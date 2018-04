Voz 2 00:00 está está ah sí eso Lorenzo equipo seis

Voz 0311 01:00 Ignacio Sánchez Cuenca buenos días

Voz 3 01:05 en la cuenca hola hola buenos días

Voz 1312 01:08 hay que no te veías que tal como está

Voz 3 01:10 muy bien gracias Ignacio Sánchez

Voz 1312 01:13 ex director del Instituto Carlos III Juan Mari de ciencias sociales es también profesor de Ciencia Política en esa universidad articulista ensayista además del libro del que hoy nos viene a hablar también hace muy poquito que has publicado la superioridad moral de la izquierda pero hoy te hemos invitado para hablar del que acaba de salir que se titula La confusión nacional la democracia española ante la crisis catalana yo no sé si sabes debe saberlo porque habitualmente es bastante polemista pero este libro te van a dar no va a generar polémica quizá no guste demasiado ni a unos ni a otros

Voz 4 01:46 sí ya lo sé pero bueno de lo que sí

Voz 3 01:49 trata es de intentar estimular un debate público que sea civilizado es decir el el libro algunas de las tesis que defiendo puedes una provocativas pero que están expresadas con respeto y sin sin ofender a las partes no y eso es lo que nos hace falta yo creo sobre todo en esta cuestión catalana es tener un debate más intenso y menos basado en prejuicios y es estar dispuesto a escuchar a la otra parte

Voz 1312 02:15 tú crees que es un buen momento para para iniciar esa reflexión crítica de lo que ha pasado sin que haya todavía una solución una vía por lo menos de de salida

Voz 3 02:23 bueno claro que cualquier momento es bueno es que de hecho está este debate sobre cómo debe responder una democracia ante una demanda de secesión no de independencia tenía que haberse producido mucho antes si se hubiera producido un debate abierto Blanco y profundos sobre esta cuestión hace años yo creo que no habríamos llegado tan lejos en la crisis que hemos vivido en estos últimos meses

Voz 1312 02:44 eh en qué ha fallado estrepitosamente en la democracia española en la gestión de esta crisis

Voz 3 02:49 bueno yo creo que con independencia de las opiniones que cada uno tenga sobre lo que han hecho las autoridades catalanas yo tengo una posición crítica negativa sobre lo que han hecho en estos en otoño del año pasado me parece que que nuestra democracia nuestro sistema político no ha respondido como debería entonces si visitamos un momento la vista atrás y pensamos en lo que ha sucedido pues qué es lo que tenemos tenemos a una antiguo Gobierno catalán cuyos miembros están en la cárcel lo huidos fuera de España tenemos treinta y tantas causas judiciales abiertas que van a ser muy difícil de resolver políticamente tenemos el precedente a mi juicio vergonzoso de la represión del uno de octubre tenemos un Inter prevención del Rey que no fue imparcial au no fue una llamada a la concordia y el entendimiento de diálogo sino que fue tomar partido por una de las partes en fin lo que tenemos creo es un ambiente muy crispado en el que ha faltado tolerancia entre las partes y ha faltado sobre todo vías de diálogo y de intercambio de razones para reconducir la situación hacia algo que sea distinto del enfrentamiento brutal que se ha producido y que acabado de una forma que es difícil de justificar fuera de España yo comprendo que en España y esto puede sonar incómodo pero en España estamos muy satisfechos o mucha gente está muy satisfecha de cómo se ha resuelto esto dándole un escarmiento al nacionalismo catalán pero cuando vas fuera de España intentas explicar cómo se han hecho las cosas sobre todo en Europa resulta muy difícil que la gente entienda fuera de nuestras fronteras porque esto se ha resuelto de una manera tan traumática

Voz 1312 04:31 tu libro que la calidad de modo democrática en España que nuestras instituciones que son a veces las que creemos que están que están entrando en crisis pues que no funcionan especialmente mal dentro del contexto de de las democracias europeas pero entonces qué es lo que falla cuál es la piedra clave del arco que todavía no se ha asentado como para sostener un Estado democrático maduro para afrontar una crisis como ésta

Voz 3 04:52 bueno sería un poco pretencioso por mi parte decir que tengo es la clave de la solución no nadie digo

Voz 1312 04:57 a piedra clave que sí

Voz 3 04:59 yo creo que que como tú a misma estabas apuntando ahora no es un problema de nuestras instituciones que están diseñadas como las como el resto de en el resto de democracias liberales que hay en Europa pues tenemos el mismo sistema de división de poderes un sistema parlamentario independencia judicial descentralización Editorial todo esto es es prácticamente igual que en otros países europeos pero lo que nos falla a mi juicio no son las reglas sino la manera en que las ponemos en práctica es decir lo que lo que falla es el ejercicio de la democracia y eso tiene que ver con valores como la tolerancia el entendimiento y la capacidad de negociación perdón entonces lo que hago en el libro es no es no es un mensaje radical y Nápoles y lo que hago es apelar a lo que fue el espíritu de la transición en los primeros años de democracia en el que una crisis como la que hemos vivido en Cataluña habría sido impensable antes de llegar a encarcelación represión etcétera se habrían buscado vías de acuerdo en en estos cuarenta años de democracia que hemos tenido a mi juicio esa producido un cierto retroceso en la practica o en el ejercicio de los valores democráticos lo que hago en el libro es llamar la atención sobre ello plantear si había formas de resolver este asunto sin necesidad de juicio señalizar el asunto como se ha hecho aquí sobre todo con con con algún tipo de diálogo o de entendimiento entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña

Voz 1312 06:27 e Ignacio para un los independentistas se han transgredido las normas fue eh para uno de los independentistas han transgredido las normas fundamentales para conseguir sus fines han cometido delitos muy graves contra la Constitución

Voz 6 06:40 a otros no ha habido más remedio que hacer esto ante la inacción eso

Voz 1312 06:43 fuera del Gobierno del presidente del Gobierno hay sus reivindicaciones la única manera de sacarlas adelante eran ser refrendadas por las urnas que les decimos a los que defienden el el mismo los que defienden el mandato democrático de las urnas cómo conseguir el equilibrio entre lo uno y lo otro

Voz 3 06:59 bueno yo creo que la forma más adecuada de enfocar este asunto es precisamente buscar un algún tipo de reconciliación entre el principio constitucional lo principio de legalidad el principio democrático lo que ha ocurrido en España es que a nuestro gobierno y nuestro sistema político que sea basado única y exclusivamente en el principio de legalidad o principio constitucional mientras que en la otra parte en en en por parte de las autoridades catalanas lo que ha habido es una apelación directa al principio democrático y en otros países cuando se ha producido un conflicto de este tipo lo que sea buscado es cómo conjugar como reconciliar el principio constitucional el principio democrático eso es lo que no hemos hecho en España no se ha hecho ni por parte del Gobierno central ni ha hecho por parte del Gobierno catalán entonces yo creo que aquí es muy importante tener claro qué es lo que ha sucedido porque que entre en en los ambientes más crispados se define en la crisis de otoño de dos mil diecisiete como un golpe de Estado he realizado por las autoridades catalanas creo que esto es una barbaridad es de un golpe de Estado siempre requiere violencia o amenaza de violencia y eso no se ha producido en en Catalunya antes en Cataluña no ha habido un golpe de Estado por parte de los independentistas lo que es una crisis constitucional muy profunda crisis constitucional que se remontaba años atrás y que tiene su origen probablemente en la sentencia del Tribunal Constitucional de dos mil diez que se deja pudrir porque el Gobierno central no quiere abordar este asunto no quiere negociar con las autoridades catalanas a pesar de que hay muchas ocasiones para ello y a medida que se va puliendo este problema en los independentistas van radicalizando su mensaje y su estrategia hasta que finalmente se produce una desobediencia institucional que creo que debe ser caracterizada como una crisis constitucional en toda regla pero nunca como un golpes de Estado

Voz 1312 08:51 en el libro hace un planteamiento y análisis de la cuestión basando tampoco eh nos lo estás contándonos lo estás desgranando ahora hay más que lo vamos a analizar pero al final aportas algunas ideas para salir de lo que Joan Coscubiela Jamal en pantalán viento la solución pasa por

Voz 0311 09:08 bueno perdona

Voz 3 09:12 bueno la la resolución hay muchas soluciones posibles yo a punto de algunas líneas por donde podría construirse una solución entonces lo que planteo es lo siguiente planteo que que los referéndum son una un instrumento adecuado para resolver estas cuestiones pero tienen un inconveniente y el inconvenientes que siempre plantea dan soluciones binaria hay mucha gente que no se siente cómoda en esas soluciones binaria por eso mismo que sugiero lo siguiente que primero España haga una reforma constitucional en toda regla con el objetivo de tratar de recuperar a tanta gente en Cataluña que hoy por hoy no se siente española hay quien no quiere saber pernada de nuestro sistema político si esa reforma constitucional falla entonces ya no quedará más remedio es decir las élites política los representantes políticos no son capaces de arreglar estudiante una reforma constitucional entonces es en última instancia si tiene sentido pensar una consulta en la que se dirima si la gente quiere vivir en un Estado propio en Cataluña o quiere seguir formando parte de España pero esta solución de última instancia debería venir después de que el Estado español o las fuerzas políticas españolas tengan la oportunidad de ofrecer un pacto constitucional ha renovado a Cataluña sin Cataluña eso tiene suficiente aceptación o no en caso de que no tenga aceptación creo que como último remedio no quedaría más alternativa que la realización de una consulta

Voz 0311 10:39 no

Voz 1312 10:50 incorporamos a esta charla a las invitadas más en los estudios de Radio Girona saludamos a Marina Subirats catedrático emérito de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona ha sido directora del Instituto de la Mujer también ha participado en el Gobierno de el de Barcelona en el Ayuntamiento y actualmente preside el Consejo Económico y Social de Barcelona Marina bonito día a día ya a mi lado aquí en Radio Barcelona el profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza Pau Marí Klose Klose buenos días

Voz 3 11:18 Banderas las das habéis leído el libro

Voz 1312 11:20 de de Ignacio según vuestro parecer en qué ha fallado en la democracia española Marina

Voz 6 11:27 bueno mira lo primero que quisiera es felicitar a Ignacio por su valor para enfrentarse a este problema tan tan graves sí que estamos viviendo en este momento tan polarizado después darle también las gracias porque realmente desde Cataluña hemos hemos echado en falta el bueno el que hubiera más intelectuales en el resto de España que entendiera en la posición que entendieran en los problemas existentes y que digamos en lugar de lanzarse a por ellos pues no tuvieran otra otra actitud de modo que el que haya evidentemente pues eso nos no sólo Ignacio habido otros por supuesto pero eh ha sido su libro un libro muy valiente entonces yo estoy muy de acuerdo con su diagnóstico me parece que ha habido efectivamente fallos por las dos partes pero que la responsabilidad mayor recae precisamente sobre el Gobierno del Estado porque precisamente porque porque tiene más poder precisamente porque tengamos es el garante de todo el sistema es el que no ha sabido atajar eh atajarlo a tiempo ir en lugar de eso lo ha ido complicando es decir a decíamos muchas veces aquí en Cataluña durante todo este periodo acaba intervención de Rajoy hoy eh aumenta el número de independentistas porque en lugar de de de intentar entender de intentar negociar lo que lo que se ha hecho es denigrar ahí se ataca digamos un punto muy Un siempre muy delicado para todo el mundo que es cuando te sientes que se te humilla que te humildes que hay una voluntad de humillar a tu país de nos de no escucha tarde de de denegar tus reivindicaciones de modo que el de independentismo desde mi punto de vista ha cometido errores muy graves pero la mayor responsabilidad yo creo que le cabe a que efectivamente al Gobierno Rajoy

Voz 3 13:33 Pau

Voz 5 13:34 bueno yo también me sumo a la felicitación me parece un libro muy entretenido que se lee muy fácilmente eh yo coincido con bueno a parte del diagnóstico creo que el libro pone el acento sobre elementos muy importantes como es bueno pues la persistencia en un nacionalismo español bastante bastante agresivo el hecho de que Rajoy se haya mostrado es incapaz de tener reflejos y quizás ni siquiera ha querido tener los reflejos en momentos claves para iniciar una vía de diálogo pero creo que las responsabilidades están compartidas y compartidas a partes iguales es decir si alguna cosa le puedo reprochar a libro de de de Ignacio es que en en cierto modo probablemente deliberadamente carga excesivamente las tintas sobre la responsabilidad del Estado que es obvia pero no es única y en cierto modo en el libro Los nacionalistas se van de rositas a pesar de de haber muchas veces

Voz 3 14:37 ha agitado una coctelera un poco

Voz 5 14:39 explosiva en un país que que que que está muy fracturado desde el punto de vista cultural lingüístico étnico en un país que había hecho pasos muy importantes en términos de integración el nacionalismo en cierto modo lo ha conducido a un a un cierto callejón sin salida hablábamos de empantanar miento hilo condujo además capitalizando una ventana de oportunidad que era la crisis no digamos ha hecho todo esto en medio de una tempestad muy importante en medio de la crisis recurriendo a la astucia no recorriendo digamos a un elemento de Rel de de un instrumento de relación con el Gobierno central digamos bueno delicado delicado trabajar desde la astucia alimentando sueños imposibles en cierto modo digamos utilizando muchas veces una retórica ofensiva con España es decir la idea de que Cataluña era europea civilizada y democrática frente a una España con una cultura política poco proclive a la negociación incluyendo elementos de populismo de extrema derecha el tema del maltrato fiscal

Voz 6 15:54 bueno elementos

Voz 5 15:56 elementos que han también ha contribuido a sembrar la discordia pero obviamente las responsabilidades son claramente compartidas

Voz 1312 16:04 Ignacio tú crees que apelaba ahora Pau a a esas emociones esa emotividad que que exacerbó el el discurso nacionalista cuando debería haberse serenar hoy impuesto la la razón para hacer para plantear alguna de las soluciones que tú planteas por el otro lado se exacerbó también el sentimiento la emoción eh con lo cual le tenemos ahora mismo un panorama donde la reflexión es complicada

Voz 3 16:28 sí bueno prima en primer lugar que vio saludar a Marino haya Pau muchas gracias por sus comentarios y déjame primero una pequeña aclaración Pau tienes razón que el libro está no es un libro que trate en conjunto la crisis que ha sufrido España y Cataluña en estos meses yo creo que sobre lo que han hecho los independentistas en Cataluña sean es crítica toneladas de páginas se ha dicho todo lo que se podía decir prácticamente a veces en tonos completamente ofensivos yo no quería meterme en ese asunto porque creo que ya está muy tratado en cambio me da la impresión que ha habido muy poco sobre cómo ha reaccionado la democracia española yo no soy catalán soy ciudadano español y me sentía sobre todo interpela o como un país estaba resolviendo de forma a mi juicio deficiente una crisis muy grave entonces es la razón por la que he planteado el libro como como un análisis a una reflexión sobre cómo mi país mi sistema político se ha enfrentado a un problema de forma insatisfactoria lo cual no quiere decir que después yo pueda sumarme a muchas de las críticas que ha mencionado Paulo deslice yo que estoy de acuerdo en que en que los independentistas han cometido muchas irresponsabilidades Se han han prometido y de ilusiones y sueños que eran incumplir Blaise en el libro de hecho mencionó algunos trabajos critica con el bruces Idoia eso por por cerrado porque ya digo eso es ha tratado en muchas ocasiones en cambio sobre cómo España ha reaccionado a la crisis apenas se ha escrito osea escrito desde una postura de cierto orgullo diciendo no es hemos dado una lección y les hemos enseñado qué es lo que sucede cuando alguien intenta incumplir la Constitución el asunto de los valores y las emociones desbordadas yo creo que se han desbordado por las dos partes claramente la razón por la que se han desbordado desde en las dos partes es porque la eh el enfoque otra perspectiva en ambos casos prelado español y problema catalán ha sido el del nacionalismo nacionalismo catalán exacerbado pero también nacionalismo español exacerbado los una el nacionalismo español evidentemente existe pero es distinto por tener un Estado el Estado español es distinto sus manifestaciones que nacionalismo sin estado en general no es nacionalista hemos estado son más suaves en sus formas y en sus reivindicaciones se encuentran en un estado vamos a decir así latente y hay veces que algún episodio hace que ese nacionalismo latente se active y eso es lo que ha ocurrido con la crisis catalana de la misma manera por ejemplo que el nacionalismo titánico se activó cuando la guerra de las Malvinas a principios de los años ochenta no entonces aquí se ha activado nacionalismo español y las dos partes los nacionalistas catalanes y los nacionalistas españoles han argumentado os han enfrentado desde posiciones nacionalistas y lo que estoy intentando reclamar en el libro es que abordemos la cuestión no desde una perspectiva nacionalista sino desde una perspectiva democrática es decir si viniera a una persona que no tiene nada que ver ni con Cataluña ni con España si le pidiera que buscara formas de entendimiento resolución para el conflicto catalán qué tipo de propuestas consideraría aceptables y qué tipo de propuestas consideraría inaceptables ir a mi juicio colocando metió en la piel de ese observador imparcial que no lo soy porque soy ciudadano español me da la impresión que que la democracia española no ha estado a la altura de lo que cabía esperar una democracia liberal europea

Voz 1312 19:54 quizá la democracia que tiene pendientes te hace demasiados años eh el debate sobre las nació el que es quién y quién es quién y qué es nación en este en este país en el ensamblaje de este país porque hay unos nacionalismos que se cuestionan y siempre esa reacción a la defensiva y otro que se considera como homologado y patriotismo no Marina quizá estaría bien que que esto la esta reflexión lo hiciera

Voz 6 20:19 en iniciarán muy bien si por supuesto mira yo como catalana viviendo en Barcelona es y dos más crítica digamos en mis escritos y mis intervenciones con lo que ha ocurrido en Cataluña porque era digamos el panorama que tenía delante cada día pero de la misma manera qué Ignacio pues desde fuera ha visto sobretodo todo los fallos que ha habido del otro lado pero de todos modos sigue insistiendo en que creo que en este caso la mayor responsabilidad la tenido el Gobierno y ha tenido el PP debo decir que ya esto se utilizó hace mucho tiempo es decir desde mediados de la década pasada ya el PP utilizó el ataque a Cataluña como una manera de agrupar a los suyos que hace ya sabemos que siempre es una forma de actuar de los partidos y los gobiernos cuando flojea por alguna razón el el soporte a electoral pues la manera es buscar un enemigo exterior entonces todos contra ellos tenemos que agruparlos en este caso pues básicamente el PP algunas veces también el PSOE por por por miedo a perder frente al PP pues han utilizado el nacionalismo vasco primero que que fue un problema tan grave como sabemos y cuando este problema se iba atenuando han utilizado a la lucha contra el nacionalismo catalán y eso no ha hecho más que encender todavía los ánimos ahora bien para mí una reflexión es la siguiente cuando se dice la es que Cataluña es España tendría que aceptar si también lo contrario es decir es que España es Cataluña y qué significa esto significa que en España tiene que caber Cataluña tal como Cataluña es es decir con un idioma diferente con una cultura que en muchos aspectos es diferente y que España tiene que aceptarla ir continuamente hemos sentido que no era si es decir el el debate sobre la lengua es constante cuando por fin aquí se consiguió salvar la lengua porque digamos Mi generación y muchas más que nacimos en franquismo pues no pudimos aprender a escribir en nuestro idioma etcétera la bueno pues pudimos en la transición e hacer que efectivamente la lengua se pudiera aprender en las escuelas si pudiera hablar hice pudiera normalizar continuamente se han sufrido ataques en el sentido de pues no ahora vamos a españolizar ahora vamos continuamente entonces es muy duro tener que defender continuamente la lengua que tú has aprendido en tu infancia en tu casa y que y que es una riqueza más esto es algo que a mí me sorprende que el pueblo español tendrá tendríamos que alegrarnos de tener diversidad de él catalán para mí es una lengua española exactamente igual que el vasco exactamente igual que el gallego exactamente igual que el castellano las lenguas españolas son diversas otra cosa es que de cara al exterior pues no tiene porque todo el mundo conocer todo esto y entonces digamos que español porque efectivamente el castellano es el idioma más conocido fuera hay más y más generalizado pero tenemos que proteger todos nuestros idiomas y quién dice todos nuestros idiomas dice todas nuestras culturas si no es así efectivamente tendremos continuamente este problema y tal como está planteado en eso Ignacio quería decirte yo creo que mi este problema se ha acabado NYSE Cabaret mucho tiempo porque en este momento estoy yo convencida que no se conseguir al depender hacia pero hay una serie de generaciones jóvenes que para las que el digamos la la ilusión de la independencia de la República ha constituido su primer proyecto político eso generalmente cuando se produce dura muchos años es decir no no te olvidas inmediatamente inicia además es frustrado pues dura con amargura y entonces yo el problema que veo en este momento es la dificultad que vamos a tener para ver ver a establecer una una digamos Un una calidad de relación entre el resto de España en Cataluña porque la herida es muy profunda muy profunda en Cataluña por todo lo que se ve también en el resto de España

Voz 5 24:39 sí yo también entiendo que entiendo en en en los mismos términos que Marina que en Cataluña muchas veces no ha cabido bien en un relato de nación española es decir y eso ha sido un problema es decir la nación española no sea concebido en torno a digamos una pluralidad intrínseca que tiene hice han considerado muchas veces lenguas de Segunda Blair más que son habladas pues en el caso catalán por más del veinticinco por ciento de la población no no sólo en Cataluña sino también en las Baleares o en la Comunidad Valenciana no y en ese sentido sí que existe ese problema existe otro problema allí es en qué medida España no está habiendo en el proyecto nacionalista catalán es decir en este momento tenemos básicamente nacionalistas y nacionalistas en Cataluña nacionalistas en Madrid pero no tenemos naciones en el sentido qué le gustaría estos nacionalistas que fueran sus países es decir no tenemos Naciones homogéneas tenemos una construcción nacional incompleta tanto a nivel estatal como a a nivel autonómico no dentro de las naciones dentro de Cataluña no tenemos un bloque granítico de personas que abandera no que abrazan el proyecto nacional sino tenemos una sociedad dividida una sociedad que entorno a este tema sea polarizado mucho este tema genera mucha insatisfacción entre los nacionalistas pero la sensación de eh enajenación respecto al proyecto catalán un proyecto que había logrado digamos aunar

Voz 8 26:29 a aún

Voz 5 26:31 poblaciones segmentos de la población muy diferentes pues la polarización ha roto este proyecto catalanista que había cohesionado la a la sociedad catalana creando mucha mucho desapego no sólo en los independentistas hacia el proyecto estatal sino en los en una población fundamentalmente castellanohablante alguna de origen eh horario pero no toda en todo caso personas perfectamente integradas en la sociedad catalana que en este momento eh bueno pues o se han sentido marginadas se han sentido digamos un elemento periférico de la sociedad catalana ya han reaccionado digamos que no estamos hablando solo de la por ellos y que se produce en Córdoba Hoy se produce en Madrid sino se sino también estamos hablando de un de una reacción muy fuerte dentro de la propia sociedad catalana que que que fractura esta sociedad

Voz 1312 27:28 es una cosa dentro de este dentro de este contexto polarizado con esta indefinición que que tenemos en España respecto a al modelo y al encaje tanto de un de unos y de otros creéis que es la reforma constitucional que es lo que se apunta como posible solución porque el aplastamiento de del proyecto o de o de de estas reivindicaciones no creo que sea una solución demasiado democrática aunque legalmente sea posible proponen propone a Ignacio el una reforma de la Constitución quizá un referéndum de de esa reforma es el contexto de este como como calmados ahora como como calmar los ánimos

Voz 6 28:10 eh yo creo yo creo que efectivamente lo que proponen Ignacio es es la vía que tendría bueno se pueden después discutir Si un referéndum antes después etcétera no los detalles pero para mí desde el principio pues tenemos que ir hacia la idea de un Estado federal si no y no entiendo que exista esta cerrazón en no querer avanzar en este sentido puesto que de todos modos el Estado de las Autonomías fui a un paso en esta misma dirección qué pasa que el Estado de las Autonomías nunca quedó cerrado nunca que quedó bien definido de modo que ha dado lugar a un continuo tira y afloja entre los gobiernos del Gobierno central y los gobiernos autonómicos ir por lo tanto no quiero decir que se hizo lo que se pudo y se hizo mucho en el momento de la transición hice la Constitución pero de todos modos esto necesitaba pues rematarle Aena con un Estado federal ahora qué pasa que la polarización ya está siendo mucho más difícil efectivamente desde Cataluña va a ser difícil que no porque hay sectores de la población que ya es independencia o nada eh local a mí me parece un error gravísimo pero es como se están planteando por parte de algunos sectores ir y por supuesto pues en en resto de España es muy posible que avanzar hacia una un Estado federal tampoco se vea porque ahora parezca como que es dar un premio a los a los independentistas y entonces exista esta una posición cerrada respecto a ello yo creo que en esto sería importante que las diferentes autonomías también también hablaran dijeran lo que lo que opinan hablando con algunos dirigentes ya mayores digamos de la primera etapa del autonomismo siempre les he preguntado bueno pero el Estado de las autonomías para vosotros me refiero a a zonas de España que no son Cataluña no a otras autonomías el Estado autonomías para vosotros significó un avance yo he tenido respuestas del tipo fue un milagro eh porque porque efectivamente se pudo desarrollar toda una serie de de de bienestar local por qué no existía con un Estado centralizado por lo tanto yo creo que el Estado de las Autonomías ha sido un avance ahora habría que completarlo Ferrando lo llevándolo hacia una fórmula de tipo federal que no nos obligará continuamente a este debate que pasa cuanto más tiempo yo pasa sin que se resuelva más polarizadas están las posiciones más enconadas más enfrentados estamos más difícil se hace la solución de modo que yo creo que lo que propone Ignacio es absolutamente la vía de salida pero que también es cierto que en este momento va a ser difícil porque hemos llegado a un punto en que lo que se pide es la ruptura sí en cierto momento en cierto modo esta ruptura pues se ha producido ya digamos no políticamente no institucionalmente pero sí los sentimientos las emociones de muchas personas en España

Voz 1312 31:27 es una hacen sí yo creo que ahora mismo

Voz 3 31:29 es suena a política ficción la idea de una reforma constitucional profunda en la que ese federalismo España hice reconozca la plurinacionalidad en España esto lo vemos todos muy lejano entonces qué pequeños pasos podrían darse para crear unas condiciones más favorables a este tipo de transformación una primera que a punto un libro que puede parecer menor pero yo creo que tiene su importancia a pesar de todo es que rebajamos un poco el tono entre todos acerca de la cuestión nacional que yo entiendo que en Cataluña se dicen también barbaridades sobre lo que es España sobre el autoritarismo español sobre la falta de profundidad democrática de España etcétera y yo eso no lo trato en el libro porque estoy hablando de la democracia española pero si miramos lo que se dice fuera de Catalunya en el resto de España como se habla del nacionalismo creo que claramente aquí falla algo tenemos un debate que es tóxico no entonces es un debate que ha sido azuzado o por un grupo importante de intelectuales con gran apoyo mediático según el cual el nacionalismo la negación de la democracia y el Estado de Derecho es decir los nacionalistas son fanáticos por naturaleza son gente que está en contra de la civilización

Voz 5 32:44 el orden abierto en el libro

Voz 3 32:47 porción numerosas ilustraciones de como muchos intelectuales generalistas en España hablan del nacionalismo en estos términos y eso impide ya de antemano cualquier tipo de aproximación racional democrática a este asunto entonces lo primero que tenemos que entender es que el nacionalismo es un fenómeno muy complejo como con muchas variaciones a veces es un tipo de ideología política que desemboca en practicas muy excluyentes y muy violentas pero otras veces también es un una fue ante de solidaridad entre ciudadanos y que puede contribuir a formar una comunidad política muy sólida de hecho creo que la la manifestación más admirable del nacionalismo son los Estados de bienestar que son mecanismos de solidaridad entre los ciudadanos de una nación es decir la la solidaridad separa en las fronteras existentes no se traslada al resto de ciudadanos del mundo y así funcionan todos los países no entonces creo que es imprescindible que que hagamos distinciones y que no entremos en esta descalificación on y de antemano de lo que piensa y nacionalista distinto del mío no aquí las cosas empeoran mucho en estos meses por eso uno de los mensajes que lanzan el libro es que para poder pensar en soluciones institucionales primero necesitamos rebajar el alcance y la agresividad con la que nos referimos al nacionalismo como negación del sistema democrático eso es un punto de partida que Llanos impide avanzar y en cualquier tipo de diálogo y negociación

Voz 1312 34:23 vamos a hacer una pequeña pausa te debe la palabra a la a la Vuelta Pau y acabamos y recogemos un poco las reflexiones para quizá plantear un un principio de de reflexión para hacernos todos no o desempantanar siguiendo con ese término esta situación porque algo tendremos que hace ayer ya que no sé si se es mínimamente inteligente la solución de de aplastar de acabar a la brava nunca es aconsejable en cuestiones como éstas volvemos en unos minutos

Voz 0311 35:54 qué

Voz 3 35:58 la

Voz 0311 36:04 huy hija el libro de Ignacio Sánchez Cuenca

Voz 1312 36:18 la confusión nacional la democracia española ante la crisis catalana no sirve de excusa de pretexto para plantear una reflexión sobre qué hacemos sabemos cuáles son los dos bandos enfrentados sabemos que los dos mandos haya ofensas en los dos bandos están las emociones muy a flor de piel pero esto se tiene que solucionar porque tenemos que seguir adelante y evidentemente somos un país democrático con herramientas democráticas para para sacar esto adelante aunque ahora mismo estén las cosas en un momento de dificil que que difícilmente se puede mover no e Ignacio el nos habíamos quedado con con ese panorama de derrocamiento de polarización Pau quedaba pendiente una

Voz 0311 37:00 una intervención cuya raíces y yo estábamos hablando

Voz 5 37:03 yo coincido mucho con los planteamientos que se han hecho sobre la necesidad de caminar hacia unas ocho

Voz 3 37:09 acción federal

Voz 5 37:11 una solución federal en que haya un cierto reconocimiento o un reconocimiento importante de la diversidad nacional de este país

Voz 4 37:19 this es decir que sí

Voz 5 37:22 reconozca que hay realidades muy plurales en este país pero también un reconocimiento por parte de lo de los que se llaman naciones de que sus naciones también son diversas sus naciones tienen una onda matriz de carácter Vicuña moral es decir la mayoría de los catalanes no se sienten solo catalanes esos ocurre con el veinte por ciento de los ciudadanos catalanes al ochenta por ciento Se se sienten algún grado español no y en ese sentido proyectos maximalistas que apuesten por la ruptura con un Estado con el que se tienen cordón umbilical tan importante pues carecen de sentido llevar eso a las extremos pues sólo conduce a la polarización en ese sentido y es es necesario pensar en fórmulas que permitan ese reconocimiento mutua

Voz 1312 38:19 qué fórmula se Ignacio

Voz 4 38:21 bueno la vamos a ver

Voz 3 38:24 en primer lugar no es descartable que lleguemos una solución estable por la vía de la imposición eso sí de claramente el Estado español es mucho más fuerte que la el movimiento independentista tiene recursos institucionales e internacionales para mantener España en una situación estable eh reprimiendo suavemente no suavemente las manifestaciones más estridentes del independentismo

Voz 1312 38:51 un riesgo no recuperar la normalidad empobreciendo la democracia

Voz 3 38:54 sí pero es un eh yo creo que es hacia donde nos hacia dónde nos encaminamos no para evitar eso para evitar un empobrecimiento de nuestra democracia española pues es fundamental a Quique ha hallado un principio de reconocimiento mutuo en la línea que estaba indicando Pau y eso eh nos obliga a todos a desembarazarnos de una vez de esta losa tan pesada de que esto ha habido que esto se resuelve mediante encarcelación es y juicios es decir esto no es un problema de incumplimiento de la legalidad como cuando entra un ladrón en una casa Easyjet la televisión esto es una cosa mucho más compleja que tiene que ver con que haya una porcentaje importante de la población en un territorio de España que no se siente españoles y que no quiere tomar decisiones con el resto de españoles cuando eso sucede tenemos que buscar vías de resolución democrática no hay una fórmula única la teoría de la democracia no tiene la llave del éxito pero tenemos que desplazar el debate de el incumplimiento de la ley como único principio en su resolución por vía judicial con encarcelamientos tenemos que desplazarnos a un debate distinto sobre cómo en una democracia podemos conseguir un acuerdo institucional en que todas las partes se sientan razonablemente agusto nadie se va a sentir totalmente a gusto ni tiene por qué sentirse totalmente a gusto pero tiene que sentirse lo suficientemente a gusto como para no apoyar vías unilaterales como las que se han practicado en Cataluña en los meses recién entonces es fundamental cambiar el chip con respecto a la lógica jurídica que se ha apoderado del problema catalán y que no nos lleva más que una democracia empobrecida en el corto plazo

Voz 1312 40:32 Mariana bien para mí lo primero

Voz 6 40:34 efectivamente es cortar con esta represión que a cada paso lo que hace es encender más los ánimos en Cataluña ir reagrupar al movimiento independentista en lanzarle una vez más a las carreteras la desesperación son entonces esta es la primera cuestión la segunda cuestión es que aprendamos de una vez de vivir en democracia qué significa esto tenemos efectivamente unas formas democráticas pero no un espíritu democrático tanto en el en el resto de España como en Catalunya es actuado en el sentido de yo quiero esto tiene que hacerse ya esto no teniendo mayorías en el caso catalán aquí en todo caso faltando ese muchísimas de las normas ha la democráticas en el caso español de modo que aprender a vivir en democracia es aprender a escuchar a todo el mundo a respetar a las minorías a establecer los puentes de diálogo para que podamos efectivamente tener todos una parte de razón aceptar la razón de los demás yo estoy yo creo que es urgente en este momento la tensión es máxima en Cataluña justamente hoy pues publicó un artículo en un periódico catalán sobre el el agotamiento que tenemos en la sociedad catalana es decir gente que no puede dormir gente que no puede concentrarse por qué porque ha sido una obsesión todo este tiempo no por los dos bandos por los que quieren pueblos que no quieren por los que estamos en medio entonces los que de alguna manera estamos efectivamente en una posición intermedia tendríamos que hacernos oír tendríamos que ir agrandando este grupo para tratar de tranquilizar de darnos un respiro de llegar pues la a Cataluña a un a un Gobierno que pudiera eliminar paralela del ciento cincuenta y cinco permitiera avanzar ir luego pues por parte del del por parte del Gobierno español por supuesto empezar a día a dialogar empezar a negociar empezar a respetar el que hay dos millones de personas que están pidiendo algo y que por lo menos tienen derecho a ser oídas considerar lo que están pidiendo aunque por supuesto eso no signifique que hay que que hay que dárselo tal como lo piden

Voz 4 42:46 sí yo

Voz 5 42:48 a terminar con un un una nota optimista no en en octubre de el año pasado y la empresa yeso que trabaja para el periódico de Cataluña hizo una encuesta

Voz 6 43:01 en la que mostraba que

Voz 5 43:03 existe una mayoría una mayoría importante de cerca del setenta por ciento que es equivalente en cierto modo a los partidarios del referéndum un setenta por ciento en Cataluña está a favor de la reforma constitucional es decir en Cataluña digamos hay agua en la piscina hay agua en la piscina para intentar cosas que pueden ser digamos un elemento sobre el que dialogar no ir de hecho esos partidarios de la reforma constitucional eran incluso mayoritarios entre los votantes de partidos independentistas especialmente porque a Ignacio

Voz 1312 43:38 yo en el libro menciona una encuesta que publicó El Mundo verdad Ignacio y alguna y otras que quema he hecho para la SER que también abogan en lo que está ahora diciendo Pau no que en España en Cataluña en España también se pregunta por una reforma constitucional y hay un hay una una respuesta bastante positiva

Voz 3 43:58 sólo por la reforma constitucional sino que asombrosamente en alguna encuesta aparecida en la prensa pudiese el apoyo a un referéndum negociado pactado entre las autoridades catalanas y las autoridades españolas era mayoritario así pareció en una encuesta que publicó el diario El Mundo el treinta de octubre de dos mil diecisiete y en alguna para la Cadena SER cuando se ofrecían diversas soluciones para Cataluña en el resto de España pues resulta que había un apoyo mayoritario al referéndum vamos con diferencias pequeñas pero la primera opción para mucha gente es que en algún momento se celebre un referéndum en Cataluña siempre y cuando esté pactado

Voz 1312 44:36 es un referéndum legal eso quiere decir que también en España tendríamos agua en la piscina

Voz 5 44:42 exacto porque sabes que hay una tercera vía hay una tercera vía en Cataluña hay una tercera vía en España en Cataluña en este momento incluso parece que Esquerra Republicana de manera titubeante pero está intentando explorar en qué medida esa tercera vía sepuede se puede materializar en una alianza trasversal bueno hay mucho miedo a a pasar por traidor a ser acusado de persona que abandona al president si lo deja a su suerte pero en todo caso digamos existe esa tentación en cierto modo yo creo que los intelectuales podemos contribuir de alguna manera a reforzar esa idea de que hay agua en la piscina

Voz 1312 45:23 aunque nos den en las redes sociales bueno de hecho estoy Ignacio creo que era Enric Giuliana referente a esos días aciagos de que comer que hemos estado hablando el diez de octubre en el que Puigdemont pudo ser el el que solucionara de alguna manera o por lo menos evitase la aplicación del ciento cinco D y cinco E dijo dijo Enric Juliana que con Tarradellas no existía Twitter y ahora sí que existe Twitter no y se dice que un tuit o la la presión de las redes obligó a a Puigdemont hacer el viaje contra lo que parecía que era lo lógico era convocar elecciones y evitar la aplicación del ciento cincuenta y cinco

Voz 3 46:02 bueno yo creo que esto es un poco exagerado que está muy de moda atribuir una responsabilidad enorme a las redes sociales pero insistió

Voz 1312 46:09 a nadie asume el papel de traidor útil

Voz 3 46:11 sí sí por supuesto pero en el caso de la convocatoria de las elecciones es verdad que había disensiones muy fuertes dentro de momento independentista pero también si el Gobierno de España hubiera salido públicamente a comprometerse que en caso de que se convocarán elecciones se suspendía la aplicación de ciento cincuenta y cinco eso habría supuesto un apoyo muy importante para que se sintiera más seguro a la hora de convocar elecciones y el estado en este caso el Gobierno de España no quiso hacer ese compromiso público que hubiera sido un sacrificio minúsculo una concesión minúscula hacia Cataluña

Voz 1312 46:42 yo creo que mira hoy es Domingo de Resurrección se celebra el Aberri Eguna el Día de la Patria Vasca el PNV somos todos veteranos recordamos que eso era el top de la agenda informativa de hoy estábamos pendientes de lo que se decía en esta cita se ha normalizado o está en vías de normalización la la situación en en Euskadi el otro día el politólogo Pablo Simón acababa como decía él con una coda de optimismo un artículo sobre el proceso decía que si se ha sido posible abrir vías de entendimiento o por lo menos de normalización en ese conflicto también lo serán en el catalán estés de acuerdo brevemente por qué me queda nada

Voz 3 47:20 llaman la pena decidió no es tan optimista creo que ahora mismo las posiciones están muy enfrentadas y que las propia sociedad civil la opinión pública ha adoptado una posición intransigente que va a llevar mucho tiempo corregir

Voz 1312 47:31 Mariana bueno en en el país

Voz 6 47:33 Vasco esto sucedió después de mucho dolor de mucho conflicto gracias a sangre entonces esperemos que en el caso de Cataluña no haya que pasar por este calvario para poder llegar a un entendimiento por lo tanto desde hoy hay que trabajar

Voz 0311 47:46 este entendimiento a llamar a la cordura a unos y otros Pau

Voz 5 47:51 me temo que coincido en el pesimismo en todo caso también es cierto que nos han acumulado digamos agravios de la intensidad que sean a común que se acumularon en el País Vasco

Voz 1312 48:02 muchísimas gracias a a los tres por participar en este debate gracias a Ignacio porvenir a poner sobre la mesa y aceptar que hablásemos sobre él durante estos minutos

Voz 3 48:12 muchas gracias

Voz 1312 48:13 ojalá sea habrá más más tiempos de reflexiones que de manifestaciones Gracia

Voz 0311 48:18 las gracias gracias