hoy no ha estado bien ya puede hacer un poquito más creo en el disparo de de Messi pero

Voz 0830 21:50 esa carencia de gol esa histórica capacidad

Voz 9 21:53 el Sevilla en el siglo XXI de tener delanteros de primer nivel este año se ha perdido Ícaro lo está pagando perdiendo partidos es Diego que a lo mejor no era para ganarlo en el sentido de cara al Barcelona pero podía haberlo hecho porque el partido pero hay muchos partidos a lo largo de la temporada que se han escapado porque Muriel no es un referente en ataque no es un goleador aunque cueste el dinero al que agotó

Voz 0830 22:12 al menos esto es lo que hay en el Sevilla

Voz 2 22:14 yo no sé si a congoja por decirlo de alguna manera la allí

Voz 0830 22:16 cada del Bayern de Munich porque claro es que el Sevilla es que la temporada del Sevilla es una montaña rusa de de tal calibre

Voz 2 22:25 es cierto que están los cuartos de final de la Champions a la final de la Copa

Voz 0830 22:27 nadie peleando por entrar en en en Europa en Liga pero es que también ha pegado petardazo

Voz 2 22:33 no conocemos todos Irene tiene una íntima

Voz 0830 22:35 la una cara B pasajes y la cara no le pones gol contra el Bayern de Munich por mucho esfuerzo que tuvo el empleo al tema complicado adelante la mejor

Voz 9 22:44 imagen del Sevilla hemos visto este año en dos eliminatorias contra las

Voz 0830 22:46 Atlético de Madrid en Copa fue excelente

Voz 9 22:49 en líneas generales y sobre todo en el segundo partido contra el Manchester debe de Mourinho en la ronda anterior de la Champions que estuvo bien en la ida muy bien con ausencia de gol excelente también en la Vuelta siendo más eficaz con Beyeler el ratito que salió el el francés el resto es lo que tú dice Clara montaña rusa íbamos a ver qué cara vimos el Sevilla frente al Valle porque hay solo

Voz 4 23:08 o dar la cara Hotel Habana pintar novato

Voz 9 23:11 cara la vuelta tiene que hacer un partido perfecto en eficacia defensiva y ofensiva para llegara a disputarle el Allianz Arena siete días más tarde la eliminatoria el Bayern las dificultades que ello conlleva pero claro a ver el partido de ida y consigue ser un equipo eficaz no sé si saldrá de inicio hoy le han preguntado a Montera después del encuentro decía que vería Casado de la selección en fin esto de los cansancios y de los días y todas estas cosas se caben también que los análisis

Voz 2 23:37 y algo que el aficionado el Sevilla saber perfectamente que el Bayern de Munich no es el Manchester United absolutamente nada de no a perdonar a brazos antigüedad luego a Jordi Martí por momentos ha sido baile es que es que me ha parecido ver en un momento de la segunda parte después el dos a cero que no paraba de llegar el Sevilla es esa endeblez defensiva que le he visto y el Barça no suele visto en toda la temporada llamado mucho la atención

Voz 0985 24:00 sí sí el Sevilla le ha pasado por encima al Barcelona digámoslo claramente al término de la primera parte apenas podíamos contabilizar algún contragolpe aislado del Fútbol Club Barcelona alguna jugada aislada de Coutinho pero hemos visto aún Sevilla llega el Barça haría bien en tomar buena nota de cara a la final de Copa a ojo hemos visto a un Sevilla que se defiende atrás ordenado agrupado Ike sale como un rayo eh eh por las bandas tanto Navas como Correa desde el centro del campo la fuerza de N'Zonzi del Mudo Vázquez me ha parecido un equipo muy sólido que poco tiene que ver con el Sevilla de Berizzo ciertamente se ha encontrado en frente a un Barcelona insisto con poco vigor competitivo la mezcla de las dos cosas ha hecho que el Sevilla le pasara por encima hasta que Messi ha dicho hasta aquí hemos llegado

Voz 0830 24:54 totalmente hizo otro nombre propio porque es muy recurrente hablar de Messi y con toda la razón del mundo pero es el de porque no puede jugar en Liga de Campeones y hoy no se ha visto

Voz 0985 25:05 no hay Coutinho como tú bien dices no puede jugar la Liga de Campeones yo hoy era el día indicado para que dieron paso frente yo este paso al frente no se lo he acabado de ver Rakitic venía de un viaje transoceánico los otros vendiendo el virus FIFA etc etc etcétera pero a mí a Coutinho me ha parecido que no jugando la Champions hoy tenía que dar un paso frente que nadado pero déjame darte otro nombre propio y hombros perdona este pequeño desahogo que es el de Denis Suárez es Denis Suárez había jugado su último partido hacía dos meses había perdido todo protagonismo hoy Valverde de quién decimos que tiene flor Santo o Ángel también

Voz 2 25:40 es valiente al introducirá Denis

Voz 0985 25:42 por Paulinho en una muestra de que era un Barça más ofensivo Joy Dennis lo ha hecho todo bien

Voz 0830 25:48 cierto gran futbolista por cierto que no está teniendo sueño neuronas

Voz 2 25:51 cosas y otras Jordi Martí te espero mañana

Voz 0830 25:54 sanedrín de Larguero un abrazo muy fuerte y en seguida estamos con el análisis

Voz 2 25:59 Marcelo el Real madrid e incluso leído en algún aquí

Voz 0830 26:02 otra crónica casi casi de vacaciones no de vacaciones pero es obvio que hoy se enfrenta a un equipo que está casi casi en Segunda división como en lo deportivo a Las Palmas y otro como el Real Madrid que fijaos hoy el Barça no ha rodado el Sevilla no rotó jugará Champions el Madrid derrotado ya lo bestia Se nota clarísimamente modernos decía ayer Álvaro Benito y Gallo que al Madrid al madridismo al menos le debe importar lo mismo ser segundo tercero que cuarto aunque ahora está en una dinámica buena lo importante es estar bien de cara a la Liga de Campeones antes lo abríamos el programa con Enrique Martín Monreal con el técnico del Albacete eh nos hablaba de rizar de milagro Juan Carlos Rivero eh sigue en el Hospital Universitario de Zaragoza Juan Carlos hay alguna novedad

Voz 18 26:41 sí tenemos ahora porque ha salido y ha

Voz 0811 26:44 Pelayo no voy del quirófano después de cinco horas y media de esa intervención quirúrgica de diferentes fracturas en el cuerpo bueno pues se ha terminado ya esa operación el futbolista el jugador se encuentra estable dentro de la gravedad para ir directamente a la UCI que era donde estaba antes de ser intervenido recordemos que llegaba al filo de las dos menos veinte de la tarde y al filo de la media entraba en quirófano del que ha salido hace apenas unos minutos el centro hospitalario bueno pues facilitará un parte médico

Voz 2 27:16 de lo viable dentro de la gravedad perdona yo que te interrumpa es que lo ha dicho ahora el el el hospital USP antes de la operación no hay parte médico ya de pos ópera

Voz 0811 27:26 no hay parte médico oficial como te decía en unas horas el centro hospitalario sí que se ha comprometido a comunicar a dar un parte médico oficial todavía no se traía probablemente pues mañana por la mañana pero el futbolista seis encuentros talento de grave de la gravedad en la UCI del Hospital Universitario de la capital

Voz 2 27:45 Nos queda una hora y tres minutos al larguero sí que se una unidad de aquí a entonces a la una y media luego contamos gracias Yubero

Voz 4 27:51 pausa y analizamos ese Las Palmas cero Real Madrid tres

Voz 22 30:04 con

Voz 2 30:16 sonido Yeray Martínez sonido Larguero doce y media en Canarias donde creo que sigue Javier hola Javi hola qué tal Álvaro victoria del Real Madrid cero tres en un yo no sé si decir trámite porque la victoria ha sido muy cómoda con vistas obviamente a lo importante de verdad que es lo del partido frente a la Juventus de Turín

Voz 23 30:32 sí señor había morbo por ver el once inicial de de Zidane a la Casemiro Modric en el centro del centro del campo un toda vez que se han quedado hombres como como Cross como Sergio Ramos o como el propio Cristiano Ronaldo en defensa metió a Nacho metió a rap de inicio y al final bueno pues el Mari controles de Bale uno de Benzema dos de ellos de penalti un buen gol y un buen pase de Modric iban a definición del galés Illa noticia

Voz 18 30:59 bueno triste noticia

Voz 23 31:01 eh mala para el Real Madrid hace adhesión de de Nacho es la primera vez que se lesiona Nacho Se dice pronto veintiocho años hice lesiona hoy

Voz 2 31:10 en este parque en algún momento se tendría que ganar puede ser

Voz 0905 31:15 hay de récord en récord europeas que lo cambian

Voz 23 31:18 lesión sale la revalida que juega al fútbol

Voz 0905 31:20 cree cambien por lesión ha sido hoy

Voz 23 31:23 veía Nacho compungido en el en el banquillo parece que era algo más grave que puede hacer el dedo me decían en el club que era algo de izquierda entrevistado en el descanso efectivamente es un problema y luego ya cuando ha se ha marchado al al autobús después de acabar el partido se le veía más tranquilo sonriente bueno ratificaba lo que contábamos que el lunes Levada será a las nueve de la mañana una prueba una resonancia magnética para saber el alcance de esa lesión tendrá una microrrotura eso serán aproximadamente unos quince días iban a pues se pierde los partidos frente a la Juventus si el encuentro del próximo domingo frente al Atlético de Madrid y ley de vida Hay no pasa nada primera lesión alguna tiene que ser como tú decías Nacho bueno allá pues más tranquila la autobús viaje a Madrid están a punto de llegar el el equipo de Zidane que mañana a las doce y que el próximo lunes a las diez y media parte ya Turín para jugar frente a la Juve un Zidane que hablaba precisamente de esa lesión de Nacho ir de los problemillas entre comillas tampoco nada serios de Isco quiera impidió viajar aquí a a la isla de Gran Canaria

Voz 1994 32:25 bueno no no está contento yo creo que está está en cómodo espero que no que sea poco pero esto lo vamos a ver lo vamos mañana haciéndolo a besos hacia pero uno no está cómodo entonces por precoz yo a salir del campo hijo de disco nada tenía molestia se ha quedado en nada

Voz 2 32:45 quédate para el sanedrín Herráez saludo también Antonio Romero la Antonio

Voz 0905 32:49 hola qué tal ella Rafa Alkorta hablar Rafa

Voz 2 32:51 hola cuántas veces te has lesionado en tu carrera deportiva Ramos cuántas les

Voz 24 32:56 esta lamentablemente muchas sobre todo a partir de los veintiuno siete XXVIII cuando empezaron los problemas de espalda tuve muchas lesiones Nadal todas musculares

Voz 0830 33:08 así lo digo porque yo no sé si te llama la atención la la imagen del partido más allá de ha sido un trámite para el Real Madrid es es la de Nacho hundido compungido con la toalla encima caros si se queda después como dice que

Voz 2 33:22 probablemente se queden en baja unos quince días más o menos quizás es esa sensación tan anormal de estar lesionado aunque sea una cosa mínima

Voz 24 33:31 y además además por eso estábamos un poco lo curando algo más grave que una lesión muscular no porque les veíamos tan compungido de tan tan fastidiado que pensábamos que era pues un dedo o meta o cualquier cosa de estas bueno pues me alegro de que de que sea poco es igual tiene una micro rotura en quince días o no solventará lo que pasa claro

Voz 13 33:53 no está lesionado nunca pues se tiene que es una sensación

Voz 24 33:56 pues es mala para para el chaval claro lógicamente

Voz 2 33:59 de Romero más allá de eso día para sacar intuyo que pocas conclusiones

Voz 25 34:04 sí la verdad es que yo creo que hace ninguna lo un poco para para ver qué cuál es el el puesto en el once que baila de cara para el próximo martes en Turín porque me parece que los tenemos todos esos lente intervenir en los dos próximos días esperemos que no pase nada campora poner el mejor once disponible y lugar a jugar noventa minutos que se quedó fuera por una molestias pero que sean no la dar importancia en la rueda de prensa posterior del partido lo que hace es otra vez ha jugado el partido entero pues a partir de ahí pues se puede elucubrar yo creo que Gareth Bale ha hecho un buen choque pero que tampoco les va a dar para ser titular la nueva posición de Gareth Bale incrustado en el cuatro cuatro dos con más libertad de movimientos arriba para hacer con con Karim Benzema hay conclusiones prácticas para el partido del martes en Liga de Campeones pues yo creo que el rodaje que haya sólo a futbolistas como Casemiro Varane y poquito más

Voz 2 34:58 Herráez empieza contiguo aunque lo voy a hacer la misma pregunta tanto Romero como como Alkorta que esperas de cara al partido ante la Juve en cuanto a cómo va a jugar el Madrid con quiénes porque parece que hay unos cuantos futbolistas opositado a una plaza

Voz 23 35:09 se varios email Asensio

Voz 2 35:12 voy a cuatro

Voz 23 35:14 podría jugar de inicio quedó cuatro bueno pues merece ser titular no algunos más que otros pero bueno es un platillo es que al final ha recuperado futbolistas son once doce sino que hay dieciséis para para poder poner mira la Juve en la final de Champions en Cardiff jugó con rombo y con Isco enganchando con Benzema y con Cristiano últimamente está jugando bueno pues reforzando las bandas con Lucas por la derecha izquierda los dos no caben porque porque se antoja que son intocables para Zidane hombres como Casemiro Kroos Modric Benzema y Cristiano cómo no puede jugar con doce pues cabe uno y quién va a ser bueno decía Romero había en Carrusel pues yo creo que va a ser disco porque buenos jugadores en Cardiff yo no lo sé no tengo información ir mañana entrenar doce imagino que sabemos un poco más lo contaremos aquí en la antena de la Cadena SER pero si me preguntas una intuición yo me me pronuncie por Lucas Vázquez

Voz 2 36:11 Romero claro si pone Isco que era lo que tú decías antes en Carrusel jugar en rumbos más monos más números no es lo que hizo en la en la final de Cardiff pero es que claro

Voz 25 36:18 con lo estamos usted y luego por ahí pasado

Voz 2 36:24 ah bueno quiero quiero recordar que para el partido de vuelta contra el París Saint Germaine no fue cuestión de la intuición sino que fue información de Javier Recio ofreció dos días antes a los oyentes de la SER y acertó Tom todo sea dicho de paso

Voz 25 36:35 esos son los dos próximos días yo creo que son claves diez todos los tramos fijos y a mi me parece que que tiene la verdad que lo que sólo ha ganado el lugar eso lo ha ganado

Voz 2 36:45 bueno yo creo que me encanta como juega la Juve

Voz 25 36:47 que el Real Madrid hay va con lamente sino de ganar en Turín sido marcar en Turín y que recita imaginación en el SIDA encontrar los espacios en el centro del campo que es lo que va a poblar la Juve en sentido destructivo porque ayudé Herbie vados para empate a cero a mí me da la sensación de que el tipo de partido del martes puede puede venirle muy bien a Isco pero es una sensación que tampoco tenía información de la infección

Voz 2 37:15 si Rafa qué tipo de encuentro espera así como crees que que va a jugar en Madrid

Voz 24 37:19 bueno yo lo primero que creo es que la lluvia además sin Pjanic a intentar amarrar todo lo que pueda el resultado esto qué quiere decir pues que no va a dejar muchos espacios para correr con lo cual creo para mí el mejor desatascador que tiene el equipo es Isco y luego yo creo que el que mejor va a mezclar en una defensa tan poblada y meter buenos pases para mí es Benzema que yo creo que es el mejor pasador del equipo posiblemente sobre todo a los movimientos de Cristiano y creo que es además el mayor asistente Cristiano en la Liga con lo cual de la la duda que tengo es realmente si si va a jugar si va a jugar con los cuatro el medio que yo creo que no sé si a poner con el rombo con balón y sin valor en una banda y me atrevo a decir que no tengo tan claro lo de cross fíjate lo tengo tan claro lo de cross porque yo estoy con Javi a mí sé que que quitarle a Lucas Vázquez a mí

Voz 2 38:17 no yo no lo haría fija el Rafa perdona que el uno de los mejores partidos de la temporada del Real Madrid fue sin ninguna duda o quizás el mejor el de vuelta de los octavos de final frente al París Saint Germain jugó claramente con una banda y el otro en otra con Lucas Face

Voz 13 38:31 decía Asensio que se salieron en ese día sí pero estaban lesionado

Voz 2 38:35 había muchos lesionados jugado Kovacic el el mediocampo BP pero claro no poner no poner en este Real Madrid tal y como está ahora mismo Lucas Vázquez

Voz 24 38:43 sí pero yo más que nada por por también por cómo juega la ayuda porque también hay que ver la Juve yo creo que te las dudas que tiene si la ayudar a jugar con tres centrales o no porque puede que puede modificar también el el el dibujo Zidane no en cuanto en cuál es lo mismo jugar contra el equipo con tres con equipo con cuatro los a mi me parece que es una partida de ajedrez que está muy bonita que todos estamos moviendo fichas yo lo que creo es lo que lo que he dicho y a mi me parece que los tiros pueden ir por ahí tengo ahí la duda creo que disco va a jugar y luego tengo la duda de Kroos Lucas

Voz 2 39:18 algo más el Madrid

Voz 23 39:20 pues que llega un momento que María hay creen que es el momento de meterle el diente a a la Champions que después del PS oye el equipo coge muchísima confianza que tiene además efectivos enchufados celebraría Zidane Se debe tranquilo también los futbolistas Iker es una buena eliminatoria es un rival muy difícil haya parece que bueno se me han tocado que después el Barça soy igual que más se le puede complicar la vida al Madrid pero que hablamos del Rey de las tropas del Real Madrid

Voz 2 39:45 nada más y nada menos vaya semana que tenemos por delante por cierto antes acabar Rafa y tú que has estado muchas veces hay sobre el sobre el verde en el jugar frente equipos como la Unión Deportiva Las Palmas donde ciñéndose al partido de hoy

Voz 24 39:59 en los que

Voz 2 40:00 se ve claramente que indique una pinta de Segunda división muy muy claro que tampoco debe ser fácil como has visto hoy por ejemplo a a Las Palmas tú sintiendo que haya sido futbolista durante tan donde porque su gran metas está en una situación parecida

Voz 24 40:13 pues yo le he visto y queriendo pudiendo que a mi me parece que han intentado hacer un poco lo que había dicho Paco no y Paco yo creo que para eso es valiente manido a ganar el partido porque no le queda otra porque el empate no le vale para nada claro eso yo cuando juegas contra el equipo como el Madrid pues es letal porque si juegas abierto hoy con dejando espacios este Madrid por ejemplo es mucho más peligroso que el día que les vimos a Las Palmas con el Barça empató porque el Barça claro te obliga a meterte atrás no juegan mucho más edad muchos más toques Las Palmas se metió atrás y aprovechó las contras broca que son es mucho más vertical en ese sentido y no y no te perdona una no a mí me da mucho la pena porque Las Palmas además yo tengo muchos amigos allí porque yo viví unos años allí de pequeño es una ciudad muy futbolera hay yo creo que este año le va a costar mucho bueno lo decía Paco el siguiente partido ante el Levante es clave para para intentar salvar esta temporada

Voz 2 41:14 las Palmas es antepenúltimo veintiún puntos está a siete del Levante faltan cuatro por disputar y encima el domingo de la semana que viene es esa final si fuera una final doce del mediodía el Levante Unión Deportiva

Voz 25 41:26 para sumar lo que dice Rafa que llevo aquí veinticuatro horas y a las siete de la mañana pero Las Palmas es una ciudad resignada el equipo es un equipo resignado yo el entrenador le tengo que intentar rebelarse pero prácticamente también tiene clarísimo que esto no tiene solución la afición es que no ha pegado una palma

Voz 26 41:45 lo que al partido independientemente de lo que hemos contado de ver el precio

Voz 25 41:50 las entradas que bueno todo el mundo tiene

Voz 26 41:52 en el derecho opina

Voz 0905 41:55 para mí es una salvajada en tres que traen

Voz 2 41:58 doscientos euros no ni de lejos ahí

Voz 25 42:00 al el estaría Gran Canaria lo peor que tiene el equipo al margen de lo deportivo es que ella es un equipo que todo el entorno empezando por el vestuario y terminando por el último de los previo Stage la información de la Unión Deportiva Las Palmas tienen claro que el equipo a Segunda

Voz 2 42:13 totalmente es toda la pinta y quizás sea el golpe definitivo pueda llegar dentro de nada justo una semana frente al Levante pero el Real Madrid es otra cosa y lo iremos contando a lo largo de la semana esa eliminatoria que empieza frente a la Juventus Turín realmente emocionante y apasionante

Voz 4 42:27 abrazo Alkorta Romero rarezas a mañana habrá abrazo

Voz 2 42:31 cuarenta y dos once cuarenta y dos en Canarias todavía nos queda mucho Larguero eh tenemos que hablar con Bruno Alemany de fútbol internacional

Voz 0830 42:37 han sucedido vamos una pila de cosas enorme durante este sábado ir también con Miguel Martín Talavera de lo que sucede en el Atlético de Madrid razones de una plantilla igual extremadamente corta también de

Voz 2 42:49 mala suerte con las lesiones especialmente en defensa

Voz 0830 42:52 la convocatoria de mañana de cara al partido frente al Deportivo de la Coruña es más propia de la atípica lista en la que juegas frente a un equipo de Segunda División B en dieciseisavos de final de la Copa del Rey así declara sólo once futbolistas de campo del primer equipo antes acabamos a resumir lo que ha sido esa jornada de sábado hemos ha repasado la victoria del Real Madrid el empate del Barça frente al Sevilla que han empatado a uno el Athletic de Bilbao y el Celta de Vigo está por ahí de González hola Diego

Voz 0985 43:21 tal Álvaro muy buenas yo sobre todo me quedo con el para un equipo

Voz 0830 43:23 Arrizabalaga Hugo Mallo justo al final del partido que barbaridad

Voz 0985 43:26 el escandalosas la verdad es que es una de las de las paradas de de la temporada no pero la verdad es que no no ha servido no para evitar el disgusto de la en la catedral porque es que el partido ha sido así un poco raro porque la la primera parte del Atleti no ha sacado provecho de de su superioridad se adelantaba luego en el arranque de la segunda con el gol de Núñez el Celta que se va por el partido hace dos instituciones que le cambian el choque mete existo Boyer ya Grande Paroisse los dos cambios le hacen dueño de del balón y luego ya se mete a un jugador con llegada a Méndez que que hace el empate mientras que el Athletic con ventaja hace dos cambios que no funcionan Aduriz por Córdoba Williams deja la mediapunta y el Atleti pierde todo lo que había tenido hasta entonces con él y luego a Beñat por Raúl García sin lograr hacerse ni con el balón y desestabilizar el centro del Celta es decir aún suele anunciar los cambios ya Ziganda no el equipo el Athletic se mete en su campo el Celta aprieta y marca el gol del empate así se resume

Voz 9 44:24 el partido que a efectos de lo que venía buscando cada uno antes del mismo eh un punto para cada uno que a unos les vale en ese objetivo de seguir