Jesús como personaje histórico

Voz 1 00:00 la Biblia más antigua del mundo tiene mil seiscientos años y contiene una pensión completa del Nuevo Testamento que el registro más completo de los orígenes del cristianismo las palabras fundacionales de la nueva religión pronunciadas por Jesús y sus seguidores para mucha gente es literalmente la palabra de Dios pero diseminadas por las páginas de este libro hay algunas desconcertantes referencias a un grupo de gente incluso más próxima a Jesús su familia humana y sus compañeros más cercanos pero apenas se les menciona esto casi como si no existieran

tenemos un nuevo bloque casi hasta las tres y media de la mañana para hablar de como decíamos antes del boletín informativo de ese Jesús más histórico de ese Jesús que sin lugar a dudas a pesar de la poca información que ha llegado hasta nosotros por medio de el Nuevo Testamento por medio de autores contemporáneos e incluso lo poco que se ha podido sacar de la arqueología para intentar recrear más que elementos propios de la vida de Jesús los escenarios donde se pudo haber desenvuelto donde él se pudo haber movido pues todo eso es muy muy muy atractivo no porque crea un puente directo todo entre nosotros y el pasado y prácticamente parece que estás tocando con la yema de los dedos la historia del entorno de la de la figura de Jesús Javier Alonso bienvenido de nuevo a Ser Historia encantado Javier Alonso es nuestro vista de de cabecera lo lo decía antes el estuvo hace pocos meses con nosotros con su última obra La resurrección de hombre adiós publicado por Azalia en estas fechas ha salido a la a la luz de un nuevo número de la revista de Esparta Ferro donde tú colabora con un trabajo número que está dedicado al al Jesús histórico publicado como digo por me desperté aferra Javier Tebas llamar Jesús Javier el otro día te comentaba que yo estoy leyendo ahora mismo el el libro de James Table que salía hace como diez años no sobre la la la dinastía de de Jesús

Voz 0772 02:45 donde antes en la historia de este libro comienza con con esos osarios que aparecieron que hace casi dos décadas en uno de cuyos fragmentos bueno nudo de estos osarios aparecía una inscripción Santiago hijo de José hermano de Jesús no que automáticamente se relacionó con la figura de Jesús de Nazaret y sobre todo con el posible enterramiento de de de su familia qué hay de cierto en la la familia que que tuvo Jesús porque en el Nuevo Testamento sé que esa nos habla de sus hermanos incluso de sus hermanas y sin embargo la Iglesia ha decapitado absolutamente en los dos mil años bueno casi dos mil años de historia cualquier elemento mucha gente que nos está escuchando creerá que que Jesús era hijo

Voz 3 03:29 es así no no era si efectivamente lo en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles aparecen menciones de de la familia de Jesús hay una hay una sobretodo en la que si en la que hay cierta gente que muestra sorpresa por las maravillas que está obrando Jesús dicen no es este el hijo del carpintero de María no son sus hermanos Judá Simón José en esta sus hermanas a las que conocemos aunque no se mencionan pero será por eso que que los tiene el problema es la incomodidad de que provoca para el dogma cristiano que el que Jesús tenga familia que tenga sobre todo hermanos y ahí ya hay varias soluciones unas mentes eliminarlos como aparecen absolutamente suprimidos en algunos textos y otras pura elaboración teológica suponer que si son hermanos pero todos menos las que lo que son hermanastros au que son de un matrimonio anterior de José porque como el texto tampoco especifica pues no no da para más pero que tenía hermanos es evidente y además

Voz 0772 04:29 ahora lo lo común no en aquella época e incluso que yo no hubiera tenido hermanos hubiera resultado extraño imagino

Voz 3 04:35 muy extraño aparte de si simplemente recordamos las familias de nuestros abuelos con ocho hermanos nueve doce es que es lo normal hasta hace muy poco en en cualquier cultura del mundo y en el caso de los judíos además con el añadido de que ellos tienen un mandamiento crece multiplicados es decir por pura pura subsistencia porque esa para asegurarte que iban a llegar dos o tres a la vida adulta vas a tener que tenerlo

Voz 0772 05:00 eso pues todas las familias funciona

Voz 0772 05:05 qué sucedió con con todos estos polémicos y osarios y la esta tumba en en Jerusalén donde aparecieron estos estas cajas de piedra caliza tuyo ahora comentabamos antes de comenzar la charla que James Taylor que morgues profesor en Estados Unidos es catedrático el lo que hace es un poco gnomo no mojarse no lleva toda su vida excavando en en Israel pero tampoco se decanta por por nada en su libro SAP plantea las posibilidades plantea los datos sí practicamente deja el propio lector no sé qué es lo que todos los datos que que propone son son veraces son interpretables también pero pero no se mojen absolutamente nada

Voz 3 05:42 no ese es el juego precisamente que son interpretables decir que ninguno es un argumento definitivo pero hay que reconocerle que hay cosas sugerentes Taylor tiene dos partes una es la teoría digamos intelectual y otra la el material arqueológico que es de lo que estamos hablando esto es osario se encuentran en una en una tumba en la que está a cinco kilómetros al sur de la ciudad antigua de Jerusalén son diez osarios en total seis de ellos tienen inscripciones formalmente los osarios es donde se recogen los huesos después de que se ha dejado pudrir el cadáver sobre una losa se recogen los huesos para dejar la losa para un cadáver posterior Is escribe el nombre de del muerto que está dentro del área lo curioso es que estos nombres que aparecen aquí inscritos y se corresponden con los nombres que conocemos de los hermanos Jesús hay también una Maryam me Mara María es la versión hebrea del del nombre de de María y luego hay un hay un Jesús también está en el Santiago hijo de José hermano de Jesús aunque esa ese osario que se supone que apareció en esta tumba de tal en realidad tiene una historia completamente diferente porque no aparece nunca en el contexto arqueológico sino que desde el primer momento se habla del en mercados de antigüedades se discute sobre la veracidad de inscripción es toda una una historia aparte lo que sugiere es que se puede reconstruir esa tumba como una tumba familiar de Jesús

Voz 0772 07:10 y luego ya es discutible si yo eso no lo es además uno de los elementos que también sea hablan en en este número de del Jesús histórico de de Esparta Ferro es quizá también pues esos elementos más más llamativos no que Si Jesús de alguna forma pudo haber sido en enterrado lo que minaría de una manera absoluta el el dogma principal de la de la Iglesia que es la resurrección de Jesús del que hablabas en en tu libro

Voz 3 07:39 claro Si Si es enterrado en su cuerpo se pudre cogen los huesos y los mete en un osario es que de todo esto no ha habido nada en aparte que nos daría una una una nueva versión de los hechos con la que no contábamos con los Evangelios que es que la familia Jesús tuviera efectivamente una tumba allí familia ir porque la familia de Jesús que es Galilea tiene una tumba mía más rica en en Jerusalén pues no tienen no tienen mucha explicación

Voz 0772 08:09 desde luego es además los nombres que aparecen Santiago José tal Judas son muy comunes en aquella época

Voz 3 08:15 habría miles de familias

Voz 0772 08:17 con con con esos con esos nombres el propio y comenta que que hay como otros enterramientos también que tienen referencias muy muy parecidas

Voz 3 08:27 claro que no contamos con otros enterramientos y con ciertas fuentes sobre estadística de nombres son comunes son muy comunes todos pero algunas además son discutibles por ejemplo de Mara sería la señora María pero también a otros investigadores la la interpretan como María Magdalena agarrándose a que pues no está nada claro entre estas seis nombres aparece también mata días que es el nombre de un hermano que no existe por nuestras fuentes indias en explicación es decir no no todo está tan claro hay una a él el osario que contiene el nombre de Jesús parece ser que que las letras que representan el nombre Jesús no están nada claros e incluso podrían contener un nombre diferente con lo cual se en los calle que gran parte del del de toda la construcción ideológica estamos intentado hacer es muy discutible y luego la la estadística es como si de eso de que cuando todavía existía la verdad cimentó la estadística al revés algo porque primero y luego la estadística es un juego en tele

Voz 0772 09:38 además el lo tengo aquí anotado no fuentes coetáneas más allá de la del Nuevo Testamento tenemos a Flavio Josefo que apenas da información unas pocas líneas de de Jesús lo lo cual ya no está diciendo que de alguna forma pues es un personaje histórico real sea que también ha puesto en duda el hemos comentado muchas en muchas ocasiones tanto contigo común con nuestro con como un amigo Antonio Piñero y sin embargo somos nosotros quienes ya prácticamente en el siglo XX hemos engrandecido su figura desde el punto de vista histórico porque es muy común en con parar e incluso cuando viajas a a Israel el abarca de Jesús la Casa de Jesús son objetos son elementos estructuras coetáneas desde el punto de vista histórico de la primera mitad del siglo I de nuestra era pero que en realidad no no no a ninguna evidencia de que Jesús estuviera navegando en esa barca Ny nada aparecido no

Voz 3 10:37 no lo que más que para para el viajero que está intentando ponerse en relación con aquel momento con aquel personaje indudablemente es muy sugerente abarca hay una hay un pequeño museo en el kibutz es que es una barca de pescadores del siglo I no no tiene un título propiedad que diga que es grave de Pedro que Santiago Jesús navegó en ella pero indudablemente nos lleva directamente a ciertos pasajes de los Evangelios y eso es muy sugerente

Voz 4 11:03 tipo hacen la gente no suele pensar en esto pero Jesús y Juan el Bautista eran parientes pertenecían a la misma familia real a través de María la Madre de Jesús sabe la madre de Juan el Bautista me cago en los Evangelios hay una palabra de inglés Sun llena ahí que significa familiar

Voz 1 11:25 podría ser el día pero indica claramente un Moi pero como con el resto de la familia los autores de la Biblia hicieron lo posible por difuminar el parentesco de Juan

Voz 0772 11:45 escuchábamos un nuevo fragmento que creo que no lo he dicho al principio de un documental de odisea la Familia secreta de de Jesús en esta caso ahora la propia voz de James Taylor este profesor estadounidense que tanta polémica hay entusiasmo al mismo tiempo ha generado en las últimas décadas con sus trabajos de de investigación planteando una vez más la un nuevo vínculo no de de de relación familiar en este caso entre Jesús y Juan Juan el Bautista pudieron haber sido familia

Voz 3 12:14 eso es lo que dicen los Evangelios sea se agarra a ese dato da mucha veracidad a los Evangelios cuando le conviene y ninguna cuando no le conviene el problema es que lo hacen digamos por bloques sin cuestionar pasajes concretos incluso versículos concretas en este dato me conviene para mi teoría lo lo acepto y este no el toma la la relación que construyen los evangelistas como real son primos lo que parece insinuar el resto de la trayectoria vital de Jesús y sobre todo lo que se lo que es el en en el Evangelio de Juan es que Jesús es seguidor del Bautista no simplemente es que se vaya bautizar un día con él followers eso efectivamente cuando cuando Juan era el influencer luego ya parece que separa sus caminos porque de hecho Jesús digamos que es independiza los en Juan en el Evangelio de Juan vemos que los discípulos de Jesús en los primeros momentos también bautizan luego lo que está haciendo es es continuar esa la esa forma de obrar que tenía que tiene Juan se separan ahora es que simplemente es una relación maestro discípulo que luego la queremos convertir en en prime o sea que el la construcción familiares ficticia pues no lo sabemos allí

Voz 0772 13:35 en este número de de experta Ferro dedicado al Jesús histórico hay infinidad de trabajos vinculados a algunos elementos de de esa historicidad de de Jesús no algunos arqueológicos otros documentales textuales hay un aspecto que ha investigado James Taylor que a mí me me ha llamado mucho la atención que lo comenta en apenas unas páginas en en su libro La historia de pantera a mí me parece excepcional no solamente por el nombre de un militar llamado Pantera ya además que pudiera haber sido el verdadero padre de de de Jesús cuéntanos la la historia porque encaja perfectamente con algunos detalles descritos de de la vida de Jesús cuando se dice que va a Sidón creo no que sí si tú lo lee sencilla que a qué demonios va a Sidón claro bueno pues pudo haber ido a ver a su familia real no pues cuéntanos la historia de pantera

Voz 3 14:34 bien esta historia comienza en el siglo II Celso escribe un libro discurso verdadero contra los cristianos ya el título nos avanza el la intención Celso es el primero que cuenta esta historia Jesús no es hijo de José sino que es hijo de una relación adúltera mina de María con un legionario romano llamado bandera no solamente es adulterio sino que además tuvo esa relación durante la menstruación que ya la cosa se complica todavía más es como es como el el milagro de la virginidad pero puesto al revés por tanto no sitúa a Jesús en lo más bajo de la escala moral en respecto al nacimiento igual que el cristianismo no es lo presenta en lo más alto hijo debe de una virgen y entrenado por Dios esto sería lo contrario es hijo de un de un legionario además el nombre Pantera eran efectivamente es el animal un poco de ese es parecer una especie de de mote o algo así del el machote de la época Romano además para para además it

Voz 0772 15:37 llamativo es que del el nombre de pantera porque podría haber da otro nombre nuevo decir simplemente era era hijo de un legionario romano no especificar no pero lo lo llamativo es que tal como

Voz 3 15:46 detalle no de de y ahí y ahí lo deja en el siglo XIX sorpresa resulta que hay un sitio semana Bingen Brook en Alemania allí se descubre una estela funeraria de un tal Tiverio Julio antes Pandera que es un legionario que ha pertenecido una corte de arqueros del ejército romano corte de arqueros que sabemos que estuvo en Judea en la provincia por lo menos en la provincia siria entre el diez y el III antes de Cristo que coincide con la la fecha en la que el Jesús histórico habría nacido este bandera además es originario de Sidón es un es un fenicio de origen enrolado en la el ejército romano y de repente nos encontramos con que este nombre que parecía ficticio bandera pues existe y además encaja en lo poco que sabemos de la biografía terrenal de Jesús lo que pasa es que la estela no nos dice que sea padre de Jesús de Jesús

Voz 0772 16:50 no hay más datos que un libro en aquella época tampoco hubiera trascendido a la figura de Jesús porque no era absolutamente nada

Voz 3 16:55 claro lo curioso es que el PRI la primera noticia aparezca en el siglo II ya una época en la que el cristianismo está empezando a tener fuerza en un libro claramente contrario a los intereses cristianos parece más un una obra de de propaganda anti cristiana que que una investigación histórica lo mismo ocurre con todas las informaciones del del Talmud en las fuentes estrictamente judías son todas muy tardías sale por la misma que es el prime la el primer gran compendio legal judío posterior a la época de Jesús de Nazaret no menciona Jesús no

Voz 3 17:28 sin embargo años después ya cuando empieza a ser un preocupante la el éxito del cristianismo entonces cuando empiezan a salir las las noticias

Voz 0772 17:38 tú crees que el existe algún lugar donde pueda es decir aquí realmente estuvo Jesús ya dejando de lado lo de el eh de la Natividad en Belén en el Santo Sepulcro etc etc etc etcétera algún sitio que la arqueología haya recuperado y que estemos con cierta seguridad a decir aquí puso sus pies Jesús estuvo por aquí

Voz 3 18:03 estuvo por aquí seguro pero más nos olvidaremos masa paisajes que que ha piedras concretas que estuvo alrededor del mar de Galilea sin duda sino que se asoma al mar desde cualquier sitio sabe que está viendo algo que hubiese actualmente Jesús I el monte de las Bienaventuranzas pues es que está al lado de Nazaret fuese o no fuese ese lo vio estuvo por allí en Nazaret se Fortis puedes es una ciudad romana los evangelios por ejemplo no habla nada de ella pero eso es una ciudad muy vecina Nazaret es una ciudad que se reconstruye justamente en el la época de juventud de Jesús porque había sido destruida anteriormente se necesitaban canteros carpinteros en en grandes cantidades probablemente estuvo en se chapusa Jerusalén indudablemente el problema de la Jerusalén actuales que está

Voz 0772 18:51 construida encima claro quince metros por encima de la otra

Voz 3 18:54 pero si hay partes cercanas al Muro de las Lamentaciones sobre todo la cara sur del promontorio del templo en las que se ha llegado justo a a de las escaleras de acceso al templo en la cara sur pues hay estuvo por ahí sube al templo alguna de Jesús seguro

Voz 0772 19:11 no es curioso ahí emocionante no porque yo nunca he estado eh pero tiene que sentirse uno ahí pues mira un personaje histórico de este de este calibre que ha trascendido de esta manera más allá de si cree eso no tiene que ser ese impactante no quiere es que algún día daremos con con alguna clave arqueológica

Voz 3 19:29 que nos diga Jaguar esto es estaría bien eh creo que no pero pero estaría muy bien porque hay mucha leyenda no alrededor de porque al final claro lo que tenemos ahora es la es una construcción teológica es que desde el primer momento no tenemos relatos históricos sobre Jesús los Evangelios no son historia es son teología cada Evangelio pretende mandar un mensaje teológico a una comunidad determinada en un momento determinado y ahí que separa el granel la paja para saber lo que es historia y lo que no pero no hombre es lo de la película Antonio Banderas Nos vamos a encontrar esa tumba pues creo que no muy difícil no ver bueno

Voz 0772 20:10 si alguien quiere conocer el El Jesús más histórico a partir de de trabajos realizados por por grandes expertos como el propio invitado Javier Alonso o Antonio Piñero que también colabora en este número de la revista de Esparta Ferro arqueología lo tengo aquí anotado el número dieciocho titulado el Jesús histórico pues Le les invito a que se hagan con con ella que ya está en la calle puedan disfrutar de de esa historia pues más cercana ir no menos sorprendente quizá por por todo lo que rodea a la figura de Jesús de Nazaret un un icono de de la historia de la de la humanidad insisto más allá de si crees o no en su figura y sobre todo en la Iglesia que se ha construido a partir de de épocas posteriores Javier Alonso viví lista muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado hacer un poquito más de historia

Voz 3 21:02 hola como siempre