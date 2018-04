"Es la primera vez en la historia que una forma viva es capaz de influenciar el clima"

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hoy por hoy

Luis acabamos de el bueno momento no se registran incidencias en las carreteras pero recuerden el dato veintiséis personas en esta operación especial de Semana Santa veintiséis personas han muerto en las carreteras piénsalo veintiséis personas que no van a volver a su casa así que ustedes van a hacerlo esta tarde au tómese lo con mucha precaución ante en el pie derecho porque es insostenible veintiséis muertos en las carreteras en esa operación especial de Semana Santa en lo que llevamos y todavía en muchos lugares es fiesta iniciarán el retorno así que por favor mucha precaución no sabemos si cuando Gasset dijo aquello de yo soy yo y constancia quizás hubiera recibir refiriendo el clima lo vamos a preguntar a José Enrique Campillo José Enrique muy buenos días

Voz 1582 00:52 no buenos días yo soy yo y círculos

Voz 2 00:54 Francia puede tener algo que ver con el clima bueno al clima un fenómeno que

Voz 3 01:02 a rige toda la vida en el planeta

Voz 1582 01:05 el responsable de entre otras cosas toda la evolución biológica e incluso debe gran parte de nuestra historia nuestra historia incluso la más reciente ha venido influida notablemente por circunstancias climáticas

Voz 2 01:23 José Henríquez médico es catedráticos escritor Premio Nacional de Investigación Científica y hoy en día que nadie niega la influencia del ser humano sobre el clima sí es interesante lo que plantea pues así que que es justo al revés de como los seres humanos somos quiénes somos producto del clima hecho libro como climáticos y ahí explica usted precisamente eso que somos quiénes somos también productos de temas hemos extiende el clima y el paisaje porque cuando uno ve por ejemplo a que yo tengo a toma el sueco sentado a mi lado piensa en el paisaje en el que ha vivido el clima que rodea sí paisaje entendería muchas cosas a uno de sus componentes verdad

Voz 1582 02:00 no pero es que ese paisaje está compuesto de seres vivos plantas y animales que dependen del clima el paisaje depende del clima el paisaje del desierto no es el mismo que el paisaje de las montañas de Cantabria todo eso viene en gran parte determinado por el clima porque hay una cosa que la base de de lo de lo que planteo de la tesis del libro es un argumento muy es muy sencillo y que le va a interesar a todo el mundo herede los seres vivos necesitamos una norte continuo de energía para vivir para crecer para nutrir no para reproducir unos para todas las actividades que hacemos los seres vivos y toda la energía Nos llega la mayor parte noventa y pico por ciento no llega del Sol pero los seres vivos no la no la recibimos directamente porque unos no sabrás haría sino que nos la dosifica el planeta Tierra IES mecanismo de dosificación de la energía es lo que se llama el clima por lo tanto el clima si hace calor si hace frío sigue se oscurece de por cenizas volcánicas el cielo o ocurren determinadas glaciaciones determinadas circunstancias influye en el aporte de energía que recibimos los seres vivos por supuesto en nuestra vitalidad por supuesto es nuestra vi evolución e incluso la Historia hay un hecho muy curioso es que afín a en el siglo diecisiete dieciséis dieciocho mil setecientos entre mil setecientos y mil ochocientos cuando ocurre que las grandes revoluciones entre ellos la Revolución Francesa sucede una cosa que está así denominada científicamente por los climatológicos que es la pequeña edad de hielo sumaron unas condiciones terribles en toda Europa incluso hubo aldeas de montaña que quedaron sepultadas por glaciares incluso se dio el hecho de que las tropas de Napoleón la caballería de Napoleón conquistó delante del puerto de Amberes una armada conjunta de británicos y holandeses y alemanes que estaba aprisionado por el hielo del mar en pleno mar entonces es el único caso de una caballería que conquistan una flota entonces quiero decir ese frío tan terrible fue un caldo de cultivo fenomenal sobre el que las ideas revolucionarias burguesas de libertad igualdad y fraternidad ETA prosperaron quiero decir que todo eso está bastante bien documentado y yo me he preocupado de de poner todas las reseñas importante ese mi libro cuidarlo

Voz 2 04:58 es muy interesante perdóneme con Enrique es muy interesante verlo al revés no tanto es lo que plantea insisto en Homo climáticos José Enrique es interesante no solamente en la causa y efecto que tiene la incidencia del ser humano sobre el clima sino al revés como somos quiénes hemos claro yo que soy de Mallorca no nunca me para o pensar en los alemanes a los ingleses que vive en verano como refugiados climáticos pero

Voz 0016 05:26 fondo los hombres gente que huye de lo suyo para al menos durante un periodo

Voz 2 05:30 tiempo largo al año

Voz 1582 05:34 hace un millón hace como unos dos millones de años empezaron a salir antecesor en nuestros del género Homo los Homo hábil y los Homo gasten de África huyendo precisamente de la sequía hay del frío fueron los primeros que salieron de África y colonizar On todo casi todo el mundo menos América casi todo el mundo entonces eso porque porque el clima proporcionan energía o quita energía y los seres humanos como cualquier ser vivo pues necesitamos ir o cambiar nuestro metabolismo mutar transformarlo en otra cosa o emigrar hacia zonas más favorables

Voz 4 06:17 pero también es explica porque somos diferentes los noruegos en los flecos por ejemplo son diferentes desvió Somos eh que los españoles no

Voz 2 06:25 cómo puedes decir eso entonces ya siete bien

Voz 4 06:27 muy bien yo no sé si esto ya español lo nórdico pero en ese sentido es que se nota no

Voz 1 06:33 y la cultura la misma como un caso un caso

Voz 1582 06:37 curioso el los últimos cincuenta mil sesenta mil años que pasaron la especie humana lo pasó en plena glaciación con unos fríos terroríficos practicamente por ejemplo a nivel de los países nórdicos practicamente el hielo no desaparecía ni siquiera en verano entonces es curioso hoy en mi libro lo cuento qué hicieron estos habitantes que vivían hace cuarenta mil años en lo que oyes Noruega para sobrevivir sin congelaciones aunque ese aunque ese forrado en los pies de los pies de pieles de los animales que cazaban bueno pero como no se congelarán ya es muy curioso así como desarrollaron una mutación que les confería una cierta predisposición para la diabetes lo que hacía que la mayor parte de los individuos de esos países tuvieran unos niveles de glucosa más elevados de lo normal y la glucosa es un anticongelante maravilloso por lo tanto la glucosa muchos animales por ejemplo las ranas de la madera etcétera que viven en el Canadá en condiciones que se congelan pues se salvan y reviven y no sufren daños precisamente por un mecanismo parecido de producir una diabetes una pseudo diabetes una hipoglucemia que entonces esa glucosa actúa de anticongelante evita que ese formen agujas de hielo y entonces bueno cuando vuelve la temperatura vuelve a la normalidad bueno ya lo hay noruego los noruego no son los habitantes de todo el planeta que más predisposición tiene para la diabetes tipo uno la insulina dependientes ha asociado a un determinado aplomo tipo un determinada condición genética que desarrollaron se cree precisamente para sobrevivir a las congelaciones Ñ decirlo individuos que tenían este gen aunque tuviera un poquito de hipoglucemia no les pasaba nada

Voz 2 08:42 yo mire con eso que nos cuenta Enrique yo también veo cuando por ejemplo hace calor el sueco no no es que sucede es que parece que se está descongelar entonces seguro que también se debe algún tipo de ellas congénito bueno vamos a seguir hablando del doctor José Enrique Campillo que sea de muy bien que el clima nos hizo humanos siguen nosotros no estaríamos aquí de no ser por el clima yo soy mi circunstancia y el clima pero lo haremos en unos segundos

Voz 5 09:06 eh

Voz 1 09:09 tuning Riba cadenas

Voz 2 09:19 José Enrique Campillos doctor catedrático escritor y como demuestra el último libro como climáticos editado por es también un profundo conocedor de cómo el clima ha marcado a lo largo de la historia los caminos que el ser humano transitado como especie hijos diré que si tuviéramos que decidir el momento bueno cómo explicarlo donde el clima el el idóneo nacía ni demasiado frío ni demasiado calor pero había estaciones lo justo en qué momento nos quedamos ayer domingo ayer domingo en bueno

Voz 1582 09:51 me vais a permitir sólo un pequeño inciso de algo que ha quedado eh yo creo que en el tintero y que hay que aclarar si bien desde en los cuatro mil millones de años de historia de la Tierra el clima ha influenciado la vida muy recientemente por primera vez en esos cuatro mil millones de años de la de la historia muy recientemente por primera vez la vida sobre todo una forma de vida en este caso el Homo sapiens sapiens ha influenciado el clima por eso hoy día se define a la época época en la que estamos viviendo Se le conoce con el nombre de antropofagia antes estábamos en el Holoceno que es la última época tenemos climático geológica que hemos pasado llora los científicos dicen que estamos en el antro no porque es la primera vez en la que en toda la historia del planeta una forma viva es capaz

Voz 3 10:53 de influenciar

Voz 1582 10:56 en el clima a través de un montón de acciones no sólo quemar combustible y producir C2 también las urbanizaciones tremendas alteración de los cursos los ríos Se teatro ese tipo de cosas que también al final en los cultivos todo esto te intervienen ya alteran

Voz 3 11:16 los ritmos de lluvia los ritmos

Voz 1582 11:18 los vientos etcétera influencia en el clima pues entonces es una novedad digamos en la historia de esta de esto que estoy hablando

Voz 2 11:27 vale la segunda pregunta

Voz 1582 11:30 esa así me quedara yo ávido el último bueno es muy curioso porque en los últimos cinco millones de años hemos padecido frío terrorífico en plena glaciación la glaciación sólo se la tierra empezó a calentarse sólo hace once mil setecientos años que cuando empezó el Holoceno y esa es donde ya ahí empezamos nosotros a agrupar no sacras la ganadería luego la agricultura una serie de avatares los imperios y todo eso se es eso impresionante cuando uno la analiza tengo algunas Graphic y ya en el libro que que son muy didácticas como coincide incluso él muy curioso lo voy a poner como anécdota lo del diluvio universal en han el año aproximadamente el año hace nueve mil años se produce un calentamiento en pleno Holoceno un calentamiento muy superior a todo lo muy por encima de la temperatura que tenemos hoy día la gente luego a raíz de eso y todo se desarrolló gran cantidad de población en todo el ideal en los alrededores del Mediterráneo luego vio un evento frío que está bien determinado y la gente se refugio entre otras cosas en las orillas del lago que se llamaba Lago euro sino que es el mar Negro que entonces estaba cerrado separado por un dique del Mediterráneo con el frío la congelación las aguas del Mediterráneo estaban bajas pero luego hubo un calentamiento florecieron muchas culturas en las orillas del mar Negro pues del lago sino porque allí había un clima más protegido y más más bueno pero cuando empezó otra vez a calentarse que volvió otro calentamiento y empezaron a subir las aguas llegó un momento en que las aguas del Mediterráneo rompieron ese débil dique que lo separaba del lago sino eh invadieron el lago a una un ring no que se calcula como de cien cataratas del Niágara continuamente no entonces eso ha quedado en la memoria histórica como el diluvio universal

Voz 2 13:40 bueno interesante esto justo cuando acabamos la la Semana Santa Enrique me gustaría porque habla usted de de por primera vez es un acontecimiento realmente relevante es la vida la que influye en el clima yo no sé si es por desconocimiento vamos a escuchar estas declaraciones

Voz 6 13:54 esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente porque no hay razones

Voz 2 14:01 esto no es como el agua cae del cielo sin que se sepa exactamente porque yo creo que tenemos un déficit precisamente en conocer nuestro entorno por más que vivamos en el lo cambiemos lo aprovechemos pero no tenemos un verdadero problema con la educación a la hora de entender qué es lo que está pasando en el planeta de dónde venimos dónde estamos y hacia dónde vamos

Voz 1582 14:19 sí yo creo que los conocimientos van a una velocidad extraordinaria hablábamos de del tiempo el tiempo este que hace que tenga yo hoy la voz esta dentro porque tengo un resfriado tengo resfriado Almuñécar pero

Voz 0016 14:35 el hombre que se reafirma el día hombre que conoce también hay clima como usted se refería tienen eh

Voz 1582 14:40 una meteorología cambiante pero me sirve de ejemplo fijaros cómo hoy día los meteorólogos ya han diseñado unos sistemas de previsión que te dicen ya las seis de la tarde llueve luego escampa ya mañana va a llover otra vez pero a partir de las diez de la mañana y casi siempre hoy día es decir que hasta hace muy poco tiempo vamos veinte años por supuesto el clima era una cosa de una previsión tenía que cogerlo con pinzas no pero hoy día los diseños de los sistemas de estudio de qué qué hacen con las computa perdona así con todo esto pues permite conocer a adquirir un montón de conocimientos que antes no teníamos entonces yo creo que eso había que educar a la gente pero no es el nuevo es muy nuevo y entonces los conocimientos muy nuevos hasta que se llevan a un libro de texto ya que lo explique el profe o lo que sea pasa bastante tiempo es verdad

Voz 2 15:46 de todas maneras yo de aquí dice usted podía aprovechar para hablar de Jordi Carbó climatológico de la Cadena Ser que a mí me sorprende porque cierta siempre se sintió sí dice que vaya a las seis de dice Jordi que lleve a las seis

Voz 4 16:02 pero eso es interesante porque hay una teoría que dice está muy bien que el hombre tiempo dice qué tipo tiempo vamos a tener pero porque no puede cambiar el tiempo es una pregunta que parece tonto pero hoy en día la sean verdad algunos piensan que vemos como seres humanos y con la sien sea por ejemplo a serlo llover cuando hay hay factores que se puede cambiar el clima usted piense que es prudente que el ser humano se mete en esta forma activo en en en en en en nuestra climatología

Voz 1582 16:32 bueno yo antes de nada diré que una de las razones para que la gente se entere es mi libro eh bueno también bueno pero el que es que me me he acordado que al final hay un capítulo referido al futuro no me gusta hablar de futuro pero en el capítulo el futuro yo me centro en una cosa que sí sabemos que es la demografía el crecimiento de población en Asia hay sobre todo en África en los próximos años Baser no exponencial ya espectacular y hay una cosa muy curiosa que es que lo que va a faltar en la humanidad en los próximos años no es el petróleo que es que cada vez se encuentra más es el agua hay hay una cosa que yo lo explico ahí porque es una cosa interesante que muy poca sabe muy poca gente sabe que es el concepto de huella hídrica nosotros no nos damos cuenta que cuando tomamos por la mañana un tazón de cereales para desayunar con ese tazón de cereales estamos con subiendo cien litros de agua más de una bañera de agua sea gastado en producir pues a alimentar Labaka la hierba que come Labaka el maíz el lavado de la preparación cien litros de agua quiero decir esto va a ser un problema ya lo mejor yo no sé si habrán medios o métodos de poder influenciar la pluviosidad hizo o la tecnología avanzará de alguna forma pero el agua el agua yo quiero y pienso que el agua va a ser un problema más grave que ir calentamientos

Voz 2 18:30 bueno a parte están unidos un problema sino que vienen de la mano sin muy interesante que lo que nos propone José Enrique Campillo Álvarez en homogéneo es quiénes somos vistos desde clima porque somos como somos si incluso se atreve con con cambios como lo que usted llama la feminización del macho que es interesante bueno eso es eso siempre

Voz 1582 18:52 te es decir nosotros somos humanos porque nuestros antecesores F minimizaron eh debí en estos tiempos conviene no está demostrada además están al hecho unos estudios comparando porque claro que como se sabe que uno se feminista la bueno la testosterona que es la hormona típica de los machos de todos los macho pues tiene una influencia enorme en la estructura ósea que los CRA

Voz 0016 19:21 dejemos el libro que si no lo da compra obligo no el de este año que ya no el libro libre que comprarlos ir a por él pero ahora mismo vamos José Enrique un verdadero placer muchísimas gracias a vosotros de nuestros compañeros gracias Granada como siempre

