"Tras años de ajuste fiscal, España sigue teniendo el mayor déficit público de toda la UE"

agenda pública titulado sí o no al país del treinta y ocho por ciento sostiene es que ahora mismo lo importante no es tanto qué medidas concretas incluye o no el proyecto de presupuesto siendo relevante como siempre es sino la estrategia que hay detrás de esas cuentas con respecto al gasto público y a los ingresos porque estamos efectivamente en el furgón de cola no efectivamente

yo creo que a veces prestamos demasiada atención a los detalles contables de corto plazo que evidentemente tiene su importancia pero esto tiene el riesgo de que a lo mejor perdemos la perspectiva de medio largo plazo de hacia dónde vamos caminando no yo creo que esta es la cuestión fundamental que hay detrás de estos detrás de los anteriores Presupuestos fíjate Un detalle tenemos la sensación de que los ajustes de gasto público han sido extraordinariamente rigurosos y en algunos casos es cierto por ejemplo en el caso de la educación sean recortar aproximadamente unos diez mil millones de euros de gasto sin embargo España gasta unos seis puntos de PIB menos que el promedio europeo el problema es que también ingresamos unos ocho puntos de PIB menos que el promedio europeo esto es hasta cierto punto arbitrario es es una elección política hemos decidido que es suficiente con tener unos ingresos una recaudación del Estado más o menos en el treinta y ocho por ciento del PIB y por lo tanto fiamos todo el ajuste fiscal de las administraciones públicas a la reducción de gasto podríamos habernos planteado otra alternativa desde hace años yo creo que ahora un periodo de bonanza económica es difícilmente sostenible que no cambiamos ese ritmo ese ritmo sería rumbo perdón que sería bueno de acuerdo ajustemos el gasto de acuerdo a nuestras posibilidades pero acompañamos lo con una con una mayor recaudación que nos aproxime a al al promedio europeo no pues a por ejemplo de medio punto de PIB al año hasta alcanzar digamos pues una recaudación en torno al cuarenta por ciento del P

Voz 1

02:35

exactamente esto se se detalla concretamente año tras año el programa de estabilidad que el Gobierno envió a Bruselas en el que se define de manera Viteral bueno que hemos decidido congelar nuestra recaudación el treinta y ocho por ciento como estrategia para ajustar unas cuentas públicas que recordemos todavía presentan el mayor déficit público de toda la Unión Europea las consecuencias de esta estrategia de consolidación fiscal y son evidentes las primeras que el éxito no es la verdad que no es para echar cohetes fijaos que después de tantos años de recortes seguimos teniendo como hacía el mayor déficit de la Unión Europea que además ha penalizado a los que ya eran más desfavorecidos no ha habido ha habido una una mejora sustancial la distribución de la renta sino todo lo contrario en este caso el Estado no ha acudido en ayuda en el periodo de crisis de quienes los Matas necesitaban pero es que además es una estrategia fiscal de dudosa consistencia cíclica no sólo no se actuó a favor de la inversión cuando la inversión privada no acudía a la cita sino que ahora mismo estamos proponiendo aplicar estímulos fiscales cuando no es necesario para para sustento para sostener la la actividad económica no y en tercer lugar por ser muy brevemente y yo creo que deberíamos recordar que tenemos los niveles de inversión pública en mínimos históricos de apenas uno coma nueve por ciento del PIB cuando llegaron a hacer cinco puntos