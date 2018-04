Gol de Gameiro (p) (Atlético 1 - Deportivo 0)

quito aparecen penalti es otra cosa yo creo que el de la cadena no llegaba al superas bisoño no es es la segunda opción es Mosquera con Saúl a mí no me parece nada era Mosquera cansado del como dice Talavera cobra de Hidrología Suárez quién lo va a tirar Kevin Gameiro dónde va lo que has Pérez

Voz 4

01:10

me parece justo porque no me Barcelona pero que Luca salga de la escena para acercarse hasta allí demostró alguien voy a protestar porque soy de importante ponerme amarilla me parece que no se treinta de la primera parte va Gameiro pero no era penalti Kevin Gameiro ahora que tampoco me ha sorprendido es que mosqueteros que estaban cerca de la protagonista han sido los que yo quiero verlo otra vez acaso igual que la repetición el plano no era el mejor