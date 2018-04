Sucedió una noche (1/4/2018): Kubrick, Martin Luther King y Bruce Willis muerto

Voz 2 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa de

Voz 11 02:38 hola qué tal bienvenidos a sucedió una noche hoy con media hora más de programa por los cambios de programación de semanas eso nos va a dar la oportunidad de ir más tranquilos de contar más cosas iba a escuchar un poco más de música define como este tema de los canarios que suena de fondo y que grabaron para la película de Carlos Saura hiper ni Frater en el programa de hoy vamos a celebrar los cincuenta años del estreno de una de las películas más importantes de la historia del cine dos mil uno una odisea del espacio no pasea futurista de Stanley Kubrick y cambió el género de ciencia ficción hace cincuenta años también que moriría asesinado Martin Luther King íbamos a ver cómo él tiene una reflejado susciten charlaremos delfines subirá con el actor Fele Martínez que acaba de estrenar su última película El club de los buenos iniciales tendremos un reportaje sobre el gran villano de la Semana Santa el personaje de Judas tal y como lo ha visto el cine nuestro especialista en cine de terror Jack Bourbon no salvará de una película que fue todo un taquillazo mundial sexto sentido todo ello regala además con un poco de la música de cine para comenzar como siempre nuestro juego de las películas y el título por el que apostamos esta semana dentro de la programación de TCM

Voz 12 03:57 montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 0544 04:06 la película de TCM mañana lunes TCM emite lo que queda del día una película dirigida por James Ivory en mil novecientos noventa y tres protagonizada por Emma Thompson y Anthony Hopkins

Voz 13 04:20 buenos días señor los Halifax queda impresionado por la plata les dice que era obra suya le felicita por ello buen trabajo bien

Voz 0229 04:32 Anthony Hopkins es la viva estampa del mayordomo inglés que todos imaginamos traje negro con cuello duro o pelo engominado un hombre serio y calmado de modales exquisitos

Voz 13 04:41 a ustedes se comprende lo que hacen falta para ser un gran mayor no dignidad mira esto es lo que hace falta extracción dignidad Ésta es la definición oficial dada en la publicación El caballero del caballero un gran Mayordomo debe poseer dignidad le acusa

Voz 0229 04:57 a este mayordomo dirige al ejército de criados que trabaja en una gigantesca mansión británica

Voz 13 05:03 imaginen sigue a la cabeza de un batallón incluso aunque sólo quiere las bolsas de agua caliente a cada uno de ustedes tiene su cometido particular el metal pulido una plata brillante la caoba reluciente como un espejo esta señora la bienvenida quedaremos a esos visitantes extranjeros para que sepan que están en Inglaterra donde el orden y la tradición aún prevalece

Voz 0229 05:24 tres ejército de criados hay un ama de llaves papel que interpreta Emma Thompson

Voz 13 05:30 lucharía un poco este despacha gracias deleita el viento pero considero este cuarto lugar privado de trabajo hoy prefiero mantener las distracciones al mínimo las flores le parece una distracción señores tienen agradezco su amabilidad pero prefiere mantenerlo como está

Voz 0229 05:45 el ama de llaves está enamorada secretamente del mayordomo el también de ella pero no se atreve a dar el primer paso ya que considera que su papel de mayordomo está por encima de sus sentimientos su devoción al trabajo le hace también incapaz de cuestionar a su señor un lord británico que en aquellos años previos a la Segunda Guerra Mundial mira a los nazis con buenos ojos

Voz 13 06:06 Su Señoría está intentando convencer al primer ministro para que haga un pacto con esa panda de criminales de Martín seguro que su señoría está actuando por los más nobles motivos

Voz 0229 06:15 lo que queda del día es la crónica de un fracaso una historia sobre recuperable del tiempo perdido el protagonista renuncia al amor e incluso a la propia identidad por su autoexigencia profesional

Voz 13 06:27 su fallecido a cinco a ocho minutos que hubiera ahora estoy muy ocupados en América que dentro triunvirato tal vez mi padre desearía que siguiera con mi trabajo no puedo defraudar

Voz 0229 06:51 la película se basa en una novela del japonés Kazuo Ishiguro ganador del Premio Nobel de Literatura el año pasado inseguro nació en Nagasaki pero vive en Inglaterra desde los años sesenta y supo retratar con acierto a la alta sociedad de ese país a través de uno de los personajes más británicos que existen el mayordomo

Voz 13 07:09 según mi filosofías señor ver un hombre no puede considerarse satisfecho hasta que ha hecho puesto puede para ser de utilidad su señor y en su opinión lo que está ocurriendo arriba tiene eso sí he oído cosas muy turbias señor Stevens muy turbias yo no hay coraza señor ver escuchar las conversaciones de los caballeros me distrae sería hacer mi trabajo

Voz 0229 07:32 otro asimilado por la cultura británica el californiano James Ivory y se encargó de llevar la novela de Ishiguro a la pantalla el autor de una habitación con vistas sola copa dorada es un especialista en dramas de época narrado siempre con un estilo elegante hace unas semanas a sus ochenta y nueve años se convirtió en la persona de mayor edad en ganar un Oscar en su caso por el guión adaptado de la película y en lo que que era el día Ivory volvió a contar con él Mazón Sonia Anthony Hopkins con los que ya había trabajado en su anterior película Regreso a jugarse en papeles menores también nos encontramos con otros actores británicos como Hugh Grant

Voz 0229 08:11 además hay un americano pues es el malogrado Christopher Reeves el actor de Superman que aquí interpreta a un millonario americano que acaba comprando la mansión con su mayordomo incluido

Voz 3 08:23 sí porque cuando yo esté en Londres sabe coge el coche no podría hacer eso usted y ese Daimler hacen buena pareja son el uno para el otro según contaba ayer

Voz 0229 08:36 hay Vori para rodar la película Se contrató un mayordomo profesional para que le diera unas cuantas lecciones a Hopkins

Voz 15 08:43 a Anthony Hopkins tan pronto como supo que iba a hacer el papeleo dijo mira yo no puedo hacer esta película a no ser que un mayordomo profesional me asesore durante el rodaje porque la verdad es que yo no tengo ni idea de lo que tengo que hacer así que contratamos a un mayordomo profesional un mayordomo jubilado que trabajó con nosotros todo el tiempo nos indicaba o cosas como con la cuchara aquí eso allá mantel la espalda estirada en todo momento

Voz 0229 09:12 lo que queda del día fue nominada en mil novecientos noventa y cuatro a ocho Oscar pero no ganó ninguno aquel año fue el de La lista de Schindler que arrasó pero permanece desde entonces como uno de los mejores trabajos de Ivory de sus protagonistas en Mazón Sonia Hopkins en ella encontraréis bastantes ejemplos de lo que se espera de un mayordomo perfecto

Voz 16 09:31 había un mayordomo inglés el ahí día entro en el comedor Iker dio bajo la mesa integren sin inmutarse fue directamente al sano pero parece ser que hay un tigre en el comedor tal vez su señoría me permitirá usar el calibre doce vieron tomando su te y entonces sonaron tres dispar

Voz 16 09:56 cuando el mayordomo volvió para rellenar las terneras dijo más fresco que una lechuga la cena servirá a la hora habitual mi labor in me complace decir que no quedará ninguna huella perceptible del reciente suceso llegado ese momento

Voz 0544 10:25 los habituales ya sabéis lo que toca ahora vamos a jugar a las películas con otros títulos que también se pueden ver la semana que viene en TCM atentos a los diálogos ya los temas de sus bandas sonoras ahora amigos una canción Amer

Voz 0544 11:33 Paco es porque no lo puedes decirme

Voz 22 11:39 hemos de a mí no creo que este cambio de papeles sean muy de exacto pues yo sí dime por qué grado

Voz 7 11:46 porque

Voz 25 12:16 los los míticos me han explicado que pasado muchísimo tiempo fuera de aquí vuelta como es desierta la vuelta pues no por principio creí que era un sueño y cuando te diste cuenta que no era un sueño cuando te hable Eli tu mente diste

Voz 13 12:33 usted les dijo que yo era una buena persona cree que una buena persona la vida para luego golpe a quitarla

Voz 3 12:39 entonces nosotros los taninos quitan la vida que soporte

Voz 30 13:17 los ranchos en cuanto hay un cargamento de oro se traslada ganado lo único que tendréis uno Rangers y pasarme el soplo pero te olvides con eso Rangers no se juega buena reputación pero allí no hay nadie con peor fama que nosotros cuando devolver ese ese ganado la creéis que pensará mayor seréis los mejores Rangers del estado de Texas

Voz 0544 14:16 bueno vamos a ver cuántas habéis acertado empezábamos con Gene Kelly enseñando a cantar a los niños en un americano en París a continuación Andie Mac Dowell filmaba con una cámara Spider en Sexo mentiras y cintas de vídeo el debut de Steven Soderbergh como director de cine y el debut también de Cliff Martinez como compositor de bandas sonoras ya que fue ésta la primera película para la que creó música el antiguo componente de los Red Hot Chili Peppers en el tercer diálogo Robin Williams veía una película sobre su paciente Robert De Niro al que había sacado de su estado catatónico en despertar es una película del año mil novecientos noventa que tiene música de Randy Newman para terminar la más difícil era el western tres tejanos protagonizada por William Holden en mil novecientos cuarenta y nueve todavía escuchamos de fondo a Rex salen cantar este clásico del country que da nombre a la película en su título en inglés Streets of Laredo

Voz 0229 16:28 este que tantas el actor Keith Carradine con una canción que interpretaba en la película nazi canción con la que por cierto ganó el Oscar al Mejor Tema de banda sonora en mil novecientos setenta y seis de Nashville ciudad del estado de Tennessee nos vamos a otra ciudad de ese mismo Estado porque allí hace cincuenta años cayó asesinado Martin Luther King

Voz 36 16:50 no

Voz 0544 17:03 en efecto el próximo miércoles cuatro de abril se cumplirán cincuenta años del asesinato de Martin Luther King el líder de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos curiosamente hasta hace tres años que se estrenó la película Selma no había ningún largometraje sobre King pero eso no quiere decir que su figura no se haya tratado en el cine vamos a verlo en uno de los capítulos de hoy de nuestra Enciclopedia

Voz 0229 17:33 fue en mayo de dos mil nueve a Steven Spielberg compañía Dream Works compraron los derechos sobre la imagen y los discursos de Martin Luther King derechos que hasta entonces habían guardado celosamente sus hijos y que les había llevado por ejemplo a ganarle un pleito a la CBS por la utilización sin permiso del célebre discurso I have Kathryn estamos escuchando de fondo muchos pensaron entonces que este icono de la cultura negra iba a contar por fin con una película de referencia al fin y al cabo se trataba de un auténtico caramelo para el cine un hombre con una personalidad tan atractiva y una vida llena dos a Mosso

Voz 3 18:08 pero luz su sueño un sueño que nosotros muchas otras personas en el mundo

Voz 0229 18:19 partimos sin embargo poco tiempo después Spielberg sorprendió a todos renunciando a rodar el biopic

Voz 0544 18:25 intentar el retrato de un hombre de una moralidad intachable que sostiene sus principios inquebrantables por encima de todo sinceramente no me interesa no hay puntos oscuros no hay conflicto interior no hay drama

Voz 0229 18:38 cómo contar la historia del más perfecto de los hombres al parecer ese era el problema sin embargo a Badu Vernet hoy la directora que en dos mil quince estrenos el mal la primera película protagonizada por el personaje de King lo tenía mucho más claro decía que el verdadero motivo no era el problema de los herederos ni ningún otro no se había hecho porque simplemente a hacer una película sobre un héroe negro no ha estado nunca en la lista de prioridades de los estudios de Hollywood Martin Luther King era hijo de un pastor protestante

Voz 11 19:11 él también se convirtió en Pastor sus

Voz 0229 19:13 aspiraciones al principio eran las de llevar una vida tranquila

Voz 13 19:16 se el pastor en alguna localidad pequeña dirigirle una iglesia porque da clases y algún aquellos

Voz 0229 19:26 hacha pero en el sur de los Estados Unidos donde vivía las cosas no eran fáciles para los negros

Voz 13 19:31 la cuestión era la segregación

Voz 2 19:34 estaba en todas partes la justicia tampoco estaba de su lado

Voz 0785 19:38 no pito miles de asesinatos

Voz 13 19:40 radiales Sener su incluidas esas cuatro ni con una situación conoce el asombroso hecho de que ninguno de esos criminales que nos matan donde y cuando quieren jamás hayan sido condenada

Voz 0229 19:54 en mil novecientos cincuenta y cinco una mujer llamada Rosa Parks se negó a ceder su sitio un blanco en el autobús y fue arrestada aquello movilizó a la comunidad negra hay también al reverendo King que se puso al frente de las protestas a partir de ese momento dedicaría el resto de su vida a la lucha por los derechos civiles

Voz 13 20:12 una batalla termina para ir a la siguiente sería la siguiente si lo ves de esa Porma les un duro camino pero yo no lo veo de esa forma considero tantos esfuerzos un solo esfuerzo vigueses es por nuestra vida

Voz 0229 20:28 su método de lucha era la resistencia pasiva sin violencia

Voz 2 20:31 algo que chocaba con otros activistas como Malcom X

Voz 37 20:34 nosotros nos invita haremos que pongáis la otra mejilla en el sur ya que pongáis la otra mejilla INEN no Gal

Voz 3 20:43 hermanos hacer lo posible para que no vuelva a ponerle la mano encima los dos líderes estaban enfrentados predicadores negros ignorantes a mí me llamó el tirón de la era moderna dijo en la televisión nacional que los blancos me pagan para que los negros y con indefensos pero en doctor King nunca dudó de su estrategia así lo explicaba

Voz 0544 21:09 hay una gran diferencia entre la no resistencia y la resistencia no violenta la no resistencia te deja en un estado de complacencia pasividad pero con la resistencia no violenta si resiste pero de una forma fuerte y determinante

Voz 0229 21:31 el FBI en cambio no le veía como un pacifista hay durante años fue espiado por orden de subdirector J Edgar Hoover ni información puede resumirse en pocas

Voz 3 21:40 palabras Kane es son deje de dado

Voz 0229 21:42 el ICO inmoral una enconamiento que aumentó cuando King empezó a incluir referencias a la guerra de Vietnam en sus discursos sermones

Voz 38 21:50 es un Gobierno que gastan millones de dólares todos los días en sacrificar vidas en nombre de la libertad en Vietnam carente de la voluntad de la valentía moral de defender la vida de su propio pueblo aquí suponía

Voz 0229 22:04 Martin Luther King detestaba al imperialismo de los EEUU

Voz 0544 22:10 no dejéis que nadie os haga creer que Dios quiere que América sea una especie de fuerza mesiánica y divina una especie de policía del mundo

Voz 3 22:19 mano de Dallas Texas informático aparentemente el presidente queremos

Voz 0229 22:26 ha muerto el asesinato de Kennedy fue un duro golpe para King ya que tenía grandes esperanzas depositadas en él para conseguir que las cosas cambiaran su sucesor Lyndon Johnson intentó utilizarlo sin éxito

Voz 0785 22:39 lo que no puedo convencerle de que trabaje conmigo oficial

Voz 2 22:43 de manera oficial dentro de la Casa Blanca

Voz 0785 22:46 me letra que alguien tan diplomático como usted

Voz 2 22:49 lidere el movimiento quiero que continúe

Voz 3 22:51 el liderando los nadie más no esos militantes tipo pone X

Voz 0229 22:56 pero King continuó predicando contra la injusticia hay organizando protestas

Voz 13 23:01 no a Jimmy Lee Jackson

Voz 39 23:04 todos los hombres y mujeres negros que se quedan mirando sin unirse a esta lucha mientras sus hermanos y hermanas son humillados mal

Voz 38 23:12 tratados borrada está clara

Voz 0229 23:15 cuando en mil novecientos sesenta y cuatro fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz el FBI intentó chantajear le como veíamos en la película J épicas de Clint Eastwood ser lo que Botín

Voz 16 23:25 me entre copistas y con el poder que está consiguiendo es ahora nuestra mayor amenaza interna Kim va a rechazar el previo Clair

Voz 0229 23:35 caminando pero no lo rechazó convirtiéndose en la persona más joven de la historia en recibir el Nobel de la Paz

Voz 40 23:42 este honor por nuestros caídos cuyas muertes asfaltar falta nuestro camino acepto este honor por los más de veinte millones de negros norteamericanos motivados por la dignidad

Voz 3 23:58 a tu

Voz 0229 24:11 Martin Luther King y sabía perfectamente que tenía muchos enemigos y que se había convertido en uno

Voz 3 24:16 estimo a eliminar humana irme para Castro

Voz 0229 24:20 dicha movimiento pese a todo rechazaba medidas de seguridad

Voz 3 24:24 las gradas no quiere protegerse factor no puedo esconderme podemos esconder lo entiende no soy distinto a los demás quiero vivir muchos años sin ser pero no piensa leer

Voz 0229 24:41 a finales de marzo de mil novecientos sesenta y ocho llegó a la ciudad de Mel

Voz 2 24:44 Luis para continuar la huelga de los jugadores negros

Voz 0229 24:47 noche antes de su asesinato quizá tuvo un presentimiento porque el último discurso que pronunció sonaba casi a despedida

Voz 0544 24:55 estoy feliz de poder decir que no estoy preocupado por nada que no le tengo miedo a nadie porque ya he visto la gloria del señor

Voz 0229 25:05 desde el cuatro de abril un hombre llamado James Earl Ray disparo contra él cuando estaba asomado al balcón del motel en el que sea

Voz 21 25:12 la policía piensa que el único disparo desde el otro lado de la calle abren contrarreloj era un equipazo cocina telescópicas

Voz 0229 25:19 su muerte conmocionó al país dividió aún más a la comunidad negra

Voz 13 25:23 la filosofía del doctor que inacabado provocando su muerte funcionó al empezar pero ya en el siguiente paso que es la política cuál es tu partido el parque panteras negras

Voz 0229 25:33 otros en cambio mantuvieron su espíritu y continuaron la lucha pacífica

Voz 3 25:37 digo que te di un Fariña Kettering no porque si Serbia otra hemos llegado demasiado vemos para rendirnos hambre o

Voz 0229 25:54 no Martín Luther King el aparece como personaje secundario en algunos films

Voz 43 26:06 pero recuerda al circo de la portada de El dio la cara por Taylor Jackson le presento a Peter

Voz 0229 26:14 el niño protagonista de Locos en Alabama la película de la que os hablamos hace un par de semanas estrechaba su mano en esta escena en otras muchas películas ambientadas en la década de los sesenta King aparece brevemente como personajes se ven imágenes suyas en televisión o se cita como referencia aquí por ejemplo en Paseando a Miss Daisy es partidario de Martin Luther King

Voz 0544 26:35 hace mucho tiempo no pensaba igual nunca he tenido prejuicios es el y tú lo sabes

Voz 0229 26:41 hoy también algunos documentales y un par de miniseries televisivas pero como decíamos al principio hasta hace tres años no nos llegó la primera película de ficción sobre el líder negro extremos a las cinco de la mañana os resulta ser un escenario excelente Selma contaba la historia de una famosa marcha que Lutero el doctor por el derecho al voto de los afroamericanos en el sur

Voz 13 27:02 ambos son verbos que son los votantes negros son excluidos de las listas de las cabinas de votación mediante la intimidación sistemática y el miedo señor presidente

Voz 0229 27:14 me pregunto cómo puede aunque la decimoquinta Enmienda de la Constitución americana les garantizaba el derecho a voto en la práctica los negros de los estados del sur no podían inscribirse

Voz 21 27:24 para votar la única forma que tienes de votar es si un votante ya inscrito sólo negro en ciento cincuenta kilómetros está inscrito si Cobo consigues que te avale eh

Voz 0229 27:37 desafiando la intimidación y la salvajes cargas policiales ordenadas por el famoso gobernador Wallace de Alabama Martin Luther King organizó la protesta de más de veintidós

Voz 11 27:47 Comín manifestantes que habían llegado de todo el país

Voz 13 27:50 una marcha que Selma Montgomery para protestar y hacerme Selma

Voz 0229 27:54 la película además de contar aquellos hechos hace un retrato del personaje y le muestra como un gran estratega

Voz 13 28:00 funcionamiento de nuestra organización es sencillo negociamos Nos manifestamos resistimos con un poco de suerte nuestro adversario en favorece a la causa cometiendo alguna

Voz 11 28:12 cincuenta años después de su asesinato el espíritu de Martin Luther King sigue vivo quizá el cine de deba unas cuantas y habrá que esperar nuevas películas que difundan su historia y sus ideas pero no cabe duda de que su mensaje de lucha siguen vigentes en Estados Unidos y en otros muchos países del mundo

Voz 13 28:29 puedes entrar la libertad pero no matarla

Voz 3 28:32 la vida y la muerte sólo son temporales pero la libertad

Voz 35 28:36 dura para siempre

Voz 11 30:36 el día pertenece a la banda sonora de Leyendas de pasión compuesta por James Horner con este tono épico Jalabert

Voz 0229 30:44 comment tico que tiene su música vamos a recibir al invitado de hoy en el cine de su vida

Voz 46 30:50 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida de subida este Casablanca toda vivida ha estado esperando decir

Voz 0544 31:08 charlamos con el actor Fele Martínez uno de los protagonistas de El club de los buenos y fieles una comedia que ha llegado a las pantallas esta Semana Santa a Fele Martínez le vimos por primera vez en tesis de Alejandro Amenábar ya ha protagonizado películas como Abre los ojos Hable con ella La mala educación o Los amantes del Círculo Polar y así ve su trayectoria como actor después de más de dos décadas

Voz 0785 31:33 yo llegué a Madrid en el noventa y cuatro en octubre pues en en agosto veinte cinco estábamos robando tesis

Voz 34 31:42 quería venir me han dicho que te gusta mucho el cine violenta y que tienes no

Voz 3 31:47 sí ya sabe

Voz 34 31:48 descubre pues no

Voz 47 31:49 ya para empezar no las tengo y aunque las tuviera en otras decidir quiénes pueden operación de sexo quizá puedan ayudarte las necesita para mi tesis es sobre la violencia audiovisual la hecho sobre Mickey Mouse

Voz 0785 31:59 están primero las cosas que se porque recogen a si esto imprimir cuando hay gente en tercero que es nuestro mucho mejor que yo tanto tanto este tipo de planteamientos que te das cuenta aparte por inexperiencia Aguirre ha hecho nada nunca vamos apoyar había puesto delante de una cámara delante un toma vistas

Voz 21 32:14 en alguna bautizo o comunión de algún pariente

Voz 3 32:17 la gente de la facultad que tenéis que demostrar que estoy imagen pero luego ni puta idea de lo que es el cine de verdad

Voz 0785 32:23 además fue contra la peli lo que el suceso que tuvo la peli después el los Goya yo creo que tarde como un par de años en asimilar lo que me había pasado esa noche

Voz 34 32:33 que la nena quiere marcha eh pues bien necesita imágenes esencialmente violentas ya te lo he dicho silenciosamente violentas que bonito te vas a cagar digo que me que me costó un par de años asimilarlo porque

Voz 0785 32:44 pues de los Goya al día siguiente no había clase pero a los dos días estaba en clase otra vez a propósito cuando empieza esta próxima película no lo sé chico escribe coges en plena crisis con lo cual yo volví otra vez a mi vida estudiante para mí lo de lo de haber rodado la la peli fue una cosa casi te diría que anecdótica lo cual al verano siguiente del tiempo la felicidad a ver yo continuaba Gomis clase tuve que dejar la escuela en tercero porque ya sí que es verdad que que Noruega en verano se rodea rodamos esto ahora los ojos insomnio a la vez que los aparte estaba también con la primera función de mi compañera desesperar que que que una de las cosas que primaba la resaca de asistencia yo me iba a jugar como bese me digo ha sido el BCB

Voz 13 33:25 ideas que la escuela no me largo

Voz 48 33:27 eh

Voz 20 33:30 eh

Voz 0785 33:31 a a mí lo que me gusta es interpretar entonces me da un poco igual el soporte y el y el género es oí sea me refiero que que si de pronto me llegaba que que ofrece una historia que me parecen interesantes sean me da lo mismo que duró cinco minutos que dura una hora y media creo que en esta historia hay una buena película

Voz 13 33:48 es que me gustaría desfilar mascando conmigo con el trabajo nunca bromea o

Voz 0785 33:54 que sea en un plató de televisión encima de un escenario así es algo que a mí pronto me resulta interesante y sobre todo es es algo que que no hecho yo me caí cuando cuando de pronto te enfrentas a a personajes que son diametralmente opuestos a tío que no tiene que ver con nada que has hecho anteriormente pues es un reto que que que eso es lo que lo que hace es que que recorte aguardó a veces se me ocurrió de un cuarto hace un montón de tiempo pues como en el noventa Hay tanto César Urrutia que es fotógrafo era su primer trabajo como director de fotografía

Voz 0544 34:29 y al final se convirtió en un equipo de treinta personas se me fue la mano

Voz 20 34:35 esto esto

Voz 0785 34:38 muy bien y fue muy pocos festivales porque yo me encargué de la de la institución y entonces cada festival que corto era una paja mental que de todo sea dicho saliera no era no era muy fácil es verdad que cada festival que que enviaba en perdía cinco y bueno en fin que fue un desastre y bueno estoy ahí con una historia ahora para ver si la ruedo además tengo otra historia también como un cajón y son las dos son como adaptaciones

Voz 34 35:02 eh de de microrrelatos además una mujer se tira un estanque de cocodrilos hambrientos en un parque zoológico a la hora de mayor afluencia cuando atacó el primer cocodrilo la mujer ese abrazo a él

Voz 0785 35:14 dicen los presentes los cocodrilos en el cuerpo de la mujer no se quejaba en pocos minutos

Voz 49 35:19 sí lo de la dirección es una cosa es que cuando la verdad es que me me interesó muchísimo pero evidentemente yo antes más que ahora

Voz 21 35:32 eh

Voz 0785 35:34 ahora mismo sobre todo lo que lo que está haciendo últimamente es televisión entonces claro que a lo mejor creo que que a lo mejor los productores piensan que mientras estas haciendo una serie porque no tienes no puedes hacer otras cosas así sí que se puede sí que se puede encajar entonces Diego para trabajar en la película de esa espera a la pelota es una zorra pero bueno estado pues entre haciendo teatro oí con la serie para primeros de agosto arrancó de una función empezar con función de teatro yo estoy con eso y con pueblo filias musicales estoy tocando el bajo todos los raperos trata sobre un tipo que mantener relaciones sexuales con los muebles se enamora de una silla tiene una niña me Cedrón

Voz 3 36:11 por eso la locura maravillosas cosa Berio punki les nuestra cabaré musical pero te pero a veces todas las que yo prácticas con esas cámaras que hace dos años antes de que la retirar aquí que no me habías dicho te lo digo ahora

Voz 0785 36:24 hacer decirme me fastidió un montón de feliz porque de pronto cuando iba a haberla estaba viendo la peli cuando el actor salía de cuadro porque seguramente será a coger una botella de agua porque tiene se o ahora mismo se queda parado la de la cama mirando entonces detrás de la cámara expuesta todo el maquillador Justino podía abstraerse de lo que en un rodaje me costó un montón a ver una peli Hinault analizarla desde el punto de vista de la tonelada por el estilo de todos en algún momento hemos tenido un puntito ahí de de de dormido que está pasando conmigo no por lo general suele ser cuando lleva mucho tiempo sin llamar híbrido también pasa al me pasa muchas veces cuando cuando estoy a punto de estrenar teatro de siempre la sensación que tengo es que me falta una semana de ensayos y te digo porque me he metido en esto Dios mío te vienen todos los nervios todo el pánico toda la historia que que estrena ya como siempre pero sí que es verdad que que si era bueno momento te plantea la situación pero de la plantea con la boca pequeña puede más el el el el placer y el disfrute ahí todos a salvo esos pequeños momentos así un poco de crisis duda que pueda tener pero hace Se subsana enseguida cuánto te con todo lo que sea encuentro botón empiezan a conectar algo la conectar con tu trabajo con tu oficio de nuevo y hasta

Voz 3 37:52 el club de los buenos infieles buenos y fieles porque lo hacíamos por una causa salvar nuestros matrimonios bueno

Voz 0785 38:02 en ese momento tenía sentido y un señor bueno respetable entre comillas que es un tipo que que para mí es como muy entrañable porque luego mira que hay otras personas de su un poquito que tienen un puntito más miserable tal pero este es sin embargo este este pobre pues se como que se deja llevar porque bueno yo dónde está hastiado de vive el vive con su mujer sus hijas está la la sombra de la suegra hay como que parece que da la impresión de que es el último mono en su casa no es el que menos capacidad de decidir el estilo en poco es lo que les dicen yo quiero hasta la inversión de que es casi casi casi que es la suegra a la que la que le dice que es lo que se tiene que poner por la mañana

Voz 0544 38:38 la madre de mis hijas aunque también parece mi madre me cuida me cuidó mucho

Voz 0785 38:44 me espabila en lugar de solucionarlo pues fue enfangar zamparse más di vivir todavía una mentira mucho más grande que es crear este Lugo absurdo porque ni siquiera es de una forma adulta es decir lo que que derrotó el ascendente es como es sino de salir del instituto San Juan pero muy Paternina

Voz 7 39:51 antes el fin de los tomábamos construimos las la tormenta la la contraseña

Voz 3 41:12 el día le habéis reconocido es Loquillo quien interpreta este tema titulado antes de la lluvia que el cantante compuso y grabó para la banda sonora del documental Mujeres preguerra documental que en dos mil cuatro dirigió Susana hostal la compañera sentimental del cantante

Voz 11 41:29 Quique contaba las historias de siete mujeres que anunciaron contra el fascismo las de la Guerra Civil hasta la muerte de Franco

Voz 0544 41:48 la próxima semana el miércoles cuatro de abril se cumplirán cincuenta años del estreno de dos mil uno una odisea del espacio una de las películas capitales de la historia del cine por cierto que para el mes que viene TCM tiene prevista la emisión de un programa

Voz 0785 42:02 la producción propia que recrea la mítica El

Voz 0544 42:04 prevista que están Kubrick concedió a la revista Playboy tras el estreno de la película en este documental participará el actor que ir Dulcinea principal protagonista de dos mil uno al que también tendremos en el programa ya os iremos contando más cosas ahora vamos a recordar qué es y cómo se gestó dos mil uno una odisea del espacio

Voz 3 42:27 he dicho que no se puede fumar aquí el dueño de aquel cine no se lo podía creer

Voz 11 42:31 Quintana la sesión decenas de jóvenes se disputaban las primeras filas esas que normalmente nadie quería porque decían que así se sentían inmersos en un espectáculo no eran los únicos que en aquellos días mostraban su entusiasmo por la película Charles Chaplin dijo haber llorado al verla Fellini la proclamó su película favorita e intelectuales y artistas de todo el mundo hacían pública su fascinación por ella el mejor comentario quizá lo hizo el cosmonauta ruso Alexei Leonor

Voz 3 42:59 ahorrar mil ciento ha estado en el espacio dos veces

Voz 0229 43:03 en dos mil uno una odisea del espacio la ciencia ficción lograba su mayoría de edad género hasta entonces considerado menor por sus limitaciones técnicas está Ali Kubrick rompió moldes incluyendo un elemento absolutamente novedoso en la ciencia ficción hasta entonces el realismo Steven Spielberg es decir

Voz 0544 43:23 recuerdo ir al cine a verla por primera vez sentir que no era una película convencional por primera vez se cambiaba la forma cinematográfica no era un documental no era un drama no era realmente

Voz 22 43:35 Ciencia ficción era eventualidad científica

Voz 3 43:45 interés de Kubrick por la ciencia ficción

Voz 0229 43:48 surgió mientras se documentaba para su anterior película Teléfono rojo volamos hacia Moscú entre los libros de divulgación científica que leyó había un pequeño cuento de once páginas de Arthur Si Klar titulado El centinela que hablaba del encuentro del hombre con el universo tanto le impresionó aquella historia que inmediatamente se puso en contacto con Clark que por entonces vivían Ceilán

Voz 0544 44:13 el señor Arthur Clarke público soy director de cine que hacer entre los próximos doce y catorce meses

Voz 0229 44:19 durante más de un año Kubrick Clarke trabajaron conjuntamente para convertir el centinela en un avión así lo contaba claro

Voz 0544 44:30 respeto mucho el misterio del universo a Einstein solía decir quién no respeta el universo no tiene alma la maravilla del espacio y del tiempo siempre me intriga intrigado están le hirió intentamos plasmar ese sentimiento en el cine

Voz 11 44:45 en la película abordaban ni más ni menos que en la historia de la humanidad desde la prehistoria a la conquista del espacio todo ello conducido por la presencia de un misterioso monolito negro que va marcando los saltos evolutivos

Voz 40 44:58 supongo que no traiga menor idea de lo que es haría cualquier cosa por lo único seguro es que es lo que sea fue enterrado hace cuatro millones de años

Voz 0229 45:06 prepararse para rodar llevó otro año ya que Kubrick se había propuesto atenerse escrupulosamente a la última palabra de los hechos científicos probado

Voz 53 45:13 señor Kubrick acaban de llegar las fotografías que pidió a la NASA de La cara oculta de la Luna eh no las habían enviado antes porque estaban a la espera de las imágenes que ha tomado el Mariner cuatro no recuerdo que dentro de media hora se reúne con los ingenieros aeroespaciales

Voz 11 45:28 meticuloso hasta el agotamiento ajeno Kubrick se rodeó de asesores para consultar todos los aspectos científicos que pudieran tener alguna relación

Voz 0229 45:37 con la película

Voz 11 45:38 estos Ivan desde el diseño de las naves a las imágenes de la Luna la forma de moverse de los astronautas en el espacio o cuestiones como qué sombreros usaría las azafatas en los transbordadores espaciales en el año dos mil uno o como sería la comida de los pasajeros

Voz 40 45:53 qué es esto todos tienen el mismo sabor tiene buen aspecto lo está logrando cada vez mejor

Voz 0229 46:10 Kubrick estaba obsesionado con conseguir que hasta el último detalle fuese auténtico por ejemplo Nou decidió dotar de voz al computador Hal nueve mil hasta que los expertos informáticos les aseguraron que los ordenadores hablarían para entonces

Voz 25 46:23 permítame decirle señora Imma que los computadores de la serie nueve mil son los más seguros que sean construido ninguna cometido jamás una equivocación mía facilitado información errónea

Voz 0229 46:33 por cierto recordáis al científico que habla por videoconferencia desde la estación espacial

Voz 37 46:40 como estas bien oye venga es mandar

Voz 0785 46:44 lo siento pero no podré cariño

Voz 55 46:46 pero voy a enviar que un bonito regalo has pensado algo

Voz 3 46:49 expresión que es

Voz 0229 46:52 de Kubrick parecía saber ya en esos días que las videoconferencias serían un hecho habitual en el siglo XXI y que para entonces todos los niños desearían tener un teléfono móvil con cámara algunas cosas en cambio continúan sin ser posibles

Voz 25 47:06 los tres tripulantes que están en hibernación representan el equipo de observación no entrará en acción hasta que nos acerquemos a Júpiter como se siente uno mientras se está en hibernación como si estuviera dormido no tiene ninguna noción del bien

Voz 11 47:17 de momento la hibernación en vida es una utopía para conseguir este realismo tuvieron que crear efectos visuales hasta entonces nunca ensayados en el cine la película cuenta con doscientos cinco planos de efectos especiales un tercio del metraje en su mayoría concebidos por el ingenio del propio Kubrick o por el que a partir de entonces sería considerado uno de los maestros del oficio Douglas Trump Bull

Voz 0544 47:40 pues tuve todo el apoyo de Stanley para explorar experimentar arriesgar y producir algo diferente

Voz 0229 47:49 Kubrick quería también que es una ave tuviera gravedad centrífuga para ello encargó una centrifugadora real de doce metros de diámetro en la que se movían los actores este aparato permitió la realización de efecto

Voz 11 48:00 es muy originales como aquel en el que unas

Voz 0229 48:03 a Putin parece dar un giro de trescientos sesenta grados sin que la Cámara interrumpa el plano

Voz 0544 48:13 hay otra escena en la que yo bajo una escalera y el otro astronauta Gary Lot Dutt esta comiendo aparentemente boca abajo porque está al otro lado parece como si yo fuera hacia él boca abajo esto se hizo con Gary sujeto por un arnés oculto era él quién estaba boca abajo yo me acercaba boca arriba a él le giraron de espacio cuando yo llegué donde estaba él ya estábamos los dos en posición

Voz 11 48:55 la guinda al pastel la puso la música aquí también Kubrick rompió todos los esquemas del género al utilizar música clásica en una película de ciencia ficción

Voz 3 49:04 eran las naves moviéndose por el espacio

Voz 11 49:06 al ritmo de Valls de la novio azul o la introducción prehistórica con los acordes de así hablaba Zaratustra dan una dimensión todavía más épica si cabe a las imágenes la música se vuelve fundamental en una película de dos horas y cuarto de duración en la que sólo hay cuarenta minutos de diálogo que es cierto también que el silencio era muy importante en dos mil uno Guillermo del Toro

Voz 58 49:28 nosotros los que estamos siempre nerviosos desde que el espectador se levante de la sala y huya hacemos ruido y movemos a cámara y hacemos todo tipo de trucos y coreografías cobren de repente su seguridades su potencia eran tal que en esa película me quedó clarísimo que el vacío el silencio eran fuerzas muy grandes a utilizar

Voz 0229 49:47 por fin después de casi cuatro años de trabajo llegó el día del estreno

Voz 11 50:09 la reacción del público y de la crítica que asistió a la Premier del veintinueve de marzo de mil novecientos sesenta y ocho fue de lo más fría prácticamente nadie había entendido nada el director italiano Antonioni hizo pública su perplejidad

Voz 59 50:22 no no me gusta dos mil uno

Voz 11 50:35 tiene exactamente qué es lo que estás diciendo sobre la tecnología creo que está confuso las primeras críticas fueron también tibias pero de pronto todo cambio intelectuales artistas y hombres de ciencia comenzaron a defender la película los jóvenes contestatarios hicieron de ella un estandarte de la psicodelia el público de todo el mundo empezó a ver con otros ojos dos mil uno

Voz 3 50:56 Woody Allen como Alfonso VIII usted al ser humano

Voz 0544 50:59 cuando la vi por primera vez no me gustó y estaba muy decepcionado poco después otra vez Illa me gustó más y un par de años después volví a verla por tercera vez y pensé qué película tan sensacional comprendí como pocas veces me ha pasado que la artista iba muy por delante de mí

Voz 11 51:18 más que en una película dos mil uno una odisea del espacio se convirtió en un fenómeno cultural marcando además una frontera desde su estreno las películas de ciencia ficción se dividen en antes y después de dos mil uno aunque más que una aventura espacial Se trata de un viaje de iniciación mística Publio significado como decía Arthur Clarke hay que buscarlo más allá de las estrellas

Voz 0544 51:41 bueno creo que el mensaje ha llegado aunque no había uno específico lo que queríamos era crear una experiencia la gente interpreta el Sil según su filosofía

Voz 0229 52:18 vamos a hacer un alto para escuchar el boletín de noticias y volvemos en unos minutos con un par de cosas más que contaros tenemos preparado un reportaje sobre el personaje de Judas en el cine terapia de terror de Jack Bourbon hablaremos de El sexto sentido hasta que ve la hora en puntos dejamos con este tema de la película deseando a Marte el director chino Wong Kar Wai tema compuesto por otro oriental el músico japonés Siguero UME vaya así

Voz 0229 54:36 ya estamos de vuelta con la segunda parte de Sucedió una noche ha abierto Barbara Streisand con esta canción de la película qué me pasa doctor y esta semana tenemos dos capítulos de nuestra Enciclopedia el primero que escuchábamos antes no se hablaba de Martin Luther King ahora aquí va el segundo

Voz 0229 55:03 pues en este segundo capítulo vamos a hablar de uno de los grandes protagonistas de la Semana Santa casi podríamos decir de uno de los responsables de que haya Semana Santa

Voz 22 55:12 el que mete conmigo la malo en el plato soy quién es

Voz 0229 55:19 Judas en efecto un personaje que inevitablemente aparece en todas las películas que relata la pasión de Jesucristo

Voz 0229 55:26 ahora mismo por ejemplo le tenéis en las pantallas en la película María Magdalena interpretado por el actor francés de origen argelino Tahar Rahim

Voz 3 55:33 dijo lo que vio creo que era una visión de lo que se acerca el Reggina necesitamos reunir a más gente Jerusalén

Voz 0229 55:43 allí es donde empecé a Judas es el villano por excelencia de la Semana Santa por eso hemos buscado su personaje nuestra Enciclopedia para conocerlo un poco mejor

Voz 0544 56:00 antes de nada tenemos que aclarar que no nos estamos refiriendo este Judas

Voz 3 56:04 así este es San Judas el Santo Judas el patrón de las causas perdidas

Voz 3 56:22 mi nombre es

Voz 0544 56:24 en efecto Judas iscariense llamado así porque según unos nació en un lugar llamado cairota iría ahí vendría a su nombre según otras teorías su sobrenombre derivaría de la denominación latina sicarios

Voz 40 56:36 hay dispuestos a sonidos los sicarios hemos jurado a los romanos

Voz 0544 56:46 los sicarios serán los miembros de un grupo radical que se defendían y atacaban con un pequeño Puñal curvo llamado Sica de ahí su nombre los evangelios dicen muy poco de Judas le colocan siempre el último en la lista de los doce apóstoles

Voz 37 57:05 Heron City a quién llamaba Pedro y Andrés su hermano Santiago y cuando hijos de Felipe Bartolomé Mateo Tomás Santiago hijo del feo tapeo Simón el canal Veo y por último Scariolo

Voz 0544 57:20 siempre se apostilla que fue el que traicionó o vendió a Jesús a lo largo de los siglos se han barajado varias teorías explican por qué Judas traicionó a Cristo San Juan dice en su Evangelio que Judas llevaba la bolsa común llevaba lo que en ella echaban era por tanto el administrador de los doce apóstoles el tesorero sea una especie de Bárcenas el precio por el que vendió al Mesías es de todos bien conocido treinta monedas de plata

Voz 22 57:45 no es lícito ingresan en el Tesoro porque podemos comprar con ellas el campo del alfarero para enterrarlos forasteros lo llamaremos

Voz 0544 57:55 campo de San treinta monedas de plata o treinta ciclos que no eran en aquel tiempo una cantidad muy grande pero tampoco pequeña Se ha calculado que esas treinta monedas de plata las hubiera ganado Judas trabajando diariamente más de cuatro meses seguidos en las viñas o en el pastoreo son muchos los estudiosos que afirman que Judas amó profundamente a Jesús un amor intenso que poco a poco se fue convirtiendo en odio preferiría

Voz 65 58:19 morir a ver a Jesús manipulado por hombres como vosotros sus palabras hablan más alto que muestra falsa elocuencia sus enemigos que vencerá a sus enemigos que él es desarmar a nuestra locura

Voz 13 58:31 su visión Judas llevarnos a conocerle tenemos que hablar con él lo dijo el Bautista sino cambian los hombres no cambia los reinos

Voz 0544 58:38 esta teoría quedaría demostrada por ejemplo en el episodio de María Magdalena

Voz 22 58:42 a qué viene este derroche se podría vender es un cuento a precio muy alto darlo a los pobres porque molestar a esta mujer es buena la obra que ha hecho conmigo a los pobres los tendréis siempre con vosotros pero a mí no me tendréis siempre derramando ese un cuento sobre mi cuerpo me ha preparado para la sepultura

Voz 0544 58:59 judas reprocha a Jesús que María Magdalena se gasten él unos perfumes caros Jesús le responde dejándole en evidencia delante de los demás este episodio y otros parecidos fueron cambiando el talante del apóstol hasta que cayó en el odio unos dio que le llevó a la traición otros creen ver en Judas un hombre celoso celoso de la admiración y el amor que justo provocaba en otros hombres o lo una mirada

Voz 37 59:23 Rabin destruir los cimientos del palacio de Herodes antípodas y derribar los muros sobre la cabeza del tirano nunca hizo cosa semejante por qué habría de cambiar la a hacer lo cuentes con nosotros yo le obligará he dicho cuando sienta una espada romana apuntándole a la garganta veréis como entonces los aplasta de un solo golpe

Voz 0544 59:51 pero hay más teorías judas provenía de Judea himno de Galilea como el resto de los apóstoles los habitantes de Judea osea a los propiamente judíos despreciaban a los Galileo es consideraban religiosamente impuros IER éticos si Judas era de Judea tenía que sentirse religiosamente más cerca de los fariseos que de los demás apóstoles

Voz 3 1:00:11 mi tenido Judas tienes razón Tomás pero tiene muy poco sentido de la política pero un hombre extraordinario seguiremos observando su misión con

Voz 37 1:00:21 interés Judas era además probablemente un Felipe es decir militaba activamente en ese grupo político nacionalista que se oponía con las armas al poder de Roma Jerusalén

Voz 40 1:00:35 los romanos más nos encarcela y matan sin juicio previo cobrar implacablemente sus impuestos saquean nuestras casas

Voz 0544 1:00:41 al principio pensaba que Cristo iba a levantarse contra los romanos que iba a ser el líder de la rebelión luego cuando descubrió que su mensaje se quedaba solo en lo filosófico y en lo religioso se sintió decepcionado traicionó

Voz 13 1:00:54 estoy de acuerdo conjuga Jesús de Nazaret tiene que mantenerse al margen por el momento esperaremos a la Pascua en Jerusalén le traerá a nosotros Judas los guardias del templo son nuestros hermanos restarán a los feos y les obliga a declarar a Jesús Rey de los judíos estamos de acuerdo se

Voz 0544 1:01:12 luego como decíamos al principio está la interpretación de Judas como personaje necesario el escritor francés Georges pero nos uno de los más famosos novelistas de principios del siglo XX católico convencido escribía que desde siempre le había angustiado la suerte trágica de Judas

Voz 13 1:01:28 esta estuvo el juzgar a la hora de las sombras traiciones se tu maestro con eso

Voz 0544 1:01:36 por qué por qué un hombre que había estado cerca de Cristo se había condenado la explicación según otros pensadores está en que Judas fue un instrumento necesario para la redención cumplió con su deber cristo debía ser traicionado hiel aceptó ese papel más que sentir odio por Judas habría que considerarle como un héroe mártir

Voz 0544 1:02:09 no fue muy distinto al resto de los apóstoles Pedro irá violento recordemos que negó a Cristo tres veces

Voz 16 1:02:15 esta noche ante este que habrás negado tres veces incluso que me conoces

Voz 13 1:02:21 a misa ya nunca más será después

Voz 0544 1:02:24 fiado incrédulo el resto discutía y luchaba por un puesto al lado de Jesús y para pedirle un puesto de privilegio cuando llegara su reino hombre éste

Voz 13 1:02:33 no os preocupéis veréis esas son cosas por las que se afana en las gentes del tenéis que sabe lo que necesitáis preocupados por sus raíces y todas esas cosas eran vuestra por añadidura el Judas más famoso del cine es sin duda Carl Anderson el Judas de Jesucristo Superstar

Voz 0544 1:02:52 tuyo a última hora al actor que iba a interpretar a este personaje en el teatro ir repitió el papel en el cine posteriormente intervino en algún otro título como El color púrpura hay en series de televisión pero se dedicó casi exclusivamente a representar durante años el papel de Judas en Jesucristo Superstar murió de leucemia en el año dos mil cuatro en el cine español en contra vamos un curioso ejemplo de porque le aguantan

Voz 66 1:03:15 no le pierde el orgullo es lástima porque sino sería ocultar arreglos es una mala persona y basta esa el Judas la misma palabra lo dice