Voz 1 00:00 se decía que los españoles andaban siempre detrás de su sacerdotes con una vela o con una están los republicanos y socialistas en el Gobierno estaban decididos a reducir el poder de la Iglesia a menos de un mes después de la proclamación de la República el anticlericalismo se convirtió en violencia callejera después de un enfrentamiento entre monárquicos y republicanos las turbas prendieran fuego a seis iglesias el Madrid

Voz 2 00:45 sí fue un día tremendo el día de once de mayo la quema de los conventos duras tristezas Douglas angustias ID pensado además de que aquello se consentía porque no se lo pone remedio iba las las turbas quemando iglesias quemando conventos no pasa nada y nadie salía en defensa de aquello pues si si un día tremendamente triste

Voz 0772 01:18 continuamos en Ser Historia y lo hacemos hoy sábado santo hablando de un tema que yo creo que es la primera vez que lo tocamos lo hemos bueno quizá palpado de soslayo en alguna ocasión todo el patrimonio que se perdió durante la Guerra Civil española en este caso ahora que celebramos estos días de Semana Santa pues hay muchas tallas que fueron recompuesto más que fueron recuperadas muchas de ellas se han perdido ya de forma irremediable y solamente las conservamos a través de de viejas fotografías de algunos catálogos que se hicieron a finales del siglo XIX o comienzos del del siglo veinte precisamente tengo en mis manos un libro que acaba de ver la luz el patrimonio artístico de Pastrana durante la Guerra Civil destrucción protección ir recuperación es un trabajo de bueno publicado por la editorial a hm en la colección claves de de Historia cuyo autor buen amigo Pastrana Nero Juan Gabriel Rabanera comparte con nosotros micrófono Juan Gabriel bienvenido

Voz 0772 02:18 on a Juan Gabriel a Juan Guerra hace un montón de años en esas aventuras principesca es de los Príncipes de Éboli Él fue uno de los entusiastas que me introdujo también en muchos de los detalles que luego pues por suerte no he podido conocer de la figura de la de la princesa de Éboli siempre la marcado ese entusiasmo por Pastrana por la Alcarria Guadalajara y por su arte por su historia por por su arte no eh Juan Gabriel en en este libro el patrimonio artístico de Pastrana durante la Guerra Civil marcas la Historia la intrahistoria protagonizado por muchas de esas figuras en un momento de sobra decirlo no muy convulso en la Historia de España cómo vivió Pastrana la la Guerra Civil esos primeros años que fueron también los más los más difíciles no con esos asaltos a iglesias a conventos la pérdida de patrimonio

Voz 4 03:09 la persona bueno tuvo la suerte de de no encontrarse el Frente digamos en el propio pueblo frente se encontraba más al norte en la zona de de Brihuega Pastrana se mantuvo durante toda la guerra poco digamos alejado de enfrentamientos directos ir no por ello lo que no se pudo evitar fue la persecución religiosa de de los por ejemplo de convento de de San Pedro en cuanto a en cuanto al arte del patrimonio artístico religioso que atesoraba su iglesia colegiata sus conventos ermitas pues desde los primeros días del estallido bélico desde desde julio agosto del año treinta y seis hasta que la Junta de incautación y Protección del Tesoro Artístico organismo creado por la República para para salvaguardar este patrimonio hasta que se cree el organismo llega a la Junta Pastrana hice incauta las piezas para esconder las en Madrid sí que muchas tallas muchas obras de arte principalmente las imágenes devocional desde enero de las distintas cofradías y hermandades muchas de ellas fueron presas del fuego en la plaza de la hora plaza que tú conoces muy bien frente al Palacio de de nuestra querida Doñana de Mendoza aprendizaje Éboli allí se realizó una pira un una una una gran hoguera con la con las imágenes como digo traídas de la iglesia colegiata de algunas ermitas por ejemplo como de la ermita de San Agustín y allí estuvo durante varios días esa fogata un meando eh bueno pues cuentan en la la la gente que fue testigo de aquel hecho dantesco cómo lo estás Torneros miraban con vergüenza a que el aquella aquel aquella hoguera humeante

Voz 0772 04:46 que estamos en un en un momento que es una una suerte de guerra de de iconos no de símbolos es una sinrazón es luchar contra tú tu propia historia ya crea sonó pues no deja de ser parte de de tu propia historia Inti Gas estaban poniéndome ahora un poco o en la mía nada de eso es para extranjeros en esos primeros años de del año tren bueno de de esos primeros días mejor dicho de de comienzos de la de la guerra en el año XXXVI que que bueno que han marcado un poco toda esa esa historia de el de del patrimonio en en Pastrana y claro Pastrana una villa con con raigambre desde el siglo XVI precisamente con los y los príncipes de Éboli imagino que la la calidad de la

Voz 5 05:33 las tallas que ahí había pues sería increíble desde las que se perdieron

Voz 4 05:37 eh correcto y muchas de las tallas que sí tenemos constancia que algunas que se perdió de otras no tenemos constancia pero bueno en en la investigación que yo he realizado durante los últimos años y que que ha visto la luz en este libro congruencia curiosamente ayer tuvo una presentación en Guadalajara el libro en sí que he podido localizar algunas grandes obras de arte como pudieran ser pues bueno pues no haya románica de la Virgen de él el rosario y algunas otras imágenes de gran valor que sin poder entender muy claras las vocación de de la imagen y perdieron pero bueno en Pastrana aunque aunque habló en en en en esta obra del patrimonio perdió también habló del patrimonio salvado o recuperado o escondido porque yo creo que es más importante lo que se pudo salvar creo que es realmente se perdió no es es muy curioso cómo algunas de las imágenes por ejemplo la Virgen del soterrado que tú conoces muy bien esa virgen que apareció en el castillo de Zorita de los cada es decir pieza de Éboli será lleva su convento de San José pues esa virgen una mujer de Pastrana la escondió en en un pajar durante los años de la guerra pudo salvar es muy curiosa la a la historia de esa soterrado de cómo se salvó gracias a a esconderla en un pajar

Voz 0772 06:54 en en tu libro tienes un montón de fotografías en color que que nos ayudan a recomponer un poco la la imagen de ese de ese patrimonio desconocía muchas de las historias que han protagonizado algunas de la de las figuras hay un Cristo amarrado a la columna que que está pues ha cortado a la a la mitad también producto no de esos problemas que que hubo durante la Guerra Civil y lo que más me ha llamado la atención es este Cristo bueno Nuestro Padre Jesús Nazareno del convento de San José de en Pastrana

Voz 5 07:25 que tiene un defecto en la en la barba de de la pieza eh porque tiene también detrás es el el resultado no de una historia bastante singular

Voz 4 07:35 sí es es muy curiosa la historia de nuestro pajes nazarenos Nuestro Padre Jesús Nazareno de la digamos es el de la imagen más querido más venerada en Pastrana hizo una imagen que procede del convento de San José es una talla de del siglo XVI no sé cómo se muy bien su origen himno en en guerra pues lo que ocurrió fue que con el asalto del convento de manos de las milicias y en vez de destruir la imagen en vez de de quemar la lo que se hizo fue pues alguien no pues es esa esa masa la ira de la magia iconoclasta no puedes llenaron allí la turba no luchado

Voz 0772 08:14 vamos entonces con un fusil

Voz 4 08:16 con la culata de un fusil en se puso delante de la imagen de de este nazareno le dijo tú qué miras entonces con la culata Le dio una barbilla haciéndole todavía visible porque hemos querido restaurar esa imagen los daños de da que de aquel acto donde reside la curiosidad pues que en un control de de las milicias en la carretera de Pastrana a este mismo este mismo señor y a su compañero de patrulla se le disparó el arma Yves Le le dañó el disparo justamente en la en la barbilla de de quién antes había había dañado la la talla de de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Voz 0772 08:57 son la historia como una suerte de venganza no que tampoco tendría que ser así por parte de de la figura de Jesús Nazareno hay que ser vengativo Jesús no hay que hay que meter bueno esa parte que es parte de de esa historia curiosa protagonizada por muchas de estas de estas piezas y tú lo comentaba Juan Gabriel era autor de este libro el patrimonio artístico de Pastrana durante la Guerra Civil el hecho de que muchas piezas Se se salvaron in de las que se ha perdido se conserva fotografías Se conserva bueno pues parte de esa documentación que nos ayude a reconstruir el un poco la la historia de ese patrimonio artístico si corres

Voz 4 09:35 esto en el localizado bueno pues en estos años me ha dado pues para recorrer me muchos archivos muchas también casas particulares donde gente de Pastrana pues me ha facilitado fotografías no he fotografías antiguas donde podemos ver pues imágenes emocionales como digo de de las distintas hermandades cofradías de la propia Iglesia o conventos iglesias muchas fotografías hemos podido conocer e imágenes hoy perdidas lo dañadas ir y no solamente fotografías sino en en en documentos de archivo me viene a la mente por ejemplo un pronto colgó tarea desde el año mil seiscientos treinta y uno donde viene el dibujo el boceto que Francisco Carrillo un escultor hace de una imagen de la Virgen del Rosario para su hermandad esta imagen no se han conservado fotografías simplemente se ha conservado el boceto de de de la de la imagen de la Virgen

Voz 0772 10:32 es curioso el el hecho por ejemplo uno quizá de lo de los elementos artísticos más importantes ahora de de Pastrana de La Bella son esos esos tapices que que ilustran de una manera muy muy rica y muy hermosa el contenido del del Museo de la de la Colegiata cuya instó día también es muy parecida a la de grandes obras de la Historia del Arte español por ejemplo que estaban en el Museo del Prado que compartieron ruta itinerario no hasta el centro de Europa para luego volver al comienzo de la segunda guerra mundial porque claro si van de una guerra pero se encontraban prácticamente otra a lo a pocos kilómetros no en el centro de Europa

Voz 4 11:10 sí a la Historia de los tapices de Pastrana bueno porque es una historia que daría para muchos libros no en la historia de los tapices de Alfonso V de Portugal no es una una colección de unos tapices que están considerados como una colección única en el mundo en estilo gótico de de origen flamenco que narra las hazañas y campañas de El rey portugués en en el norte de África en esos tapices que fueron a parar a la Casa Ducal del Infantado y luego posteriormente la Casa Ducal de Pastrana se encontraban en la iglesia colegiata ir en el año mil novecientos treinta y uno antes de la guerra por orden de Manuel Azaña presidente de la República los tapices debían de salir de Pastrana porque el Gobierno portugués dos reclamaba para para exponerlos en una exposición en París ante la negativa de los vecinos de Pastrana bueno al final el peso del Gobierno pudo con con los vecinos de Pastrana los tapices salieron de la Colegiata ir a estuvieron en varias exposiciones que ocurrió cuando se inicia la guerra en el año treinta y seis la colección de tapices de Pastrana se encontraban en el Museo del Prado y entonces formaban parte de todos los bienes y todos este tesoro artístico nacional que se evacuó desde Madrid hasta Valencia se escondieron las principales obras del Museo del Prado junto con los tapices de Pastrana yo y otros muchos tapicería obras de arte de de Madrid se escondían de las Torres de Serranos de Valencia y ante la cercanía de las de las tropas elevadas a Valencia pues bueno el Gobierno de la República con él como compañero de viaje el Tesoro Artístico Nacional entre ellos como digo los tapices de Pastrana ese evacuaron a Figueras de Figueras pasaron la frontera hacia la sede de Naciones Unidas en en Ginebra tras la guerra por ejemplo los tapices de Pastrana sí que nada más acabar la guerra sí que volvieron a a España así que volvieron a Madrid Ia aquí se inicia pues otra historia más curiosa aún el como pedir al el nuevo Gobierno de Franco al nuevo régimen pedir que esas obras esos tapices eran de Pastrana entonces eh hubo que convencer hubo que demostrar ante ante el Gobierno de Franco hubo una una audiencia en el Palacio del Pardo de una comisión de gente de Pastrana al alcalde con el cura párroco para explicarle a Francisco Franco la necesidad de que el pueblo de Pastrana debutó en volver a tener sus tapices bueno pues en serio convencido convenció en el año mil novecientos cincuenta una vez restaurados los tapices fueron a a parar de nuevo Pastrana como curiosidad en esa audiencia con con Francisco Franco CL regaló es muy devoto líquidas y muy devoto de Santa Teresa en Pastrana se conservan varias reliquias como tú muy bien sabes pues del báculo de Santa Teresa que se encuentra allí en el museo parroquial CL el trofeo un parte de ese báculo SL colocando un relicario de regalo como se que va a Franco por por la devolución de los tapices a ver si se les pegaba algo no

Voz 0772 14:17 de de Santa Teresa muy bien Juan Gabriel Rabanera autor de este libro el patrimonio artístico de Pastrana durante la guerra civil siempre que hablamos de la princesa de Éboli que lo hemos hecho aquí en innumerables ocasiones siempre recomiendo la visita de de esta localidad de de la Alcarria que en una historia hermosísima tienen unos protagonistas increíble si tiene también muchos elementos desconocidos no de de esos momentos del pasado protagonizados por por esta villa alcarreña como todo lo que sucedió en la en la guerra civil y que tuvo Joan recoge en este libro publicado por A H en la colección claves de Historia con Gabriel muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más

Voz 4 14:55 muchas gracias muchas gracias a hacer historia