'Las torrijas de Carrusel son una maravilla"

Voz 1284 00:00 vamos a sentarnos para ver lo mejor ya Rodero

Voz 0995 00:03 en el Deportivo con Dani Garrido trozos de uno de los polos más famoso de España con lo cual esto es tu pueblo lo time I Cambrils bueno pero pero como bonito es

Voz 1 00:18 no no tengo Juan cuál es tu pueblo de veraneo Juan hombre nipones veraneos Conil no sería con yo quisiera que no me digas lo tiene uno es que te puedo con los dos amigo no Urrutia el tuyo Jorge al Borge eh lector mano a eso será Hernani Errentería que se conserva tu pueblo goles claro si tú no si de pueblo yo porque hasta ahora

Voz 2 00:46 voy a la grada en Bilbao

Voz 1 00:51 para que el pueblo que tienen vuelve a explicar igual de Brooklyn

Voz 3 00:58 desde los catorce años que estaba arbitrando médico al deporte en verano generalmente eso tenías

Voz 0933 01:03 el Real señas que preparar y empezaba la temporada ya

Voz 3 01:06 la de verano es decir

Voz 1 01:07 cuando la gente algo cuando la gente no por eso no no ha sido muy muy de pueblo me encanta los huecos y el ambiente pero no ha sido muy bonitos duelos pueblos de La Rioja y Jito si es que

Voz 0995 01:23 o sea con pueblo pero bueno venga te lo voy a hacer pasar pues no que Arman pues si los mejores amigos

Voz 1 01:32 qué bonito el puerto

Voz 0995 01:35 Bruno lo más parecido a lo que tengo en Benicàssim

Voz 1 01:38 bueno está bien Jordi Martí en la Costa Dorada Corneille que sí

Voz 4 01:47 en mi pueblo de la valla Janto emocionados yo siempre Calaceite

Voz 1 01:52 Dani Álvarez tu pueblo Guriezo Cantabria la va a Becerril de la Sierra Becerril de la Sierra Robert espera tremendo Usera pobrecito usted nominación pero café copa al pueblo no Argamasilla de Calatrava Ciudad Real

Voz 0995 02:14 me queda la pastelería de la pastelería Carmine que no tiene hablar de Torrijos oiga vamos a pegar un meneo las torrijas por cierto la gente está enviando un porrón de fotografías con él hasta Carrusel mi torrija carrusel de torrija un porrón de ellas que después

Voz 0458 02:27 hemos que iremos con alguna ninguna como la de Martín pero bueno Martín tu pueblo ciento argentino

Voz 0500 02:31 mira Argentina usado eso mismos lo es el mismo que Gustavo López es verdad eres del mismo

Voz 1 02:35 Barrio habla a voces que el barrio para todos

Voz 0500 02:41 pues Delano la cuenta en el barrio es si está en la provincia de Buenos Aires en Lanús

Voz 5 02:49 el Lanús buena la más par de así el barrios Valentín Alsina

Voz 0500 02:52 eh lo conoces bien o no no lo conozco bien bien pero bueno he estado él iba mucho a una casa de mimbre artesanal así bueno esto ahí lo veía si tenía hola soy muy anunciante hubiera un amigo en un amigo de él y bueno él estaba mucho por ahí vienen no soportaba el terror del barrio no se portaba muy bien todo lo que es más independiente entonces si eres

Voz 0458 03:17 seguidor de independiente Gustavo campeonato con veinte años está siendo un crío

Voz 0500 03:21 tanto en el noveno hay cuatrocientos seguidores independiente mío Maradona mochila Maradona Patiño chin chin y no Agustí porque venga Marilyn por igual idónea pero pero

Voz 6 03:36 sin el chin chin ni en independientes Rochina

Voz 0933 03:39 que te gustó que gol le dan el premio al volumen que es el premio que da la Trevi

Voz 0500 03:43 sí lo hay en reconocimiento a un jugador que ha militado siempre el mismo equipo como se lo dieron como se lo dieron a Paolo Maldini como se lo dieron a y alguno más por ahí

Voz 0458 03:53 este señor que está por aquí al que se le puede ver en el Facebook de Carrusel deportivo en Cadena Ser punto Connie en Youtube estás hablando ahí Laura Martínez que es la de pelo largo

Voz 1 04:04 pero tiene una temo haré pero me da igual muy Amore metió quitar yo me tengo que ir

Voz 0458 04:11 qué hacemos nosotros aquí en Bolinches para enseñarlo

Voz 0995 04:13 vamos a ver yo no sé si muy enfadado Marc de Antonio Martín Antonio es el responsable de la pastelería Carmine y no lo hemos traído aquí por un motivo fundamental que es que tiene el premio a la mejor torrija tradicional del año aquí en Madrid

Voz 2 04:28 eh

Voz 1 04:32 Martín

Voz 0995 04:34 eres medio argentino tener la mejor torrija de este santo país que tiene que llevar una buena torrija torrijas otra pastelería Carmina

Voz 0500 04:41 eh bueno nuestra nuestra te rica está hecha hace masa madre si va dos días que sequía endureciendo y bueno después tiene bañado en leche caliente con canela limón y naranja luego sala pasamos por huevo y las freímos y bueno tenemos un al nivel Ghassan que lo elabora nuestro Pastelero Edgar

Voz 0458 05:07 al igual hasta una de las claves también no sé qué

Voz 1 05:10 digo la mano

Voz 1284 05:13 así Mayrén son varias claves son varias claves

Voz 0500 05:15 si la materia prima nuestro elaboramos

Voz 1284 05:18 nosotros peruano además no nuestro

Voz 0500 05:21 Melero Edgar es Édgar Berry es peruano le saludo si tan creo que están trabajando y deben estar escuchando ahora quieran

Voz 0995 05:32 en la pastelería por cierto en la tenemos en el bar

Voz 0500 05:34 de Chamberí en la Casa Santa Engracia XXXVII

Voz 0458 05:37 María castizo aquí de Madrid barrio de se pasa mucha gente es porque supongo que esto ya sea una locura no para para porque porque Semana Santa es muy de torrijas no sé si durante el año también se consumen

Voz 0500 05:46 no durante el año nosotros no no la solemos hacer lo desde ahora solamente para para estas fechas igual que bueno los roscones y además eh sal un producto o estacionario no hizo nada encantados cuantas Hakkinen no no sé todavía no tuve tiempo de seis al día al menos más o menos trescientos cincuenta casi cuatrocientas torrijas de estamos estos días

Voz 1284 06:13 el almíbar cómo salen todos en la venta o la escuela fue en vigor durante unos días

Voz 0500 06:19 no no no salen dos aventuras más estamos teniendo mucha demanda que bueno niño

Voz 1 06:24 Carmen Baños separan para lo que quiero es no

Voz 0458 06:31 de preguntar Jordi Martí tú no te preocupes Martín tú meta respondiendo

Voz 0500 06:34 no yo yo te respondo en estos días estamos viendo que hay gente de las toma directamente con agua con gas si nunca fui con le dejó claro con el visto bueno

Voz 0933 06:46 tiene que está loca repita

Voz 0500 06:48 era algo más fresco hice bueno no quiero un café con leche dice la toma un vaso de agua

Voz 0458 06:54 ahora vienen directamente a un vinilo también podría ser nosotros los adultos Cruz eran convenientes Jordi tú combine con completa come la torre

Voz 0985 07:03 claro es que en cada caso cuando ambos popularmente vaya torrija lleva es porque la torrijas acompañaba de vino y entonces claro al ir torrija vino torrija vino con la torrija con las acompaña siempre con algún virus

Voz 1610 07:17 bien a Moscú moscatel un amistoso por cierto se elabora combinando

Voz 0458 07:21 sí sí sí sí porque hay mucha gente que ahora que que las chocolate les mete miel les mete una carga divina especial martillo y tú eres clásico

Voz 0500 07:29 no no nosotros tenemos la torrija tradicional me pasa igual que hay gente que como dijo acá que que sí que se elabora con con vino me de leche

Voz 5 07:37 es muy bueno también hubo otro concurso de Torrijos

Voz 0500 07:41 está de innovación y torrijas sin gluten esa charla más en la innovación cada uno

Voz 0995 07:47 le pone ahí cuando queráis o no no es que vamos a ir aprobarlas ayer un catador oficial a Kikes Forza cuadrados es decir antes vamos

Voz 2 07:54 por porque que te lo voy a explicar por qué porque es el que más madrugadora Carrusel deportivo para presentar la prevención tiene hambre

Voz 0684 08:03 B hablando veta hablando barca mientras mientras otras centrando que está ahí está ahí está quieta que viene ya para aquí Borja

Voz 0995 08:09 ya lo hemos comido nada que que no hemos desayunado

Voz 7 08:14 de que has desayunado dos hijas

Voz 0995 08:16 que me he levantado yo pero algunas ya no está Abruzzo ahora no es a través del Facebook de Carrusel deportivo él no hacemos una esos

Voz 0458 08:23 camisas más más más reconocidas

Voz 0995 08:25 me lo estoy mirando tiene que aquí deberían que los especialistas que tenemos aquí a mis Martín echarle una mano echaron clientelar de micrófonos hay que cortar

Voz 1 08:37 a partir de tu mano

Voz 0995 08:41 se le ve en el vídeo de cárcel deportivo muy bien momento muy nervioso está nervioso cuando estás nervioso considerable tienen buen corazón eso es bueno

Voz 0933 08:52 siempre es mejor gorda pincha como

Voz 0995 08:54 les recomiendo a Martín hallaba yo quiero mirar a la que se oiga que escuche no

Voz 8 08:59 más silencio silencio silencio hasta crujiente gente come está capeando Borja Borgia va evaluar enhorabuena Martín

Voz 1 09:15 generar un abrazo

Voz 2 09:16 a un abrazo

Voz 1 09:19 la crítica

Voz 0995 09:20 abraza Juan Ochoa Juan osaba levantar también a comer ahora la lata

Voz 4 09:23 en la emoción que has sentido porque todos le vemos cómo disfruta

Voz 0995 09:26 porque cada vez que come y hoy lo hemos notado semana te hombre está previsto en van conmigo levantados a comer a Torre Golf daría gocho

Voz 1 09:37 claro de conmigo quédate conmigo como han evaluado a comer

Voz 1284 09:42 estoy a pista Martín ha coge la parte del medio quiero preguntar una cosa esto cómo se come como un plan Cervantes es desde ahí con los dedos sin Martín

Voz 0995 09:53 o como se quiera no se quiera o no hoy

Voz 1284 09:55 las para degustar con un cuchillo pero también puedes cortar un trocito

Voz 0500 10:00 me cuchillos hoy grave felicidad para noventa adicto delicado voces cuando para Endo estaba luchando Laura

Voz 0995 10:06 Martínez ahora mismo en directo la torrija Carrusel mito cambiar nuestros fotografías

Voz 1284 10:11 ante esa eh el pan es excelente no excelentes

Voz 7 10:13 está hecho una torrija pan duro que tienes en casa qué tal que no sé qué

Voz 0458 10:16 dicha masa madre dos días y tal es mejor que la de tu padre

Voz 7 10:20 bueno es que no hay que buscarlo

Voz 1 10:24 es que cada vez que él alguna pregunta

Voz 0995 10:25 así queda pajarito responde Santiago o la de Martín director

Voz 7 10:29 de Martín

Voz 0995 10:31 la de seriedad pasa Iñaki Urrutia Urrutia mientras Juan Ochoa doblete acaba de acaba de apearse de Carmen ha acabado tengo claro es que es que una Barcelona no llega lo siento

Voz 0458 10:44 tremendo tremendo buenísima está buenísima sabe mucho a mí lo ha nevar fresas

Voz 0995 10:50 es verdad que se va a levantar el hermano el hermano de Iñaki Urrutia guapa

Voz 0458 10:59 que se levanta se va a levantar Josu Urrutia se puso el héroe

Voz 1 11:03 no no aquí se llama Yo soy pies

Voz 0458 11:05 de qué equipo ellos Urrutia de la sociedad

Voz 1 11:09 aquí hay algo mal aquí no es un equipo no

Voz 0995 11:14 no está mal es Iñaki el mejor equipo vascos el Eibar porque se momentos hermano hermano entregando la torrija valoración cojo

Voz 1 11:22 pues claro cojo duda a la Real comenta

Voz 1610 11:26 yo Urruti preguntará quién era el entrenador del Atleti el año que viene

Voz 1 11:31 mira

Voz 0458 11:34 el entrenador no no no lo sabe pues es un gusto es un gusto además además Martín qué estás haciendo aquí abrazos eh no sólo de independiente sino que le pegas montón al pádel y has jugado con con todos estos bárbaros que están aquí en Carrusel deportivo con Quini Álvarez con con Kiko Narváez los has visto jugar a todo no le pega mucho le pega mucho el el deportista futbolero le pega mucho al padre

Voz 0500 11:54 sí la verdad que que sí tuve la oportunidad de jugar con con su Ter que que bueno es amigo de Gaby Reca mejor profesional

Voz 0458 12:02 sí también entrenado a pádel a muchos de los mejores algunos de los mejores si he estado con ellos

Voz 0500 12:06 pues tú en tiempo entrenando a Aguirre y cáustico Scilingo acato Tenorio

Voz 1025 12:11 ya una perdóname que te entiendo nada como tío que juega también al padre de acaba haciendo torrijas

Voz 1 12:16 aquí torrijas porque lo hacemos Topal

Voz 0500 12:18 el el que lastra nuestro pastelero que que tiene una mano espectacular como hijo muy bien Laura para el tema de la elaboración del PAN Sahel es una de las además la la materia prima que usamos nosotros no que es y además estoy artesano se bueno acabamos porque tú sí estaba bueno mi madre mi madre tuvo la oportunidad de poner un negocio en su momento oí hacemos productos típicos argentinos pero sin olvidar los de los de Madrid

Voz 1025 12:43 la botella espérate me estás diciendo que tiene esa Wichita entiendes enseguida

Voz 1 12:49 eso de sí

Voz 1284 12:54 de manera que viene traigo al semanas es muy bonito

Voz 7 12:58 me escribe mi padre aquí no la puse almíbar para que no estuviese tan dulce de

Voz 1 13:03 no hay un problema familiar

Voz 1119 13:07 hombre antes de ser espera eh

Voz 0995 13:10 a Martín Antonio de la pastelería

Voz 0458 13:12 tiene que es aquí en el centro Madrid en Chamberí vamos a obligar a la gente a que vaya porque buena mucho

Voz 0995 13:17 la voy a probar yo que nunca me había pero vamos a ver ceremonias me voy a con el sonido ambiente

Voz 1284 13:25 esa es la mejor torrija que has comido dormido

Voz 0985 13:31 no sólo yo lo que veo es que a través de facebook facebook además te hagas daño alguno de vosotros tiene un perfil ya más bien redondeado por lo tanto contención como

Voz 1 13:40 no me dejan opinar para oraciones palabras bueno eso acordáis eso es verdad que gorda tanto

Voz 0995 13:47 la verdad es el director

Voz 0458 13:53 que no se entiende ópera que os acordáis de la noche que dice del orgasmo sí porque esto es mucho mejor

Voz 2 13:58 bueno pues muchas gracias Clos

Voz 1 14:04 a mí mismo que abrirán

Voz 1119 14:15 el Deportivo con Dani Garrido

Voz 6 14:22 récord histórico de espectadores en partidos femeninos diecisiete nuevas Liga Iberdrola cobertura televisiva para las finales de las Copas de la Reina cientos de nuevos nombres que Corea el deporte gana con ellas Iberdrola empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 1 14:39 eh

Voz 10 14:41 tú vendes algo si quieres vende más si Ikea hace esperar mal anunciar T no tengo dinero no es problema Hanún

Voz 11 14:48 desde en radio con lector de la radio punto com de de sólo cincuenta euros puedes hacer una campaña local en tu población llegará a miles de personas en el club de la radio punto com Ellos encargan absolutamente de todo el club de la radio punto com

Voz 12 15:06 dentro del programa de Ignacio más íntimo su propia banda sonora Contigo Dentro el disco que transforma el deseo en música no te lo pierdas ya a la venta

Voz 14 15:30 tal el Deportivo con Dani Garriga

Voz 0995 15:33 el aseo

Voz 15 15:36 derrame fotografía están llegando eh

Voz 0995 15:38 ese el mito risa es que la gente le pega Le tengo mucho que buena pinta toda sí sí además con algún matiz después veremos lo iremos alguna vemos tan viva que bueno si hemos conocido las mejores torrijas que bueno de España pero hay que conocer bueno quizá el mejor del mundo

Voz 1610 15:53 del mundo del mundo nieguen dicen los que saben que que señor que os voy a presentar la mejor torrija del mundo su nombre es Mario Torrejón está aquí con nosotros

Voz 1 16:02 no

Voz 1610 16:04 Mario buenas tardes buenas tardes qué tal bueno don Mario hasta el mismísimo Kim sale de su madriguera de ahí de Corea del Norte para comer sus torrijas

Voz 1284 16:14 así está el hermoso sí

Voz 1610 16:16 vale entonces no es verdad eso de que el otro día Arredondo

Voz 1284 16:19 darle la vuelta a hasta está redondo es verdad que tienen su propia

Voz 1610 16:21 sí bueno pero no es cierto eso que el otro día salió por primera vez de de su país a China subió en un tren especial no

Voz 1284 16:27 sale a menudo vale viene mucho ese bajas aprieto aunque lo de torrija súper tren ese también circula por el campo en todo terreno con la rueda

Voz 1610 16:35 no va donde quiere donde quiere bueno el secreto para que en tan tan ricas Mario es hacerlas común como usted en el campo

Voz 1284 16:42 si va a ver yo las hago en casa pero luego me llevo al campo ya suelto por ahí para que coman lo que Villén engordan en libertad así en plena naturaleza eso les da ese sabor tan especial y característico

Voz 1610 16:53 como como de bellota verde como si que las que las torrijas de lo que podemos decir que es un pastor de Torrijos

Voz 1284 17:03 no sé soy el último de España que habíamos más eran las torrijas la era la receta auténtica pero ahora sólo lo hago yo una mascota

Voz 1610 17:11 sólo usted no porque se porque esa tradición viene aquí Mario dices yo las hago a Villa

Voz 1 17:18 el consumidor hay muy impaciente y quiere la torrija ca va la pastelería de la barrita sin pasar por el toque natural en fin que no morimos marcha tú

Voz 1610 17:31 es una reflexión digo una cosa

Voz 1 17:36 varios Bellido de La Gomera

Voz 1610 17:42 estoy con Revista seguimos muy muy aburrido esto de pastorear torrijas yo lo digo para Armero las ovejas de las cabras dan más vidilla así lo dicho por el romance lo mismo con las torrijeño animales no lo digo por qué lo digo porque la torrija no hace nada bueno pues yo me pongo carrusel el otro una chorrada lituanos que recoja las casas pues muchísimas podía ido alguna alguna América como ha hecho

Voz 1284 18:08 pero pero llegan esta noche en el mismo otra l que viene la ropa deprima

Voz 1 18:11 ah vale la fuerza la muerte cuando el fin es cercanos clubes por eso la hablaban en la puerta

Voz 1284 18:17 a mí me vengáis a Curra todas las semanas pues le voy dando bocados eh

Voz 1 18:22 pues nada J V

Voz 0995 18:24 hasta luego en el

Voz 0458 18:27 el mi torrija que las hace con caramelo nueces tiene buena pinta no sé cómo sabrán dice Pedro que la de su madre son con miel azúcar y sin lactosa mira algo que se repite bastante sin lactosa para gente que son Celia también pueden hacer dice Jonathan Martínez las mejores las hacen Mi amiga Gema que de Fuengirola doy fe y añade foto la gente que está participando

Voz 0995 18:46 con un montón hacer Copa sin gluten también no

Voz 0458 18:48 también tengo claro que se puede claro que se puede vivir hace bueno

Voz 0995 18:52 el carrusel mi torrija y la gente de esta portada

Voz 0458 18:54 está enviando mensajes de carretera precauciones a lo primero de todo en unos minutos vamos a analizar también la situación del tráfico

Voz 1 19:00 sí esto es seis cero en tres cero noventa y nueve y el señor rotura que ha venido a hablar de cosas de pueblo porque esto es la la vacaciones Semana Santa son muy de pueblo

Voz 0933 19:09 porque a ver yo lo explico porque sino la gente eso es deberán por idea en Bilbao yo nací en Barcelona Vivo en Madrid Mi madres de Aragón de un pueblo en humano de la Real tengo una mala pero te lo juro veraneo en al Borge osea yo si sumas todo sólo me faltó una mujer andaluza hijo gallego para poder así que

Voz 1 19:28 tras eso

Voz 0933 19:31 mi pueblo sea Zaragoza

Voz 1 19:32 en Zaragoza Gallego

Voz 0933 19:35 de ser un problema gordo esto es decir con todo este lío en mi pueblo sigo siéndolo que en Aragón se llama un forastero Raúl a cómo mola a forastero como en el Oeste no es lo mismo en el oeste del año al pistola en mi pueblo sirio forastero tienes que llevar pistola porque el recibimiento casi Tommy poles forasteros al que esquina te pueden salta los dientes usted que tranquilos no estamos llevárselo luego el primer día te meten en el dicen que sabe usted que tocó aquí ya no se les

Voz 1 20:02 el tren ya no

Voz 0933 20:05 entre mismo lo llevó la la hoy una carretera recta renta de tres kilómetros pues emitió Enrique dice que conoce un atajo una Mizzian explicó a Marco como encontrar a su madre quinientos metros perdió el pobre niño nítido Enrique un amigo Tony que volvió una vez un DVD dijo que te lo rebobinar el nombre de mi pueblo tienen que ser o el no me importa que sea acorde al pueblo trono pues tener un pueblo pequeño de mierda llamar en La Almunia de Doña Godina con el carteles no presentación del cartel cuando pasa por el bolos Obilla grandes

Voz 0995 20:38 no ha pasado algo

Voz 0933 20:41 ha puesto como importante del pueblo son las Abuelas las Abuelas de los pueblos tienen dos grandes preocupaciones la primera es que comas vosotros conocéis algún abuela el pueblo que vea gordo a su nieto letanía de no me vio gordo nunca bueno últimamente lo único que me decía me echaba de comer y lo único que le hiciera sería sensato ha sabido estaba grabado

Voz 1 21:03 no no voy solito en directo

Voz 0995 21:10 muchos años te rompe el silencio por favor así por un segundo haber digo que mi abuela me decías

Voz 1 21:18 ahora imágenes esto es la obra captura un mensaje de audio a Jordi que se

Voz 0933 21:25 es la pregunta que lleve aquí catorce

Voz 1 21:27 no luego sin Jordi Martí

Voz 0933 21:29 a ver si la segunda gran preocupación de un abuelas es la droga porque mi abuela se pasa el día diciendo ten cuidado hijo mío no te echen droga en la bebida correcto que así abuela te crees que la droga la regalan dar a la gente con droga lo bares ahí viendo

Voz 16 21:46 el diario El Mundo hecho La Dama papel aquí

Voz 0933 21:49 sí bueno bueno yo creo que las que se drogan rozando la amarilla Europa

Voz 1 21:53 bueno queda no es así eso queda para consumo propio

Voz 0933 22:00 escribiendo bueno cuenta pensó fuera siga que yo creo que las que se drogan son las abuelas escúchame cómo puede ser que después de cincuenta años no hayan entendido que los pantalones vaqueros se plancha han sin raya los vaqueros Manson raya plancha no se plancha una Reyes que parecía inminente

Voz 1 22:16 el lector dos engancha

Voz 0933 22:23 me abuela estáis hoy muy mal estamos en Semana Santa mi abuela son de ese tipo abuelas que íbamos abuelas escáner que tu pase por la calle te miran te van siguiendo estás que te van siguiendo Soler en nombre de parar las quizá buena noche de Lope con reinicia reinicia una abuela fantástica Il luego las abuelas son fantástica porque son muy sinceras en mi pueblo había una señora que año que llegaba me decía más lo que te has engordado a policías y un bonito pegó un poco como maravilloso crece un poquito gay que Gordos tan no tuviese conoció lo gordo que está

Voz 1 22:56 sí sí sí

Voz 0933 22:59 calcados ya tú te calentar y usted está muy mayor este año no

Voz 1 23:02 no claro cada año más gordo de

Voz 0933 23:08 Ellos con una señora mayor de un pueblo es lo peor que funde Gaarder claro te hice ya cada año está Nagore bueno ver si el año que viene

Voz 7 23:16 sí

Voz 0933 23:19 eso sí las abuelas son sinceras no como la pitonisa que son estas señoras que te tira las cartas nunca ven problemas tener una carta donde un esqueleto una guadaña dicen Vigo problemillas que joya Molly necesita que son la muerte pero lo que no me va nada la cosecha que es eso pero bueno lo mejor de todo amigos es que los pueblos y con esto que era cabal es fácil emborracharse porque tanto PP todo tipo de facilidades hay que tener también medida ir Concepció contención porque aquí no ahí ahí no lo con de que yo la última vez la última de que pues el último fin de año que ayer que borracha tantos sobrinos lo sabe lo sé lo sé pero no lo entienden esto entró Mi abuela me dijo tú te crees tú te crees cómo viviste allí yo sé tú te crees todo venís y hawala déjame en paz y me dejó mi abuela que te dejen para te voy a arrancar la cabeza Viva abuela por favor que es que no ven borrachín es que me echaron droga lo me

Voz 2 24:18 pero de cara a la obra con el pasado

Voz 0684 24:20 dice Jorge Jordi Martín Ponce pero vamos a ver ya han comenzado los encuentros de la segunda división en el Francisco Artés Carrasco Lorca Granada José Antonio Vera

Voz 17 24:29 la buena preparado estamos en Artes Carlos Carretero partido llevamos escasamente sesenta segundos su minuto de encuentro ya estaba dando el conjunto nazarí que está buscando el marco de Torrox primer partido como visitante de Pedro Morilla en el banquillo del Granada enfrente un Lorca que con fábrica en suma ya doce jornadas sin ganar el Fabri que fue el técnico que sube casi al Granada desde Segunda B a Primera en sólo dos temporadas de forma consecutiva a principios de de cada tarde soleada en la Ciudad del Sol en Lorca bueno eso vean así Lorca cero Granada cero

Voz 0995 24:59 en El Sadar buen partido pensando los play off

Voz 0684 25:01 también las cuatro de la tarde Osasuna Tenerife Javierre buena Uxue Martínez niega hola qué tal muy buenas tardes Carrusel deportivo aquí estamos en el Sarah con unos quince grados novedad deseos al suelo de Osasuna con Casariego

Voz 18 25:16 hola buenas tardes pues dos novedades principales vuelve al equipo después de cumplir un partido de sanción por lo tanto Aridane se queda en el banquillo y Javi Flaño ocupa lateral izquierdo en detrimento de Carlos Player quien tiene que cumplir en esta ocasión del partido de sanción

Voz 0684 25:31 en el Tenerife Iñaki en el lateral zurdo en la derecha estará cámara con lo que Luis Pérez pasa la media punta Pita Valdés ayer del Comité castellano leonés minuto dos de partido Osasuna cero Tenerife cero ahí vamos base de micro de Laura Martínez en el gas

Voz 1 25:45 dinero pero voy cambiando

Voz 7 25:47 ah mira con el la final si exactamente bueno habrá semifinalistas también han anterior lo estoy organizando vamos hoy con la candidatura ya número dieciséis sí sí sí sí ya han pasado dieciséis por aquí me han dicho que lo hagamos rapidito pues allá voy no

Voz 0995 26:05 a Daniel Álvarez si en las siete te mira así primero

Voz 7 26:07 a Radio Elche presenta candidatura nuestro compañero Pepe Moral que ha gustado para la siguiente canción Can

Voz 10 26:16 tal sé feliz del maestro Peret los veo un poco mi cariño para toda la gente Selim nuestros oyentes porque la vida sin Carrusel no sería

Voz 1119 26:25 eres muy buenas tardes y para todos mis compañeros como Checa venas

Voz 1 26:30 el campeón de acuerdo Villa sí que descender cantó

Voz 1119 26:39 la villa de vive para disfrutar de Feli vale me miro la canción que yo canto no te llena de alegría

Voz 1 26:54 si ahora no sirve si no tienes

Voz 1119 26:59 quién te quiera ni a quién decirle te quiero

Voz 1 27:03 buscará amor con dinero

Voz 1119 27:09 si eres tan inteligente

Voz 0995 27:12 en este con

Voz 1119 27:14 la gente

Voz 1 27:15 no yo

Voz 19 27:19 sí al sol no puedes tumbar

Voz 1119 27:21 arte bien para tomar una Coca acabamos estás en Europa

Voz 19 27:26 no hago nada

Voz 1 27:29 el clásico del extravío espera hombre cantar a si queréis

Voz 2 27:39 cuidado

Voz 1 27:43 a que conectaremos ha alegrado el día

Voz 7 27:48 el que canta ya está feliz o sea que vamos por los dos secciones Iturralde dos seis nueve doce

Voz 1284 27:55 yo lo voy a dar un seis mira lo que ha puesto ahí mucho

Voz 1 27:59 lo más de lo que él ha puesto mucho interés Un sí nueve Juana votar de voto a voto porque si vamos allá de un nuevo nuevo alegrado el día Kus seis eso es demasiado un seis Jordi Jordi Doce claramente hubiera queramos dudas por Seve bueno sí me mola Monago no sirve de nada si Jordi si esa misma tarde sirve de nada es que se cuatro horas grabas no te puedo hacer una pequeña preguntas aquella vais a dejar alguna vez de puntuar talento Lesoto técnica pero bueno puntuar en toda la gente que bueno

Voz 0995 29:01 continúa

Voz 1 29:03 esta candidato

Voz 7 29:05 es del dos redactores de la que no se Madrid son José Antonio Duro Ovetus Toni López es la primera vez que hay en este pase micros del gallinero con lo habitual e van a interpretar atención porque el reto no es fácil Dos hombres y un destino de Bustamante y Álex Casademont

Voz 16 29:24 dos de los consejos Jordi Martí nos ha dado Borja Cuadrado en el resto de cosas todo resumido en una canción damos todo lo bien presos

Voz 1 29:39 esto tono mal a la primera curva mi primera pelota el otro regalo que está muy puesto al mismo hacemos una cuidado

Voz 20 30:09 hombre está

Voz 1 30:13 bueno lo digan a qué carajo que van desde la misma canción lo besaron al final miraba me gusto un hombre no está empezando por eso tú has to lamentable vamos mejora de donde hay preguntáis de SCI no mejor tenemos tiene más basado en hechos reales porque lo duro esperaba muchísimo basado en hechos reales sus y bueno que se está desolado el delito está desolada detalles sobre todo otra vez

Voz 16 31:02 sí

Voz 0995 31:05 para no les voy a poner un dos dos m que me dado perdido ardido yo es un dos dos por no echarlos de la radio digamos alto remar todos Jordi claramente le por su coraje cara intento Seppi pero rebotó un dos

Voz 1284 31:34 Íñigo un seis porque estará con pasa

Voz 0500 31:36 ah o arriesgó de que Toni López me empieza a llamar mañana a las ocho hora25 deportes de mañana dos

Voz 1 31:44 a punto para cada uno Dexter María José Antonio Duro y Toni López punto tiro perdón manoplas manito Justo rodillas con Robert dejó con Íñigo Marquínez Manolete

Voz 20 31:59 damos eh

Voz 1 32:04 voy viendo era la clasificación Sonia Lus queda un el Torres bueno Pacelli son incluso más gente en dos kilos doce sí sí

Voz 7 32:23 quiénes nos esos Ortega Pablo Sánchez

Voz 1 32:27 la Montes Carlos Martínez

Voz 7 32:29 en el seis tenemos a Jacobo Z a Talavera ya Saisó repito en el dos tenemos a mano ajusto a Roberto Ramajo e Íñigo Marquínez a mano Lete Ia Toni

Voz 1 32:39 duro duro duro Marton claro siete tenemos pasáis

Voz 0684 32:48 venga Ponseti le toca aquí en El Gallinero cositas ahí detrás emblema

Voz 1025 32:53 no todo ya veréis hay una tradición que no sé si las tradiciones es la de buscar porque se esconden los huevos pintados hombre claro más veloz

Voz 0995 33:02 la pregunta era donde te escondo ahora los huevos no

Voz 21 33:05 no pero sí

Voz 1025 33:07 ya antes de quedar bien no somos buenos viniendo de donde sale estos chavales que no lo América América

Voz 21 33:13 no no no todos

Voz 1025 33:16 esta tradición fijaros que cositas bonitas está traición viene de una madre pobre pobre pobre de verdad que decidió que para esta época que se celebraba iba a pintar unos Juegos a sus niños y se responderían eh en un jardín y cuando los niños estaban buscando los huevos pensaron que el conejo había dejado los huevos de ahí de la tradición germana bien este rollo que que todo el mundo ideal América que los americanos de los huevos no no huevo los esconde quien quiera porque es una decepción si Berzal perro huevos de color en de la tradición germana

Voz 1 33:50 no de colores y lo voy a nosotros menos

Voz 21 33:55 debutó no es un tema te lo huevos bien desde los tiempos

Voz 1 34:02 el tema

Voz 16 34:03 James pero que no americano

Voz 1 34:06 que tenido los tenía

Voz 0995 34:11 muy complicado

Voz 1 34:12 no lo tenía bastante fácil chato a todos al router es que es corre te siempre tiene que estar fuera de concurso porque es profesional pero me tienes que punto al igual que su tarea de punta le voy a puntuar hoy no va a punto a unas personas V a puntuar a la selección

Voz 0500 34:29 sí

Voz 1 34:30 a la sitio voy a puntuar a la sección de Laura porque ya va siendo hora huelga a junto a la sección de inauguración de la obra si no ahora sí por qué por qué

Voz 0458 34:40 visto domingo tras domingo zonas atrás fracasos

Voz 1 34:43 sí ella sigue con su selección rumana con en el N nave rota ruso eso está muy bien tonto correr hay que ser regulares pero eso sí entonces yo voy a votar con gracia tenido siempre constancia no debe ser

Voz 3 35:04 pues nada pues les voy a votar a la voz bonita pero la radio muchas gracias a la sección y luego al profesional ya le votaré cuando realmente esté a la altura de sus

Voz 2 35:14 sois uno grande gracias Ito Granado pero no siempre les eh

Voz 0684 35:20 hemos en Butarque con los partidos de hoy son que ya están en marcha pero muy importante durante todo el domingo operación retorno en Carrusel Deportivo Javier Carrera qué tal bueno

Voz 0866 35:27 es que es tan buenas tardes pues si estamos en plena operación retorno de las vacaciones de Semana Santa se espera nueve billones de desplazamientos entre hoy y mañana ya se han producido varios accidentes y retenciones están complicando el regreso vamos a comprobar cómo se circula a esta hora de la tarde Dirección General de Tráfico roció Cano buenas tardes

Voz 22 35:44 muy buenas tardes pues a esta hora encontramos dificultades especialmente en sentido Madrid a esta hora el tráfico es intenso en la un un accidente que se ha producido en Segovia a su paso por Cerezo de Abajo está provocando retenciones a lo largo de nueve kilómetros también van a encontrar tráfico intenso en San Agustín de Guadalix que atención si circulaban por la CAM lotera de Valencia porque hay tráfico intenso en Cuenca desde Villares del Saz hasta Montalvo Se a unos quince kilómetros de retenciones también en Madrid en Arganda hay cuatro kilómetros de tráfico intenso en la cuatro a esta hora hay retenciones en Jaén de de Santa Elena hasta La Carolina en Ciudad Real en Almuradiel su paso por Puerto Lápice decía on también en Toledo en Madridejos Ocaña en Madrid acaba de producirse un accidente en Aranjuez que hasta ahora está generando ocho kilómetros de retenciones además el tráfico es muy lento a esta hora en la A cinco en varios tramos especialmente entre Lagartera in Santa Olalla en Valmojado hasta Las Ventas de Retamosa para terminar pedirles prudencia si circulan por las seis porque hasta ahora van a encontrar complicaciones en Zamora desde Cerezo de campo hasta Villalpando y en Valladolid hay complicaciones de Mota del Marqués hasta Villar de fraudes en esta misma vía en Tordesillas hasta Vega del tronco

Voz 0866 36:58 lo dejamos aquí Dani actualizamos la información el tráfico si te aparece dentro de una hora

Voz 0458 37:02 pero perfecto Javi muy importante la operación retorno hoy son las cuatro y trece minutos de la tarde y estamos en Butarque el partido a punto de comenzar entre el Lega ayer el Valencia iguales internacionales en inglés

Voz 1 37:10 el doblete de enmarcó primero de penalti le acaban de dejar solo en un córner lanzó con la derecha

Voz 7 37:17 se ha cruzado y ha marcado el segundo ganar el Arsenal si no hay un cataclismo en el final del partido Arsenal dos el pero

Voz 0684 37:23 cuatro cuarto de la tarde Leganés Valencia las seis y media en Ipurua el Eibar la sociedad misma hora mala

Voz 1 37:27 la Villarreal a partir de las veinte cuarenta y cinco el Atlético Madrid

Voz 0684 37:29 abortivo de La Coruña Morata todo preparado en Butarque

Voz 1 37:32 el Lega Valencia todo preparado a quién

Voz 1704 37:35 Butarque a la derecha de la cabina de transmisiones de la Cadena SER se sitúa en Leganés que va a formar con este once inicial Óscar Egido con

Voz 23 37:42 a a la portería defensa de cinco con el libro ciego así como centrales carril derecho para Zaldúa el izquierdo para rico Omar en la izquierda Eraso tirado a la derecha Cabril Rubén dirigiendo al equipo en el centro del campo y arriba al marroquí Nordin