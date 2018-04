Rodrigo: "Sí que creo que estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera"

Voz 1 00:00 muy buenas enhorabuena eh muchas gracias llevas cinco goles en los últimos cuatro partidos

Voz 2 00:05 eh bueno contento por por el momento por la temporada mía del equipo y y nada es seguir así

Voz 1 00:12 y te esperabas un año dos mil dieciocho tan bueno para ti porque estás que te sales

Voz 2 00:16 es de él no es siempre trabaja con la intención de que las cosas van a salir bien con optimismo fueron por lo menos es decir decidir siempre no desespera a lo mejor estoy contento pues para haciendo una gran temporada a nivel individual sean un grandísimo nivel también que haya estado unidad absorber toda la temporada creo que estamos en una situación privilegiada por méritos propios hasta ahora falta de jornada nada me he dicho de la misma manera que todavía

Voz 1 00:45 todavía va estás en el mejor momento de tu carrera crees

Voz 2 00:49 uno de los mejores momentos Valencia es evidente que es mi mejor momento estamos haciendo temporada sobresalientes de nada habrá cerrarlo de manera matemática un objetivo que Binaros

Voz 1 01:04 que te besa escuchando el himno de la Liga de Campeones en el mes de septiembre hay en Mestalla cierra los ojos lo piensa

Voz 2 01:09 a es no que todavía no cuando cuando cerremos de manera matemática es bueno pues si te va a hacer y gran éxito después diré de dónde venimos y Piñero iba a hacer las la culminación de un grandísimo trabajo mude temporal

Voz 1 01:29 qué supone para vosotros no sé cuándo lo habléis en El Vestuario un gran aliciente en vez de ser cuartos que lo tiene prácticamente atado ser tercero segundos luchar por el subcampeonato para vosotros os supone una motivación extra o no

Voz 2 01:42 como nosotros no obviamente no no renunciamos a nada creo que lo venimos demostrando de temporada competimos en todos los partidos pues una gran demostración de del que estamos me equipos competición Passio más tabaco Maceo de peruanos sabemos que lo importante hacer gente partido éramos que ya que hay que mi adicto de las ponen mucho más que tres puntos y bueno a dicho me refería grandísimo éxito de una temporada más obviamente alguien indio al sería un sueño un objetivo cumplido y que tengo que estar a mi mejor nivel para acciones de Lessing es enorme lo que lo ha demostrado viene como hasta los últimos años sin ir más lejos el último partido el nivel que tiene

Voz 1 02:37 bueno para cualquier Estado te dijo algo Lopetegui cuando acabó esa serie de partidos frente a Alemany enfrenta Argentina como diciendo Rodrigo si juega así estás bien de aquí al final de temporada seguro que vienen seguro que no te digo nada o no

Voz 2 02:49 no no me dijo nada simplemente mano siguiera trabajando la vino ni era un poema

Voz 1 02:55 y por cierto de cara a la próxima temporada es normal no que que los grandes jugadores cuando logran grandes temporadas cuajar grandes cursos pues es siempre lo ve en otros equipos tallado el interés de algún equipo de cara a la próxima temporada

Voz 2 03:09 no no no bueno todavía queda mucho para tener este temporada pero no va a mi contrato pone Valença hace muy poquito estoy contento aquí en un gran momento de nivel como he individual y colectivo instándoles se unan club muy poco más cosa que no te digo del interés por ejemplo

Voz 1 03:25 ético de Madrid

Voz 2 03:27 no hombre no no no yo haga algo más

Voz 1 03:29 usado seguro

Voz 2 03:32 que no y creo que es algo que me preocupa de momento tenemos grandes cosas por delante pongo dice estuvo pues se casan para la Champions y de la poesía ir a un Mundial así que creo que hay prioridades más importantes de una temporada

Voz 1 03:48 hasta cuando tienes contrató con el Valencia hasta contra una base dos mil veintidós o vamos que que al menos la próxima temporada quiere seguir

Voz 2 03:55 bueno yo en principio para pueda estar mucho tiempo aquí en Valencia ha vivido momentos complicados pero ahora estoy disfrutando como he dicho desde el club muy bueno creo que tenemos retos importantes de aquí en adelante aquí temporada

Voz 1 04:07 donde Rodrigo Moreno en el Valencia y bien que lo aplauden los aficionados en Mestalla cada dos semanas un abrazo muy fuerte suerte