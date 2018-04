Volver del futuro para comer potaje

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Lourdes Lancho

Voz 2 00:02 yo

Voz 1312 00:03 es peligroso comer tierra del suelo el sentido común nos dice que no es muy bueno para el estómago pero parece que está sospecha infundada esta semana se ha presentado un estudio científico que recomienda comer tierra lo han elaborado unos científicos de entre seis y quince meses de edad un grupo de bebés estudiosos que llevan casi toda su vida comiendo tierra cuando sus padres no miran tenemos ahora al teléfono al al jefe de la investigación el debe Sergio bebe Sergio buenos días

Voz 3 00:34 no

Voz 1312 00:35 bueno puede que hayamos despertado e Isabel era los horarios de los jefes son un poco raros de Sergio necesitamos que se

Voz 4 00:43 el lunes

Voz 0573 00:46 no pienso dejar que me interrumpe AIS porque tengo un entrevistado al teléfono por favor kitsch es un bebé Lourdes eh yo creo que tengo cosas más interesantes que decir eh que este bebé pese a la corta diferencia es

Voz 5 00:56 las alturas nuestros oyentes preferirían oír llorar

Voz 1312 00:58 sabe cómo estamos oyendo durante veinte minutos que soportar a vosotros

Voz 0573 01:01 lo de filosofías es a la vez eh son insoportables o lo yo no puedo con podéis colgar ya al bebé con él ve por favor porque no está aportando nada de descanso de la verdad es que era un poco soportar lo insoportable voy por cierto viene solo donde está el otro y el otro a él si el imán el otro pesado que no Orengo bueno es que está promocionando el nuevo libro de Mundo Today tenía una entrevista en la radio iraquí no ha podido pero mi una cosa hay porque no haber sido los dos a la

Voz 1312 01:30 hacer la entrevista y me dejáis hacer el programa tranquilamente

Voz 0573 01:32 no porque ya veo que no valorar tenemos un compromiso adquirido con los oyentes de la viví deseo es esperan cada semana que abramos su nevera del conocimiento y la Genetics de apetitosos víveres intelectuales Si hoy ya que político tenía pensado son

Voz 5 01:46 Peter esta semana a vuestros dilemas morales

Voz 0573 01:48 a ver es que aquí estoy yo al frente político están todos ocupados Lourdes como Semana Santa celebran la procesión de la de la transición en el Congreso no bueno entonces que sin compañeros sin invitado mira que que una cosa tú en radio no acabas de dar vale asúmelo que no pero el carisma lo cierto es que traído un entre un tema preparado entonces me podéis poner música cultural porque vamos a hablar de historia

Voz 5 02:16 esta es música música de Historia e que sabes tu historia que no sepa ya cualquiera de nuestros oyentes bueno

Voz 0573 02:22 hay que acudir a los especialistas Lourdes de hecho acaba de salir al mercado un libro de historia se titula historia el libro sí bueno contiene los hechos más relevantes que han acontecido desde el Big Bang

Voz 1312 02:34 hasta el Apocalipsis hasta el final de la historia entonces era un libro de historia escrito desde el futuro porque el Apocalipsis a ver que yo sepa

Voz 0573 02:40 no la hemos vivido veo que el libro como es natural te suscita muchas preguntas así que lo mejor será que hablemos con uno de sus autores si si te parece bien hay no me digas que has preparar una entrevista claro creo que tenemos al teléfono a uno de los autores de Historia el libro La muy buenos días

Voz 6 02:57 sí

Voz 0573 03:01 lo de Xabi Xavi Puig buenos días gracias por atendernos gracias a vosotros pero Xavi no tenías una entrevista por eso no podías venir

Voz 1981 03:10 claro que esa es la entrevista está ahora

Voz 0573 03:13 que le estamos muy agradecidos a a Xavi Puig autor de este Historia Libro por hacer un hueco en plena promoción de del libro sabemos que está usted muy ocupado por eso eh

Voz 1981 03:23 bueno no os preocupéis un placer yo por La Ser lo que haga

Voz 1312 03:26 hay una cosa porque le tratas de usted si si sois compañeros de trabajo todo está toda esta movida es un es para un os habéis de una patraña para aprovechar la sección y hacer promoción de un libro que habéis sacado vosotros mismos es un poco

Voz 0573 03:39 por eso no no no somos vamos no somos unos sinvergüenzas yo no voy a hablar de mi libro en mi propia sección entonces lo suyo es que tú Lourdes como periodista neutral e interesada en la historia y en las novedades editoriales entreviste a Xavi Puig sobre este libro Historia el libro de Madrid

Voz 1312 03:58 ya pero yo siempre me gusta leerme los libros documentar me yo no tengo el libro no sé ni siquiera como es John como te digo me preparo las entrevistas

Voz 1981 04:06 para saber que lo pusimos a la venta el diez de febrero han vendido ya más de quinientos hombre lo podría ser comprados estas alturas acá te vale que tengamos que ser nosotros con el tiempo porque hace que nos conocemos Lourdes los que pidamos que te pomposos

Voz 0573 04:18 es que hubiera interrumpe el programa pretende es hacer

Voz 1312 04:21 moción encima me regañan porno comprados el libro eh

Voz 0573 04:24 no el libro está a la venta en la web del Mundo Today basa El Mundo Today punto com entonces hay un anuncio así grandote un Being Air se llama con la foto de libro haces clic le das a comprar hice estás en Barcelona porque bueno tú ahora mismo estás en Barcelona por tanto es fácil eh puedes ir a la calle Villarroel treinta y cuatro de la librería la llama ya allí también lo puedes lo puedes comprar eso estáis publicando un libro que lo vende una librería es la librería de vuestros padres no es Himma es en realidad

Voz 4 04:52 la días de mi novia

Voz 1312 04:53 entonces bueno bien a no sé qué me creo menos calle que hayáis edita un libro que tengas no voy a Quique

Voz 1981 04:58 claro Lores que va en serio que que es un libro auto editado

Voz 7 05:01 cuyo Brad a vernos no queríamos

Voz 1981 05:04 es que las grandes editoriales y los grandes almacenes se Guevara en montañas de dinero a costa de nuestro talento en Enrique

Voz 0573 05:10 claro lo entiendan exactamente no lo Ambrós vendéis así como así no no no

Voz 1312 05:13 os doy tres minutos tres sino más para que digáis lo que tengáis que decir del libro este luego os vais os dejáis en a todos si puede ser no volver nunca más a Xabi y Xavi Puig

Voz 0573 05:22 eh cómo tiene usted muy poco tiempo se entiende tendemos que sea de promoción cuéntenos rápidamente y en muy pocas palabras en qué consiste este historia el libro de desnudo

Voz 1981 05:32 ahora son muy fácil de es muy fácil de contar porque el título lo dice todo no esto yo creo que quién mejor lo cuenta Rajoy de Moncloa de hecho le pasamos las galerías hace meses las leyó El explica muy bien lo que es el libro la verdad

Voz 8 05:45 el más leído con con mucha atención y ellos lógicamente cuentan allí una parte de de la historia hay explican lo que estiman oportuno y conveniente lógicamente pues estoy más cerca de las explicaciones del señor Aznar

Voz 0573 05:58 la mano mucho lo no el entusiasmo el libro me parece pero al final parece que lo ha leído con atención bueno es que es más eh de lo que me perdona el uno es que te lo diga es más de lo que has hecho tú por cierto oye haberme mandado las galerías

Voz 1981 06:11 bueno pues estoy como como dice Rajoy historia el libro es la visión de la historia del mundo todas ellas seres sin más como si hubiéramos viajado al pasado y al futuro no hubiéramos seleccionado los quinientos eventos más importantes de los hubiéramos ordenado en una línea temporal no básicamente de libros esto

Voz 0573 06:28 podemos decir de alguna manera no que este libro nos proporciona una visión completa de todo lo que ha pasado de todo lo que pasará no

Voz 1981 06:34 sí Xavi justo justo eso las al menos desde el punto de vista de Mundo Today que es el correcto no es natural de Aznar pero eso son las verdad es que igual el Gobierno no quiere que sepas no nosotros no nos callamos nada y por eso también lo hemos auto editado Lourdes porque no hemos querido censuras de ningún

Voz 0573 06:49 tipo bueno a ver si vais a acabar en la Audiencia Nacional por culpa del librito este polémicas aparte las cosa Xavi Puig de todos los eventos que salen en el libro es diría usted que son sus favoritos

Voz 9 07:01 se puede saber saber no sé

Voz 10 07:03 eh eh mil trescientos año mil trescientos

Voz 1981 07:06 un vasco aparta una piedra gran dotada en el hueco que deja funda Bilbao no o mil novecientos sesenta y cinco no cuando Manuel Fraga trae la democracia a España son más citar algunos vamos podría estar más tiempo pero no

Voz 5 07:19 historia el libro de El Mundo Today a la vez

Voz 0573 07:21 está en la web del Mundo Today ya en la librería La llama de Barcelona tomamos nota queda dicho y bueno ya está ya podéis era acabar de pasar la semana preferirán Lourdes un momentito que en nuestra sección siempre acaba con un tres final esta semana no queremos ser la excepción

Voz 11 07:39 fina

Voz 4 07:42 suena Pino

Voz 0573 07:44 a todo ello hay quien sea exacto no hay dinero además para hacer eh uno también hombre no exacto esta semana el test finales eh lógicamente tercio de Historia vamos a ver cuánto sabes de Historia eh Lourdes seguro que foco porque no has leído aun el libro Sito de como lo de ETA del 11S novios yo yo tengo un año Let que sucesos que supuestamente ocurrió en ese año vale sólo uno de ellos está en el libro y por tanto es el verdadero vamos allá en mil novecientos año mil novecientos cuarenta y tres

Voz 1981 08:11 los nazis se rinden en la batalla de Stalingrado el diario El País cierra el Bloc de Adolf Hitler por sus comentarios antisemitas

Voz 12 08:21 Ignasi Eduardo Mendoza han saber qué pasó en realidad en nace Eduardo Mendoza no error error serio el país que Rodes bloqueados

Voz 0573 08:35 otro año así al azar mil año mil novecientos treinta y tres

Voz 1981 08:39 empieza a construirse el Golden Gate en San Francisco el duque de Bluetooth logra atar a su caballo sin bridas in hace Juan Marsé

Voz 5 08:49 jo veces yo dirigiría otra vez el escritor nace Juan Marsé correcto es el duque de Bluetooth logra por primera vez

Voz 0573 08:57 esta su caballo sin bridas tiene sentido

Voz 4 09:00 pero para otro año año dos mil

Voz 1981 09:03 la velocidad de los trenes de Renfe supera por primera vez la velocidad de la web de de Schumacher se proclama campeón

Voz 13 09:12 León de la Fórmula uno

Voz 1981 09:14 India publica el disco A day without rain

Voz 5 09:18 eh Schumacher el correcto es la velocidad de los trenes de Renfe supera por primera vez la vela

Voz 0573 09:23 ciudad de la voz de cachondeo no son nada no son eh pues son los no está entrando bien no estoy entre los datos que los medios te ocultan vale vale año mil ochocientos sesenta y cuatro

Voz 1981 09:34 se publica Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne nace Richard Strauss el Capitán Pescanova muere en alta mar devorado por una merluza

Voz 0573 09:45 ahora ya pillar mecanismo el Capitán Pescanova muy regado Volga muy bien bueno quinto y último año mil novecientos ochenta y seis

Voz 1981 09:54 Felipe Gonzáles da el primer paso para entrar en Gas Natural siendo investido presidente de España Barcelona es elegida sede olímpica

Voz 12 10:05 once Sergio Ramos así

Voz 5 10:08 yo sé Felipe González el primer paso para entrar

Voz 4 10:12 pero bueno como muy

Voz 0573 10:15 buenas acertado dos como cada semana despedimos una nuestro entrevistado de hoy había en este caso en la dos de tres no están dos de cinco más

Voz 5 10:22 en el libro cafés sin haber leído el libro oye te estoy

Voz 0573 10:26 hemos a nuestro invitado de hoy el autor e de esta historia el libro Xavi Puig con un aplauso de librería de primera calidad que nos ha costado cinco euros

Voz 5 10:33 venga en Estados Estados federados fenomenal muchas gracias oye muchísimas gracias eh

Voz 0573 10:42 hay muchas gracias Lourdes ti hayan por interesante desinteresadamente por esta historia el libro ya puede seguir con el programa gracias a llame voy hoy sí que ha tenido un contenido interesante andando vete ya

Voz 20 12:02 el trece de octubre de mil novecientos

Voz 21 12:04 tempraneros

Voz 14 12:06 el vuelo cinco siete uno en el que viajaba el equipo Uruguay

Voz 0890 12:09 yo de rugby All Cristiano estrella

Voz 14 12:15 los supervivientes quedarían aislados en las montañas durante setenta y dos días

Voz 5 13:04 los Adra

Voz 1312 13:04 Matti cada bastante dramática e Semana Santa este año no sé si alguien habrá podido inaugurar la playa porque bueno además de del trabajo de Fin de Máster de Cristina Cifuentes tendríamos que preguntarnos dónde está la primavera quién sabe dónde la han puesto ahí estaba deseando que llegase este momento Ángela Quintas hola

Voz 12 13:25 muy bien donde estás pues mira estoy aquí en en Madrid pero he pillado casi muy legítimos de micro no no

Voz 23 13:34 es que no sé qué ha pasado no estaba súper cerca lo que pasa es que si hoy ha como bajitos pero mira yo perfecto Ángela que junto a conjunto mucho de menos yo también

Voz 5 13:43 Ángela Quintas ya lo saben es química experta en nutrición clínica directora del programa el mejor programa de nutrición de todo el mundo mundial vio OK hiato y autora de éxito de libros como adelgaza para siempre y ahora las recetas del adelgaza para siempre Ángela eh tú eres un poco como los gestores y los asesores fiscales que os empieza el trabajo fuerte ahora antes del verano no ha vetado la campaña de la Renta ahora hoy la campaña ya de de la Lord imagino que tu teléfono va a empezar a sonar la agenda va a estar hasta los topes a partir de mañana porque claro se acaban las vacaciones en las que no hemos podido a lo mejor sacar el traje de baño como hacía frío

Voz 0890 14:22 llamas consolado comiendo

Voz 5 14:25 pues esas maravillas culinarias que hay por toda España no sea que nos hemos puesto hasta arriba de comer esos puestos ochos como dices tú no ha puesto ochos otra persona muy preocupada por su forma física yo ahora mismo estoy muy preocupada e por una foto que ha colgado en las redes Manuel Burque buenos días

Voz 2 14:41 los días

Voz 5 14:42 pues mire a Manuel te voy a hacer una pregunta no me importan Ávila ya has manchado la entrepierna lo era mi teclado era mi mesa que me suena

Voz 2 14:52 que era mi tipo de vista no vale era la zona de Isabel Bolaño bueno no he tocado nada suyo ha caído todo no te preocupes si saca caido todo en mi entrepierna Margarita dos grandes ve a la entrepierna ha traspasado el pantalón ha llegado al calzoncillo con para sabe de café increíble se tenía que poner un papel porque han tocado piel el ex Jemad yo estoy calado tengo escrito

Voz 5 15:18 que en fin a este decepción de hoy la podríamos llamar Ángela de la torrija el de tops esos titulares que ponen así de la torrija el de tops pero bueno antes de empezar a podríamos hacer un repaso de los platos típicos de Semana Santa que hay a lo largo y ancho de España eso a esta hora es criminal porque hace mucha hambre a esta hora ir voy a pedir a los oyentes que si quieren los digan

Voz 24 15:40 qué platos cocinan que platas son qué platos son típicos en su pueblo en su zona o en la zona que hayan visitado y que hayan alucinado con ellos les voy a dar dos opciones una nos pueden enviar una nota de voz al seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve seis tres ocho ochocientos cincuenta y cinco trescientos cuarenta y nueve hora había tradicional que además mola porque no saludamos en directo y el Inter hace e interacciona con un poquito que es el nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 5 16:19 Ángela vamos a disfrutar con los platos de típicos de la Semana Santa todos muy rico

Voz 2 16:25 Lourdes hay que decir que los oyentes gallegos puedan hacer desplegó de su supremacía culinaria ya están llamando a la masa ahora es que somos fascistas culinario China horas miramos por encima del hombro a los deja

Voz 5 16:39 bueno yo preparan una mezcla un poco de todo no

Voz 23 16:41 empezamos para el potaje de vigilia sí que también conocido como para Semana Santa muy rico que el concepto de vigilia hace referencia a los cuarenta días que hay que guardar entre carnavales Semana Santa Pola Cuaresma

Voz 2 16:54 yo creo que no son cuarenta días desde que lo comes hasta que ya está encima de la mesa el perdona es muy saludable este plazo y además tiene la vez

Voz 23 17:02 las que sí porque tiene garbanzos tiene bacalao

Voz 2 17:04 muy bien muy sano es operarme para ahora muy bien Garma que proteína proteína vegetal animal

Voz 23 17:12 espinacas que siempre genio

Voz 2 17:14 la final y huevo duro las cacas lo sientan genial es lo decía yo como irónico no fue Gran Vía Dalma gases no quiero pelear en cada plato ya veo ya veo que las espinacas largas semanas nadie les dan gases las espinacas

Voz 23 17:29 tenemos como con las patatas crudas dada al de comida

Voz 2 17:34 debían comer es verdad la Porrúa salta que es es típico del País Vasco y es un caldo que se hace con puerro

Voz 23 17:41 con patata con cebolla gases incluso también le pueden poner zanahoria

Voz 2 17:45 o calabaza esquí bueno luego bueno también es muy sano esto es todo yo se lo digo que esto es platos provocan gases las esta Semana Santa está encerrada en casa o debajo del paso porque nuestra súper chungo

Voz 23 18:01 Bruce saldrá es verdad que en otras regiones de España también se cocina durante todo el año por ejemplo en Cataluña se le añade butifarra picada o

Voz 2 18:09 Michel añaden Carrillo era todo muy sano ver tanto tomate y pepino no sé de donde nunca nada de Semana Santa en hombres y luego todo esto lo puedes combinar con una ensalada que puede estar muy bien no es que Burque tomate no

Voz 26 18:23 ahora de tomate toda la vale vale perdón verano

Voz 5 18:26 a ti no te has ido más otra

Voz 27 18:29 de ahí te da o el fatos rands

Voz 23 18:32 hombre que traslada la ciudad alicantina de Crevillent y esto como su nombre indica es un pan tostado al horno que se acompaña con ajos Icon bacalao también asado al horno no es bueno fíjate y esto también se le puede poner rábano es tomate Abbas que eso por supuesto siempre de un buen vino

Voz 5 18:49 sí porque tiene que bajar claro claro tiene que bajar fíjate pero no

Voz 2 18:52 deja con agua no convino claro vino con

Voz 5 18:55 porque el vino limpia más escucha Ángela vale que llevamos tiempo haciendo programas de Semana Santa y creo que ya hemos hecho toda la gama de productos y recetas que se pueden hacer en Semana Santa y a mí no me importa repetir cada año pero el pato habíamos hablado Nuno yo no lo conocía

Voz 23 19:11 yo tampoco tengo que decir que me acapare Torrehierro

Voz 2 19:14 la cómoda van Thor claro para todo el rato en pensé que era para para uno que se llamaba La Torrassa para Torres no pueda que ya le a ver esto tú me has llamado

Voz 5 19:26 esto ya ha subido el riesgo el siguiente nombre menca

Voz 23 19:30 esta porque suena o ocho ya total San corcho canario que no es bueno si es una cazuela con pescado que normalmente lleva mero de Roca llevaba batata lleva papas cocidas lleva mojo y luego lleva la paella de gofio a correr hablamos del negocio claro e hijos son acatada

Voz 2 19:46 lleva barata patata gofio hinojo así más pero es para todos no es el de pescar el pescado lleva mero mero

Voz 5 19:53 pero si ese hecho hacían caso Elite también es sano y claro decía Delia tener tanto de cosa buena bueno luego una cosa que me encanta mi los buñuelos de bacalao

Voz 18 20:01 no buenísima ya no están sanos bueno tiene mérito si es verdad tienen harina he tiene su miga

Voz 23 20:11 ah bueno la harina se junta con aguas añade el bacalao y luego ese fría en en en aceite

Voz 2 20:15 andan un sentido hay ninguna ensalada de Semana Santa no hay

Voz 5 20:19 sopa de ajo

Voz 2 20:22 pues eso panorama papá agua es una sopa castellana sí sí sí sí es la sopa típica

Voz 23 20:27 de Castilla y León que también reconoce como sopa castellana hay tiene agua aceite ajo pan pimentón Laurel y huevo Halffter pues esto me lo encuentros son

Voz 26 20:34 ante saludable dentro de de todo no

Voz 2 20:36 sí yo no digo que no sea saludable no Vigo equilibrado según Ángela lo que digo es que es muy fuerte pero esto lo lógico sería por el frío y la lluvia inexacta para claro pero ahora queda el cambio climático ya no encaja es la cepa humana ha hecho

Voz 5 20:50 hace una semana santa un poco movidita nos apetecía una sopa castellana ya te

Voz 2 20:54 sí sí Adriano no en Madrid ayer hizo frío es que yo estaba en Galicia bajo la lluvia y ahí ese cero grados ni frío hay por ejemplo comer pulpo comer cosas como siempre tiene el Atlético si habrá supongo que Cook como torrijas como en todas partes que ya me lo gallegos y explica el presionar

Voz 5 21:14 no sí vamos vamos a ver en Astorga que es lo que comen Elena buenos días hola buenos días qué tal que viste que has comido esta Semana Santa

Voz 7 21:24 muy bien pues ayer escribirnos gel León sí comimos el botillo

Voz 28 21:30 madre mía muy bueno

Voz 5 21:33 en la digestión que en las botillo bacon cocido hito in con acompañamiento no

Voz 7 21:40 el botillo va con patata adversas Hay chorizo con garbanzos es lo que vamos a comer el cocido maragato que se que se come al revés primero primeros tropiezos luego los garbanzos y luego la sopa luego de postres natillas

Voz 5 21:59 oye Elena mañana que toca porque esa progresión mañana me toca

Voz 7 22:05 bueno no no sean Fuensaldaña que nos pilla de paso vamos a entrar en las bodegas de Fuensaldaña

Voz 5 22:13 sí vamos a comer lechazo digamos reservas

Voz 2 22:15 yo os aconsejo que el martes vayáis al cardiólogo

Voz 5 22:19 LA son tres días al año eso sí estás de viaje no de estáis de ruta sí ha dado

Voz 7 22:25 estar así

Voz 5 22:29 en Vitoria osadía de Vitoria también que se come mal ha visitado la ruta gastronómica

Voz 2 22:34 buenos días a mí me parece un poco mal maravilloso que no hayan sido Galicia

Voz 28 22:39 tenemos al lado a Galicia claro bueno algo sí a León tampoco pero todo es todo

Voz 5 22:48 todo no se puede oye pues me parece un un programa de viaje maravilloso botillo cocido maragato y mañana lechazo asado empezamos pasado el régimen

Voz 7 22:58 si el jueves que cuando veníamos que estuvimos en casa de un familiar pues también orificios de la matanza casera ahí

Voz 29 23:05 si esas cosas en tres días gracias a ustedes

Voz 5 23:08 cuatro oye Elena que que que que envía de viajes el día gracias por llamar a Cruz cardiólogos

Voz 7 23:15 claro tras gracias Elena

Voz 5 23:18 beso chao feliz regreso bueno es que han salido un montón de cosas así Elena decía que es de Vitoria y hay un plato muy típico también con bacalao en el País Vasco no no Euskadi que el bacalao pero no podían bien el bacalao a la jarrero el pil pil también vamos os bacalao al pil pil a mi me gusta la tasca burradas murciano o

Voz 2 23:42 no son nunca lo he probado pero atasca nada medievo todo llega

Voz 5 23:48 ha calado presenta esta mañana tiene un problema con el name de las cosas porque el atasco es es como un habrán dada de bacalao no Ángela

Voz 23 23:55 sí tiene eso bacalao patatas huevo duro

Voz 5 23:58 la nueces ajo y aceite tú siempre te documenta eso

Voz 23 24:00 de donde viene el nombre de donde viene el nombre Ángela Quintas pues mira te voy a decir lo que encuentran a los pastores hambrientos en un día de frío la sierra comerlo afirmaba

Voz 12 24:12 harto a las burro

Voz 2 24:14 eso es lo que encontraba a vale no ha que vamos que estaban hasta arriba Elena Elena estaba de ruta por León pero

Voz 5 24:20 no fue ésa fue en Fuensaldaña o fue el daña está en Valladolid eh nos dice un oyente nos apunta amablemente ella ha dicho que de regreso eh lo lo hemos hecho nosotros en la pátina la pátina patinado hay como patinazo

Voz 2 24:35 patinazo a mí no me lo preguntes que siempre me equivoco en todos

Voz 5 24:38 no es que me da el patinazo es en en en en nuestro caso era atasca burradas decías tú si el arroz y ayuno también

Voz 23 24:47 esto tampoco lo sabía un poco lo mejor es que sí porque este es el Ajax un arroz que nada es típico de la Comunidad Valenciana mis un arroz que no lleva carne vale entonces a fríe en una cazuela a cebolla elogió a veces el añaden patatas cortadas en cuadritos y luego ya es el añade

Voz 2 25:03 de el arroz se que para ellos el ayuno es no lo echamos Carmen claro y luego si huevos duros ayunos estoy de ayuno come arroz está claro que

Voz 5 25:16 perdona también Becker digo el filtro Quintas puesto todo ganó no porque tiene

Voz 2 25:23 huevo no y además es verdad vegetariano perdón perdón o que brinda Mariano porque de todas formas que sepáis que las patatas y el arroz no es muy de Ángela Quintas estéis aquí diciendo ya ya ya está limitado a una vez a la semana no pero sí una o dos una o dos pero el arroz como tiene que ser integrante integral y no creo que el el el arroz de ayuno con arroz bueno a ver si a lo mejor sí

Voz 5 25:47 nunca se déjame déjame que salude a Noemí qué tal buenos días Noemí la monarquía no es quiere hablar de lo que se comercia a Santa en Londres

Voz 13 25:56 me llamo desde Londres hizo llama ella no me mire años que tiempo y qué tiempo hace en Londres ahora mismo vino al sol aquí aquí siempre hace sol es una leyenda urbana aquí vamos Oracle que es lo primero que se se se se decía maravilla no sé qué

Voz 5 26:12 pues en casa es la radio es nada no

Voz 7 26:14 a la están siendo vamos El Mundo todas todas estas cosas

Voz 2 26:22 sí sí

Voz 13 26:24 sí sí es sancionado huevos con bacon se dijo Díaz

Voz 29 26:28 que bueno los tópicos se basarán sí sí sí sí sí sí

Voz 13 26:33 aquí al precipicio decía decir aquellas que PC ahora los desayunos lo primero bueno ahora desayuno o los huevos escapados sabes porque un poco de jamón pero eso una vez a la semana lo hacen así como algo especial no es todos los días

Voz 5 26:46 oye que y que se come que es tradicional en Semana Santa en las vacaciones de Pascua en

Voz 13 26:51 lo huevos de chocolate

Voz 7 26:52 huevos de chocolate colores de todos los sabores de todo lo

Voz 13 26:56 con los conejito todos en el supermercado y te caen torres de chocolate y es yo voy con mi hijo y mi hijo lo primero que hice chocolate dice Si como bien sin que me lo diga porque es que es obsesión sea

Voz 5 27:09 la excepción hecha con tu padre en el paro

Voz 13 27:11 por qué has buscando huevitos de chocolate

Voz 2 27:14 por el Ayuntamiento dejando hueco

Voz 13 27:19 sí sí el Ayuntamiento organiza ahí vamos a casar chocolate iban todos los ingleses con Super Heavy super casas a buscar huevos de chocolate es decir a manzana

Voz 2 27:30 yo como el monje tibetano de la salud que soy el chocolate el ochenta por ciento dijimos aquí antes

Voz 13 27:36 desde todos lados tienes desde el oro islámico que a un monje tibetano ha hecho con sus propias manos se que no lo he echado azucares muy bien y Menbrado All tiene el bueno de chocolate blanco con chocolate negro rellenas de Malta con tres cinco Nos de azúcar pues ese también

Voz 2 27:58 a los niños no

Voz 13 27:59 ese es el que más de hecho creo que como a los niños y los además de después eso es una especie de de bollo cuadro adulto que le llaman has Val que tienen una enorme cruz con pasas Júcar no

Voz 5 28:12 Elena estará que hicimos esto

Voz 2 28:15 a punto de dar una orden de niños excitados como chocolate

Voz 13 28:22 es y que hay obliga a utilizar un poco de están un poco es que sea nada con eso más es que aquí las vacaciones son tres semanas

Voz 28 28:32 tienes tres semanas los bajos como españoles no

Voz 13 28:37 aquí las vacaciones de Semana Santa son tres semanas las deberán normalmente mes nada más

Voz 5 28:41 veo los sí

Voz 13 28:44 que se aquí son tres semanas este semanas a niños Pío deben chocolate como si no hubiese mañana

Voz 5 28:49 claro porque ahora ya somos adictos tanto tanto como tanto que ya son adictos Noemí muchísimas gracias gracias eso

Voz 27 28:57 no chao

Voz 5 29:02 uno de los platos de de la lista de comida que que hemos hecho a principio es de lo más saludable ya lo decía yo antes el potaje de de vigilia es uno de los platos de la cocina de cuchara que yo encuentro más más equilibrados Ángela por lo que decíamos no porque tiene la verdura la has espinacas el bacalao bacalao Le hemos pedido a José Morán propietario del restaurante de la Riva en Madrid que nos acompaña esta mañana y que nos trae un poco de potaje buenos días qué tal José

Voz 0890 29:30 hola buenos días hoy lo he dicho bien

Voz 5 29:32 de hecho Achille el potaje que servirse en De la Riva los dicho otra cosa es que lo sepa hacer

Voz 0890 29:38 bueno nosotros lo que hacemos es enriquecer un poco con un caldo de pescado que sacamos de las espinas del del del propio ha calado de pescado y entonces el caldo que sabe más a Quaresma digamos está más más pescado

Voz 2 29:53 pero eso no quiere decir saber a Cuaresma

Voz 0890 29:56 bueno porque esto es un plato de tradición cultural no católica y lo que era lo lo suyo lo que más o menos veníamos obligados no nos dejaban comer carne yo cuando era pequeño no te dejaban comer carne no comía carne

Voz 2 30:09 la de Vitoria acaba de pecar muchísimo tres días pero hay una cosa luego

Voz 5 30:15 confiesa Sofía estatuillas

Voz 0890 30:18 dado eh porque ya te voy a decir una cosa yo me acuerdo una vez que vino el obispo de Valencia comer a mi restaurante Un día de vigilia que es una cosa muy anecdótica me gusta contarla Le di de comer pues cosas que que quedan de vigilia no pescado tal cuando estaba terminando

Voz 2 30:37 vaya escaparse con unos caracoles

Voz 0890 30:39 hijo de eso no me ha ofrecido digo hombre es que como él vigila dice no dijo los caracoles en el Concilio de Trento

Voz 4 30:47 vino que cumplían con perfecto

Voz 2 30:51 por casualidad por eso lo venden los pescadores lo comprobase la Wikipedia eso

Voz 0890 30:57 no no no puede inventar pues bueno no pero parece que no lo vende lo venden los pescaderos parece que yo lo considero de tierra pero parece que que ese comienzo caracoles en vigilia allí estaba bien visto las angulas las angulas

Voz 5 31:13 territorio de nadie es territorio de Navia no es territorio de Pierre osea es carne no una lo vendí suele

Voz 2 31:19 en brasa los obispos el potaje nazis sólo en semanas

Voz 24 31:22 Santa o está en la carta lo podemos comprar

Voz 0890 31:24 lo hacemos es que nosotros hacemos muchos platos y entonces nosotros lo que hacemos es e ir con con con con las cuatro estaciones Primavera verano otoño invierno ICO la tradición entonces ahora hacemos torrijas y hacemos el potaje si tuviéramos turrón yo pienso que la gente no lo pediría eso sea y entonces no lo hacemos ahora la semana que viene lo seguiremos teniendo ibamos frenando ya vamos a otro a otro tiempo que ya va a apetecer menos un plato tan caliente tan no más más ensaladas más escabeche y empieza la temporada el bonito y la gente le gusta el bonito con tomate y eso es lo que es

Voz 4 32:05 muy muy atractivo también hoy divertido

Voz 2 32:08 oye cuales aquellas día que es otro eso eres una persona tradicional

Voz 0890 32:12 yo sí

Voz 2 32:15 la tabla perdona luego se vuelve a seguirlo de producto

Voz 0890 32:18 en la temporada y lo bueno es que están unidas las dos cosas los platos de tradición y están unidos a lo que hay en el mercado ahora hay de todo pero no es tan igual las espinacas ahora que dentro de de cuatro meses

Voz 30 32:34 no hilar cerezas pues también cuando están no pues arrancar Verdes Ecologistas en querer bueno el sentido común de la Convención es decir que tiene también sentido común

Voz 0890 32:45 pero yo soy yo soy ante les estaba oyendo hablar Lourdes de lo que engorda todo esto y tal yo he venido desde mi casa en bicicleta etarra justo media hora en llegar la mejor manera de evitar esto hay que comer lechazo potaje todos pero luego hay que hacer ejercicio

Voz 5 33:00 hay que Cataluña carísimo claro pues mira vamos a probar enseguida ese potaje Manu

Voz 2 33:05 a ver vas a pagar llamado que sí lo que me ha llamado Manu Asier fallido quién eres oye va a ver Lancho nos vamos nos vamos a ir

Voz 5 33:15 momentito y vete preparando para aprobar aceptaba la electoral

Voz 2 33:18 yo creo que se venga

Voz 32 33:42 Burque al curro

Voz 11 33:46 Manuel Burque

Voz 27 33:49 antes de de hablar del tema que quieres Manuel Burque probar no te tienes que probamos cómo se llamaba el potaje pero puertas

Voz 2 33:59 qué nombre de vigilia que era la vigilia porque quiero sentirla en mi boca mientras como el POTA

Voz 0890 34:05 sí claro Gaviria era que no se podía comer pescado los Verdes de que de no podía comer carne eso o sea que yo ahora simplemente voy a sí

Voz 2 34:12 en la Vigilia porque no encajan en el plato no vale voy a aprobar la Vigilia que era exactamente porque no se podía comer carne porque como morir

Voz 0890 34:21 a Cristo pues era una penitencia

Voz 2 34:25 vaya apetencia disfrutando muchísimo

Voz 5 34:28 es que entonces el bacalao era un alimento asequible como incluso la comida de los pobres

Voz 2 34:33 además hoy años cero asequible

Voz 5 34:36 estaba Manu porque como San claro que estaba muy malo para ponerlo en

Voz 0890 34:43 sobre todo el Castilla no fíjate en penitencia nada porque

Voz 2 34:45 esto está muy bueno está riquísima vaya engaño el que se lo inventó no

Voz 5 34:50 la penitencias esto oye digo la pena

Voz 2 34:52 ha donado más lo quito ahora bien

Voz 27 34:56 es es que ahora en cambio ahora

Voz 0573 34:58 comprar un buen bacalao es es un lujo

Voz 27 35:01 sí ya lo eh

Voz 2 35:03 voy a lanzar un dato como sientes la la el público lo tiraban eran los hechos las langostas eran también

Voz 0890 35:10 por Dios que Lourdes yo te tengo que decir que yo llevo con mi vida

Voz 2 35:16 yo noto la penitencia mi tema

Voz 0890 35:19 que la comida ahora es lo más barato mucho más barata que antiguamente yo actualmente recuerdo que era lo que era lo que era barato era el personal que trabajaba en los restaurantes al que ahora es más caro pagar a la gente pero la comida ahora mismo tiene un precio para el nivel que tenemos en comparación cuando yo era más pequeño

Voz 2 35:41 cuándo empezaste en en en esto no puedo dar mi veredicto vale vale me estoy volviendo más creyente se sientes cómo cómo va creciendo la Fenty no si el Éste es el potaje este me

Voz 5 35:57 macho creyente mira ahí hay Qing hay quién se cae del caballo de repente Delafé tú

Voz 2 36:02 no sabía nada de tomar comidas gargantas

Voz 5 36:05 ha dado y espinacas oye pues muchísimas gracias José Morán propietario del restaurante de la Riva está en Madrid en la zona del Bernabéu verdad

Voz 0890 36:15 fue una de Bernabéu zona del Real Madrid

Voz 5 36:18 quien quiera ir a hacer penitencia a buena esta que está haciendo Manuel Burque probar otros guisos esa cocina de producto tradicional pues que vayan a a tu restaurante y si puede ser en bicicleta no para que claro

Voz 0890 36:31 ahí es iban en bicicleta les invito a una cerveza una cosa sólo abrimos a mediodía es importante nosotros abrimos por la noche

Voz 2 36:38 porque no hay sea o algo así no por qué no

Voz 0890 36:41 dos tenemos nuestro sistema ahí abrimos a mediodía luego hacemos una sobremesa jugando al mus charlando Hinault no abrimos de noche

Voz 5 36:49 me cuarto tu eso es calidad de vida de grande

Voz 0890 36:51 es están las sepulturas llenas dice el dicho

Voz 5 36:55 pues con la sabiduría de del refranero nos quedamos José Morán lo dicho muchísimas gracias por el plato de potaje muchas gracias nubes

Voz 27 37:03 la escuchado Ángela no te vayas que es muy divertido

Voz 2 37:10 que se quédate no tengo ni idea ni de de lo que va a hablar de nada que decir claro nunca había empezado así de rapado Brooke al cubo Lourdes bueno pues es siempre hay una enorme una primera yo vengo obsesionado aparte el café su entrepierna es que me tiene un poco loco ahora mismo eso los viajes en el tiempo son vosotras que haríais si pudiesen viajar en el tiempo a dónde iría yo al verano del noventa y no me teñida de rubia d'habitude

Voz 27 37:41 no sé yo al

Voz 2 37:43 así ir a cualquier sitio sea el noventa y para tu que yo que yo creo que también iría si al noventa noventa y uno mira yo lo que no haría desde luego es esto has te habéis montado

Voz 15 37:55 pues tranquilos vengo del futuro para traerlos neutrales oxígeno líquido a picar dice amén te vamos a ver a desaparecer

Voz 2 38:03 puedes viajar en el tiempo y lo único que te interesa llevarle lejía la gente del pasado para que vea cómo es la tuya y que laven bien su ropa actitud vendría bien a mí me vendría de puta madre o sea que si es verdad pero la persona que venga yo diré no tiene vida porque para que viene del futuro haga puedes ir a ver los dinosaurios puedes ir a ver un discurso de Hitler puede llegar a verlos los griegos el origen del universo operado no decir es ir a llevarle elegía a una familia está estupendo estas enfermas esa persona es una enferma de la limpieza eso es lo que quiero decir dónde donde viajaría las pues mira mucha gente estará pensando pues yo no no han dicho yo sé yo

Voz 12 38:42 iría a matar a Hitler para evitar el nazismo

Voz 2 38:46 los pésame nada parece alterar la historia no normalmente puedes pero yo haría algo mucho más pero pues cambiar el quemaduras la Hitler querías yo iría a mil novecientos ochenta y cuatro evitaría algo peor que es cuando me cagué en la guardería porque eso me condiciones roto

Voz 5 39:02 eh osea todo lo que te pasa viene de ese momento

Voz 2 39:05 exacto mis viajes en el tiempo serían egoísta sí como los del Lourdes al fin y al cabo haría una lista lo de teñirse el pelo de momentos incómodos que me han pasado en la vida iría hoy iré

Voz 5 39:16 tras más joven a decir no a las dieta se sigue estando gorda del fútbol no servía para en la puerta

Voz 2 39:23 así como yo me agobio por todo ya lo sabéis pues al final acabaría como viajando al pasado por vicio calar ahora viajaría a no tirarme encima luego viajaría integrarlo faltarán señorías el de tu vida viajaría yo sí bueno yo lo creo que lo primero que el problema de esto es que se cambie el pasado en lo que dice Ángela que puede saltar el futuro claro entonces igual si yo evito que me cago en la guardería igual hoy en día estoy afiliado a Ciudadanos fuese claro solía Robles eran bastante trágico

Voz 5 39:56 el partido naranja Aitor estoy rojo

Voz 2 39:59 a Lourdes no mejor no crees imágenes en los oyentes que yo yo sí quería mi adolescencia como tú pero al año mil novecientos noventa y tres pongo una canción que ilustra bien

Voz 27 40:10 el año

Voz 2 40:13 la banda sonora de Rita noventa y tres cuando a seis vale entonces me encontraría conmigo mismo me sentaría en un así Jaydy me diría tranquilamente deja de perder el tiempo con gilipollez sexo eres un Llorca eso es lo que me diría ahí deja el azúcar y las harinas refinadas que pagar y ponte en contacto con una chica que es un poco mayor que tú que se llama Ángela Quintas hemos ya sabrá de lo que tienes que hacer por qué que te muy buen hombre tampoco mayor dónde estabas en el noventa y tres pues decirlo la gente lo va a hacer cálculos en la facultad en la facultad yo era un adolescente tu están ya preparando te para triunfar en el futuro tan yo preparándome para fracasar bueno tú Lourdes

Voz 5 40:56 también estudiando que te diría

Voz 2 40:58 esa ti misma y espérate antes de que me lo digas vamos a ambientar la época de Lourdes por una canción dar

Voz 33 41:04 a Neri oye

Voz 5 41:08 oye bonita en un habrá mamado

Voz 2 41:10 a mi mamá a mí me encantaba esa

Voz 5 41:12 canción a ver

Voz 27 41:17 muy bien

Voz 5 41:19 muy buen rollo y me la ponía en el coche y la cantaba delitos hacia la Universidad y que te

Voz 2 41:24 a ti misma hubieseis dicho vamos

Voz 5 41:27 no es tan tonta que tampoco está está mal y no por lo que los entregara

Voz 2 41:32 imagínate no nadie

Voz 5 41:34 cuando ves las fotos dices oye deja de ser tan claro no andar miras las miras las fotos de cuando tenía esa edad en la que estaba un poco acomplejado es tampoco está nada mal pero seguimos

Voz 2 41:46 yo no sabía ya tiempo yo no sabía que los pelirrojo se iban a poner de moda un poco en el futuro un poco es que me iba a quedar a pan y agua toda mi vida y bueno me vas a decir si tu primer recuerdo cuál fue vuestro primer recuerdo éramos pequeñas si el primero el que tenéis en plan plas que os viene saltan

Voz 5 42:05 la cuna salirme de la cogí bueno eso no se lo creen

Voz 2 42:07 nadie nadie tiene que sí que sí bueno yo dormía en la cuna está bastante mayor ja ja ja

Voz 27 42:12 a las nueve años no mano nueva quedar

Voz 5 42:16 tiempo para te invitan

Voz 2 42:19 yo ya voy metiendo a mí me diga

Voz 5 42:21 pues el tema que es que te Elías parece te te vas te va

Voz 2 42:25 tengo Orenga venga llama llama alimento que me tenga que tu primer recuerda o rápido nada mi primer recuerdo a su primer recuerdo es yo con tres años mirando por una ventana y sintiendo el sin sentido de mi vida sea más allá me os agobiado por mi propia existencia inseguridad leía Sartre estaba sonando en toda España esta canción

Voz 5 42:54 esta esta canción que es Turull boleta como tú

Voz 2 42:58 todo el mundo cantaba yo también pensaba tabletas no estuve Leica Usera vamos a hablar de viajes en el tiempo para eso

Voz 5 43:06 hemos llamado a John D K astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias buenos días

Voz 10 43:11 o no sé qué

Voz 28 43:15 no no me he yo le arrasador mucho verdad Ayón

Voz 10 43:21 cuando también creo que no me importa un porción toda la objetividad de David eso no me importa

Voz 28 43:28 nada más sobretodo en la cuenta corriente no me imagino

Voz 2 43:33 sí fue Manuel Manuel Burque que yo lo antes de nada antes de nada John has comido huevos de chocolate estos días

Voz 7 43:41 sí sí sí sí claro claro

Voz 2 43:44 yo te quería preguntar qué les dirías a tu yo adolescente si pudiese viajar en el tiempo que que lo hubiese has dicho al John de trece años con la cara llena de granos bueno

Voz 10 43:55 a mí no se que hubiera dicho

Voz 7 43:58 a mí hace años

Voz 10 44:02 bueno no te preocupes al finado tu timidez la separación era poco a poco

Voz 28 44:11 vale mire mire usted saludaron para dos millones de

Voz 10 44:16 a estas palabras

Voz 5 44:19 a esa edad si si todos volveríamos a esa época eh un poquito

Voz 28 44:22 eh tú todo eso también hemos

Voz 5 44:25 lado alguna vez en viajar en el tiempo eso se siguen los físicos también

Voz 10 44:32 bueno sí claro claro sí sí sí además pero un poco en la ciencia de la ciencia ficción no hay que distinguir no no es que no me encanta la ciencia ficción venganza pero lo que pasa es que eh Lass le este las chicas son un poco y hace difícil a contradecir realmente sin mientras que hace Alfa

Voz 1981 45:05 Curro

Voz 10 45:06 la físicas si la posible

Voz 7 45:09 claro o pasado si no no no es cierto

Voz 28 45:16 espera puede hacer no dramático en el suelo un momento eh

Voz 7 45:22 hola qué ven adiós yo también pienso que a mí me voy encantado pero la la

Voz 10 45:31 se usa para los físicos también siguió pueda viajar ha pasado a poder matados Mi abuelo antes de que me nació Mittal

Voz 7 45:41 pues entonces que entonces entonces para ver si pueden y no existe sí

Voz 10 45:49 sí si fuera una mala persona que a él no lo sabe también

Voz 7 45:53 entonces lo voy a poder hacer eso

Voz 10 45:55 claro eso es una paradoja fuerte si una no física que cada ha sabido contrarrestando a un entonces dado que la física tiende a pensar que no se puede pero Mundaka las leyes físicas son las que surgen después te mucha mucho sufrimiento experimento is siempre pueden cambiarse

Voz 7 46:24 no es un

Voz 10 46:26 todas no absoluto pero no es nada absoluto

Voz 2 46:29 pero en la ciencia no hay nada absoluto sea que igual sí

Voz 10 46:32 nada

Voz 7 46:33 no se sabe peruano sí sí

Voz 10 46:36 bueno es un igual sí

Voz 2 46:38 muy pequeño por lo que me enfado aunque no que se pudiese viajar al pasado no lograría viajar una persona daría un átomo o algo así al pasado lo habría

Voz 28 46:48 daría por ello la comunidad científica lo celebraría nosotros nos quedaríamos igual jugando y cuando ves

Voz 10 46:55 el problema es que es como sabemos

Voz 7 47:01 SER

Voz 10 47:04 es lo mismo viajando fútbol es diferente porque el tema de viajar cacique hace lo que hay que hacer mucho más lento que que tu vecino tú tú a gemelo eso sí es correcto

Voz 7 47:19 bancos eso sí

Voz 10 47:22 lo que pasa es que nunca pues Rober

Voz 7 47:25 no hubiese sido Tondo de vais a engordar Acciona ahí

Voz 2 47:32 pues es un lujo haber contado con cola

Voz 30 47:35 opinión de John de bueno

Voz 7 47:41 dicen que sí que decíamos que opino lo todo no

Voz 5 47:51 las más interesante tu opinión en en este tema

Voz 28 47:53 de Física y que la decisión Beckham aunque todos pensamos que se cuenta corriente es bastante interesante alrededor de Astrofísica del Instituto de Astrofísica de Canarias muchísimas gracias gracias por explicarnos lo nos lo hemos hecho todo por sentido del humor que pena

Voz 5 48:19 oye te queda para un consejo racionalista pero pequeñito

Voz 2 48:23 mira yo te voy a decir quién sabes quién sabe seguro a que año viajaría si existiese una máquina del tiempo en Cristina Cifuentes ahora mismo sabe exactamente

Voz 5 48:37 qué añadiría y que mes aquel día y que se pondría hacernos Manuel Burque muchísimas gracias a Bruselas Ángela Quintas siempre son gustó compartirlo que sea contigo Chao y a todos ustedes la semana que viene programa normal vuelve al la cordura Yell la Rafa a la vivir un beso gracias

Voz 16 49:01 eh

Voz 34 49:03 eh creo

Voz 35 49:10 un

Voz 0573 49:12 eh

Voz 1 49:13 a vivir que son dos días Lourdes Lancho