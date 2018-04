El factor alemán

Voz 0313

00:00

lo primero a esta hora es enviar un saludo especial a en estos escuchan disfrutando todavía de una jornada festiva e ya sea en el coche comiendo la mona en el campo en la playa donde sea y como sea pero ahora mismo los oyentes de Euskadi Navarra Cataluña Comunitat Valenciana Baleares están de fiesta los el resto de España no para ellos también un saludo como es lógico pero lo más curioso es que a mí hoy esta semana Iker no ser el único lo que me pide el cuerpo así de entrada es mirar no hacia España sino hacia Alemania por dos motivos que además creo que guardan una cierta relación porque mañana la justicia de ese país posiblemente decida qué hacer con Carles Puigdemont porque Alemania ha bloqueado el Twitter de la Fundación Francisco Franco si así como suena que el tuit que ayer colgaron en el setenta y nueve aniversario del del fin de la guerra civil que decía celebramos una victoria tan justa como merecida ese tuit se puede leer tranquilamente en España pero no en Alemania como dijo la periodista Carme Chaparro también en Twitter le podríamos preguntar Alemania por cómo lo celebra la Fundación Hitler hay calla calla bueno calla porque es que allí no se puede en Alemania glosar a Hitler o al nazismo es delito directamente pero aquí ensalzar a Franco bueno pues forma parte del paisaje quizá por eso uno de los mantras más repetidos desde el independentismo catalán con la cabeza es que al Estado español les persigue por esa pulsión franquista que tiene hombre yo no lo creo eh se les persigue por saltarse la ley y además me parece una falta de respeto a tanta gente que se partió la cara por compartir el franquismo otra cosa otra cosa es que debe haber tantas personas en prisión preventiva que yo personalmente creo que no pero a lo que iba convendrán conmigo que un alemán sea o no sea juez digo alemán porque estamos hablando alemán eh Le tiene que chirriar un un contraste tan acusado con la gestión de la memoria en Alemania el nazismo es tabú en España el franquismo es normal y si además ese juez o quién sea resulte que ha visto imágenes este fin de semana por ejemplo de cuatro ministros cantando a grito pelado el Himno de La Legión como los mejores o peores tiempos de Franco bueno pues igual ya no suena tan marciano el vínculo resumiendo en manos de la ley de Murphy eh dice que todo lo que va mal es susceptible de empeorar así que al loro