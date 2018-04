Chory Castro: "¿Si creo en la salvación? Sí, sin duda"

Voz 1 00:00 muy buenas noches enhorabuena eh sí bueno muchas gracias y sufrida victoria pero por suerte sigo eso voy contento más que nada por eso busca lograr una victoria tan decía

Voz 3 00:12 llevabais casi cuatro meses sin ganar en Liga me imagino que han debido ser cuatro meses durísimos porque claro es que son muchos días muchos partidos tory

Voz 1 00:21 si el año está siendo siendo duro temas que no vieron varios partidos en casa que que se pudo haber conseguido algo tanto el Valencia que se iba adentrando hayedo en lo último minuto se lo torció el partido oí ni buenos esté por detalles pero que se lo rifan rival el lo hacían para dar muy caro se notaba destapando y que no estaba siendo duro Gottlieb la victoria

Voz 3 00:42 bueno al final cabos a Vitoria frente al Villarreal que además es un equipo de la zona de arriba que nos da ánimo que es da no sé optimismo de cara a una posible salvación porque ahora mismo bueno y después de la derrota del Deportivo de la Coruña Wanda Metropolitano la situación por abajo está en que ahora mismo seguís últimos más cerca del de Las Palmas ya onza de la salvación quedan veinticuatro puntos por disputar no sé si cuando he llegado al vestuario alguna acogió la clasificación bueno

Voz 1 01:04 este sí es indudable que queda mucho punto jugar este todavía matemáticamente seguimos con con esa Chance y la otra ventaja que tenemos creo que jugamos también contra rivales directos cuando hacer partido Coín muy importante para poder seguir recortando las esté ahora mismo esa tenemos de lo que el partido de del Depor pero también somos conscientes que de dependemos también que que levante este no no siga asumo

Voz 4 01:32 cuando para poder acercarnos más aún

Voz 3 01:34 vamos que sois muy de la Unión Deportiva Las Palmas en el partido frente al Levante del próximo domingo no

Voz 1 01:39 sin duda en primera también tenemos que si no éramos nosotros tampoco no ha servido de mucho peso eso creo eh también este la victoria de hoy es un chute de de empujó en el equipo de levantar el ánimo de jugando así este se pueden sacar resultado creo que también el partido de hecho un buen partido pero terminó en un empate para que no faltó un poco más de de llegada y pegada yo inmovilismo también a repetir un buen partido contra uno de los rivales también tipo el Celta que que te juegan el balón te lo quita tras en corre mucho por detrás nosotros tuvimos muy bien este supimos sacar la pelota te molestar y que no fuera un par Un partido otra de la pelota que que suelen ser así

Voz 3 02:24 porque tú particularmente crees todavía en la salvación

Voz 1 02:27 sí sin duda que que el hilo de esperanza que que hay que mantener que que hay que hacer fuerte y luchar no sabemos que que se puede hacer muy muy dulce está haciendo muy duro el año no entregamos duda que va a ser más siglo son creo en la gente por sobre también en en el estadio también nada una cuota de de de ilusión y vamos a pelear por lo último

Voz 3 02:51 qué es lo más duro claro para un profesional como tú el ver que incluso con cambios entrenadores que ha habido unos cuantos en el Málaga en esta temporada pero que no no habéis logrado encadenar buenos resultados yo no sé si lo más duro ha sido en el día a día ir a los entrenamientos ver que llevaba seis semanas sin ganar o el ir por la calle que os decía la gente que ha sido lo más duro Chori

Voz 1 03:12 sí todo al final de todo porque bueno cuando no está bien en la última posición todo molesta pero al final el por suerte tenemos un gran vestuario eso también te ayudando que a que bueno que no no sea tan duros que porque podría ser más problemático puede haber problemas Hinault el caso de un vestuario la verdad que muy sano con gente que se comprometía hay capa que ojalá éste es sinónimo hoy en cada tenemos otro par hay que es hemos soñado este Aisha esté más cerca pero este recién me de algún partido así que lo no hemos hecho nada hay que seguir peleando

Voz 3 03:57 la semana que viene Riazor luego el Madrid en casa y los restantes frente a equipos de la zona a ver que no está en la zona alta de la tabla Levante Real Sociedad Betis Alavés Español Getafe por eso lo que tú decías antes que os queda un calendario que no está no está del todo mal al menos una alegría para la gente de Málaga que lo merecía un abrazo muy fuerte y suerte