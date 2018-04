Voz 1604 00:00 el juego le ante todo perdone que me permita molestarle con el presente escrito extraerle de sus ocupaciones es poniéndole un asunto de gran importancia para mí pero que indudablemente no puede justificar la molestia que le proporcionó habré de decirle en primer lugar que tengo un pequeño estudio de escultura religiosa en el que trabajo completamente solos sin colaboración alguna hace ya unos años que por razón de mi trabajo entré en relación con Don José Merlo a quién creo que usted conoce el cual me ha venido proporcionando numerosos encargos para la realización de diversas imágenes mediante un precio base establecido como norma general pero sin llegar a tener por mi parte relación alguna directa ni indirecta con los adquirientes de tales trabajos

Voz 0772 01:03 comenzamos este nuevo bloque de de Ser Historia escuchando a la voz de Julio López nuestro compañero una carta escrita en julio del año mil novecientos cincuenta al Marqués de la de la quinta hería el autor de esta carta era Enrique pariente un un artista entonces anónimo que se dedicaba a ceder de imaginería de Semana Santa en la provincia de Jaén sobretodo que si no llega ser pues por subir el propio anhelo de intentar dar ese paso hacia adelante no en unas circunstancias que vamos a describir en los próximos minutos pues seguramente hubiera sido uno de esos muchos autores anónimos que han creado pues grandes obras de arte que durante estos días estamos disfrutando en las procesiones de Semana Santa cuando hablamos de de esa de esa imaginería pues muchas ocasiones yo por ejemplo que crecido en Valladolid Nos vamos a las figuras de de Juan de Juni de de Gregorio Fernández de otros grandes autores del renacimiento del Barroco que sin embargo pues hay muchas grandísimas obras de este estilo que pertenecen a periodos de de la historia mucho más cercanos a nosotros en mis manos tengo libro Enrique pariente el artista a la sombra de su obra cuyo autor Leonardo te hallaban Llanos atiende al otro lado del del hilo telefónico Leonardo bienvenido a Ser Historia

Voz 3 02:22 muchísimas gracias Nacho un placer es un placer

Voz 0772 02:25 Leonardo yo tuve la la posibilidad de de conocerle en las jornadas de novela histórica en la Ciudad de Úbeda en Jaén el hace unos meses y me me entregó el libro que ahora como digo tengo en mis manos de un libro que es una suerte de de investigación a fondo de cómo alguien eh tiene esa inquietud uno de intentar conocer esos misterios que muchas veces tenemos a nuestro alrededor como cualquiera puede ser el autor de de estas obras que parecen que tienen estos paralelos desde el punto de vista artístico el Leonardo en tu caso fue así no imagino que tendría conocimiento de muchas de estas esculturas que sobre todo pues imágenes de Semana Santa cristos vírgenes Santos escenas de del Nuevo Testamento que estaban en tu entorno más cercano que que siempre como sucede con muchísimas obras de arte parece que están tildada con esa etiqueta de anónimo que lo que le quita pues en cierto valor no ha a la a la obra en sí no

Voz 4 03:27 sí sí así en mi caso y todo empezó a raíz de buenos veo justificado que que no Úbeda en la iglesia de San Miguel de lo de los Padres Carmelitas que bueno que presionaba con una cofradía de la que yo formo parte de octubre al frente de ella y que bueno que efectivamente como tú decías tenía esa etiqueta de anónima y en cierta medida ese anonimato por un lado si podía darle algo de lo de misterio lo que fuera pero sí es verdad que decir todo un tanto la misma batalla si no bueno pues fue a raíz de aquello ya cuando él ese periodo yo seguí y seguí enganchado al porque una obra anónima apenas se conoció nada más que la familia la Familia que había donado tanto la talla como la dotación completa de la que sería la la que había sido durante muchísimos años la capilla del Sagrario de la iglesia de San Miguel y que bueno entró en la guerra pues la familia donante ha a cambio de poder hacer el enterramiento de sus familiares lugar templo lo máximo posible a su domicilio pues bueno acuerdan dotarle capilla dentro de la dotación de esa capilla pues incluye la talla de te crucifican entonces historias realmente muy bonita es tiene cierto halo policiacos algo

Voz 0772 04:49 claro porque estamos hablando de de una pieza no una pieza como decía yo ahora por ejemplo la Fernández del siglo XVII de no barroco no saque que dices bueno la documentación ha perdido ese de esa época de ese periodo de hace tres cuatro siglos hay muchísimas obras anónimas sin embargo está había constancia de que era una donación relativamente reciente que que bueno que la documentación incluso muchos de los testigos de aquella de aquella entrega podrían estar vivos

Voz 4 05:15 si el tema está en que realmente lo único que conocíamos a la familia de Paterna entonces bueno lo que se ha acercado a porque al principio de la de la investigación llevada que tuve a todo tren mio mami conmigo en el principio de camino que que bueno que no metimos a fondo este camino pero bueno ya para quedar millón poco sólo bueno conseguimos saber que conseguimos llegar hasta Familia que no cediese en el documento de la hoja de pedido una carta que hay te puedes he pedido en el que bueno se anuncia la llegada la fecha de la llegada de de toda la la acotación de la capilla bueno fue tirando de ese hilo pero claro no hay Gregorio Fernández de que firmara la talla sencillamente sino hay como agente comercial el José Merlo que es quien vamos en su membrete en la hoja de pedido indica que él es un agente comercial de artículos religioso y que bueno pues que dota todo habla de efectivamente un crucificado de unos sesenta aporta pero ya está entonces claro había que ir hasta ese José Merlo en Valencia que agradecían el timbre de la hoja de pedir en Valencia bueno pues tratar de preguntarle a José en verlo a quien le ha encargado o donde ha adquirido ese Crucificado

Voz 0772 06:34 es cuando aparecen es cuando aparecen esas cartas no ya firmadas por Enrique pariente donde se cuenta toda la historia que hay detrás no de la confección los encargos si esa actitud de José I Merlo pues no notan honesta no como parecían en PRISA

Voz 4 06:51 es el el camino muy largo pero lo lo sintetiza muchísimo y doce años yo llego a través de investigación de Dios

Voz 3 06:58 muy complicada compleja porque apenas ganadas a hija pero tampoco se mostraron muy ve colabore por colaborar la y bueno yo llego hasta si yo llego hasta hasta un sacerdote en Faura en la provincia de Valencia que había adquirido un Okur física o qué

Voz 4 07:17 eh milagrosamente llegó a saber que de pariente que consigo que este sacerdote y que había sido peso el último cliente de de pariente Josep Martínez Roldán y pop consiguiera el yo estoy hasta él con consigo contra contra él me dice que con conserva el epistolario de pariente que se hizo con el epistolario donde se condensa todo el grueso de la de lo que yo consigo averiguar de dónde encuentro entre otras carta es que hemos escuchado un fragmento al principio en el que pariente

Voz 3 07:55 pues bueno ya cuando se desvincula de

Voz 4 07:58 sé lo que es donde diez años casi una relación comercial y que lo obliga siquiera trabajar con él a quedar en el anonimato lógicamente para evitar contrataciones directas entre cliente ayer artista sin así perdía Merlo la había la posibilidad de que perdidas comisión lógicamente no pero claro

Voz 3 08:18 el lo obligaba a trabajar pues en el anonimato más absoluto no son poco o muy injusta no

Voz 4 08:24 sí la verdad que todo el epistolario de Pariente es interesantísimo irá hacia él es como hemos conseguido encontrar puede en eso en cosa ahí obra de las que tiene solamente pero bueno también denuncia en Segorbe afortunadamente y hemos podido recuperar e identificar entonces tan exacta ya hay una norma exclusiva pero bueno hace apenas un par de meses o tres dentro de la imágenes que ya conocían de pariente en Andújar una ciudad de aquí de la provincia de Jaén en un proceso de restauración en la peana en la parte inferior debajo había en la firma de pariente fue la última talla que había hecho para José Merlo bien la que ya pariente harto de estar harto como decía la canción pues ya había puesto su nombre no evidentemente no está a la vista pero sí abajo dijo bueno pues aquí estoy yo esta obra en Miñano Laura que ponía punto final a la reelección como se lo eh eh durante diez años que te digo que bueno que ahí se cansó soy yo hay es donde inicia todo el proceso hay que bueno consiguió localizar a alguno de los que tenía Merlo hice planta como hemos escuchado la carta diciendo mire usted esta obra en mía nueve de José Aznar te ninguna otra persona sino mi

Voz 1604 09:48 este hecho que consideré de una audacia sin límites me obligó a plantearme ya de una vez la cuestión y advertirle que no podía seguir trabajando en el anonimato de forma que se desconociera la paternidad de las obras que la vendían y muchísimo menos se atribuyera la realización de las mismas a un taller inexistente que distinguía con su nombre la realización del señor Merlo puso de manifiesto su mala fe en este aspecto manifestando que no podría continuar haciéndome ninguna clase de encargos si éstos habían de llevar mil firmas de artista imaginero realizador de tales trabajos

Voz 0772 10:32 a pesar de todos los contratiempos en en esta carrera Enrique pariente eh supo y pudo recuperarse no porque su arte realmente estaba ahí era él él era un gran artista era muy bueno en los trabajos que la CIA y el pudo conseguir otro tipo de de de contratos no para seguir trabajando en lo que más le apasionaba que era la imaginería de de Cristo de figura sobre todo dedicadas a ser procesionales en en Semana Santa hasta que él falleció en el año mil novecientos ochenta y uno creo que es

Voz 4 11:03 es exactamente en el ochenta y siete cuando ofreció fallece pero sí efectivamente parientes lo que pasa igual es de cinco dos etapas no

Voz 3 11:12 por un lado el el todo extraña que está a la sombra de José verlos sobre todo

Voz 4 11:17 de de de punto de vista pariente

Voz 3 11:20 con todo su esplendor cuando tienen nombre con cuarenta años de una cuarenta cuarenta y cinco años

Voz 4 11:26 en la que me están en su

Voz 3 11:28 facultades más brillantes no pero decirlo

Voz 4 11:31 así y a partir de ahí a partir de que ya rompe con comerlo pues va a establecer contacto con la orden Dico Ia llegar hasta el padre Bienvenido Arenas padre bienvenido Arena era una figura muy importante sobre todo en Sevilla del médico que le va a surgir de un grano encargo de lo que pasa es que eso en cargo ya son pues bueno siguiera principalmente centrada en Santo Domingo de Guzmán a la virgen de Fátima que son incluso Martín de por mucha fibra de Martín de Porres que bueno que son imagen y figura relacionadas con la orden de lo dominico y entonces bueno pariente desafortunadamente por decirlo así o o queda prácticamente a lo que les encargan los dominico ciertamente de sea abanico tan grande de crucificados de Nazaret etc etc que que empieza a hacer en su juventud en su entrar en un hombre de mediana edad ya si es verdad que los encargos son de menor entidad de menor relevancia pero puede expresarse no entonces bueno hay dos etapas como te decía que el problema de tu pariente todo el mundo lo decía que era un hombre

Voz 3 12:51 sobre todo un arsenal tanto oscura pero

Voz 4 12:55 la deriva de su timidez que de que de un mal genio o lo que fuera y entonces eso él lo que le priva como él mismo dice en su carta de esta misma Kaká demuestra escuchando la fragmento esa esa timidez le priva de ser comercial no de venderse de saber gestionar unos pedidos con Cliente y entonces pues bueno es cierto que que esa timidez ese es el poco una persona tan seria tan tímida le priva de poder haber brillado muchísimo más no que tenemos en Jaen afortunadamente mucha ejemplo magnífico de de la obra de pariente pero sí es verdad que quizá ese carácter suyo le privó de haber ebria mucho más iré haber sido te mucho más conocido a nivel nacional bonito haber sido justamente reconocida su pues bueno en lo han visitado más importantes de este arte

Voz 0772 13:50 de ahí viene un poco el el subtítulo de este libro Enrique pariente el artista a la sombra de su obra que aquí en estos minutos hemos intentado compartir con todos vosotros con todos ustedes para recuperar de ese olvido injusto uno de los mejores imaginero desde mediados de bueno de la segunda mitad mediados de la segunda mitad del del siglo XX junto a su autor Leonardo tallada todos los que estén interesados en conseguir este libro hay una página web de la de la editorial Dídac book que Didac book punto com donde pueden acceder a a ello es un libro que está fantásticamente editado con muchas fotografías de de las obras de Enrique pariente Leonardo tallada muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia

Voz 4 14:33 muchísimas gracias a ti Nacho Puerto atención ir a un saludo hasta posición