La Vida Moderna es ser legionario y tener un crush con la muerte

Voz 0470 01:03 la gracias a todos pero Ana de Leonardo Di Caprio El renacido adelantó con el renacido la verdad pero ahora Jesucristo muy buena película remató I love to mucho renacido la Semana Santa de Di

Voz 0237 01:15 cada el renacido si paseara un oso bueno que no ganara el Oso acabar ahí la película

Voz 0470 01:23 aquel hombre se está muy bien la película de mierda El día del Señor el señor de Palencia contaba el músico otra vez más tardía yo si es que los dioses nombre y todo bueno vamos a ver esto es la vida moderna muchas veces acaba la Semana Santa y aquí estamos otra vez fíjate que hemos dicho igual lo dejamos Italia aquí estamos otra vez haciendo programa cocinada en la puta ser

Voz 0237 01:43 en un día además que el medio fiesta porque no deberíamos estar aquí

Voz 0470 01:46 comedia fiesta nombre breves fiesta mucha mucha

Voz 0237 01:48 el experto se pone que no fiesta ahora

Voz 0470 01:52 la fiesta se suponen que no fiesta hoy

Voz 0237 01:54 está en País Vasco y Cataluña en La Rioja Navarra no

Voz 0470 01:57 en España

Voz 4 02:00 hoy es fiesta en la España rica sí claro porque yo soy español y rico de la gestora que se puede permitir un día sí baja de hecho mira

Voz 0237 02:08 nosotros como es fiesta en Euskadi Ramírez

Voz 0470 02:11 pues varias cosas primero a un chaval que nos ha traído una txapela que pone voz a eso baja la cabeza una txapela auténtica que pone a Banderas y un aplauso para Javier

Voz 3 02:25 y luego el Iker dando el plan usted lo peor

Voz 4 02:30 a disolver ETA esta semana hoy ha dicho que había dicho que se iba a disolverse si mira alternativa para para que se disuelvan pero puedan seguir volando ojo

Voz 0470 02:40 qué pone aquí por debajo euskaldun txapela de Elósegui e impone impermeable que no sea con esta cuando vayas ahí a Canarias y de ahí la gota fría canaria eh pues ICO el primer canario con txapela eh

Voz 5 02:52 a cambio a prueba de todo el agua de de dramón Ali detuvo

Voz 0237 02:57 tenemos también ha traído unos chavales muy bajos que han venido de de Girona eh

Voz 0470 03:02 del de Puig Puigdemont

Voz 0237 03:05 pagando hay que ya está

Voz 4 03:07 detenido topa celebra buenas que no seguido la historia está entre rejas ya

Voz 0470 03:12 eh reja pero en Alemania no tan alemanes

Voz 4 03:15 Alemania sabe cuando podemos disfrutarla aquí dentro gira de detención aquí sus fans pero creo que va a hacer pequeñas salas claro que lo va a hacer festivales este año no se ha ido la olla entonces festiva de hacer media hora el doble porque él prefiere que gente debía de ser Pla

Voz 0470 03:38 vale por un lado el el spoiler el spin en España con Mimi a ver qué metáfora eh esa boca Gandia reúne con la bandera de España estoy precioso eh que luego no digan que no hablemos de poesía aquí pero si esto es una barbaridad esto es increíble mi hermano y mi marido está Puigdemont llegando y un Spinners girando

Voz 4 03:59 yo no quería hacerme turca

Voz 0470 04:04 con nosotros de Canarias que la casualidad no traemos tópico del mismo color un libro de Kim Jon perfecto e vale proyecta una prosa para toda la gente mundo

Voz 0237 04:17 ahora yo el padre Il es él y no al revés

Voz 0470 04:26 quizá por eso padres

Voz 0237 04:29 el padre del padre

Voz 0470 04:33 bueno ya está hecho hecho recuperación de los coreanos famoso hecho revés de regalos queréis contar algo de Semana Santa Biz Floyd pasa bien pero luego luego ya la sala no no vamos a destruir a la Semana Santa

Voz 0237 04:44 ya a muy bonita la porque va a ser una sección la de que que la mía

Voz 0470 04:49 dos sobre semana dos porque

Voz 0237 04:52 es vivió la Semana Santa buena austera yo la Semana Santa gitana

Voz 6 04:58 ahora hablaremos hablaremos de eso y hay que contar

Voz 0470 05:03 dijo me han venido tan de venido como Mowgli de la vacaciones yo no podía unir a cual

Voz 4 05:09 ya hemos entrado ahí como si

Voz 0470 05:11 pues esto deja amigas y conocidas e invité en Escocia no que te la Semana Santa tanto en tu está ahí favorito mi favorito Escocia bueno ahora contaremos todo esto nieve

Voz 2 05:24 no pero se tonillo comentario se ha sido el rezo

Voz 0237 05:37 con ese tono te acepta cualquier cosa

Voz 2 05:39 sí hay con los cascos eso que lleva de la tele te gusta el jersey verde

Voz 0470 05:48 a lo bueno qué ha pasado la época de ofensa así dijimos vamos a prolongar la ofensa hasta Semana Santa y ya pasados hoy lunes de Pascua se acabó pero apostamos por debajo acababa la etapa en ofensa la vida moderna

Voz 6 06:03 de hecho tenemos esto

Voz 0470 06:07 ajá papeles comentar

Voz 6 06:11 viento papeles

Voz 9 06:18 Aznar a la realización de vea dinámica vea es que juegue dinamismo pero vamos a vamos a encontrar el dinamismo con cara

Voz 9 06:28 para técnicas

Voz 1704 06:33 esto en Nueva York el el pago a la comunidad me gusta lo facilita en la acusó

Voz 0470 07:00 eh vamos a hacer la vuelta vamos a hacer la vuelta a la pensar pase lo hemos pedido a Julio que no grave expone ahí es donde pensaban delimita el programa para quitarnos del tiempo que está sin ofender porque he estado tres o cuatro semanas sin sin conocer ofensas prácticamente cero piensa hemos salió una rojo vivo ha sido la había una diferencia brutal que

Voz 0237 07:19 vamos haciendo tranquilidad así

Voz 0470 07:22 ahora tope venga

Voz 2 07:34 te gusta suba al Jasper a Barreda otra vez Achi te da que la ETA ahí macho que vayan a las armas ligeras de la peluquería

Voz 0237 07:49 ETA aprenden el Cola Cao porqué se disuelve

Voz 4 07:58 por qué te crees que el club de la cumbre

Voz 2 08:02 bueno yo lo he visto venir

Voz 4 08:04 eso está Luis Piedrahita en su casa llorando habrá ocurrido a mí

Voz 0470 08:12 es un gran fan de acuerdo

Voz 0237 08:14 pero pero tienes que se que conecta ya que ya los chistes ya

Voz 0470 08:17 ya ya ya fíjate fíjate que han salido a través de verdad

Voz 0237 08:20 a esta semana no vamos a disolver pues otra vez

Voz 0470 08:22 ya como Miguel Ríos que se va a dilatar dejarlo ya es el día que quedaron por la tarde la entrega de armas y digo se disuelven ya ahora como BNG

Voz 2 08:34 ya pero que ella no

Voz 0470 08:37 quedan como fundación ahora ya ni para jugar al mus ahora ya oye la verdad es que esto ya lo dije Chuck del guasa todo

Voz 4 08:46 en plena me admira nuevo número no me parece

Voz 0237 08:51 el telegrama de telegrama

Voz 0470 08:54 vale vale ahora de andaluz

Voz 4 09:00 a la una y media despertarse muchos eran como los moros estos verdad esto es la gente en Andalucía cuanto más siempre hay algo más al sur claro que para ellos Lucía es lo sea por ejemplo en Sevilla Cádiz y de Andalucía en Cádiz Melilla Melilla canal en Canarias que sea hombre o verdes

Voz 0470 09:35 no están jodidos son los de la estación americana destaca ahí en el Polo Sur justo Toni más tarde porque si Lacy sigue ya ya tú eres la Andalucía de Andalucía claro

Voz 4 09:46 estuvo científicos ahí es Ojeda

Voz 0470 09:47 luego están Ortega queda más remedio que que

Voz 4 09:50 y mira toma es que lo yo estuve serio FIA Sevilla comentaré perdona

Voz 0237 09:57 en media hora de reloj cruzándose con gente

Voz 4 09:59 nadie robando eso que decía Elvira

Voz 0470 10:05 hay que decir para ella trabajaba me decían estamos con el reloj Aíto pero como estamos ofendiendo

Voz 10 10:13 ah vale ya esa de cosas que han hecho es vamos a por yo yo yo tengo

Voz 0470 10:28 pero vamos a meter desde la mucha gente muy ofensivo que sea obviamente yo aquí a Tony Blair Tony Blair como te pasa venga por dentro que alivia no

Voz 1704 10:42 Lidia Bosch al amor

Voz 0470 10:45 qué tal seguro se esquiando

Voz 4 10:49 a ver qué española más vieja Verdú

Voz 0470 10:57 eh yo los medios todo al Fiti médicos fácil aunque ya verás cada vez Fiti pero al niño

Voz 2 11:07 hombre no Antonio Molero aquí me detuve a Maribel Verdú Stephen Hawking

Voz 4 11:16 pero no

Voz 2 11:18 pena sino que se entera que

Voz 4 11:20 durante todos estos años fue infiel con Linux

Voz 0470 11:26 con ese dique siete informático que metido ahí en Bali meto otro más el papa el papa Papa venga otro atentado en Turquía en Turquía Papa otro atentado contra Turquía otra madre mía que ofensivo votos otro atentado ahí Mae que queda más tema

Voz 0237 11:42 qué transgresores vale chiquitas

Voz 0470 11:45 venga Machi te ego niños secuestrados

Voz 0237 11:49 Dios ha mostrado niños yo roba porque porque te vas porque tras es verdad que viene de la Semana Santa de Zamora

Voz 0470 12:02 vivir con valor fíjate mi calentado que limita seguir el rollo ese hombre niños no pero futbolista secuestro no no no solo vuestro a Quini que también está en la casa de la noche futbolistas alevines secuestrado no no no no son niños son jóvenes promesas joder pero fíjate que fíjate qué putada vete con lo que me gusta hacer Bola de Nieve yo mismo la Elia porque estábamos de puta madre ETA los andaluces lo Lydia Bosch todo ofensas Wise es que te entiendo porque me pasa lo que pasa principalmente me hubiera pasado

Voz 4 12:34 a mí esto

Voz 0470 12:36 te te sientes como cuando

Voz 4 12:38 a vosotros dos Sentís conmigo cuando yo me

Voz 0470 12:41 vengo una vez he visto tu tu vida la SER vuelven que que mira una moneda veinte céntimos en el suelo vale pues ya me da pena porque quiere empezar de nuevo la vueltas mandato con un crescendo brutal pero ya ya no puedo porque chiste de que nosotros

Voz 4 13:01 no os habéis dado cuenta colado porque Jesús ha muerto por nuestros pecados yo estoy

Voz 0470 13:06 purgado estoy absuelto pero ya no voy a ir

Voz 2 13:08 a que volver a atraer vestido

Voz 4 13:21 una vez más

Voz 0470 13:23 una vez más el efecto de yo venir con traje durante estos años que apareció años a se había olvidado ya el tráfico verdad que vienes en vaqueros y camiseta

Voz 4 13:32 claro está pero no no he dicho nada nada no he dicho nada porque es hoy irrelevante

Voz 0470 13:38 vale vamos a ver en masa salió fatal lo que Irineo pensar que que esa ido ofendido entonces si te parece lanza un Pontiac que lo que dijimos que iban bajando pero fíjate que antes de hacer crescendo y un Pontiac de puta madre lanzo un Pontiac triste porque esto salió fatal a medio gas no escondía triste ya aplaudir empiezan para venta hoy es gente detrás de mí para lo que me lamenta la sabes que hay gente trate Tino vale vale pues un Sporting a cámara lenta yo ya presentó el programa empezamos más tensión la vida moderna vuelve la ofensa por tanto

Voz 3 14:18 bravo dale Koke empezamos la vida

Voz 13 15:18 Lidia Valentín campeona de Europa de

Voz 0237 15:20 la halterofilia por cuarta vez

Voz 13 15:23 hoy la moderna

Voz 1704 15:30 Salamanca mil novecientos setenta y siete elija el bello vamos a ver tengo que noten palmas un poquito ha sonado a sonar esta música de la muerte que ha bailado Canel la muerte no es el final curar la muerte no sufrir vamos a hablar de esto vamos a hablar de más entonces déjame que antes nada que no se piensen que hemos vuelto a Semana Santa déjame que presente que soy puta

Voz 0470 16:20 fíjate la comedia joder no no no no quita

Voz 1704 16:23 eso no quita porque a veces no

Voz 0237 16:26 mira yo es que voy veo la nómina olvida pero

Voz 1704 16:28 lo que sois el punto que que dos puntos referentes para los chavales ven

Voz 0237 16:34 que vea que no somos los Morancos hombre

Voz 0470 16:39 están en la vida moderna en la en la puta ser a la vuelta de Semana Santa Jorge Cadaval un día más y es que esto me emociona en el corazón un aplauso para Ignatius

Voz 3 16:53 ya

Voz 0237 16:59 sí venimos los dos muy Semana Santa muy cofrades muy claro tú Manta vídeos tenemos mucha tendrá nosotros tres y de Zamora Zamora iba poniendo los pies quiero decir tu mandaban las otros allí en Sevilla con lo cual la las Santa gitanas con esos dorados palco esa exhibición no es alquilar yo mandaba vídeos de gente con antorchas cantando de noche

Voz 4 17:25 el mix de fotos del grupo

Voz 0470 17:27 hemos los tres será sensacional y mientras tanto fotos mías allí

Voz 0237 17:30 es una roca y el otro más subido

Voz 4 17:35 no no es broma anda esta foto es arriba ya está Isabel I la montaña

Voz 0237 17:44 el espectáculo la verdad es que es espectáculo en vacaciones más yo y fíjate porque la Semana Santa siempre siempre nos pasa lo mismo con todas las festividades en este país

Voz 0470 17:57 mucha efectividad de síntesis sorprende

Voz 0237 18:00 pues nunca la vemos venir y además pasa una cosa así todo todo siempre se lleva al extremo todo se politizado Se mediatizada todo todo mal siempre pasa mucho siempre cuando las fiestas que son la gran mayoría tienen un un matiz religioso nunca como es el caso de las bravata pues fíjate la Navidad

Voz 0470 18:17 tiene un pequeño matiz religioso pequeño verdad se nota

Voz 0237 18:20 algo algo suavecita sí que se nota te queda en nada con lo cual la gente que no es religiosa o que es como es mi caso por ejemplo pueden

Voz 0470 18:27 te consideras yo considero bastante ateo

Voz 0237 18:30 ateo como ateo de bateo es ateo quedan mínimo de duda que crees en Dios pero si es ateo en estructuras como ya no lo sabía esto es quiere estate seguro que no sabes leer pelotón ateo queda saber lo que ateos ateo normal pero te queda un resquicio de Willy Toledo pero joder eso no quita que disfrutar de la Semana Santa es que no ponemos mucho es que estamos en el SEPE yo quería defender un poco la Semana Santa porque también tiene cosas positivas

Voz 4 19:12 sí

Voz 0237 19:15 lo que siempre pero vamos a ver es que es verdad joder estos días en las redes sociales ya está por por un lado porque además hay que decir una cosa la izquierda se ponen poquito más pesada más cansina de Semana Santa Semana Santa el otro día creo que fue ayer antes de ayer Vaquero compañero cómico JJ pero puso puso un tuit que dijo yo creo que esta Semana Santa hemos logrado ser más pesados los ateos que los cofrades hice y me voy a salir de Twitter porque sin le un poco más me apunto a una cosa la de ojo porque es lo que hablábamos en Navidad te puede gustar o no la Navidad pero no de es la punta tuvo es decir si no te gusta pues no vayas a las puta procesiones pero deja la gente en paz paseando muñecos pues y joder así porque no les gusta recordemos la mítica respuesta de Carlos Herrera a un señor que le dejó que paseando muñecos paseando a tu puta madre

Voz 4 20:07 eh

Voz 0237 20:08 claro es que llegan muy Mendes de ruedas hombre y lo sacamos aquí en grado de respuesta es una verdad es que es es que ese es el asunto pues yo mismo yo si a mí me la suda todo pero que pasa te tú te cagas ahí en la dije si hace falta sin ningún problema pero lo que no

Voz 0470 20:24 te pincha la lo que no hago a la procesión acabar

Voz 0237 20:27 en la puta y luego pasa otra cosa que esta es lo que iba este país que somos tan encasillarse Si vas a una procesión sale no es mi partido es una procesión ya eres facha vamos a ver vamos a ver hijos de puta

Voz 4 20:38 si caso para

Voz 0470 20:40 pero qué es esto

Voz 0237 20:42 cada vez ese gilipollas mucho cuesta sesenta mil personas de habitantes el Zamora sesenta mil personas sesenta mil habitantes alcalde de Izquierda Unida la única capital de España del alcalde Izquierda Unida sesenta mil que te que es que los seis mil que van desfilando son todos fachas Jo de puta y le gustan los toros no cabrón hay hay gente de todo hay gente de Izquierda gente de ella

Voz 4 21:03 movimiento transversal totalmente

Voz 0237 21:06 entonces por favor no no demorado por Jesucristo no hemos la turca con esto porque si la izquierda no entiende que hay gente que se siente muy a gusto yendo a las procesiones que hay gente que siente muy a gusto con la idea de España pues la izquierda está bastante perdida a lo que voy con todo esto que yo quería poner uno de los vídeos Kerman

Voz 5 21:24 de al al al grupo D

Voz 0237 21:26 no es que tú has estado ese momento es el momento de lunes asegurado a tope en Zamora que se junta allí la producción

Voz 0470 21:33 ahora es austero y Cristo de la cara

Voz 0237 21:35 el nombre de Cristo Cristo la agonía al Cristo de la Buena Muerte y el Cristo de la risa loca

Voz 0470 21:41 pactan nombres cachondo esto de la risa boba El Cristo

Voz 0237 21:47 la Virgen del expone es verdad que los nombres se podría mejorar pero bueno yo estaba allí con mi familia tapaban la presión venga hola ahí la procesión la Virgen les se juntan es cuántos cofrades se ponen a cantar tío mira yo me viene muy arriba

Voz 1704 22:08 ah de cámaras mira varios cofrades ICANN tanto mirando al cielo eh

Voz 2 22:53 te puede ser ateo y cantar la muerte

Voz 0470 22:57 de Radi porque cantaba que que cantando cantando han vuelto al final como si fuese un cofrade de uno más útil de pronto as las tirado a los Palomo de pronto asoma un alma

Voz 0237 23:07 vendía súper BOC una cerveza aportó esa buenísimas me tomé quince

Voz 4 23:12 no está reñida

Voz 0470 23:13 Semana Santa en disfrutar no para nada para nada

Voz 0237 23:16 cómo lo tardío mucho pero no me emborrachó porque era Cruzcampo es lo bueno este es como el agua la Cruzcampo una emborracha no como es agua con gas acabaré haciendo esta defensa Leve Leve de la semana

Voz 0470 23:34 me tengo que decirte que es de Late y eso no me esperaba una defensa de las más tanta desde la teniente

Voz 4 23:39 seis seis que bueno es que por qué renunciar

Voz 0470 23:43 qué saca una bolsa vacía Rosa que renunciar

Voz 4 23:46 a las

Voz 2 23:47 bondades un tapen

Voz 0237 23:49 tapas de Mercadona porque he hecho torrijas

Voz 2 23:52 sí quiero torrija eh pero auténticas Cornish pero quién las ha hecho o torrijas torrija las torrijas ateas

Voz 0470 24:05 pero me tuve que las vais a prueba pero un momento las han dicho tú mira tú te vaya vaya trono de torrija te va a hacer de hecha hace la Review vosotros llevaba el cuchillo joder Comas claro y luego ya estoy aquí ya veteranos has puesto el guión el guión guiño guiño que ya esto que Mel primera no nos llevan a canela este liquidez yo como ingreso

Voz 0237 24:30 Iván esos porque están fritas que harto quiero quiero una si no allí

Voz 0470 24:43 LA hable plano que se ve a este lanzamiento que un poco feo porque parece que estoy compitiendo con

Voz 4 24:47 en Jesucristo

Voz 0470 24:49 que que le va a lanzar una torreta

Voz 4 24:51 has visto lo hubiera hecho esto mucho mejor

Voz 0470 24:54 algo que como una foca que católica eh

Voz 2 24:58 venga a pero algo me dices busca de la voy a tirar con parábola

Voz 0470 25:09 ese es el tiro ganador contaba colgado te parábola para que la tenga de Cayo pero bien yo voy de carrerilla en prisión vale todo esto hasta que no salga no no aprenden muy grande

Voz 0237 25:22 nada que es un tronco grande no

Voz 0470 25:25 ahí seguimos Santero yo

Voz 4 25:28 desde más cerca perdón el señor porque no saben lo que así

Voz 0470 25:35 sean los romanos también telemetría es que te la han tirado con mucho con poca o Arco atención pero no te manda ahí va la boca directa e esto tiene que tener poca boca

Voz 4 25:53 se puede también Murillo de un vamos de uno

Voz 2 26:02 vale un bocado

Voz 0470 26:06 has abierto tanto la boca y el tiro era tan preciso que directamente al estómago en la había probar durante la canción previo a la vuelta no no fuera así queda algo pronto para adelante prueba pero esto qué es

Voz 6 26:16 ambos mini Review o no pararé de uno al cien la textura impecable de siete a mi me gusta

Voz 0470 26:30 esta es que teniendo esta semana he comido torrija tenía vuela pero estoy mucho mérito que está muerta pero dejó

Voz 4 26:35 eh

Voz 0470 26:36 dejó para dos años

Voz 4 26:41 otros veinte semanas

Voz 0470 26:44 para un observador internacional que va a aprobar tenemos ahí no margine pero nunca ha aprobado su nombre catalán viene sí

Voz 0237 26:52 sin pervertir digamos

Voz 0470 26:55 es una cosa muy española

Voz 4 26:58 bueno a ver

Voz 0237 27:02 muy buenas Arrimadas

Voz 4 27:05 claro

Voz 2 27:08 gracias una aprobar

Voz 4 27:16 esto lo ve fuiste ponen la casi llora eres experto torrijas

Voz 0470 27:21 nunca pero acércate al mismo pero dónde eres tú va también valga español

Voz 0237 27:27 fíjate

Voz 0470 27:28 es como un como calçots pero dulces antes no

Voz 0237 27:35 está muy buena la apunta trasladaría en catalán

Voz 0470 27:40 no perdí pero sí estamos luego donaría esto no es que no tendremos lo mismo que yo uso potente se vale enhorabuena

Voz 3 27:59 pero cuando para él allá

Voz 0237 28:03 que no sea extranjero haya aprobado las torrijas antes y que va a hacer una crítica seria con poso hay alguien de Extremadura hay alguien de de Castilla del Betis pega

Voz 0470 28:14 el chaval del Betis pasa por encima ven chaval del vez pero pero qué tipo pero pero que tiene toda donde no lleva todos también también cada pequeño lo pena eres experto en torrijas fíjate el Microgénesis venga pues se pone de rodillas se debe de sí sí señor no sé si esto se lo comenté a Jaime como viene viene fuerte no quieren de mi abuela

Voz 2 28:45 un saludo ya soy una persona género todo eso

Voz 4 28:52 crear uno de tu momento y como cada sesenta y nueve porque es un número gracioso

Voz 3 29:01 eh

Voz 4 29:02 claro que tiene duende tiene duende

Voz 0470 29:04 hace comedia no es que claro perdona

Voz 4 29:07 así me olvido que era sevillano tiene mucha gracia perdona salida

Voz 0237 29:12 es verdad si no quería decir ya para acabar que viva las torrijas viva la Semana Santa para acabar me gustaría decir llevarla por supuesto por supuesto viva la cabra de la Legión sólo quería añadir que dramatismo espera un momento ante la derecha más cafre de Europa y la izquierda más Cuqui de Occidente sólo cabe la narcosala

Voz 3 29:45 los para

Voz 1704 29:51 Granadilla mil novecientos setenta y tres

Voz 1704 30:06 me llevaré seguimos

Voz 4 30:13 la salita venimos antes de subir a ser programa he vuelto a ver sino como algo malo más pena que Verdasco he vuelto a fumar es verdad

Voz 0470 30:24 que fue alejarlo vale que yo voy a plantear

Voz 4 30:29 en una charla Ted

Voz 2 30:34 no te vayas

Voz 4 30:37 que ese bola eh una charla P I como juego también porque no sé lo que es charlatán

Voz 0470 30:44 en este Talking

Voz 4 30:47 disfuncional

Voz 0470 30:49 yo no sé lo que es lo que son las charlas Teddy pero sé que no sé si es un acrónimo de algo yo no sé al

Voz 4 30:55 bueno pues otro tema a plantearlo como juego también vale para enjugar fui a la semana

Voz 0470 31:06 ante de Sevilla ha porque significa Technology Design

Voz 0237 31:10 sin hacerlo tenemos que ser necesariamente yo di una de esas en serio en serio de las primeras Bassam que basada rico necesitas la primera charla tengo de la pelea que se hizo en España que dice son damos Aviador Dro como bajando

Voz 4 31:38 pues que si se falla estábamos yo creo que es más estaba haciendo de que yo diré

Voz 0237 31:52 twitter veinte minutos hablando de Twitter porque además llevaba tristes yo llevaba en Twitter un año

Voz 0470 31:58 llevaba dos presuntos propia Babia

Voz 0237 32:02 Aviador Dro grupo de la movida lo quisimos

Voz 0470 32:04 esto me ha vuelto loco y no la busqué favor porque usted es lamentable la vamos a buscar por supuesto vale y tú vas a echarle pero bueno

Voz 4 32:12 aquí ya verás tú charla

Voz 0470 32:15 Technology Entertainment también usar tecnología porque digamos que para resucitar hace falta pues la tecnología punta es una charla sobre la Semana Santa no vamos sobrados eh no no veinte minuto tengo veinte minutos

Voz 4 32:33 la de yo hice tres promesa cuando me dirigía hacia Sevilla hizo una de ellas da cumplir

Voz 0470 32:40 el calor es verdad es el Reino jabalís

Voz 4 32:45 cinco Paquita van al campo sólo una de ellas las charlas se

Voz 2 32:57 la verdad es que me tu la primera

Voz 4 33:00 lo que hice fue en un momento de una procesión a un extranjero que vieran medio la procesión decirle salta salta salta el capítulo aquí otra promesa fue arrimar cebolleta porque en Madrid no lo hice en la huelga feminista

Voz 0470 33:17 estaba porque porque

Voz 4 33:19 porque Rita Maestre me me hizo reflexionar pero en la Semana Santa de Sevilla pillo promete que lo voy a intentar prometí era cantar o hacer el grito sordo y hacerlo pasar como una saeta cuál de las tres dónde está la bolita te han calentado la gente

Voz 0470 33:39 ella no ponerme en pasos de Semana Santa es un montaje de Triana fuimos a Triana a punto de ir al bar de Los Morancos en Triana les mando un fuerte a salud es un montaje de los en vez de ponen no hay blanco bueno

Voz 4 33:54 la familia de la familia de vamos la el bar de la familia de ellos de toda la alta sí que es muy gracioso porque te metes por Facebook irá la mujer que lo atiende que debe ser su hermana menor

Voz 0470 34:05 que no faltaba un gran felino menciona que es capaz

Voz 4 34:07 teniendo no de Morancos un nuevo también hicieron eh

Voz 0470 34:14 otro montaje inacción Kiko Rivera Paquirrín y este es el traje oficial para ir de Semana Santa ya hace un traje de cuadros azul no tengo camiseta hay ocasiones en el perfecto para o parecer que baste Semana Santa o que eres futbolista del Real Madrid

Voz 4 34:29 sí

Voz 0470 34:31 tienen muchas cosas impresas y a Sevilla yo lo primero charlando e una foto con eso

Voz 4 34:36 la estación de Sevilla Ignatius en Santa Justa como

Voz 0470 34:39 a la paletilla y un Nazareno una sereno de

Voz 4 34:41 falso Un falso ídolo que veces ya llega no se necesita que lo que Santa Justa subiendo por las rampas mecánicas

Voz 0470 34:52 es el arte ves el duende

Voz 4 34:54 es peor que Corea del Norte ves la profecía de tu propia muerte ves tres estandartes gigantes

Voz 0470 35:01 de qué de Cruzcampo

Voz 4 35:05 y la gente subiendo por las escaleras mecánicas como dirigiendo sí esto es como una como una distopía como Dios mío aquí como decían en la Divina Comedia de abandonar toda esperanza esperanza la verdad que para mí es la la la definición del infierno es como una uno

Voz 0237 35:32 una distopía orwelliano con duende les recordamos a Cruzcampo que tenemos libre de patrocinio

Voz 2 35:40 no creo

Voz 4 35:43 a hacer una metrópolis Metrópolis orwelliano

Voz 0237 35:47 a ver qué pasa que no cerveza no pillo

Voz 0470 35:53 la verdad no está

Voz 0237 35:56 entonces te lo puedes pasar mejores Semana Santa sólo por probarlo

Voz 0470 36:02 tengo curiosidad no te vas

Voz 4 36:05 habanera el código bonito la clave para disfrutar de la Semana Santa Sevilla es leerlo contemplarlo vivirlo en clave de toreros con

Voz 0237 36:14 el rapero claro que son

Voz 4 36:17 los dos tipos de sevillanos toreros llegas más altas una época bonita para visitar Sevilla porque al rap pasa a un segundo yo como el resto está todo más tranquilo yo creo que es Jesucristo era un rapero que crucificar un toreros o por lo menos yo leo así la Semana Santa de Sevilla

Voz 0470 36:40 además es muy bonito imaginarlo

Voz 4 36:42 Semana Santa de Sevilla como en un episodio especial nunca emitido del Príncipe de Bel Air AG había gente me ayudaba a imaginar todo esto se imaginando cómo sería la canción de al oeste de Arimatea crecía sin hacer mucho caso a la judería

Voz 0470 37:06 que luego traigo lo más bonito de la semana

Voz 4 37:08 a qué que es ver a toda esa gente en silencio haciendo como que los acuerdan que al final Jesucristo resucita disimulando nos desde la gente silenciosa haciéndose con mirándose como sufriendo pasa ahora ya qué suspense ahí ahora que le pasará a este gancho

Voz 0470 37:33 de hecho yo creo que madrileño no

Voz 0237 37:35 pero te invita más castizo

Voz 0470 37:37 pero es muy bonito que año tras año en bucle se suspende la la memoria de la gente fascista y sufren cogiendo Aimar

Voz 4 37:45 madre la está liando aquí

Voz 0470 37:48 lo hacen como que no recuerdan que al final resucita baza la Haya en esa suspensión mal lo está pasando ese hombre claro por eso triunfan semana la gente no es el mismo con Titanic

Voz 0237 38:02 claro

Voz 0470 38:04 saber cómo les doy la misma con una y otra vez lo claro pero que es muy bonito que la gente suspenda el norte que compás tras ese montón de la tres ya me dirá si acabamos entonces lo que lo que hice fue cuando queda intentar sacarme una foto cuando un nazareno cuatro charla nada terminó no saque una foto con una serenó pasando él Demi como es de la mierda serios

Voz 4 38:29 en la foto se ve como yo me dirijo

Voz 0470 38:34 es una foto de tus con acercando son nazareno que va con su móvil ya

Voz 4 38:38 Manon

Voz 0470 38:39 pero es una sereno extranjero porque se ve que lleva sandalias con calcetines de su nazareno iba todo de blanco esto sí pues en alabado parece que parece negro yo

Voz 4 38:50 yo le dije por favor una semana no pueden hablar la regla tienen que salir de su casa llegar a su cofradía por el camino más corto saque muy bonito verlos a todos con el GPS con holgura ya no eres el hall una foto como si fuera la infanta Elena y al final lo conseguí porque me parece lo más lo más bonito de Alianza de Civilizaciones cuando se veía por la estatura que podían ser niño iban acompañadas de su madre le pedí permiso a la madre de los niños le miraron la madre le dijo que sí que podía ser señoras y señores esto es lo más bonito que pasó la Semana Santa o I can't we be free

Voz 3 39:41 Blur y muy vuelta al voto

Voz 4 39:44 ya

Voz 2 39:48 aquí en la esquina seré una chica mucha queda luego en la Semana Santa al fin ya

Voz 4 39:56 más que nunca

Voz 0470 40:53 estamos escuchando CIC sí

Voz 0470 41:02 no pero no sé si quieres lo hacemos ahora parece público maravilla de verdad

Voz 4 41:09 yo creo que está en la música que ha preparado Podemos Echenique de que si los hilos mueven así como por por España de nada

Voz 0470 41:24 vale este es un chiste que sólo quedará para vosotros ya veremos cómo cómo se escucha la versión la canción real eso que lleváis hemos escuchado Brick de voy a dar esto no lo ha visto feliz porque voy a poner es que estás Basanta escucha mucho y vivió con él a todos los días a muy bien sabía poner me da igual cuatro cinco días seguidos de calambres

Voz 0237 41:43 a saco Coña todo me parece a tope

Voz 0470 41:45 sí sí todo lo que sea flautas rock

Voz 4 41:49 lo habrá ocurrido nada con nadie antes la flauta ya

Voz 0470 41:53 como no habrá seguido haciéndolo nadie después cuando lo hizo Mago de Oz a mira esta semana a muerte pero bueno por lo pronto hoy hemos votado la vida moderna es ser legionario tener un

Voz 0237 42:07 las con la muerte

Voz 1704 42:10 muy buena definición muy Milene días de la Semana Santa de arrobas Sergio Jon bajo a J noventa y tres y de aquí no ha pasado nada y no hemos ofendido ha vuelto ha vuelto a poder ofender y no lo hemos utilizado para el mal que poder ofendiendo implica que lo vaya a hacer no implica una gran responsabilidad gran responsabilidad así que os agradezco mucho que las lleve recogido de esa manera