No hay nada más trascendental que alguien que lee

Voz 4

00:14

estoy echado a perder cultura ni siquiera es de libros sino el de estanterías de almacén de papel antiguamente la postura a mirar al cielo de saber darle nombre a lo que se veía hoy no distinguimos un cuarto menguante de un cuarto de baño gritan poco recordamos que si estamos en Semana Santa qué es porque el otro día hubo luna llena ve ahora la cultura consiste en ver la tele o cualquier cosa plana que se ilumine Isabel darle nombre a lo que se mira la cultura siempre se sola palabra conocer el nombre de las cosas con mi parte prefiero un libro malo a una película buena para mí no es porque no creía en el cine sino porque creo en el tiempo de Mo el tiempo como a un dios irascible y Tiemblo ante la idea de verlo pasar Leo precisamente para que no pase el tiempo en las películas todo pasa ni siquiera es volver atrás no puedes hacerlo sin un esfuerzo violento sin detener la historia impulsar un botón de retroceso en las películas hay un tiempo rígido e inflexible y sin embargo con los libros de papel todo es pura complicidad el tiempo se ha puesto de parte del lector ni pasa ni deja de pasar permanece todo el rato extendido igual que un lago fantasmal no se avanza en la lectura hasta que no se ha acabado la tarde hasta que no se ha cerrado libro diciendo por ella está bien la lectura está hecha de algo que ni siquiera es presente la lectura en está pasando está ocurriendo que no es lo mismo no hay nada más trascendental que alguien que le siempre que me veía leyendo mi madre me lo decía con palabras más claras porque no vas a comprar el pan ahora que no estás haciendo nada