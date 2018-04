El Larguero: análisis amplio en el Sanedrín y hablamos con Rodrigo y Chory Castro (01/04/2018)

Voz 2 00:00 qué tal buenas noches y bienvenido bienvenido al larguero de este domingo bueno ya lunes

Voz 3 00:54 escucha ases de la comunidad canaria sabes no tienes cosa mejor que hacer aussie estás volviendo Inclán

Voz 4 00:58 eso de tu amplio o corto según CBA periodo vacas

Voz 3 01:02 ah pues estás bienvenido a entrar en este programa el larguero hasta la una y media de la madrugada los chicos de deportes de vamos a contar lo vivido en esta jornada de domingo y lo más importante ya sabes como venimos escuchando durante toda la tarde con Dani Garrido en Carrusel mucha precaución al volante si todavía estás en la carretera no sabemos a otros pero esta Liga para mí al menos es la más aburrido que recuerdo bien que el Sevilla Barça de anoche ese dos a dos nos levantó un poco pero es que está todo el pescado vendido nos queda todavía a mes y medio de competición o casi salvo hecatombe Barça campeón Atlético Real Madrid y Valencia en Champions y por abajo Málaga y Las Palmas huelen a Segunda lo más emocionante parece en estas seis siete semanas que quedan la lucha por entrar en la Liga Europa a la jornada treinta le queda al Getafe Betis de mañana a las nueve en el Alfonso Pérez y de hoy lo último de lo último lo del Wanda Metropolitano el Atlético de Madrid ha ganado por uno cero al Deportivo de la Coruña con gol de Gameiro de penalti en la primera parte un penalti más que dudoso de Mosquera parece que

Voz 4 01:59 L agarra Mosquera a Saúl pero yo tengo

Voz 3 02:03 ciertas dudas de su Iturralde González a la retransmisión Carrusel ha dicho que no era penalti flojo partido de los rojiblancos bueno flojo a la vez que eh partido con mucho oficio de los del Cholo Simeone ante un rival sin gol ayer se notó mucho en el partido de Las Palmas ante el Real Madrid que es un equipo venido a menos y en el caso del Deportivo de La Coruña hoy que yo creo que sí que ha merecido el empate pero ha demostrado que no tiene chispa arriba Lucas Pérez un poquito más así que hay que dar el Deportivo de la Coruña todavía más lejos de la salvación de lo que vamos a hablar enseguida con todos los integrantes el sanedrín que están en esta noche de domingo aquí en El Larguero es el partido del Atlético del Madrid el Barça de la Liga de Campeones pero también unas palabras que hemos escuchado hace media hora Gabi eh acerca del asunto del escudo porque ya sabes que hace unas cuantas semanas están recogiendo firmas para cambiar el escudo para volver al anterior al que había hasta hace apenas un año y Gabi ha dicho textualmente al aficionado siempre hay que respetarlo ahora vamos a escuchar esos gritos en el estadio por parte de buena parte del público la respuesta de Gabi el capitán del Atlético de Madrid del resto de la tarde de la mañana pues poquita cosa tan solo un gol bueno el gol de Chory Castro para el Málaga que le ha ganado por uno cero al Villarreal es el primer triunfo en Liga de los andaluces desde el diez de diciembre fijaos en casi cuatro meses sin ganar así pasa lo que pasa que siguen bastante lejos la eh última plaza que da acceso a permanecer en Primera División y que ahora mismo ostenta el Levante Unión Deportiva los otros dos partidos empates muy sosos Éibar cero Real Sociedad cero y Español cero Alavés cero eso nos deja una situación en la que a falta de ocho jornadas para que acabe la Liga o lo que es lo mismo a falta de veinticuatro puntos esta el Real es al Barcelona la primera posición muy destacada con setenta y seis puntos segundo Atlético sesenta y siete tercero Real Madrid sesenta y tres cuarto Valencia A62 ahora mismo a Europa irían a Europa el Villarreal quinto cuarenta y siete sexto Sevilla cuarenta y seis ya sabéis que el séptimo va a ir a Europa seguro ahora mismo ostentan aplaza el Girona con cuarenta y cuatro puntos por abajo Las Palmas X estuvo XXI décimo noveno Depor vente vigésimo el Málaga con diecisiete puntos tenemos Champions el martes con el Sevilla y con el Madrid el miércoles con el Fútbol Club Barcelona y la Segunda División se que esta apasionante después repasaremos los marcadores pero quién le iba a decir hace unas cuantas semanas el Sporting es líder líder eso sí con los mismos puntos que el Huesca que no jugó con los mismos puntos el Rayo Vallecano que ha empatado a uno frente al Cádiz además en tres semanas éramos final de la Copa del Rey que va a ser curioso porque vamos a tener partidos de Liga el viernes el sábado por la mañana por la tarde Sábado por la noche final de Copa más fútbol el dolor Bingo el lunes vamos que vas a tener que coger papel y boli para enteras de viento eh Javier Tebas es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional y hoy en el portal digital el debate de hoy ha dicho lo siguiente acerca de lo que pasaría en caso de unos hipotéticos silbidos de España lo escuchamos

Voz 0906 04:54 ya digo previsibles pitará un acto de voluntad de voluntad no pero fue mucho tendría que cambiar nada tendría que poner el ciento cincuenta y cinco dentro del Wanda Metropolitano de aplicarlos

Voz 3 05:07 este es Javier Tebas en baloncesto el protagonista del día sirven Lander saber que anotado cuarenta y ocho puntos en el triunfo del Estudiantes en el Palau Blaugrana que se dice pronto cuarenta y ocho puntos en el año noventa y cuatro no sabía una cosa parecida doce cinco once y cinco en Canarias saludo a todo el sanedrín At

Voz 4 05:22 igual que a era Mario Torrejón a Mario Álvaro Benito statu derechas no vayáis al votar el jefe no hará

Voz 1501 05:30 hemos de velar respeto y no cuando está Garoña

Voz 4 05:32 a Antonio Romero muy buenas hola qué tal muy buenas a todo hola Julio Pulido qué tal buenas noches hola Jordi Martí Marcos López muy buenas buenas noches a todos bola Talavera Centro como extrae buenas noches y Pablo Pinto también esta obra a Pablo

Voz 3 05:46 muy buenas antes de nada eh ha sido sin ninguna duda la noticia del fin de semana lo que ha sucedido sucedió ayer por la mañana en Huesca se tenía que disputar el partido entre el Huesca y el Albacete resulta que un futbolista del Albacete se cayó eh se precipitó desde la tercera planta de su hotel de concentración ayer a esta hora de la noche con Juan Carlos hubiera desde Zaragoza contábamos los pormenores de la operación a la que había sido sometido eh tenemos parte médico y alguna que otra novedad en el día de hoy Juanma Sevilla compañero de Radio Albacete hola Juanma muy buenas

Voz 4 06:19 hola Álvaro qué tal buenas noches lo mejor es que responde bien

Voz 3 06:21 es estímulos Pelayo Novo eso es parte

Voz 0995 06:24 médico que ha dado a conocer el Albacete Balompié cerca de las diez de la noche y a lo largo de este día de hoy en las últimas horas se ha ido reduciendo la sedación al jugador asturiano del algo CT y lo más importante comienza a reaccionar satisfactoriamente los estímulos neurológicos Pelayo Novo recordamos permanece en la UCI del Hospital Clínico de Zaragoza está estable aunque dentro de la gravedad pero nos quedamos con esas noticias alentadoras de que comience racionar ya satisfactoriamente a los estímulos neurológicos toda la plantilla a la familia del Albacete balón

Voz 5 06:53 yo en tierras manchegas muy pendientes de la evolución de su

Voz 0995 06:56 el futbolista en tierras mañas

Voz 4 06:59 de cooperación lenta verdad sí sí ha dicho

Voz 0995 07:01 consejero Víctor Varela esta mañana que va a ser una recuperación lenta que han pedido el apoyo de toda la afición han agradecido las a muestras de todo el mundo del fútbol Álvaro porque ayer por ejemplo hubo un precioso gestos del Carlos Tartiere con los jugadores del Real Oviedo en su partido disputado contra el Alcorcón luciendo camisetas de fuerza Pelayo así que todo el mundo del fútbol está con el jugador actúe

Voz 4 07:22 pero el Albacete gracias como un abrazo un abrazo y luego empezamos es el Wanda Metropolitano porque has salido algún que otro futbolista y media que acabado el partido y creo que todavía tiene que salir alguno más está Fray Pedro Fullana la Pedro hola Álvaro muy buena si tiene que salir todo algún futbolista del Atlético no

Voz 6 07:36 si Tomás Tomás participe como sabes que a tener el partido con problemas físicos con esa carga muscular que viene arrastrando desde hace tiempo y que hemos visto en los últimos minutos lo ha conservado síndrome pues está tratando para evitar que vaya más porque ya sabes crear el todo de Madrid y una plantilla cogida con pinzas difiere los partidos importantes esta semana y Thomas es importantísimo ahora mismo para Atlético de Madrid así que esperamos ya en breve que salga aquí no tiene nada eh simplemente es esa carga muscular pero tiene que tratarse

Voz 3 08:03 eh vamos a escuchar enseguida Gabi antes esto ha sonado bueno ya lleva sonando desde hace tiempo por momentos los partidos el Atlético de Madrid hoy también acerca de las del escudo fijados vamos a su

Voz 8 08:19 desde buena parte del estadio Iker

Voz 3 08:21 a Gabi y se le ha preguntado acerca de este asunto

Voz 0691 08:24 Media hora más o menos verdad Pedro

Voz 6 08:25 sí sobre todo daga sorprendido la respuesta de Javi porque lo futbolista muchas veces no suele meterse en este tipo de charcos no coge la tangente y evidentemente no dicen mucho bueno pues es Javi y es Gabi como un símbolo que es del del Atlético de Madrid de toda la historia hay que siente los colores y el escudo ha dicho esto

Voz 0711 08:42 bueno que este año ha sido de muchísimos cambio ojo el nuevo estadio con el con el nuevo escudo y la gente cuando tantas cosas final no identificado nada todo está claro que que la aficionados hombre que a escucharle siempre que que respetarle y por supuesto ayudarle en siempre ha existido ese esa unión entre el club y afición y equipo y por supuesto pero de que entre todos pues se puede llegar a un entendimiento para que todos seamos felices estemos todos contentos a la

Voz 3 09:06 aficionado hay que respetarle y ayudarle es palabra de capitán seguida lo analizamos aquí en el Sanedrín plantes esta obra ahí Marta Casas hola Marta hola

Voz 9 09:15 Álvaro muy buenas y han dicho Simeone Isidoro pues bueno e el entrenador del Atlético de Madrid se mostraba sobre todo satisfecho después de conseguir la victoria aunque fuera por ese uno a cero que ha destacado que era una virtud de su equipo ha destacado también como no el debut el chaval de Carlos Isaac uno de los canteranos que se ha estrenado en el lateral derecho y satisfecho por conseguir tres puntos más en esa carrera por superar los números de la temporada pasada Seedorf se han mostrado se ha mostrado orgulloso todavía no sabe lo que es ganar desde su llegada al banquillo del Deportivo de la Coruña son quince partidos consecutivos los que lleva el Depor sin sumar los tres puntos y la situación es muy cada están a ocho puntos de la salvación los dos entrenadores han valorado el partido y sobre todo la acción polémica de los noventa minutos el penalti de Mosquera sobre Saúl y que termine ha terminado siendo el gol de Kevin Gameiro dando a la postre la victoria al Atlético de Madrid los dos Ximenis y hablaban así

Voz 0501 10:06 que puedan de hecho yo la verdad no muy lejos pero bueno que viven como la responsabilidad del del tiro definió bien y bueno no puso en ventaja para obviamente buscar lo que queríamos en una contra para cerrar el partido cosa que nos costó para que apareciera porque también La Coruña ya está jugando cosa muy importante hizo un partido muy bueno unos Miren José que vamos a crear otra vez con con la sus puntos pero con muchas cosas bien hechos no oí

Voz 0985 10:39 yo hasta que las matemáticas no los días

Voz 0501 10:42 es que es que

Voz 10 10:43 prenderse Nin

Voz 9 10:46 uno de los dos ha hablado claramente sobre el penalti sí que lo ha hecho Pedro Mosquera también hemos hablado con el la zona amistades de Wanda Metropolitano y él ha dicho que no ha sido penalti que le ha agarrado que agarrado a Saúl pero que él no habría pitado penalti

Voz 3 10:58 fíjate María tengo dudas eh porque a ver

Voz 1501 11:01 yo le agarra es cierto pero yo no sé si las las drogas opcional tiene ciento Rebeca no yo no sé si es suficiente para que se caiga pero que agarrón ahí eso es evidente si lo ha visto lo visto el el asistente pues a lo mejor ese momento libra yo creo que la verdad tan escandalosa

Voz 3 11:17 directo qué te ha parecido yo

Voz 1576 11:19 ahí sabes que no tiene repetición y yo media he por todo lo que decía Ana hoy lo los Carrusel y toda la cabeza pero yo hay una cosa muy significativa ahí es que el único jugador que prácticamente no ha protestado del Depor ha sido Mosquera yo creo que como bien ha definido Axel el ha comprado boletos Cela con luego así lo ha querido soltar y como dice Mario de la definió perfectamente si te Benabarre harto pueden pitar aunque haya necesitaba algo más de fuerza quizá parapetarse en fin

Voz 4 11:44 voy a aplicar Giotto a la a todas las pistas de este Cristiano Ronaldo bueno esos ha

Voz 0691 11:48 el empieza el larguero Domingo de manera muy sereno no

Voz 0239 11:51 yo creo yo creo yo creo que tiene razón

Voz 11 11:54 con Axel compra boletos

Voz 0239 11:56 pero la manera en la que se cae Esaúl exageradísima Saúl Saúl no cae en la acción porque le agarra Mosquera Saúl continúa y luego se tira

Voz 0509 12:06 compraba boletos al futbolista el deporte Coruña estoy con Iturralde no tiene la intensidad suficiente saga rompan

Voz 0985 12:12 cajones que antes del penalti lo que sabemos es que antes penalti el Depor tuvo dos o por lo menos para adelantarse en el marcador e a través de Lucas Pérez con una parado un mano mano estupendo de Oblak

Voz 1025 12:24 pero hasta o penalti yo no no para nada

Voz 0985 12:28 corría en absoluto aquí las cosas

Voz 1576 12:31 sí o no pasan ayer me imagino que el varía bastante más cuando le pudo golear pero yo no

Voz 0985 12:36 ah bueno pues

Voz 1576 12:38 pero es que al final pero es que al final aquí lo importante es cómo termina los partidos no si si tienes ocasión eso dejar de tenerlas

Voz 0985 12:45 no

Voz 3 12:45 bueno alguien más le parece que sea penalti pregunto

Voz 11 12:50 a mí me parece muy dudoso la verdad si hemos de recordar que es el penalti es la pena máxima no y que para que ese pitón imperante tiene que haber algo más que lo que ha habido no yo me inclino por porque esos jugadas hay muchísimas en las áreas y no se pitan toda ni muchísimo menos

Voz 3 13:08 creo que vamos a escuchar a Tomás parte dentro de apenas unos instantes pero ya despidió Marta gracias Marta Saa mañana hasta luego Pablo Pinto ahora vamos con lo de Gabi que yo creo que ahí tela que cortar con lo que ha dicho cerca del tema del escudo pero a ti qué te ha parecido el partido y además teniendo en cuenta la CAM entidad de bajar del Atlético de Madrid que lo hablábamos ayer contra la Obregón Gustavo López también en El Larguero yo no sé qué cuota de responsabilidad tiene Simeone y qué cuota de responsabilidad en la mala suerte es que hoy sólo había once jugadores de campo del primer equipo y han jugado todos porque ojo también Fernando Torres Swinton

Voz 1670 13:35 bueno que que haya once jugadores de campo disponible yo creo que la la culpabilidad del Cholo es nula quiero decir en todo caso es de la planificación deportiva de Andrea Berta el Cholo será entrenador hiel no creo que decida y que el equipo se quede tan corto como se ha quedado en el mercado de invierno hago un breve paréntesis por lo de penalti en mi duda es si el año que viene con el VAR el al ver esta repetición va a decir que es penalti que esto no es suficiente eso

Voz 1501 13:58 yo el año que viene nos vamos a divertir claro vuelve a razón Pablo en esto perdona la intensidad muy difícil medir la verdad que lo que no puede parecer y estoy de acuerdo con con Romero a lo mejor que no te parece suficiente dirá pues probablemente es una sensación pero como un juez a que es el árbitro objetivo puede puede definirse ha habido o no intensidad chico a lo mejor le es suficiente para para la que se caiga o la inestabilidad de la carrera ha hecho caer se preocupa el agarrón ahí pues porque no saber divertido va a ser seguro y no va a resolver nada eso también lo Mou no creo firmemente volviendo a

Voz 1670 14:27 a lo de las la plaga de bajas que tiene Athletic es evidente eh bueno son bajas que lea el otro día Talavera en algunas en algunos puestos sobre todo atrás son circunstanciales pero hay un error de planificación deportiva gravísima dejando salir en Navidad amo

Voz 1501 14:44 muchos jugadores y no fichan a ninguno me parece muy bien que que

Voz 1670 14:46 desde ir Augusto a Carrasco porque viene una buena oportunidad de Loterías quitar de encima a Gaitán abierto a Moyà por diferentes circunstancias bueno ficha alguien más ya tenía fichado a Diego Costa habitual pero refuerza al equipo y el equipo se ha debilitado compitiendo por la Liga hasta hace poquito

Voz 4 15:02 no le creo yo en perdona preso perdona es con la complicidad del entre ellos el que abre la puerta a todo eso es el entrenador

Voz 1501 15:13 personalidad fuerte con la lesión

Voz 4 15:15 me manda en todo menos en eso echarles

Voz 11 15:18 Pablo se lanzaron a echarles ese marrón a Berta suena a cachondeo Pablo está enterando esta noche de que sí

Voz 0509 15:24 Madrid no no con esmero

Voz 1576 15:28 no pero barcos no no no no no hemos escucha no vamos a ir Pablo tengo un enorme al entrenador en unas posiciones ahí un presupuesto para reforzar y él decide que son Vitolo y Diego Costa y luego están las sí sí

Voz 0509 15:45 pero si no no tengo unos recuerdos

Voz 4 15:48 espero que da igual que escúchame que el día dijo no no da igual no que que en el día de hoy ni jugadores en estos días permitir que De pero Marta fue en el día de hoy ni Moyá ni Augusto Gaitán

Voz 1576 16:03 ninguno de estos futbolistas Hansala un invierno iban a ayudar porque no contaban

Voz 4 16:08 el entrenador el problema el problema gaviotas seis Calvo echáis el marrón al director deportivo y el entrenador director deportivo ejecuta lo que quiero lo quiero Tri

Voz 12 16:26 a uno lo aborda

Voz 4 16:29 el nuevo no todos uno Talavera primero

Voz 1576 16:31 tardamos otro falte yo no vuelvo al Salander ya te lo dije

Voz 4 16:34 eres eres indispensable pero sí sí

Voz 1576 16:37 a estuvisteis en el debate juntos ahora especial estos hechos ir debates en la serie ganados

Voz 0509 16:43 hoy me tomo tendría que estar en las que este Jueves Santo Antonio Santos Talavera al área nada no

Voz 1576 16:51 lo que quiero decir es que al final yo tampoco creo que sea una cosa de planificación yo creo que lo que en esta jornada sinceramente ha sido una cosa de bastante mala suerte de de los siete jugadores de que juegan de defensas porque faltaba Theo que que iba a venir para ser el segundo ahora izquierdo pero lo ficha el Madrid fichar Sergi el chico es el que ha trabajado todo el año con ellos pues hasta Sergi se ha lesionado un esguince en esta Semana Santa quiero decir que de los ocho jugadores de atrás sea lesionado cinco eso tampoco es normal quiero decir en el centro del campo iban a jugar los que han jugado hoy y en la delantera iban a jugar los que han jugado hoy menos Griezmann que evidentemente está sancionado de USA que tampoco es un problema circunstancial en una línea y en un partido pero el año que fue campeón de Liga este equipo que llegó a la final de la Champions

Voz 4 17:34 jugaban catorce futbolistas catorce futbolistas el entrenador a la plantilla que tiene jugaban catorce pero

Voz 1670 17:42 era una plantilla de veinte por si acaso a cinco chavales en el banquillo del que es lo que no se puede permitir yo sinceramente creo que la Caixa al Cholo que es amo y señor del equipo pero que adjudica es más

Voz 4 17:54 más peso e importancia de la que verdad tiene una planta Romero por Romero

Voz 0509 17:59 saben no podemos buena pregunta a favor por maravilloso

Voz 0239 18:03 desde que en el Atlético de Madrid no se mueve una silla sin que Simeone de Elvis

Voz 0509 18:08 pero bueno vale tan sólo sabe estuvo hoy en al polígono estará así mañana por la mañana

Voz 0239 18:16 Simeone quiere pintar de amarillo el One Day Sepi

Voz 0509 18:19 el amarillo el guante ahí alguna duda

Voz 4 18:23 en remover el al contestar a una pregunta quería el Cholo Simeone a Fernando Torres esta temporada si no no no lo que ahí está pues ahí está sólo quería hablar su caso es un caso especial dejan esto ya es un a veces alrededor

Voz 1501 18:37 muchos otros futbolistas Mario Torrejón iba a decir que Mario es un caso muy especial de un futbolista que que trasciende al al futbolista normal que que tú puedas querer o no en la plantilla estaba serio agitado espíritu santo y todo no estaría

Voz 0509 18:48 va a su casa es estás poniendo una trampa es el único caso excepcional en el que efectivamente por el peso de ese fútbol

Voz 11 18:56 esta no se ha querido Julio era una

Voz 0691 18:58 era el Madroñal la vuelta

Voz 1501 19:01 sí sí Simeone dice no a las salidas de Moya

Voz 0509 19:04 pues sí están todos ha dicho

Voz 11 19:07 el doodle de otra somos nosotros

Voz 0239 19:09 es soy Romero veta un detalle de oro de Fernando Torres que verdad que era no lo quiere pero no os olvidéis que él quiso firmarla

Voz 13 19:17 pero luego no lo quería pero no que no lo quiere pero que alguna responsabilidad tiene que tener también el entrenador tampoco le van a decir al entrenador oye

Voz 0239 19:25 has traído ahora tendrás tu que gestionar del caso

Voz 13 19:27 Fernando Torres que como bien decías es un caso especial no lo quiere ahora pero el que se encabezó no en traerle fue Ferrer fue hechos

Voz 3 19:34 con Torres que por cierto puede jugar su último derbi dentro de justo una semana cuatro y cuarto de la tarde que parece que va a dejar a pasar un poco de vino seis un poquito descafeinada sigue la segunda plaza el otro día nos decía Álvaro Benito para el madridista al igual quedar segundo tercero

Voz 1501 19:48 yo yo creo que ni pues eso nada dijo Zidane

Voz 1576 19:51 la sala de prensa de escucha igual

Voz 0985 19:52 Al Madrid esto que acabo de escuchar al madridista les da igual quedar segundo tercero que cuarto Álvaro medio a Mama del mal

Voz 3 20:00 divismo desde el principio Jordi dijo el otro día no

Voz 0509 20:04 yo yo

Voz 0985 20:07 ya le importa un pepino quedar a dieciséis a diecisiete coma veintitrés delitos

Voz 0509 20:12 no lo voy a explicar yo a veinticinco y gana la Champions o algo así sí sí Palma la Champions queda a veinticinco puesto montar apoyo profesionales podemos asumirla una enorme

Voz 0985 20:22 calidad y una naturalidad la deriva del Madrid

Voz 0509 20:26 pero tiene Jordi Sierra como has comprado

Voz 0985 20:29 me tiene asombrado mola lo ha asumido la deriva muy grandes

Voz 1501 20:34 de para pocos Eduardo retirada oiga en noviembre prácticamente vamos muy te serán pocos habrán pitado poco en el en el Bernabéu a todos los que ha podido Abbey

Voz 0691 20:42 la Benzema y el madridista

Voz 1501 20:45 es que que que yo identifico más Álvaro bonito en la parte sentimental que la parte profesional yo entiendo que el profesional que que la directiva sobre todo piense en segundo para mejorar el ratio del año que viene más presupuesto de televisiones que en el caso de Madrid yo creo el chocolate del loro pero bueno que puede tener importancia y otra cosa es el sentimiento defendiéndole igual si Europa como dice Romero que manda segundo tercero de cuartos que ibas a ir a la Liga de Campeones igualmente quiero decir que yo no yo no arriesgó la vuelta a la todos los yo yo sí soy entrenador del Madrid no arriesgó la vuelta un partido de vuelta como la Juventus de Turín por ganaron con derbi quiero decir que quiera ganar pues seguro que sí veterinario

Voz 3 21:20 lo vamos a asunto del escudo palabras de Gabi lo hemos escuchado antes al aficionado siempre hay que respetar escucharle y ayudarle estoy seguro que entre todos podemos llegar al entendimiento vivir felices como hasta ahora en este club paquetes suena eso Julio

Voz 11 21:31 pues aquí que está completamente de acuerdo con la parte de la afición del Athletic y que quiere que no se toque el escudo creo que es más claro no

Voz 1501 21:39 lo ha podido es decir no se ha dicho un clamor perdonando el de mi ignorancia es un clamor eso en el estadio

Voz 11 21:44 bueno ha habido creo que ocho o nueve ocasiones en las que el público del Calderón no sólo el fondo del Frente Atlético sino

Voz 1576 21:54 gran parte del del Wanda ha pedido

Voz 11 21:56 que el escudo no se toca eso es una realidad

Voz 1576 21:59 hoy ha sucedido eso en Talavera lo que estabas ahí como las vivido no y sobre todo hoy hay hay una eh en una recogida de firmas iban a dicho Marta hoy que iban por veintitrés mil ochenta y cuatro mil guión firmado practicamente muchas peñas algunas que que optaban por por abstenerse que otras que pedían que se volviera a escudo yo creo que lo ha explicado perfectamente Gabi lo explico Kiko en en cárceles escuchado la gente el han le han cambiado muchas cosas de golpe y al final tienen sensación o no quiere perder lo que ha sido la esencia del equipo entonces entiende yo sólo comparto más allá de que te puede gustar gustar el el nuevo escudo es que es una cosa que ahora no tocaba no pedía suficiente trastorno era para los socios tengo que cambiar dejarle de su casa de toda la vida como para que le metiera también el el tema del escudo que vuelvo a decir no no no me meto si Bono esto es feo gusta o no gusta sensato menos lo importante es que al final la gente es verdad que ya no es propietaria del club pero en cualquier caso creo que digerir una sensibilidad que creo que ha faltado pero sobre todo porque no tocaba o tenías que haberlo explicado bien sino que fueras un día un acto a presentar como sea o al nuevo estadio que poner la apellido el Metropolitano de encontrar hasta el escudo

Voz 3 23:14 no

Voz 0985 23:15 yo qué necesidad de cambiar el único

Voz 1576 23:18 ninguna

Voz 1501 23:19 no es verdad que a lo largo de la historia Jordi perdón no solamente en el en el Atlético de Madrid uno al Real Madrid en el Barça en todos los equipos prácticamente retocado vámonos y y el diseño no es tan exagerado

Voz 0509 23:30 ha tocado un poco se ha estilizado pero no es el nivel tampoco no recuerdo que haya tocado

Voz 0985 23:36 que se toquen escudos unos actual cien años

Voz 0509 23:39 a cien años de historia de equipos que tienen ciencia

Voz 1501 23:42 treinta años completamente vamos hablando muy bien ninguno

Voz 0509 23:44 a la cabeza no se físicamente sí se ha con su propio

Voz 1501 23:47 el próximo nueve ya pero fue el propio escudo del Atleti Sara ha tocado en varias ocasiones y bastante sea quiero decir que ha habido bastante cambio es verdad que el último llevan muchísimos años que es especialmente pues bonito seguramente yo estoy acuerdo que que si me preguntas por estética yo prefiero el anterior a éste pero por eso preguntado lo de es un clamor hoy es es un clamor hay que escuchar a la gente pero si no

Voz 0509 24:08 quemada no Jasón clamor mareo porque la gente

Voz 0239 24:10 sí la gente está en otra cosa pero es evidente que a la FIFA que que al aficionado medio del Atlético de Madrid es sólo le ha molestado hasta el punto de moles de de de ponerse en el de la firma ya no sé cuánta cantidad de gente a pida hoy a mí me Méndez durante la trasmisión de Carlos el lo he apreciado tanto por por tanto ha sonado solo digo una cosa que esto demuestra también la palabra de Gabi que salen de Coll de corazón colchonero demuestran que el Atlético de Madrid está sostenido por el Cholo Simeone en el sentido de que la afición aguantará todo mientras que el Cholo Simeone del equipo aunque no gane la Liga esta temporada compitan vamos a dejarlo en la palabra competir pero sigue habiendo una fractura que viene desde hace un bon donde tiempo entre

Voz 4 24:55 es una gran parte de la ficción de la afición Illa

Voz 0239 24:57 manera en la que las directiva maneja el club ya no es propia de los socios porque son la sociedad anónima pero el fútbol es también un sentimiento y creo que el Atlético de Madrid de a pie está mucho con el Cholo y el equipo y cada vez menos con los directivos del Atleti

Voz 1501 25:11 pero eso tendrá un estudio de trazo algo de marketing no me imagino Larguero decir que hay que estar a vender para vender menos si la idea era que bueno cosas

Voz 1576 25:18 luego la expansión en el mercado asiático la llegada de

Voz 14 25:20 eh de el grupo

Voz 1576 25:23 más pues pensaban que era un OTA explicaban que era un escudo que era mucho

Voz 4 25:28 más adecuado a los tiempos modernos y demás pero en cualquier caso ya te digo yo creo que el problema de base ha sido el oro

Voz 3 25:35 no a no informar la gente y sobre todo el momento que

Voz 1576 25:38 venías del cambio de tu casa de de los últimos cincuenta años

Voz 3 25:41 seis modificaciones ha tenido ambición Pajarito el escudo del Atlético Madrid diez por ejemplo la del Barcelona diez veces y al final el escudo del Barcelona y seis el Real Madrid perdón seis el Real Madrid y el Barcelona normales y que

Voz 1501 25:53 eh ha ganado la historia de un país

Voz 1576 25:56 pones impone imponer a cabo

Voz 0985 25:58 aún no acabo de ver qué modificación ahí en el del Barcelona emite que es un escudo que me conozco es ciertamente la última

Voz 4 26:03 en el año dos mil dos mil blanco dos mil dos sí sí

Voz 3 26:05 eh

Voz 0509 29:36 sí puede ser porque es una pelota sí que ha sido siempre es

Voz 0691 29:43 estaba diciendo ahora Javi Blanco por baja la de Madrid ha tenido

Voz 3 29:46 los doce escudos aunque en algunos casos las modificaciones han sido muy pequeñas pero bueno que no vamos estar hablando de juegos hasta la una y media de la madrugada hablemos Si bueno primero voy a hacer una pregunta Jordi Martí que igual va a provocar su respuesta previsible respuesta cierta carcajada en el Sanedrín la Liga está decidida si uno Jordi

Voz 0985 30:02 la Liga puede perder albanokosovar ha dicho sí o no nos la Liga la puedes perder el Barcelona dejado más no es la Liga si la pierde Liga

Voz 3 30:15 está decidida en una casilla aparece si irá tienes que meter dentro el la X en la otra no que me dice

Voz 0985 30:20 pregunta si la Liga está ganar la Liga no está ganada la Liga al Barça la tiene muy muy bien encarrilada pero ganada a nueve puntos del Atlético Paramés ahí está alavesas de Julio Pulido pararán tremenda

Voz 1501 30:33 qué escenario imagina Jordi que que el Barcelona pierda diez puntos en realidad

Voz 0985 30:38 bueno pero como lo hemos dicho en el arranque del mismo Larguero salvo hecatombe la Liga está ganada pero Saúl Jordi entonces el domingo el domingo en el derbi con el Madrid no no no no

Voz 0509 30:53 entonces pues entonces a que la vez entonces aquí

Voz 0985 30:58 hola creo que la Liga no del peligro la Liga está muy encarcelada ahora tú me has es decir la Liga está totalmente ganada hipótesis Canaletas a celebrar la puesta

Voz 1501 31:06 aquí te pongan para mojar de hizo que está encarrilada el lo ve un ciego pero pero estaba ganada sí o no

Voz 0985 31:10 ya te he dicho que no

Voz 3 31:12 me queda claro entonces ahora vas a estar con Javier a última hora del Madrid que juega el martes por cierto con arbitraje de Sakhir o caquita o cómo se aquí el caso es que es un un mítico de estas rondas finales de la Liga de Campeones que para el Sevilla frente al Bayern de Munich el Barça juega miércoles Marcos López y la versión del miércoles debería ser mejor que la de ayer

Voz 22 31:33 hombre por supuesto porque la de ayer fue la peor versión pobre pobre no más que pobre para mí el Barça en condiciones normales el partido ahí lo tiene que perder por cuatro cero cuatro uno porque el Sevilla tuvo tuvo el partido en su mano en la última media hora ahora el Sevilla cometido

Voz 11 31:48 error

Voz 22 31:48 pensar que el partido lo tenía ganado al minuto ochenta y cinco si no tienes a Messi en el campo igual te sale bien estando Messi en el campo hasta que no se suba un amigo me lo dijo hasta que no se suba al autobús Isaiah duchado no es nunca el partido no no es que es verdad es es decir en el verano qué pasó lo mismo con el con el dos tres con que con aquella rueda de Sergi Roberto quemar Marcelo no le hace falta en el centro del campo a a Sergi Roberto y acaba ya acaba marcando por lo tanto el Barça ayer juega para perder y acaba empatando el partido

Voz 3 32:19 la ley de Messi Jordi que acoge incluso desde la banda

Voz 0985 32:21 totalmente ella cuando Messi empieza a calentar las expectativas del Barça mejoran con Messi en el campo todo es posible cuando Messi salta al campo sus compañeros saben que al líder saben que al líder no se les puede fallar el líder les mira a los ojos les invita a subirse al carro y esto es lo que hizo Messi cuando entró sí hizo un par de jugadas las dos primeras ya cambió el ritmo cambió el signo del partido nos preguntábamos en Carrusel bueno este desaguisado requiere que aparezca Messi yo dije Sí claramente porque la única forma de arreglar el despropósito del partido del Barcelona el desaguisado era que Messi jugara entró Messi el asunto se corrigió por lo menos el Barcelona sacó eh

Voz 4 33:04 es un punto muy importante un punto

Voz 0985 33:06 el ido sensaciones positivas al final

Voz 1501 33:09 yo me cargo de razones en mi teoría de que la dependencia del Barça de de Messi es infinitamente superior al Real Madrid con Cristiano Ronaldo pese a que lo que la y la de Cristiano no es evidente y está ahí pero creo que es muy superior porque me da la sensación de que por comparar otros Barcelona aunque eso no va a volver que entre el Barcelona de Guardiola que era una sinfonía con una animal que la Messi delante de todos pero pero una sinfonía que daba gusto verlo a este Barça amistosa sin ánimo ofender el paro más vulgar no perdona palabra que es un poco peyorativa pero me parece bastante más vulgar Messi vulgar no

Voz 0691 33:43 a mí me ayer desde luego Marcos fue terrenal terrenal Reina que pasa largas como yo del Barça pero no perdona

Voz 4 33:54 lo que es decir de un equipo que lleva también a jornadas no ha perdido un partido pero pero con Messi os quiero decir eso por supuesto

Voz 0509 34:03 la dependencia del día que Messi juegue el Madrid juega pero la sensación Marcos

Voz 22 34:07 Diego Madrid no pierde pero que no tiene nada que ver

Voz 0509 34:10 con el base guardia eso ya es otra sensación

Voz 4 34:13 pero vulgar vulgar no era la sensación de Chica como

Voz 1501 34:17 te gusta Albert a sin si no está Messi en la alineación sustanciosa te gusta ver está a mí no me gusta a mí el Barça de Guardiola me encantaba ahí te digo una cosa seguramente los seis que yo estaba en el terreno de juego allí con con Romero de radio compañía sea lo yo que es el partido más más redondo y más perfecto que haya visto de fútbol presenciado en mi vida y a mi me parece que si no hubiera estado Messi hubiese igual de Rondo me da esa sensación de eso

Voz 0691 34:39 no no no no y sin embargo yo creo que hubiera ganado igual el Barça con la misma prioridad si no hubiera ganado a lo mejor no dos seis pero con la misma superiores sin embargo

Voz 1501 34:47 este este Barça me parece que si desaparece Messi por lo que sea un constipado una amarilla una sanción un cambio en el minuto treinta en la primera parte porque el tobillo

Voz 4 34:55 el bazas eh se ahoga en su propia falta de regusto es lo que era lo que sí tiene tiene capacidad fundamental para para mí en el fútbol competitiva que es la competición sin ninguna duda es decir pero que no no no no convoca burradas para mi abono para ti pero este resultado no lo hace en Madrid y hay un elogio a la casta a la épica y al carácter bueno ya yo también elogio yo no no no no no no porque para mí ayer el Barça juega a fútbol el Barça juega a fútbol hola salva un genio o la sala escuchamos si continúa Marcos hola que sí que sí

Voz 0691 35:29 vamos a bajar ahora y continúan con López hombres que te hablando eh bueno

Voz 0985 35:32 no no no estoy de boicotear parece que esto sea una cosa casual está totalmente premios

Voz 0509 35:38 a día de este empresario con el hola hola hola es como tirar balones desde la banda nosotros porque para tal fin para tal así hay Liga delegado cuantas semanas varias

Voz 4 35:52 nada no no decía muy breve que él

Voz 22 35:55 Barça el partido del Barça también hay que entender en el contexto de ayer el Barça hace ese partido primero el Sevilla juega muy bien segundo el Barça lo hace porque tiene once puntos de ventaja sobre el segundo clasificado tercero porque tiene la Roma la vuelta esquina el Madrid lo gestiona desde desde el reparto de del descanso a los titulares que hace Zidane Valverde lo que quiere es ganar la Liga lo antes posible y luego a hacer el descanso por qué porque el Madrid lo puede hacer porque en la Liga no tiene opción ir tiene que focalizar todos sus esfuerzos en la Champions

Voz 0509 36:24 sigue estaban es decir que el Barça juega vulgares utilizan la palabra gruesa para la jornada cambió mi carrera más

Voz 4 36:34 la perdona ya acabo Pulido vulgares ir al Bernabéu y ganar cero podría al campeón de Europa

Voz 1501 36:41 te lo haga valer la divulgar de la cambio por terrenal

Voz 4 36:43 más terrenal más eso en casa más

Voz 1501 36:46 más igual que el resto de equipos que están dando por bueno

Voz 4 36:48 experincia que tiene a Messi yo te tiene a Cristiano dicho esto

Voz 11 36:51 lo que me deja mil partido ayer es que hay jugadores del Barça que necesitan que esté Messi en el campo para activarse porque hasta que estaba Messi en el Camp Nou

Voz 3 37:00 algunas también igual necesitan que Sergio Busquets sí

Voz 11 37:03 bueno pero pero te quiero decir osea aparece como que sale Messi al campo is activan todos empiezan a jugar al fútbol y se creen que pueden empatar o ganar un partido no hasta que eso no ocurrió

Voz 0509 37:13 el Barça Ramos era una sombra

Voz 11 37:16 esta de de equipo no yo no sé cómo interpretar eso sinceramente

Voz 0985 37:19 sí pero tampoco llevemos Julio el partido de anoche que fue no estamos hablando de anoche Si bueno pero tampoco lo debemos a la categoría porque si lo lo vamos a la categoría ayer tenemos que darnos cuenta de varias cosas faltaba Messina Lomce faltaba Busquets en el once bienes del virus FIFA bienes que tiene su partido da Roma el próximo miércoles a la vuelta de la esquina ya

Voz 0509 37:40 no Sevilla tienen el Bayern el martes vaya

Voz 0985 37:43 a bueno al final tiene derecho a tener un

Voz 22 37:46 ya el Sevilla se estaba jugando más que el Barça ayer eh

Voz 0985 37:49 mucho más totalmente al Sevilla le iba la plaza europea eh si no recuerdo mal Sevilla se estaba jugando la pasión

Voz 0509 37:55 para sí

Voz 0985 37:57 eh que te dé alas eh

Voz 3 37:59 que Villa yo creo que la tiene la Copa del Rey y del Real Madrid del partido ayer no vamos a hablar nada porque ya lo hicimos en Sevilla

Voz 0239 38:08 sorprendió porque lo están diciendo yo estoy totalmente de acuerdo con con lo que dice Mario higo lo que dicen Jordi marco yo creo que el partido de ayer del Barcelona tiene mucho de anécdotas en el sentido que por mucho que a Jordi seleccionar un poquito esa parte

Voz 0985 38:23 no es

Voz 4 38:26 viajó por cierto valor del escudo

Voz 0985 38:28 moviéndolo escudo Mario perdona eh Antonio no no interesa muchas veces no sido razón que sea breve

Voz 3 38:36 por favor que voy a llevar un empacho de perdón

Voz 0985 38:39 pero le da una pequeña réplica para me remite seis

Voz 0239 38:41 pero antes que finalice Romero Romero digo que digo que el Barcelona el Barcelona estaba claro que estaba pensando en el partido de del miércoles frente a la Roma y me sorprende mucho que Montera reventara el equipo ayer el Sevilla que pudo golear con las contras en la primera parte y cuando el Barcelona también incluso con Messi en el campo tuvo varias oportunidades porque el barcelona evidentemente estaba tuvo mucho orgullo en muchas razas está intentando buscar un resultado positivo y Montella que tiene el martes el Bayern de Múnich reventó al equipo porque las caras de los futbolistas del Sevilla cuando acabaron el partido son ganas de futbolistas a los que les va a costar recuperar para un partido de tanto tronío como el del martes frente al Bayern

Voz 1576 39:19 en el resumen Álvaro de lo que ocurrió ayer en el Ramón Sánchez Pizjuán en muy claro y por mucho que eso ofendió es su día a Jordi Martí Marcos López lo dijo ya Simeone hay un Barça con Messi yo

Voz 23 39:30 pero sin Messi yo un ballet con Griezmann y ciclismo así pero sigo y Messi Messi Messi

Voz 4 39:38 no hubiera tenido el nivel esta temporada el parcial

Voz 1576 39:41 seguramente ni estaba tanto punto del segundo

Voz 0509 39:45 ese programa ese programa ya lo hemos dicho ayer se vio yo programa

Voz 1576 39:52 ha leído a mucha gente a cronistas del Barça diciendo que un Barça hasta que esa Leo Messi Messi

Voz 0985 39:59 pero tú también has visto partidos del Atlético Madrid contra el Getafe contra Leganés no recuerdo cada cual que si no tienes Manolo ganas lo tiene el Getafe Leganés a Griezmann

Voz 4 40:07 te pasas el día lo quitó con empate a cero y creo que Jordi

Voz 0985 40:13 me coja seis Leganés pero estoy seguro que habrá más un partido

Voz 4 40:16 es en el que el Griezmann habría sido capaz de decantar la baja de Javi Herráez para Javi hola qué tal buenas noches servido muy bien

Voz 3 40:24 porque este programa insisto que ya lo hemos hecho después Jordi vas a tener sus treinta segundos de gloria también de contra contra contrarréplica para hablar del tema del escudo que cuando te apasiona de Talavera también Herráez del Madrid bueno mañana viajará a Turín y mi pregunta es cómo está disco pues

Voz 24 40:39 no está al cien por cien todavía pero vamos que eso no va a ser óbice para que juegue si quiere decidan de titular frente a la Juve ha trabajado el equipo esta mañana en en Valdebebas todos menos Nacho mañana a las nueve de la mañana resonancia para el central del Real Madrid va a viajar también con el equipo todos diez y media para Turín Ibon esperemos lo de Nacho sea poco parece que serán quince o veinte días esperemos a las pruebas de de mañana Ike que va a ser Zidane pues me dicen que todavía no tiene decidido si jugar con rombo entonces sería Isco el hombre que jugará en esa posición porque Benzema y Cristiano son fijos Benzema es el peor de los de arriba pero Benzema les gusta ciudad lo va a poner hizo falta una plaza para cuatro hombres porque ha metido ahí Gareth Bale después de los últimos partidos Bale Asensio Lucas y el mencionado el mencionado Isco vamos a ver lo que decide ciudadana hasta la fecha está jugando últimamente con con banda no reforzando la banda con Lucas Vázquez por la derecha con Carvajal Izquierda Asensio con con Marcelo claro no le caben todos porque con Cross con Modric y con Casemiro son tres ídolo arriba cinco le falta una al azar sí refuerza por la derecha con Lucas no metas Sensio se mete Asensio a Bale no mete a Lucas y mete a Isco no mete a ninguno así que es una encrucijada a la que tiene que decidir decidan que me cuenta que va a hacerlo mañana aunque quizá ya lo sepa quiere decir a nadie el técnico francés depende también de que lo que haga la Juve que no tienen a Pjanic verdad que les falta lateral zurdo pero bueno se conoce muy bien saben cómo se las gastan los italianos que son muy peligrosos a pesar de que el Madrid les vapulear a en la segunda parte en Cardiff en la final de la Champions pero a doble partido

Voz 3 42:19 sí

Voz 24 42:19 la historia dice que es un partido o una moratoria muy complicada Madrid no se fía ni mucho menos aunque esté en buen momento y aunque tenga como dice ciudadano ahora mismo es urgente dieciséis

Voz 22 42:30 o diecisiete futbolistas que pueden jugar

Voz 24 42:32 el perfectamente de hablando de fiarse conocerse

Voz 3 42:35 yo de vosotros hablando de la Juve fío bastante poco pero bastante sí de Bruno eliminó la Bruno

Voz 0301 42:40 hola a todos y cuánto de peligro

Voz 3 42:42 eso es la Juve sin Pjanic yo creo que menos que el año