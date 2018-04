Cuántos silbidos cuesta una final

Voz 1389

00:23

es surrealista Manuel Jabois buenos días qué tal buenos días cómo estás surrealista por quiénes tenemos dos dedos de frente a quienes queremos tener los no están surrealista si tenemos en cuenta que el fútbol es el deporte rey de España que más seguidores tiene uno de sus dirigentes tiene y cuenta hay presume de una ideología residual como la del señor Tebas por eso luego son las declaraciones que salen fíjate Estrasburgo nos acaba de decir que España vulneró la libertad de expresión de dos jóvenes que quemaron un retrato del Rey y ahora resulta que el presidente de la Liga no cualquiera dice que se debería suspender la final de la Copa del Rey Sí Se Silva el el himno la pregunta que siempre me suscitan estas cuestiones es cuántos cuántos tienen que silbar lo para que el partido se suspendió a partir de de cuán de qué número de espectadores se dice esto tiene que esto tiene que dejar su mejor dicho cuántos tienen que defenderse porque últimamente ya sabes que la gravedad del delito depende no tanto de lo que haga el presunto delincuente sino de lo que sienta la presunta Vic