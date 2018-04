Un oyente quiere pedir en Carrusel que cantemos los goles como si estuviéramos en Los 40

Voz 1 00:00 también en los pero antes tenemos una petición de hoy entrenó al aquí en cárceles

Voz 2 00:03 sí por millones de personas están una hora en coche tiene muchas horas por delante en la carretera y nosotros de compañía lo que yo no sé

Voz 3 00:10 si eso es bueno del todo bueno pues uno de los oyentes que que que ha llamado quiere intervenir en directo para porque era una petición que hacernos eres

Voz 4 00:17 es el Rafa verdad hola Rafa buenas tardes donde estos ahora atasco de producción ella él habría sido pueblecito del Campo de Cartagena puede ser Rafa de la Unión cuéntanos se vuelva para casa que está en Murcia no lo hicieron

Voz 3 00:36 ya lo que una cosa desde la Unión a es tampoco mucho trayecto no

Voz 4 00:40 no ya pero es que dejara su casa primero el amigo que Ximo Ximo sí lo hemos pasado del equipo de Lugo a Lugo vaya luego voy a tener que ir a Murcia Drew no me creo que estaremos venga si cabe me encanta a mí me encanta en Carrusel mucho siempre pero Ximo le gusta más más de los cuarenta principales nombres que pensar que el carrusel sí que canté los goles como los anteriores los cuarenta euros Segovia Ximo

Voz 3 01:09 que cantemos los goles como si fuera como si estuviéramos en los cuarenta Rafa no sé no lo veo no sé cómo cómo se cantando los goles de los cuarenta

Voz 4 01:17 no ver por ejemplo ahora dijo Vara que jugara en Eibar Real Sociedad pareciera como exiliado así como a ver ponerme el pitido volver echarle el pitido

Voz 0458 01:29 además hay que decir que la Unión estos murciana de Cartagena pero bueno un poquito pista pero que no pasa nada le doy ya le doy Leroy

Voz 5 01:38 yo era el Wi Kenny tenemos como Uruguay my friend gol de William José es obvia del cuarenta duró aplicando

Voz 6 01:45 la muerte muy bien consigo hay más personal virutas de William ahí subiendo suerte William José desde mil novecientos treinta y cuatro

Voz 0458 01:55 bueno está claro

Voz 4 01:58 son quienes mejor seguro a Bono que que quiere que me aquí de lo que se trata de que llegue a más gente un carrusel

Voz 7 02:06 es al más extensa pegando fuerte muy de la cuña de publicidad cuarenta

Voz 0458 02:17 es una los cuarenta por cierto margine Bilbao Bilbao ha sido una cuna fantástica hay cuarenta Principales y una fenomenal cantera de un grupo de de préstamos locutores que se reúnen Marquínez habitualmente en Bilbao y el otro ha sido una fotografía preciosa con con una amiga

Voz 8 02:35 Ana Blanco que como sin Ramón García pues bueno porque eso es bueno Juan Carlos Otaola que es un craso Borja Bilbao uno de los jefes de prensa de la de la UEFA ahora mismo a Bilbao también estuvo principales

Voz 9 02:47 sí sí gente muy importante ese ruido el otro día y la verdad es que la foto fue espectaculares se apuntaron pero uno Nos habían visto hace más de veinticinco años muy mal

Voz 0458 02:55 intentando acordarme de alguno más pero es que había un montón de de de Ardanza Juan Carlos de rojo está en en Euskadi si hay un montón de gente

Voz 7 03:05 vaya una cuarenta Principales