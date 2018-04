Historia, el libro

Voz 1312 00:00 es peligroso comer tierra del suelo el sentido común nos dice que no es muy bueno para el estómago pero parece que está sospecha infundada esta semana se ha presentado un estudio científico que recomienda comer tierra lo han elaborado unos científicos de entre seis y quince meses de edad un grupo de bebés estudiosos que llevan casi toda su vida comiendo tierra cuando sus padres no miran tenemos ahora el teléfono al al jefe de la investigación el bebe Sergio bebe Sergio buenos días

Voz 1 00:31 bueno puede que la hayamos despertado salen los era los horarios de los ves son un poco raro de ver Sergio necesitamos que se calme

Voz 2 00:39 es uno

Voz 0573 00:42 yo no pienso dejar que me interrumpe AIS porque tengo un entrevistado al teléfono por favor kitsch es un bebé Lourdes eh yo creo que tengo cosas más interesantes que decir eh que este bebé pese a la corta diferencia es

Voz 1312 00:53 las alturas nuestros oyentes preferirían oír llorar un bebé como estamos oyendo durante veinte minutos que soportaron a vosotros

Voz 0573 00:58 pero de filosofía las clases Alavés eh son insoportables o elo yo no puedo colgar ya al bebé con él ve por favor porque no está aportando nada

Voz 1312 01:07 de ahí que descanso de la verdad es que un poco insoportable

Voz 0573 01:10 pienso portal voy por cierto viene sólo dónde está

Voz 1312 01:13 pero el otro a él sigue en el imán el otro pesado que en Orengo bueno es que está promoción

Voz 0573 01:18 cuando el nuevo libro de Mundo Today tenía una entrevista en la radio iraquí no ha podido pero mi

Voz 1312 01:25 una cosa hay porque no había sido los dos a la hacer la entrevista de inmediato

Voz 0573 01:28 llama tranquilamente en pleno porque ya veo que no valora es tenemos un compromiso adquirido con los oyentes de la es esperan cada semana que abramos su nevera del conocimiento y la llena de apetitosos víveres intelectuales Si que aquí estoy

Voz 1312 01:41 hoy ya que político tenía pensado someter esta semana a vuestros dilemas morales a ver es que aquí estoy yo frente

Voz 0573 01:47 políticos cosa están todos ocupados Lourdes como Semana Santa celebra

Voz 1312 01:50 la procesión de la gente el atrás precisión en el Congreso no bueno entonces que sin compañeros sin invitado mira que que una cosa tú en radio no acabas de dar vale asúmelo que no

Voz 0573 02:02 pero el carisma lo cierto es que traído un entre un tema preparado entonces me podéis poner música cultural porque vamos a hablar de historia

Voz 1312 02:10 pero esta es música música de Historia e Historia que no se haya cualquiera de nuestros oyentes bueno aún eh

Voz 0573 02:19 hay que acudir a los especialistas Lourdes de hecho acaba de salir al mercado un libro de historia se titula historia el libro sí bueno contiene los hechos más relevantes que han acontecido desde el Big Bang hasta el Apocalipsis hasta el final de la está entonces era un libro de historia escrito desde el futuro porque el Apocalipsis a ver que yo sepa no la hemos vivido Hair veo que el libro como es natural te suscita muchas preguntas así que lo mejor será que hablemos con uno de sus autores si si te parece bien

Voz 1312 02:45 ahí no me digas que has prepara una entrevista claro

Voz 0573 02:47 que tenemos al teléfono a uno de los autores de historia el libro La muy buenos días

Voz 3 02:55 sé

Voz 0573 02:57 es la de Xabi Xavi Puig buenos días gracias por atendernos gracias a vosotros gracias pero Xavi no tenías una entrevista impreso no podías venir eso es la entrevista que el águila estamos muy agradece sí dos a a Xavi Puig autor de este Historia libro por hacer un hueco en plena promoción de del libro sabemos que estará usted muy ocupado por eso

Voz 1981 03:19 no no no no no nos preocupe es un placer yo por La Ser lo que haga

Voz 1312 03:23 hay una cosa que le tratas de usted si si sois compañeros de todo esto toda esta movida es un es para un os habéis de una patraña para aprovechar la sección y hacer promoción de un libro que habéis sacado vosotros mismos es un poco

Voz 0573 03:36 el foso no no nos vamos no somos unos sinvergüenzas yo no voy a hablar de mi libro en mi propia sección entonces lo suyo es que tú Lourdes como periodista neutral e interesada en la historia y en las novedades editoriales entreviste a Xavi Puig sobre este libro Historia el libro de de Gea pero yo siempre me gustan

Voz 4 03:56 Ferrmed los libros documentar me yo no tengo el libro no

Voz 1312 03:59 ni siquiera como es John como te digo me preparo las entrevistas

Voz 1981 04:02 a saber que lo pusimos a la venta el diez de febrero Design vendido ya más de quinientos hombre lo podría ser comprados a esas alturas ya te vale que tengamos que ser nosotros Palacín porque hace que nos conocemos Lourdes los que te pidamos que te compras el

Voz 0573 04:15 el zaguero hubiera interrumpe es el programa pretende deshacerse de promoción encima me regañan porno comprados el libro ayer el libro está a la venta en la web del Mundo Today basa El Mundo Today punto com pues hay un anuncio así grandote un Weiler se llama con la foto de libro haces clic le das a comprar hizo estas en Barcelona porque bueno tú ahora mismo estás en Barcelona por tanto es fácil eh puedes ir a la calle Villarroel treinta y cuatro de la librería la llama ya allí también lo puedes lo puedes comprar eso estáis publicando un libro que lo vende una librería sin que es la librería de vuestros padres no tiene rima que en realidad eh la librerías de mi novia entonces bueno mira no sé qué me creo menos calle que hayáis edita un libro que tengas no voy

Voz 1981 04:54 claro Lores que va en serio que que es un libro autor editado ya auto distribuido Brad a vernos no queríamos que las grandes editoriales y los grandes almacenes se llevaran montañas de dinero a costa de nuestro talento en

Voz 0573 05:06 claro encanta exactamente no nos vendéis así

Voz 1312 05:09 así no no os doy tres minutos tres sino más

Voz 4 05:11 para que digáis lo que tengáis que decir del libro este luego

Voz 1312 05:14 os vais os dejéis en paz a todos si puede ser no volver nunca más en Xavi

Voz 0573 05:17 a Xavi Puig como tiene usted muy poco tiempo entiende tendemos que sabe promoción cuéntenos rápidamente y en muy pocas palabras en qué consiste esté historia el libro de de El Mundo Today

Voz 1981 05:28 estás muy fácil de es muy fácil de contar porque el título lo dice todo no esto yo creo que quién mejor lo cuenta Rajoy de Moncloa de hecho le le pasamos las galerías hace meses las leyó El explica muy bien lo que es el libro la verdad

Voz 5 05:42 he leído con con mucha atención y ellos lógicamente cuentan allí una parte de de la historia hay explican lo que estiman oportuno y conveniente lógicamente pues estoy más cerca de las explicaciones del señor Aznar

Voz 1312 05:55 bueno mucho lo no el entusiasmo el libro me parece pero ahora parece que lo ha leído con atención bueno es que es más eh Bill lo que perdona Lourdes que te lo diga es más de lo que has hecho tú por cierto oye haberme mandado las galerías humano

Voz 1981 06:08 bueno pues como como dice Rajoy historia el libro es la visión de la historia del mundo todas ellas ir sin más como si hubiéramos viajado al pasado y al futuro no hubiéramos seleccionado los quinientos eventos más importantes los hubiéramos ordenado en una línea temporal no básicamente libro es esto

Voz 0573 06:24 podemos decir de alguna manera no que este libro nos proporciona una visión completa de todo lo que ha pasado de todo lo que pasará a no

Voz 1981 06:30 sí Xavi justo justo eso la al menos desde el punto de vista de El Mundo Today que es el correcto no es casual de Aznar pero estos son las verdades que igual el Gobierno no quiere que sepas nada nosotros no nos callamos nada y por eso también lo hemos auto editado Lourdes porque no hemos querido que censura de ningún tipo

Voz 0573 06:46 bueno a ver si vais a acabar en la Audiencia Nacional por culpa del librito este polémicas aparte de acoso a Xavi Puig de todos los eventos que salen en el libro cuáles diría usted que son sus favoritos

Voz 6 06:58 se puede saber saber no sé

Voz 1981 07:00 eh mil trescientos año mil trescientos un vasco aparta una piedra gran dota en el hueco que deja funda Bilbao no o mil novecientos sesenta y cinco no cuando Manuel Fraga trae la democracia a España son citar algunos vamos podría estar más tiempo pero no

Voz 1312 07:15 Soria el libro de El Mundo Today a la venta en la web de El Mundo Today en la librería La llama de Barcelona tomamos nota queda dicho y bueno ya está ya podéis era acabar de pasar la semana que sufrirán los que nuestra sección siempre acaba con un tres final si esta semana no queremos ser una excepción

Voz 7 07:35 fina

Voz 0573 07:38 suena Pino eh lo lo lo contrario hay que se vea exacto no hay dinero además para

Voz 1312 07:44 hace de uno también hombre no exacto

Voz 0573 07:46 esta semana el test finales eh lógicamente un tercio de historia vamos a ver cuánto sabes

Voz 1312 07:50 ya eh Lourdes seguro que poco porque no has leído aun el libro sito como lo de ETA del 11S cambios yo yo tengo un año le

Voz 0573 07:58 es sucesos que supuestamente ocurrió en ese año vale sólo uno de ellos está en el libro y por tanto es el verdadero vamos allá mil novecientos año mil novecientos cuarenta y tres

Voz 1981 08:08 los nazis se rinden en la batalla de Stalingrado el diario El País cierra el Bloc de Adolf Hitler por sus comentarios antisemitas

Voz 7 08:17 Ignacio Eduardo Mendoza a ver qué pasó en realidad he nace Eduardo Mendoza no error error al país que bloqueados

Voz 0573 08:32 otro año así al azar mil año mil novecientos treinta y tres

Voz 1981 08:36 empieza a construirse el Golden Gate en San Francisco el duque de Bluetooth logra atar a su caballo sin bridas in hace Juan Marsé

Voz 1312 08:47 yo le diría otra vez el escritor nace Juan Marsé recto es el duque de Bluetooth logra por primera vez a su caballo sin bridas y en ese sentido

Voz 0573 08:56 pero para el año año dos mil

Voz 1981 09:00 la velocidad de los trenes de Renfe supera por primera vez la velocidad de la web de Renfe Schumacher se proclama campeón de la Fórmula uno India publica el disco A day without rain

Voz 1312 09:14 eh Schumacher el correcto es la velocidad de los trenes de Renfe supera por primera vez la velocidad de la voz de cachondeo no suena no son pues son los

Voz 0573 09:24 el entrando bien no estoy entre los datos que los medios te ocultan vale vale año mil ochocientos sesenta y cuatro

Voz 1981 09:31 se publica Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne nace Richard Strauss el Capitán Pescanova muere en alta mar devorado por una merluza

Voz 0573 09:42 ahora ya pilla el mecanismo el capitán descanso va muy regado bueno quinto y último año mil novecientos ochenta y seis

Voz 1981 09:51 Felipe Gonzáles da el primer paso para entrar en Gas Natural siendo investido presidente de España Barcelona es elegida sede olímpica no

Voz 7 10:01 se Sergio Ramos

Voz 1312 10:05 eh

Voz 0573 10:06 Felipe González el primer paso para entrar pues bueno como muy bien has acertado dos como cada semana despedimos visto entrevistado de hoy había en este caso en la dos de tres no están dos de cinco

Voz 1981 10:19 leer el libro ha leído el libro oye

Voz 8 10:21 eh

Voz 0573 10:22 te pedimos a nuestro invitado de hoy el autor de esta historia el libro Xavi Puig con un aplauso de librería de primera calidad que nos ha costado cinco euros

Voz 1312 10:30 eh se bien gastados generan fenomenal muchas gracias oye muchísimas gracias eh muchas gracias Lourdes a ti también por interesante desinterés

Voz 0573 10:42 lamente por este historia el libro ya puede seguir con el programa gracias a ya me voy hoy sí que ha tenido un contenido interesante han dicho vete ya

Voz 9 10:51 a vivir que son dos días Lourdes Lancho