Mujeres a la Antártida

Voz 1312 00:00 la afluencia no descansa ni en vacaciones y nuestros científicos tampoco por eso desde Madrid Tortosa nos hablan Javier Sampedro y Pere Estupinyá buenos días qué tal

Voz 4 00:33 muy buenos días hola buenos días

Voz 1312 00:35 hoy espera Javier Javier parece que que vamos a poder encontrar alimentos genéticamente modificados en los supermercados antes de lo que esperábamos cómo puede ser esto

Voz 1730 00:46 sí esto es una cosa que me gustaría comentar ya llevan semanas se que me gustaría sacara el tema yo oye esta semana ha habido una noticia que lo justifica algunas veces hemos estado hablando de las nuevas tecnologías de dicción genética no no la más famosa es el CRISPR que son tecnologías que permiten cambiar muy fácilmente fragmentos de ADN siempre lo estamos conversando alrededor de la salud humana de las enfermedades quizás la posibilidad de manipular embriones embriones pero mientras en paralelo hay toda la industria biotecnológica aplicada a plantas y animales que está haciendo un montón de de pruebas y de nuevos cultivos modificados genéticamente con estas tecnologías que está pasando esto esto es lo importante y a estas compañías que han nacido un montón de compañías nuevas además con inversores de gente de Google entre Facebook de hecho mucha gente está invirtiendo en estas nuevas startups biotecnológicas de de cultivos están haciendo un lobby para decir que no son transgénicos que esos alimentos modificados genéticamente no son transgénicos por qué no son genes de bacterias o de otros organismos que introducen en las plantas son ellos argumentan que serían modificaciones genéticas que podrían haberse dado por la naturaleza podría ser cierto pero esto lo que el les lo que están buscando con esta argumentación es que la regulación no les haga seguir las regulaciones que ahora con los organismos modificados genéticamente entonces esta semana y ya guió

Voz 1730 02:29 un cierto visto bueno y ahora el departamento de Agricultura de Estados Unidos ha declarado que no va a regular estos alimentos modificados genéticamente con CRISPR como si fueran transgénicos y entonces esto abre la vía a que entren directamente al supermercado Variedades en poco tiempo y lo que en realidad sí que serían lo que la gente entiende por por organismos modificados genéticamente entonces yo creo que quise abrirá un debate sobre sobre este tema que es tan sensible para la población incluso en en ganadería está hablando ya de de pollos sin plumas de de vaca sin cuernos de de de animales

Voz 1312 03:14 no es esto la naturaleza tardara a lo mejor unos cuantos milenios no

Voz 1730 03:17 claro claro claro este es el argumento yo no estoy definiendo el yo de de hecho creo que que aquí hay un mucho interés con Trump es mucho más liberal que que Obama aquí él está diciendo pues venga adelante veremos qué hace Europa porque de momento Estados Unidos parece no sé si Javier tus estado siguiendo el tema o no pero y que tú que tienes de

Voz 0902 03:40 no es un tema delicado el Athletic si regulación sin duda porque por ejemplo pero los mercados europeos se abra a estos productos o incluso a esos cultivos o ganado depende de de que las regulación de Bruselas los considere otras no ahora mismo las regulaciones pero es muy estricta y sin duda comercialmente es la palabra transgénico bajas importantes como tienen una palabra muy fea pero el fondo de la cuestión aparte de lo que ocurra con ésta de este dilema léxico semántico eh es la seguridad de estos alimentos no vi sus propiedades nutritivas y bueno lo lo que es es cierto que estos organismos habrán sido sometidos a una serie de técnicas de edición genómica pero claro que son unas técnicas que estamos pensando a utilizar para curar enfermos en humanos que no son unos en una de las técnicas que hemos visto hasta ahora por ejemplo con el famoso salmón transgénico salmón que crece el doble de Prisa que que sus primos naturales lleva dos genes extraños los reguladores genéticos de otro pez sin el que no tiene relación con los armónicos y una hormona que buscan para el crecimiento de un salmón distinto son ilíquidos especies de bien ahora ya no estamos hablando de este tipo de cosas sino un tipo de mutaciones puntuales cambiar no era otra que no hacen nada que en la naturaleza no lo podía hacer vamos los es una vaca sin cuernos un pollo sin plumas

Voz 4 05:16 claro que sí pero bueno ese es el debate es un debate que que siempre suscita mucho

Voz 1730 05:33 no pero lo harán series yo creo que anticipo que que este debate sobre transgénicos que a ratos aparecido olvidado con con estas nuevas variedades que algunos llaman no modificados genéticamente son organismos modificados genéticamente pero no son transgénicos porque no vienen de fuera

Voz 1730 05:52 hiló que tiene saltarse la regulación que hay ahora para los organismos modificados genéticamente que hasta ahora ha sido sinónimo de

Voz 5 06:00 en el asalto enero antes y el regulador simulador que Estados Unidos ya han querido yo creo que aquí vendrá

Voz 4 06:09 bueno polémicas pues no sabemos si es bueno casi seguro que nos encargamos

Voz 1312 06:15 delante de tratarlo cuando llegue oye antes de empezar con con el tema que vamos a tratar en profundidad quería preguntaros como fue en el doctorado porque

Voz 4 06:23 esta semana le estabais esperando es que esta semana me vino está la cabeza cuando leía en el país

Voz 1312 06:29 en un artículo en el que explicaban que la tesis doctoral es perjudicial para la salud

Voz 4 06:33 sí sí no lo termina yo pero espeluznante pero que tú pero tiene las cosas más Béziers deje de decir que yo porque yo me han remontado hasta ahora pero de Cambridge

Voz 0902 06:44 la verdad que mi doctorado empezó con un suicida

Voz 4 06:46 yo yo estoy muy lo que iba a ser mi director de tesis es suicida

Voz 0902 06:49 son los primeros días en estábamos montando laboratorio y luego durante el doctorado también supimos de más suicidios de alumnos doctorandos y en fin arreglarlo de mi de mi carrera científica conocido bastantes casos pero claro yo no no era capaz de cuantificar si eso era más de lo normal

Voz 4 07:07 bueno no es esto esto no se cuantifica esa rayar ansiedad depresión ansiedad depresión eso es condiciones velocímetro sí

Voz 0902 07:19 los datos hablan de seis veces no es seis veces más propensos a desarrollar eso aquí yo me me pedían que personal yo tampoco puedo hablar mucho porque sí sufrí depresiones y ansiedad durante doce horas ha sufrido todo el resto de mi vida que no lo puedo cumplir esto culpar al doctorado de de esas condiciones psiquiátricas mías

Voz 1312 07:37 pasa pasa a veces con los trabajos de final de Master cuando no aparecen también producen ansiedad

Voz 1730 07:42 el Nervión y bueno el gran tema del doctorado es que en general es que puedes pasar mucho tiempo que no sirve para nada lo que estás haciendo es decir yo por ejemplo en mi caso después de un año de están investigando los polimorfismos genéticos estaba alcohol deshidrate NASA tuya vas viendo que los resultados no va a ningún lado pero para publicarlos tienes que terminar todas las pruebas terminar todas las pruebas quiere decir dos años más haciendo PCR es como un técnico de laboratorio que tú estás haciendo el doctorado y cobras menos pero entonces yo ya vi que que que eso era me conducía también me hubiera conducido a una decepción muy grande sobre el lo que era la ciencia y decidí dejarlo ni terminar el máster yo sí que tengo máster no como otras personas que dice

Voz 4 08:30 contrarias a trabajo fácilmente es me master lo lo tengo lo tengo pero pero sí es verdad que la la ciencia

Voz 1730 08:38 muy dura y en esta etapa donde

Voz 0902 08:41 Berta sí que no sabe pasaron a a perder hay tres años y no como si ganara claro pues te sientes muy presionado yo creo que esto ha cambiado al menos en parte pero en en mis tiempos ni siquiera teníamos no cotizaba hemos sido la mitad de mi vida becario y sin cotizar con lo cual no quiero ni pensarlo la pensión que me va Vegas que pueden ser incluso inferior a la de los demás que también va a ser bastante baja si no no teníamos una cobertura decentes sanitaria en fin era en unas condiciones un poco heroicas algunas de estas cosas megáfono aunque no

Voz 6 09:13 pero algo mejor que nunca nunca nunca alcanzamos lo óptimo bueno vamos a seguir no

Voz 1312 09:18 eh que esto no vamos a vamos a deprimir no

Voz 1312 09:49 la ciencia no tiene género o no lo debería tener muy bueno no como como tal no discrimina entre hombres y mujeres al menos es lo que debería ser no pero la realidad es muy diferente las las mujeres constituyen sólo un treinta por ciento de los investigadores y creo que continúan y quince representados en la en la investigación en todas las en todos los países del mundo por eso esta semana vamos a hablar o proponemos hablar de un proyecto cuyo objetivo es visibilizar a las mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el cambio climático ya

Voz 4 10:21 hablamos aquí en la SER en el programa La Ventana

Voz 1312 10:24 del Home Guard van Project que ha juntado a setenta y seis científicos de todo el mundo las ha embarcado en un viaje que tenía como destino final la Antártida ya ya han estudiado las consecuencias producidas por el cambio climático con el fin de poder crear nuevos proyectos por eso no que ayudan a a frenarlo tenemos con nosotros a una de las protagonistas de esta aventura le deseamos buena suerte en La Ventana cuando se fue Illa recibimos ahora que está de vuelta ya con los resultados Alicia Pérez Porro buenos días hola buenos días qué tal eres investigadora en el Museo Nacional de Historia Natural trabaja en el departamento de invertebrados con esponjas marinas me encantó tu explicación y tu declaración de amor a las esponjas me fascinó y además es miembro activo de españoles científicos en Estados Unidos y formas parte evidentemente del Howard Brown dos mil dieciocho como como

Voz 9 11:13 Aído ha ido súper bien ha sido una experiencia impresionante he vuelto como con energía para comerme el mundo

Voz 4 11:23 qué bien qué tal cómo estás

Voz 10 11:27 hola pero

Voz 1730 11:29 no nos conocemos Galicia cuando estaba haciendo el doctorado en Harvard era la época que yo estaba en el MIT creo que su doctorado también pues es un poco duro no cuenta no

Voz 9 11:40 de hecho ahora que comentaba es este artículo yo me sumo a las declaraciones de Javier yo sufría depresión y ansiedad al final de doctorados ya que me consideró una superviviente del doctorado pero pero por qué tan mala vida te dieron las esponjas las hombre citas son duras y complicadas no es un organismo nada fácil

Voz 11 12:06 yo también soy una muy grande

Voz 0902 12:09 de las esponjas recordemos a los oyentes que son los animales más antiguos no lo parecen parece no esa cosa que tenemos en el baño pero son los animales más antiguo del planeta Tierra tienen más de quinientos millones de años y son los precursores de todos nosotros sería lícito

Voz 9 12:24 eso es correcto tienen unos seiscientos cuarenta millones de años ya están considerados los primeros animales con lo cual yo siempre digo la frase ésta que a todo el mundo les resuena que antes de venir del mono venimos de la esponja

Voz 4 12:38 mucho

Voz 1730 12:41 estoy Alicia creo que les utilizaba es como indicadores de cambio climático llevará este vínculo de del proyecto que habéis estado en la Antártida por un lado Mujer y Ciencia pero el otro cambio climático tiene alguna no no no no es una crítica pero tiene alguna lógica o es un poco forzado o es o es de reivindicar las dos cosas a la vez osea cuál es el vínculo

Voz 9 13:02 no tiene un vínculo mezclado en realidad porque lo que pasa es que no hay mujeres en puestos de responsabilidad de toma de decisiones entonces esto nos afecta a todos tanto a hombres como a mujeres y nos estamos perdiendo un punto de vista del cincuenta por ciento de la población entonces lo que buscaba este programa era concienciar doblemente tanto del cambio climático como de la igualdad de género pero buscando que hubiese más mujeres allá arriba para que no se pierda este punto de vista para que ganemos todos entonces este es el Éste es el que conectaba las dos cosas que es eh necesitamos más mujeres tomando decisiones tanto en temas de cambio climático como en cualquier otro tema

Voz 0902 13:49 se habla ahora de eco feminismo Alicia no sé si estas familiarizada con este término suma ecología también economía feminismo no hay alguna corriente compleja del pensamiento feminista que bueno o en algunos casos vincula que las mujeres lleguen a cargos de responsabilidad en las instituciones públicas la ciencia también en la empresa privada a que El mundo se gestionó de una manera más sostenible y más igualitaria

Voz 9 14:15 estoy familiarizada con el término y estoy de acuerdo realmente siempre es un siempre es controvertido cuando le añades la etiqueta feminista sobre todo en España creo yo más que en EEUU que es donde vivo

Voz 4 14:29 sí pero pero sí estoy de acuerdo

Voz 9 14:32 parto creo que las mujeres tenemos una visión eh un poco diferente y más global sobre todo porque tradicionalmente somos las que nos hemos encargado de cuidar de los niños de la casa entonces tenemos una visión diferente de cómo funciona el mundo

Voz 4 14:47 sí claro una visión que yo creo que

Voz 1312 14:50 mucho más acorde con lo del cambio climático de hecho también se la las siempre K tan cacareada refundación de la izquierda o el futuro de la izquierda yo creo que pasa también por el eco feminismo si os si no correr

Voz 9 15:00 dos y además si piensas claro cuando piensas en en cambio climático y piensas en tu vida en realidad nosotros somos unos privilegiados pero si piensas en los países que ahora mismo están sufriendo están más afectados son las mujeres las que están detrás más del motor económico de la agricultura y de la toma de decisiones en su casa en realidad con lo cual las mujeres son un Target hay que hay que incluirlas en todos estos procesos ya hay que tenerlas en cuenta

Voz 1312 15:29 Alicia cómo cómo ha funcionado setenta y cinco mujeres en un barco investigando en la Antártida en la Antártida es donde mejor se ve el efecto de ese cambio climático

Voz 9 15:38 bueno quiero puntualizar que no hemos estado investigando nuevo es hecho ciencia como

Voz 4 15:47 Persépolis hecho grupos de trabajo por lo que se pueda corta eh

Voz 9 15:53 y luego la gente se piensa que hemos ido a coger muestras hemos estado analizando las muestras no hemos hecho es como dice Javier cuenta lo que puedas con

Voz 4 16:04 claro que esto puede contar qué te pareció la Antártida aquel que te te sorprendió algo que no te esperas

Voz 9 16:34 no me ha dejado fascinada es es impresionante mente bonita todos los paisajes son muy dramáticos negro blanco gris no hay verde no hay amarillo es no sé es impresionante y luego además es el silencio no hay civilización veíamos ballenas y oíamos más eso a mí me ha dejado fascinada con luego la Antártida es un sitio que relacionado con cambio climático es icónico o eh valor simbólico no el la gente que va habitualmente a la Antártida por trabajo y que están en las estaciones científicas todos nos han comentado que los glaciares están en regresión es sitios donde antes había nieve ahora ya no hay que las comunidades de Pingüinos están moviendo hacia el sur

Voz 0902 17:35 hay incluso han aparecido unas fa unas novedosas no algunos algunas especies están viendo perjudicadas y otras están colonizando ámbitos que antes les eran ajenos

Voz 9 17:48 correcto y la verdad es que sí esto siempre pasa con el cambio climático no hay unas especies que ganan y unas especies que pierdan las especies que son más oportunistas pues a la que hay espacio y hay recursos disponibles porque otras no los pueden aprovechar

Voz 9 18:18 si nuestra especie estamos haciendo todo lo posible para auto extinguir

Voz 1312 18:23 yo creo que es la mejor manera de de resumir lo que supone el cambio climático Alicia para que mucha gente se conciencia no estamos como has dicho estamos lejos en lo posible pero no lo entienda qué reflexión un poquito con esa con esa frase oye Alicia te te agradezco mucho que haya estado con nosotros en el en el programa Alicia Pérez investigadora miembro del Proyecto dos mil dieciocho y nos encanta escucharte cualquier otro día te invitamos porque el ya veo que las esponjas fascinan

Voz 4 18:56 es estaba muy pendientes estamos a a Javier como has animado a ver estábamos a favor

Voz 12 19:03 el monográfico de esponjas cuando queráis por funcionan por favor

Voz 4 19:09 pero jamás pensé que acabaría diciendo esto coste que había ciertas dudas sobre si los primeros animales eran las medusas

Voz 12 19:16 sí me acuerdo que había solo estaba salte no puertas abiertas unas nada esto es una saga científica

Voz 0902 19:24 las las pocas anterior tiene tiene tipos celulares como nosotros diferenciados pero todavía no tiene formas geométricas elegantes como una medusa yo tiene una simetría radial muy interesante

Voz 1312 19:46 más no hay tiempo para para las las preguntas de los oyentes recordamos que pueden dejarnos sus preguntas sus dudas científicas a en el teléfono en el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve Javier Sampedro Pere Estupinyá Place Feeri acaba de disfrutar lo poquito que queda de de Semana Santa

