‘SmartWater’, el revolucionario dispositivo para ahorrar y no desperdiciar agua

Voz 1 00:00 eres rumia mira

Voz 0313 00:03 qué bonitos metáforas hace Jarabe de Palo con con el agua no bueno dejémonos de metáforas y vayamos algo mucho más práctico y muy directo además con una pregunta no sé si sabéis un gesto tan sencillo que todos hacemos hemos hecho alguna vez como abrir un grifo y esperar que no salga el agua caliente agotar Michael vestuarios hasta que el agua está caliente un realmente un partido no no no empiece ducharse bueno y esto puede suponer un gasto aproximado esperar ese ratito aquel Aguascalientes de quinientos euros al año en un domicilio particular estándar de mil euros en un negocio que utiliza el agua bastante como una peluquería tres mil euros en un gimnasio lo que decíamos de El Vestuario hasta cuatro mil euros en un hotel bueno este cálculo no han hecho los fontaneros valencianos al darse cuenta de la de la magnitud del problema porque porque muy serio y el agua es lo que es han inventado un dispositivo que neutraliza ese ese malgastó de hecho aseguran que si toda España oro instalase os instalase en los lugares estratégicos vídeos instalaciones sitas en un solo año se podría llenar al menos dos veces el pantano de todos enterito que es una barbaridad te hemos invitado a uno de esos emprendedores asomarse a la ventana para que nos dé más detalles de esta de esta idea que me parece fantástica Rafael Rodrigo buenas tardes qué tal Rafael bienvenido

Voz 2 01:24 muchas gracias muy bien Javier esto exactas

Voz 0313 01:26 gente como funciona porque tratábamos de imaginar aquí como es entonces como dejamos esperar que que que que salga el agua fría a ver cómo cómo funciona eso

Voz 2 01:36 si en la actualidad y el grifería en agua caliente si me dejaran perder muchísimos litros de agua hasta que llega la temperatura a la grifería ese gesto ahora lo vamos a cambiar el de abrirla grifería por el de activar nuestro equipo Water vale estén de forma inteligente una lectura de la temperatura del agua mientras no tenga la temperatura adecuada la enviará hacia un vaso

Voz 3 02:04 expansión A

Voz 2 02:06 vale una vez llegue la temperatura de deseaba a la grifería no tanto como una señal lumínica como son vale todos estos registros que varían entre ocho o veinte litros o incluso más y que se desperdicia según el tipo de instalación vale todos esos litros nos tendremos a nuestra disposición para darle un uso real bueno vale en la tubería de agua fría como pudiera ser lavarnos los dientes de jugarnos la cara

Voz 0313 02:37 es decir que no ha salido por el grifo ves no no no ocho diez y no han salido de momento por el grifo

Voz 2 02:42 exactamente nunca llegan a salir sino que nosotros directamente los cogemos desde la instalación de agua caliente y lo pasamos a la instalación de agua fría a esperas de un nuevo servicio que no tenemos la mente potable podría incluso beber detrás de detrás de de está

Voz 0313 02:59 este trabajo que eso eso claro mira eso irá a un depósito no vuelve a la red va un depósito que nosotros tenemos en nuestro cuarto de baño nuestra cocina

Voz 2 03:09 sí un depósito que exija la lo largo de las viviendas como hemos instalarlo en cualquier lado de la vivienda nos da la opción de mantenerlo en reservas a que cualquier punto de agua fría hacen con fumo

Voz 0313 03:21 yo yo voy preguntando Rafael un depósito de cuánta capacidad por saber por el volumen de la artillería

Voz 2 03:27 Adrià según el tipo de instalaciones por ejemplo los estándares entre veinticuatro de treinta y cinco litros pero por ejemplo si estamos hablando ya de de por ejemplo gimnasio podríamos estar hablando de volúmenes e incluso cien litro hablamos de Ciudad Deportiva hago grandes hoteles podríamos estar hablando incluso de muchos otros para entenderlo

Voz 0313 03:51 un embalse doméstico yo tengo en mi propia casa el embalse que cuando llueve agua que no voy a necesitar en ese momento la acumuló para un servicio futuro no

Voz 2 04:01 exactamente de nosotros tenemos un estudio entro en un estudio avalado vale por la por la Universidad donde los datos que nos hagamos una idea muy practica muy fácil vale sólo con cincuenta viviendas que estar las el nuestro equipo al año ahorrarían suficiente agua como para llenar una piscina olímpica pero se a este mismo ahorro Valdés puede transformar también en energía vale porque nos ahorramos un cuarenta por ciento el agua el treinta y cuatro por ciento de la energía y el cinco por ciento las emisiones de CO2 lo que quiere decir que estas mismas cincuenta viviendas son capaces de ahorrar tanto CO2 al medio ambiente vale como si hubiésemos plantado trece árboles

Voz 0313 04:44 esto nosotros entonces llamamos

Voz 2 04:46 que que creamos un buen fin visible es todo lo tenemos el equipo pero lógicamente

Voz 0313 04:53 esto requiere una inversión en cuanto tiempo en un hogar en cuanto tiempo sea amortizar esa inversión que nosotros hacemos en su aparato que de cuanto es por cierto

Voz 2 05:03 sí mira la inversión inicial está entorno a los setecientos ochocientos euros los casos la vivienda valer y desde el equipo palentino a los ochocientos duros para una vivienda completo ya con el incluso con el depósito de acumularía mucho el agua vale la amortización real de este cortando en esta en este precio os aumentando a este precio los novecientos euros que pueda comprarlos instalador instalarlo vale la amortización del equipo están no a los dos años y un mes todos Ander se dormía eso es vale la amortización Reale ningún relativiza puesto que no que no nos acompaña por ejemplo corren unos colectores solares para calentar el sol vale la amortización real de de una instalación de este tipo están a los catorce quince años

Voz 4 05:56 por cierto funciona al revés es decir que si quiero agua fría en verano que a veces los los niños abren el grifo quiero décadas corriendo Lakua hasta aquí ya es el agua fría fría fría fría también esos reciclable hasta que la que desea lo frío que yo quiero que seas

Voz 2 06:15 a él no allí no podemos hacerlo porque lo que es el cien por él a parte de programación lo tenemos habituado a buscar temperatura pero que eso podría llegar por medio de la programación con la centralitas gestión interna ha invertido el trabajo del equipo sucedido podría llegar a para Fede por ejemplo en los Can pienso en sitios públicos el agua fría tiene que tener menos de un rango de temperatura seríamos capaces de hacer esta inversión en el trabajo que según comenta

Voz 0313 06:46 en este equipo les les más gordo lo han empezado a vender ya

Voz 2 06:50 sigue has empezado ahora en febrero este mismo año

Voz 0313 06:53 qué tal

Voz 2 06:55 pero la verdad es que muy sorprendido con el no con que una respuesta sobre todo la gente sobre todo a nivel particular vivienda y al nivel profesional son tan y empresas de fontanería hizo hombre todo peluquería estamos leyendo una aceptación muy buena las peluquerías claro lo hemos de decirte lo que antes hemos comentado que la vivienda Tardá sobre sobre los años y un poquito en amortizar el equipo una peluquería por ejemplo lo en Viena tener amortizado algo seis meses

Voz 0313 07:32 pues estamos hablando eres volumen

Voz 2 07:34 si de algo se consume inmediata

Voz 0313 07:37 los y las recordamos aquel eslogan de aunque estoy pueda pagarlo España no puede no diga esto no se trata tanto de que uno ahorre en términos domésticos que también está muy bien está muy bien sino de no hacer uso de un recurso que a lo mejor vamos a necesitar en otro en otro tiempo en invierno no hay ningún problema porque llueve y los embalses están llenos no pero de lo que salgas de es de preservar el agua que tenemos que es un bien finito bueno aquí están pasando cosas pero ahora sí

Voz 2 08:08 ese agua corre a darle un uso coherente hace muchas veces la gente no se da cuenta que el agua que bebemos eso es una bendición pues ese agua para llegar hasta nuestro grifo que podrá ser consumida por por un humano vale primera ha tenido que ser seleccionada ha tenido que ser filtrada ha tenido que ser tratada ya ha tenido que recibir una fuerza una presión para gastar nuestra vivienda y saldrá por ese grifo irá dar Irun litros bien sean no ha de bien sean treinta simplemente porque no tiene la temperatura es una verdadera aberración

Voz 0313 08:41 fuera de España lo está también

Voz 3 08:44 sí sí sí claro está

Voz 2 08:46 eso estamos vendiendo tanto a en Europa en varios sitios estamos teniendo ya importante solicitudes ballet hay luego también dejarnos en Estados Unidos en varios

Voz 0313 09:01 muy bien pues nos alegramos muchísimo de la idea es Walter Rafael Rodrigo muchísimas gracias