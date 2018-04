Play Ópera: Himnos bien y mal interpretados

Voz 1817

el inconfundible himno de la Federación Rusa ahora sí una adaptación del himno soviético que compuso Alexander Alexandro el himno ya sin estas referencias a Lenin y la irrompible Unión Soviética pero podemos decir que ha sido y es la banda sonora Deimos con la excepción de los años noventa en los que Boris Yeltsin prefirió es adaptar la conocida como canción patriótica si compuesta por Mijail es bonito y patriótico también tiene lo suyo pero bueno volvamos al himno ruso tradición nosotros Pepa no sabemos si los himnos han de ser interpretados necesariamente con con el corazón pero lo que está claro es que resulta conveniente hacerlo con las notas correctas y esto no sucedió cuando el presidente Putin se reunió en El Cairo con su homólogo egipcia si allí fue recibido así la cara de Putin era era un poema mejor escucha escucha bueno un mal día un día horrible lo tiene cualquiera posiblemente no escuchar en todo caso lo que pasó hace no mucho en una misión europea en Mali sí pero para contarnos lo tenemos que que cambiar Dane el himno europeo esta vez atiende el himno a la alegría de Beethoven para su Novena sinfonía fue adoptado oficialmente como uno de Europa en mil novecientos ochenta y no hace poco más de un semanas yo creo en el cuartel general de la misión eu teme Mali en Bamako España tomaba el mando de Bélgica y ahí estaba María Dolores de Cospedal y su homólogo belga no dudamos que se habrán hecho interpretaciones de todo tipo del himno europeo pero ésta que vais a escuchar interpretada a la gaita por un militar alemán es el tipo más horrible