“¿Cómo evitar la acrilamida? No tuestes demasiado los alimentos”

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0927 00:00 habrán oído hablar de ella pero saben bien que es la calamidad qué peligros encierra bueno pues hay noticias en Europa que va a tomar medidas también en Estados Unidos porque California acaba de decir el viernes que todos los estar Bach y otro tipo de establecimientos tienen que avisar de los riesgos de la calamidad en sus cafés Sader nas Miguel Ángel Urueña hola muy buenos días qué tal cómo estás hola buenos

Voz 1 00:22 días que tal vez nada Oye que queríamos comer

Voz 0927 00:25 dar contigo todo el tema este de la vida porque en unos días va a haber noticias europeas pero es que en estos días ha habido noticia porque California y ha pedido que avise al consumidor de bueno pues de que la de sus productos pueden tener aquí a bueno recordemos ya lo saben ustedes que Miguel Ángel Urueña es el responsable de de un famoso blog gominolas de Petróleos ingeniero técnico agrícola y experto en seguridad alimentaria que te parece a esta noticia de lo de Estados Unidos pues

Voz 1 00:53 me parece un poco precipitado a esto ha surgido a raíz de la sentencia dictada por un juez en la que obliga a las marcas de café a incluir una advertencia en sus productos bueno se debe a la contenido en esto en el café lo que sí se sabe que es un potencial carcinoma ajeno que puede provocar cáncer pero todavía no se sabe en qué medida ni cómo puede aceptar esto en el en la dieta entonces por eso me parece precipitada

Voz 0927 01:25 ya ya ya oye por cierto pero ahora hay un run run bastante importante porque en en muy pocos días precisamente Europa la Unión Europea va a tomar medidas también con con los productos que pueden contener estas estas sustancias qué es esto exactamente qué va a hacer Europa

Voz 1 01:39 así pues desde el once de abril precisamente entra en vigor un reglamento bueno pues queda unas indicaciones a la industria podrá reducir el contenido de esta sustancia en ciertos alimentos en los que más en los que son más susceptibles de contener la

Voz 0927 01:54 lo de Estados Unidos en Europa el principal problema que es es en el café exaltos estar es al hacer las patatas es al hacer determinados productos como se producen los alimentos

Voz 1 02:08 pues estas sustancias se produce a través de una como consecuencia de una reacciones que se conocen genéricamente como reacción de maquillar que es lo que ocurre cuando otros tramos el pan por ejemplo cuando se horneado en unas galletas y que son las que bueno son reacción los responsables también de la coloración de ID lo largo más es el que tanto nos gusta del pan recién hecho así de las galletas hice asociado sobre todo pues a patatas fritas

Voz 2 02:39 vas a cereales y a Gayá

Voz 1 02:41 estás a pan y café también son los principales productos por un efecto

Voz 0927 02:48 qué tiene que ver con la temperatura que alcanza en estos productos al freír los altos Carlos o es otra reacción eso que nos contabas

Voz 1 02:56 si esta reacción se produce a partir bueno en en alimentos que tienen ciertos azúcares y ciertos aminoácidos por eso solamente en estos concretos in cuando se sobrepasan ciento veinte grados y durante en unas condiciones pues de baja humedad pues como puede ocurrir Alfredo patatas al horno pan alto estar también cuando hacemos tostadas por ejemplo bueno pues por eso se recomienda no tocar demasiado que las tostadas por ejemplo cuando las hacemos en casa pues alcancen un color dorado pero no un color ya Pardo eh

Voz 0927 03:32 en todo tipo de productos claro en el café no podemos arreglarlo pero pero en esos productos que si elaboramos en casa sí que no conseguir que sean demasiado oscuros no que queden dos adictos pero poco adictos no

Voz 1 03:45 así es la que hace producían estas reacciones que tiene lugar pues cuando se elaboran procesos cuando se elaboran alimentos en la industria y de ahí la del reglamento que regula estas bueno pues una serie de de parámetros atempera de las variedades de patata de etcétera pero también se producen tras acción en bueno venden en elaboraciones que hacemos en casa pues como al freír altos para bueno pues tenemos que conocer estas cosas para tratar de minimizarlo

Voz 0927 04:14 sí es esperar si Miguel Ángel te decía es mayor riesgo cuando los bruto están congelados por ejemplo he leído muchas veces no lo primero que hay que hacer es no congelar las patatas pero muchas de las patatas que comemos en los restaurantes que están congelada en mar mayor riesgo

Voz 1 04:29 claro lo que se recomienda con las patatas es no almacenar las temperaturas de refrigeración porque eso puede aumentar su contenido en azúcares puede favorecer que el almidón se transformen azúcares son esos azúcares los que bueno dan pie a estas reacciones eso es lo que ocurre en las patatas congeladas pero bueno en cualquier caso eh pues almacenarla las patatas frescas a temperaturas de a temperatura ambiente no meterlas en el frigorífico Hinault cocinar lancen en exceso son las principales medidas que Podemos llevan a cabo en casa

Voz 0927 05:06 no pues primeras medidas que se avise por lo menos con el tema de los cafés y otras muchas marcas y veremos a ver definitivamente qué es lo que dice la Unión Europea para concretar a lo mejor también van un poco también las medidas Miguel Ángel Urueña experto en seguridad alimentaria comilonas de petróleo como siempre muchísimas gracias por atender esta llamada

Voz 1 05:25 muchas gracias a vosotros adiós para evitar su