Florentino va a atar para el Real Madrid a Alfred y Amaia de OT

Voz 1262

00:03

si es así es no nos engañemos amigos pero a ver para los madridistas la Liga no es que carezca de interés pero a ver el hecho de tener el campeonato así pues tan lejos pues reste emoción y por eso el Real Madrid a ni estaría barajando un Eide ITA para darle vidilla a este tema de la Liga saludamos ya Romina Power que es el director del diario de información madridista para la comunidad serbia el diario Pedra entre Spahic buenas tardes qué tal y como he dicho ha cometido ahí sin bueno has tenido acceso a la información muy importante sobre este tema exclusivas y según ha podido saber el Real Madrid estaría pensando en dar pues un aliciente extra los partidos de Liga y haciendo fichajes puntuales a cambio de dar baja otro jugadores con un denominador común que den espectáculo acto fichaje deben dar espectáculo a los partidos que quieren de Liga showtime no me puedo adelantar algunos nombres o no este partido ya no les ha dado tiempo para tramitar fichas pero Pal siguiente ya podría ser de la partida Amaya Alfred de Operación Triunfo bien la gente tiene ganas de verlos Florentino sabe a estas cosas pinta bien pero yo creo que que Alfred es bastante culé ido bueno también es muy culé Álvaro Benito por mucho que intente disimularlo y que juega en Madrid sí que no lo sé pero esto soy informaciones opinión esto es información pero bajo el influjo las drogas hay más nombres aparte de Alfred sí la la a Modric Bale Bale Bale fichará a Pablo Motos ajá a las dos hormigas ya el marrón durante los partidos harán experimento de loco y también fichar a Frank de la jungla tomar estará por ahí por buscando protesta animalicos todo todas las coros jugará con las Cross más tenemos hoy en bable la iglesia es de Mingo y Pinto que no se ven jugador con coleta mayor un Florentino se llena estadios oye pues vistos esto es cierto amigo a ver perder un partido de Madrid bien y a lo mejor Gara nada en la Liga a lo mejor pilla el Barça sabe una sí Romero Pawel muchísimas gracias el diario se encuentra estaremos atentos Daniel colaborador más que eso