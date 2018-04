Cristina Pardo: "De la corrupción lo que más me gusta es que los imputados me den su teléfono y me lo cojan"

Voz 1 00:00 viva alpino amigos a la política me la trae floja me la trae al fresco Un que la pregunta estará aquí así que yo os propongo que de aquí digamos bando claro es si no parecen un razonamiento muy brillante en Bembibre

hemos encontrado más empieza una semanita de descanso

Voz 1704 01:08 a ver a mí me ha ido de maravilla lejos bien y lo notas los cardos bajas

Voz 1704 01:12 no no he practicado mucho una frase que a ver si lo traduces la frase

Voz 6 01:18 yo practico mucho en vacaciones de simple a medida

Voz 1704 01:23 se ya se dice en castellano Forta Sex

Voz 1262 01:26 te lo has pasado que te esto no creo que practica

Voz 1704 01:30 aquí pero para él es el

Voz 0230 01:35 que venga vale la noticia que el eso adelantada Ventana La nave espacial china que ha caído en el Pacífico en la pasada madrugada llevaba a bordo el trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes no se va a poder recuperar va a ser muy difícil lo Se sabe cómo llegó a la estación espacial se ve que en la Universidad Rey Juan Carlos tenían un acuerdo con China ve el trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes se metió en la Estación Espacial y ahora que se habría podido recuperar va a ser imposible porque se ha desintegrado al contacto con la atmósfera

Voz 1704 02:09 muy detallista

Voz 7 02:12 si eres escrito

Voz 0230 02:15 Cifuentes el día que presentó el trabajo ante el tribunal también en chino esta grabación sí que sea recuperado el fiscal alemán tiene que decidir si Carles Puigdemont es un rebelde violento como sostiene el juez Pablo Llarena aún tontorrón algo travieso como sostienen los abogados de Puigdemont mañana españoles ante un juez alemán presentando las alegaciones será para verlo

Voz 1262 02:43 que dimitir y silencio

Voz 0230 02:45 hace años Berlanga esperaba la llegada de los americanos ahora toda la política española el futuro de España depende de un fiscal alemán los alemanes al fin se pueden vengar de la jugarreta que les hicimos

con María Jesús y su acordeón ya está nada se ha atacado a todos ingresado poco así en este lunes vamos con las cosas que se hacen venga

Voz 11 03:24 en la lista de cosas son Lass hoy

Voz 12 03:27 venga vamos a votar concluye la Semana Santa y empezamos con Piccolo que Twitter es una experiencia más común de lo que la gente bien

Voz 1262 03:35 todos hemos sido costaleros llevando a un colega a casa siguiendo con el trámite de la Semana Santa hay gente que se ha pasado con esto de los vacaciones gastronómicas el tuit de perra desatando llevo cuatro horas en Zamora ya he comido todas y cada una de las partes del cerdo atención de esta reflexión que están cierta como inquietante de Zaratustra Callao solemos llenar el cubo de fregar con cinco litros de agua y hasta ahí las matemáticas funcionan luego siete CAI son ochenta y dos litros por el parqué

Voz 1262 04:08 sí no me puedo creer que Facebook vendrán nuestros datos personales pensaba que sus Kerber Se había hecho millonario gracias a las fotos que hubiese vuestras barbacoas

Voz 6 04:17 ya acabamos las histerias con este gran tuit de paquete crujiente

Voz 1262 04:20 soy el genio de la lámpara y te concedo tres deseos acerca me mando de la tele concedido siguiente deseo nada ya está

Voz 1704 04:34 pues de las twiterías llegan los titulares del Mundo Today

Voz 1981 04:39 la Virgen de los benditos llega a la Audiencia Nacional entre llantos de los costaleros de la corrección los fieles ofrenda el humorista y tuiteros al señor fue para que admita sus demanda expertos descubren que los primeros homínidos ya hacían muñecos de barro no se sabe cómo pudieran hacerlo sin tener Kazemi cigarro en dos mil veinte todos los vasos de agua en España serán vasos de Nocilla reciclados

Voz 1704 05:04 la empresa dejará de hacer chocolate porque solo

Voz 1981 05:06 era un reclamo para vender los vasos Apple cambiará la batería de los iPhone antiguos excepto a los vascos que los hayan estrujar para aprovechar las últimas gotas como mucho les cambiará el teléfono por una piedra en cinco años los trajes de camuflaje del Ejército no funcionarán por culpa del cambio climático los soldados menores de cuarenta años no han visto un arbusto en su vida se compra otra nevera porque ya no le cabían más imanes en la puerta crece el número de familias con más de tres neveras en casa para pegar imanes tras varios meses de escalada y la ayuda de varios sherpas consiguen hacerlo un tapón a Pau Gasol regresarán al campo base situado en la axila derecha del jugador tras nacer su quinto nieto unos abuelos creen que ha llegado el momento de explicarle a su hijo como no se hacen los niños explicarán que la cigüeña que viene de París pone un chubasquero ginecóloga descubre que un feto es niño porque ella practica el despertarle masculino tiene una pierna en cada pared de Lutero ocupando todo el espacio tiene que ser niño insiste Cristina Cifuentes se saca la carrera de periodismo en un fin de semana para defenderse de todas las acusaciones si continúan las difamaciones no descarta tampoco hacerse jueza

Voz 1704 06:45 hola Eurovisión lo pensaba yo que es la primera vez que escuchaba la canción iba a gustar al ser termine si es de Fira Gran Via lo más ordenada y ahí estamos pasando lista convocada el lunes con Pedro Aznar en Todo por la radio ayer Francino me metí en Cadena Ser punto com si lo hago todos los días se pero ayer tampoco son dos obligatorio ayer tan bien claramente en Cadena Ser punto com Inc dio una noticia que decía que la Viagra ha cumplido veinte años destrozó la Viagra ya es mayor no tanto como para tomarse a sí misma pero ya tiene una edad por si alguien no sabe lo que hace esta pastilla azul hoy os traigo cinco metáforas que describen la función de la Viagra sin usar la palabra PN voy a intentarlo el equipo de todo por la radio cuenta del cinco al uno empezando por el quinto tenéis en la cabeza la torre de Pisa sí una iguala la torre Eiffel hay las cosas Homero jugárselo a Viagra es meter a un político independentista en la cárcel porque hace crecer el interés pero vamos con el número tres a la Viagra Julio Iglesias ha tenido sus últimos quinientos setenta y ocho hijos padres vamos con el número dos el cuerpo humano es el Word la Viagra hace que la Times New Roman se ponga en negrita vales el número uno de las cinco metáforas que describe la función de la Viagra sin usar el pene es este telefonillo manos libres te has crecido por ayuda

Voz 0230 08:42 hay tragar los afortunados pero ninguno como el de Angela Merkel que tiene que estar flipando en colores tiene en el calabozo señor con flequillo que dice ser presidente de una república mental y tiene una orden de un juez español que persigue a ese señor por delito de rebelión y en su auto explica el juez que no puede decirse que el señor del flequillo utilizara la violencia pero sí que actuó violentamente sin violencia pero violentamente el delito de rebelión es por haber proclamado la independencia de una parte del territorio pero en realidad dice el Señor de flequillo que no la proclamó que fue un repente que la pruebas que se fue de fin de semana y luego huyó de España en España se discuten los políticos juristas en los bares los Kraksi cierre rebelión o no es rebelión como cuando se discute de fútbol si fue penalti no fue penalti hay árbitros que dicen que si hay árbitros que dicen que no como en España no nos fiamos de los árbitros estamos pendientes de lo que diga un árbitro alemán tenemos ayuntamientos poder autonómico el Gobierno de la Nación Parlamento tenemos un Senado el Poder Judicial tenemos un Rey todas nuestras instituciones desembocan en la decisión de un fiscal alemán lo menos que puede decir un fiscal alemán es cómo lo vamos a hacer así Marichal ocho pero en alemán que impresiona mucho más

Voz 1704 09:59 miras ojo

Voz 0230 10:02 en esto te lo dice un juez con su peluca su toga Rubio y te quedas pequeñito viene aquí a Alemania cumple más no tenemos problemas Alemanno los presupuestos generales del Estado el PP pide al PSOE que le ayude gratis sostiene Javier Maroto vicesecretario del PP dice que si él fuera Pedro Sánchez

Voz 1262 10:39 es prestaría cinco votos

Voz 0230 10:41 pp al azar creo que si yo fuera Pedro Sánchez prestaría cinco votos el Partido Socialista

Voz 1262 10:46 al azar

Voz 0230 10:49 bueno a lo mejor sí que lo haría que conste el PP no lo he hecho nunca pero esto se trataría de organizar un sorteo y al que le toque ayudar al PP les dan un jamón para compensar aunque es posible que hubiera diputados socialistas voluntarios

Voz 15 11:03 para apoyar al PP porque esto pasa en el PSOE también Hero remata

Voz 0230 11:09 según Mariano Rajoy aprobar los presupuestos es lo normal porque los presupuestos son buenos y aprobar lo que es bueno es lo normal

Voz 16 11:16 se trata de hacer políticas que función Ice trata de hacer políticas que beneficien a la gente sin sectarismos

Voz 0230 11:24 ni prejuicios que la historia demuestra que sirve

Voz 16 11:27 en para poco o mejor

Voz 0230 11:29 para nada bueno según este razonamiento la política es un estorbo se hacen las cosas bien con sentido común y ya está pero ojo porque el líder del PSOE

Voz 1262 11:37 eh

Voz 0230 11:43 Pedro Sánchez dice que no le gustan estos presupuestos

Voz 17 11:46 que estos presupuestos son ideológicos no son sociales estamos ante el intento de consolidar un Estado social mínimo un estado social low cost low cost no

Voz 0230 11:56 bien el PSOE en las encuestas pero dice su secretario de Organización José Luis Ábalos que el PSOE no está parado no lo parece pero no está parado está anclado

Voz 1379 12:06 de verdad que después de la victoria Sánchez tenemos una subida inservible cuento que nos hemos quedado algunos dicen estar en yo le digo que está bajando que hemos consolidado un apoyo y estamos muy cerca de poder ser la primera fuerza política anclado

Voz 0230 12:20 se quiere decir que están tomando impulso a sabes cuando pones el pie para saltar aparentemente pues éstas que Etoo pero no va superando sonda esos anclarse así está el PSOE Podemos cree que Ciudadanos miente y que fingen pelearse con el PP pero les apoyan

Voz 18 12:36 Ciudadanos sujeta a Mariano Rajoy que en dos papeles de Bárcenas en la Moncloa con lo cual pues

Voz 1704 12:42 actualmente levemente vuelvan a mentir a sus votantes

Voz 18 12:45 se salten su acuerdo de investidura mantengan a Cristina Cifuentes ahí

Voz 0230 12:50 bueno ahora vamos con Cristina Cifuentes el socialista Ábalos dice que Ciudadanos Partido Popular en realidad son Pimpinela Escarlata y esto cuidado esto es una confusión

Voz 1379 13:00 semana estaban montando un pollo ayer el Congreso a la sesión de control parecía que no aguantan pero lo que ayuda a la semana siguiente ya están firmando presupuesto juntos parece Pimpinela Escarlata no

Voz 0230 13:11 tanto es así que una cosa es el dúo Pimpinela

Voz 1 13:19 de mañana

Voz 0230 13:29 son el legendario dúo Pimpinela pero otra cosa es Pimpinela Escarlata que era un personaje de ficción Pimpinela Escarlata era un aristócrata que salvaba a aristócratas inocentes lo decidió un poco de la época he he pero aristócratas de la Revolución Francesa claro eh Pimpinela Escarlata iba con su espalda hecha

Voz 1704 13:56 pero van del pabellón Voleibol igual

Voz 19 13:59 de la línea descubrir les preocupa la altura de la apatía tinto me ha salido bien el kilometraje amplía

Voz 0230 14:05 aristócrata liberado unos piensan que Pimpinela Escarlata era un revolucionario otros que un poco Todolí era el Puche de la época

Voz 1704 14:12 había división de opiniones yo me sacrifique Kepa

Voz 0230 14:16 esa con los presupuestos el PP tiene un acuerdo con Ciudadanos o viceversa o viceversa escuchemos con qué aplomo gallardía y coraje cuajo valentía orgullo decisión hombría

Voz 20 14:28 lo explicó Alves Rivero venía básicamente anunciarles que busca un acuerdo para apoyar los presupuestos del dos mil ocho después de que el Gobierno haya aceptado y cedido

Voz 15 14:39 ante las exigencias de Ciudadanos el Gobierno ha mantenido a San Emeterio el Gobierno cede ante las exigencias nosotros somos el Gobierno eh Chucho río ceden Sacha

Voz 1704 14:53 siempre blandengue el texto en cambio según Rivera cuando el PNV cuando el

Voz 0230 14:58 debe plantee exigencias chantaje están

Voz 21 15:00 diciendo que que hacer chantaje para que no los presupuesto

Voz 0230 15:03 los nacionales malas personas y les exigencia las pone riberas también se las pone el PNV chantaje en el PNV lo ven de otra manera como estatal vamos a escuchar Guillermo Ortúzar ayer diciendo que no van a llegar a acuerdos con el Gobierno de Mariano Rajoy por culpa de un número mágico ciento cincuenta y cinco dic ese ciento cincuenta y cinco es una agresión a Euskadi lo dice con aplausos de fondo que para quedar mitin pues siempre chulo que te aplaudan todo el rato es el caso del mitin de aplauso estable

Voz 22 15:31 con el ciento cincuenta y cinco nos jugábamos la mera existencia del ciento cincuenta y las precauciones que se está haciendo de él en Cataluña es un ataque también a Euskadi llantas traerle a del auto

Voz 0230 15:43 el Gobierno es estables el IVA es estabilidad esta impresión que oye cuando cuando estoy ahí en la tribuna pues debemos dar porque te dan ganas de seguir una cosa que no gustó

Voz 5 15:56 Ortuzar

Voz 0230 16:02 el himno de la Legión que cuatro ministros cantaron en Málaga ante el Cristo de la Buena Muerte la unión de todos estos conceptos ministros Legión Cristo muerte Semana Santa conceptos que por separado nadie o casi nadie discute en España es la confluencia de todos los conceptos lo que ha generado una conmoción en la fuerza de Ortuzar

Voz 23 16:23 al principio me reí pero claro me entró una mala leche enorme porque pintan cuatro ministros de un gobierno democrático cantando a voz en grito el himno de la lejía

Voz 0230 16:36 te pone énfasis en lo de cantar a voz en grito dando a entender que le parecería menos grave que lo susurrar a su arte

Voz 24 16:49 acusado de la muerte que va a unirse plato fuerte postal leal compañera

Voz 9 16:55 da más miedo si son más eh

Voz 0230 16:58 por todo seguía su disertación sobre el Himno de La Legión ya con aplausos otra vez diciendo no vota no

Voz 1704 17:04 también en Guta Legión salva a España

Voz 0230 17:11 no no claro ya se ve que aquí hay un debate hay una España de ministros que a la Legión canta ya verás ya abrazaba una hay una España que contesta no nos gusta no no si queremos ser positivos hubo doce ministros que no cantaron el himno legionario fueron sólo Interior Defensa Justicia y Cultura se aproxima otro lío de himnos con el himno de España la fe

Voz 5 17:34 si nam en la Copa

Voz 0230 17:37 Javier Tebas que preside la Liga de Fútbol Profesional dice medio riendo que habría que aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco en el interior del campo de fútbol para evitar que se repita el himno de España previsión

Voz 11 17:48 pese es un acto de voluntad de vuelta voluntad lo fue mucho tendría que cambiar no tendría que poner ciento cincuenta y cinco dentro de Wanda Metropolitano aplicarlos no yo este grado lo que quiere

Voz 0230 18:03 cine concretamente no se aplicaron artículo ciento veinte de la Constitución en un campo de fútbol pero sí que se entiende la intención la intención es las mandan ganó porque y esto es algo que está creciendo mucho en España cada vez hay más gente diciendo acordaron una mandando el partido que más crece en España por más que digan las encuestas es el partido anti mandan visto porque no todos los que están a favor de la unidad de España son constitucionalistas demócratas no y Jano o tampoco hay como los independentistas han vulnerado la Constitución todos los que no son independentistas han constitucionalista que no te tomen el pelo tampoco eso eh el lehendakari Iñigo Urkullu propone una salida para todo este debate hispano Espanyol las dependencia las independencias hice una directiva de claridad una ley como la de Canadá cuando haya una demanda de independencia exista un marco legal como se hace en referéndum en qué condiciones mayorías etcétera planteamos una directiva

Voz 25 18:58 de claridad que ofrezca un cauce de solución para que las comunidades políticas que expresen su voluntad de decidir su estatus de futuro puedan consultar a su ciudadanía en un referéndum legal pactado

Voz 0230 19:16 acabo diciendo Urkullu qué problema hay con eso este sí hombre que bueno bien bien no se puede especificar no qué problema hay pero parece que lo

Voz 7 19:27 gratis echen sea ese de Jackson Sinde

Voz 0230 19:30 al final la solución al problema de España estará en el trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes por culpa de la desgracia de la Estación Espacial China nunca lo resolveremos

a ver que estábamos en La Ventana en Todo por la radio ya está

Voz 1704 19:53 Broadway de Pedro Aznar pues si se ha montado un pequeño lío en el Vaticano este fin de semana con la publicación de la última entrevista al Papa Francisco en esta entrevista el periodista afirma que el Papa le dijo ojo a esto que el infierno no existía es al Vaticano no le viene bien el Vaticano ha dicho no no no no no no el Papa no dijo es contexto con habéis entendido mal el Papa va no dijo eso el Papa no ha dicho nada todavía admite que si no sale el Vaticano en seguir abonando Ana o qué no dijo eso claro no les viene bien que el Papa diga que no existe el infierno porque a nivel Business pues pierdes a Sanz no no es lo mismo decir acaso los mandamientos ya la Iglesia hoy a salir tierno que decir a escasos los mandamientos ya la iglesia o irás a ningún sitio todo White a nivel de Business no es lo mismo yo creo que el Papa así lo ha dicho yo creo que sí que normalmente le gusta el tema provocar a sus compinches yo creo que él ha dicho que el infierno no existe y eso demuestra que no conoce la web de Renfe esto en principio no estas declaraciones de entrada ya tienen consecuencias música cuál es importante bueno creo que eso me duele sí sí el asunto pide una intervención contundente el Papa Francisco se ponía la guitarra imaginaros lo vales empieza el show hay algunas autopistas que se reabren tras esas tierras

Voz 5 21:09 el Papa Francisco iba nuevo Cisco el que ahora manda cambiar el papamóvil por un panda con sus armón ver uno a uno sin en Radio Vaticano ponemos nunca eh cierra a la baja que no hay eh

Voz 26 21:59 eh

Voz 5 22:03 este Papa le van los lío condena lo rolletes con los críos sus temple nos siguen su rollo muchos de ellos se les ha acabado el chollo Francisco les tienes frito con obras siempre el pan bendito al Vaticano con los que nunca tierra

Voz 1704 22:53 hace bien el momento estelar de números musicales para sube la sotana se pone en el medio del escenario cada cual el tema bueno más que darle al argentino

Voz 1704 24:00 acabó el solo de guitarra del del Papa sigue estando todavía está por los pasillos de San Pedro todavía sigue dándole oro elegante nuestra invitada pero antes saludar hoy es invitada no a las empresas de salud así que esperó a que Talgo no Especialistas secundarios que dice si como aquí

Voz 6 24:17 cinco años

Voz 6 24:22 bueno pues hoy quiero queremos hablar de flequillo

Voz 1704 24:28 la bien del flequillo el flequillo Circus

Voz 6 24:31 hacia capilar tan tan peculiar tan singular los que sólo flequillo tan sólo tres horas

Voz 0230 24:36 no fui yo lo fui yo pues el lo siento

Voz 6 24:39 qué le damos mucha importancia del flequillo lo lo cuidaba más que que un hijo y hay mucha variedad flequillo era está que se flequillo rocker de Elvis Presley el flequillo telón río teatral de Pepe Oneto el flequillo y pido dividido en dos emplear entrada de circo que sería de Bush de modo el flequillo tsunami sería el de Cristina

Voz 12 24:59 Pardo por ejemplo no os presento señor Adela Aguido hola Adela ha ido

Voz 1262 25:03 bueno estar de moda ex flequillo lista flequillo así si eras tipo de flequillo hablando de los has dicho de tipo telón de teatro uno neto extremo extremo no se ha tenido en el flequillo cazo no sí si me aparte de rostro desde lo que es la raíz hasta la parrilla vamos a ver

Voz 6 25:22 dónde está aquí porque quiere alertar a todos aquellos que tengan flequillo en todos los que estén pensando dejarse uno que tomen predica

Voz 1262 25:28 sí porque el flequillo engaña mucho sabéis parece algo simple hago inofensivo pero no crees que está ahí que que iba a su bola y nada más lejos y no andas con ojo te come la tostada que bueno que estaba ocupando espacio así como un gato gordo espacios espacio espacio tú lo vas dejando y cuando te quieres dar cuenta pues ya toma el timón de tu vida se ha quedado con tu cara quedó con tocarse y entonces el titulares se ha quedado con tu cara tú

Voz 6 25:50 tanto tiempo lleva hasta flequillo XXL cuanto antes

Voz 1262 25:53 número normal cinco preteridos informaciones antigua Roma amable pues XXV cinco años correctos y cinco años con flequillo hace tipo Terol que ocurrió mañana de abril bueno pues un día por error que aceite de oliva en el pelo dijo mira la ensalada algunas os días que locos que no suena no no sé si es así que para sujetar los claro no tenía gomina tenía o aceite me lo he echado para atrás a lo fascista italiana apretaba o y cuando me me miré al espejo y vi la magnitud del desastre vivo no la mitad de mi carrera era era verá fuera catastróficas lo mitad oculta con el flequillo un ámbito que tú hacía veinticinco años que no veías pero ahora no llegar Side of my face dar saltos los abandonados a parte a mira tú sabes cuando quitas un cuadro de un aparece sí sí que seré la marca ahí estaba debajo del verano horror no la había dado de sol veinticinco años claro claro estaba lleno desde sarpullido de pelo hierbajos humedades son borradas las grietas incluso descubrí esté restos de cerámica etrusca había grabados rupestres la dedicada la pitada ubicar era yo yo que es el hábitat una mitad era yo y la otra Mickey Rourke

Voz 5 26:56 a mí me dio todo

Voz 1262 26:59 descuido verdad sí hiciste cuando descubriste pues es esa catástrofe como te digo pues la declare zona catastrófica vinieron las autoridades a evaluar los años me enviaron un equipo de restauradores para recuperarme rostros pero encontrar una a una familia de chinos definen de chinos chino Chinchilla a Krishna desde mayo sí la verdad es que por lo visto eso sí mira está protegida porque está en peligro de extinción nuevos Dios y anegaron allí es una familia de Chile y eso no se podía tocar sede preserva la zona donde en qué zonas esto aquí a la zona de la ahí están ahí no no reciba ayudas por eso así yo también pido subvenciones de de del plan para el desarrollo agrícola de la Unión Europea así va a ser la cara aquí tomates cherry donde aquí la aquí la zona de estudios como estos tomates cherry todo esto la verdad sobre esto subvencionadas ojos y si hay que parece un plató de los Teletubbies

Voz 1379 27:56 todo esto Porras

Voz 6 27:57 parte de la cara por culpa de del flequillo y desde que te quitabas Peggy otro amputadas Aste verdad viene bien no sé si Gené

Voz 1262 28:03 a lo mejor a Univisión un cien por cien tarda los ojos en quiera saber más

Voz 6 28:09 abre este peligro capilar Aveledo ha escrito un libro que es flequillo

Voz 1262 28:14 no no mañana basada en una conferencia además el Corte Inglés y pero no digas mucho de El Corte Inglés solos a veces a tareas pues Adelaida gracias

Voz 6 28:22 Porto testimonio ya lo sabéis amigos que tiene flequillo cuidadito

Voz 1262 28:25 todo lo que yo creo que nuestra

Voz 11 28:27 nada tendrá bastantes cosas que decir sobre el flequillo seguro pero antes de saludar a la presentación la habitual como siempre a cargo de Olga negra

Voz 1636 28:36 la infancia de nuestra invitada está marcada por las canciones de Enrique y Ana así que pueden hacerse el día de Hawking

Voz 9 28:48 agitar fue el cuarto disco de los sondeos y el primero que los Reyes Magos de Galarza a esta navarro de nacimiento

Voz 1 29:01 con Blázquez

Voz 1636 29:07 Benítez cuenta su padre médico de origen aragonés ponía esta canción de Strike a todo volumen mientras iban juntos en el coche

Voz 1 29:20 tú te quita Pedro

Voz 1636 29:25 ha elegido este hombre trabajo aunque confiesa que le gustan todas las canciones del jefe incluso diría yo que está su son Davis ella he dicho que le gustaría tener un superpoderes el decantar bueno pues parece que ya lo ha conseguido porque conductores suicidas de Sabina la pudo cantar con su banda en las noches Avinesa estilo que te debes a cantarla para nosotros o con nosotros si comienzas te seguimos

Voz 11 30:08 sin disimulado filo

Voz 1704 30:11 por qué si Cristina Pardo buenas tardes qué tal oye encuentro que le cabían pocas cosas ya no había tiempo para explicarlo todo pero tenéis Asociación de Bono más de una de hecho una muy buena

Voz 0444 30:32 yo tengo que decir que bastante tengo con domar el mío como para controlar es una asociación porque si ahora me quito los cascos puedo Mas para Aznar al Vaticano hasta ahora

Voz 1704 30:41 pero sí sí claro está aquí a intervenir

Voz 0444 30:46 me ha llevado toda la vida flequillo no o que va ello antes tenía yo siempre he tenido el pelo muy rebelde

Voz 27 30:52 eh vamos a fue un horror iraquí

Voz 0444 30:55 estando en La Sexta un peluquero me dijo yo lo veo clarísimo tenemos que cortar el pelo a lo chico yo dije bueno música alguien tiene claro qué hacer con mi cabeza darle y entonces empecé a cortar el pelo y aquello parecía una matanza del gorrito de los gritos que pelaba ahí y al final le dije joder me estás dejando más pero las piernas que en la cabeza

Voz 27 31:14 sí pero al final ya me me acostumbrados aquí

Voz 0444 31:17 no me imagino de otra manera pero bueno algún día cambiaré porque es tu Jupp también me aburro ayer vimos la nueva entrega no sé si la última de las compañías que por cierto con algún detalle que ahora que ahora recordaremos empezaste con la corrupción en Cataluña se a la Comunidad Valenciana primero Valencia luego catalanes y andaluces estuve viendo en la tele

Voz 11 31:36 el otro día que decía o cuando te asoman los monstruos en el cuidado de no convertir demostró

Voz 1704 31:42 en algún momento que haga algo parecía haber tanta mierda

Voz 27 31:46 pues gira la verdad es que

Voz 0444 31:49 tanta mierda lo único que hace es que tu capacidad de sorpresa no tenga límites pero no se te pega nada más eh o sea que yo como dicen los políticos me hizo de malas compañías más

Voz 11 32:01 déjame que recordemos a los oyentes que no lo hubieran algún fragmento del malas compañías de de este fin de semana que iba de los seres de del caso de los de los varios casos de los seres Andalucía hubo un par hubo varios momentos pero un par de momentos estelares yo creo que el esa conversación un tanto con el llamado conocido como conseguidor de los seres Juan Lanzas preguntando iba contestando

Voz 1704 32:25 preguntando contestando

Voz 11 32:27 Nadal yo creo que será acababa y luego algo y te dice lo que te dice Jesucristo Hitler más pacifista equivocó este hombre estoy acabaría pero en cuanto

Voz 9 32:59 también a todo dejaría unas otros familiares si eso es surta

Voz 1704 33:04 qué tal

Voz 1379 33:07 es decir

Voz 11 33:09 con quién te daba órdenes de hacer esos seres vean

Voz 1704 33:14 más que el otro lado

Voz 11 33:18 percepción periodística no es frecuente que es la verdad es que Serla

Voz 0444 33:20 primera vez hacía especial franquista en demos nunca gilipollas la tele pero yo lo que tengo que decir es que este hombre no nos había dado la entrevista entonces el esperamos en una furgoneta en la puerta del bar de su pueblo mandamos a un chico a desayunar al bar dijo acaba de entrar y entonces entramos todos en tromba en el bar y los dos cámaras se quedaron en la puerta para que no pudiera salir el hubiera tenido todo el derecho del mundo a decirnos que nos fuéramos por lo tanto después de que encima unos contexto me llamó gilipollas y digo claro que hago le contesto o sigo preguntando por si acaso entonces opté por la segunda y que bueno es para que me parecía una situación lo suficientemente violenta como para dejarla pasar quiere decir porque si no no hubiera ganado nada contestando y en cambio sí gane que él me respondieran

Voz 11 34:05 con qué sensación te quedaste después de esta conversación así breve apresurado apretado y atacada con él no sé

Voz 1704 34:12 pues mira no cuando tiene a alguien delante de fútbol

Voz 11 34:14 se hace sus su historia en la cabeza conoce

Voz 0444 34:17 con tantos imputados que tienen un discurso tan tan tan tan parecido que en caso de que algún alguna vez me estuviera diciendo la verdad creo que es muy difícil ya no creerte nada de lo que te cuentan porque todos son inocentes todos son cabezas de turco

Voz 28 34:34 eh ninguno ha llevado un duro

Voz 0444 34:37 entonces ya sabes pues bueno te pueden caer más o menos simpáticos personalmente pero desde luego yo no les dejaría mi coche

Voz 1704 34:45 déjame compartir otro fragmento con los oyentes

Voz 11 34:47 manías de los ERE de Andalucía esa conversación con el que fuera director general de

Voz 1704 34:51 el de la Junta con Javier Guerrero bueno es una entrevista con él y con una Moscardó que elaboran atando constantemente del mayores

Voz 7 35:02 tienen miedo lo bueno no me transmitió pero también la administración andaluza

Voz 9 35:13 favoreció ni un duro Lacy ha favorecido a ningún partido

Voz 7 35:18 te lo digo porque hay tantas piezas de los es es una conspiración del PP Jordi entonces esto esto empieza tengo llevaba Filmin

Voz 1704 35:28 además ha pensado

Voz 7 35:32 por cada ayuda dada a cada empresa o tu una contusión pieza muy caros y seguramente en alguna no hemos asestado prefecto equivalente es que tontería rebote pero lo hicimos con honestidad o no mira todos mira todos Iradier director pero en todas lo hicieron con tu seguramente alguien lo hizo con honestidad hay seguramente alguien intentó seguramente pero mira siempre me criticaban un acoso tú como director no pueden atente a todo el que llega que te llega tiene un problema bastante bien reviste mencionarlo

Voz 1704 36:13 no claro

Voz 7 36:17 pero sí si ese reconstruidas bien pero en todo caso perdona te lo digo sería una responsabilidad amenizó el café

Voz 4 36:29 ya hasta última hora Godall más definitiva

Voz 1704 36:32 es definir quién es bueno entrevista muy folclórica porque porque claro la ONU

Voz 0444 36:38 es que no había manera yo le decía joder pero Fernando déjame terminar la pregunta lo voy a decir es si es para contestar o no pero bueno esto fue tras alto entonces en esas condiciones a las que una persona te ha denegado una entrevista y tú aún así vas a un bar te presentas allí con las cámaras con la consiguiente caras de susto que se le queda a la persona en esas condiciones pues bueno pues tienes que asumir que ellos también tienen sus reglas y a mí me parecía tan cómico todo que digo bueno yo voy a seguir porque además hay un momento en el que yo le digo pero alguien tiene que estar preocupado por lo que tú puedes decir y el dice no hice lo haya a decir bueno bueno

Voz 1704 37:10 pero Diego ahí tenemos que seguir haciendo el bien no en esta entrevista en tres sacos de las

Voz 11 37:19 las tres ediciones de malas compañías a la que has encontrado más gente dispuesta

Voz 0444 37:24 va a dar la cara explicarse a sí

Voz 11 37:27 su discurso más y menos cuando salgan así

Voz 0444 37:29 ante fue la Comunidad Valenciana porque fue la primera que hicimos y allí la corrupción era tan estrafalaria que que era muy interesante escuchar lo que tenían que contar el de Cataluña fue el más complicado porque o no te querían hablar o les parecía que estabas boicoteando el proceso independentista mal momento para ver si bueno es buen momento impasible pero es que eso es muy complicado y luego el de Andalucía tengo que decir que para mí fue el más duro de grado que sometió sometía unas tensiones al equipo tremendas por mis problemas de horarios porque yo llegue a estar en cuatro ciudades es en un solo día y y la verdad es que dejó

Voz 1704 38:06 costó más de una eso tenía mucha ilusión país

Voz 0444 38:09 este programa ahí bueno pues ya está hasta emitidas

Voz 1704 38:12 ya está ya está ya está en malas compañías hoy

Voz 0444 38:14 el futuro no está escrito yo no lo sé porque lamentablemente hay materia prima aquí para eso que suele

Voz 1704 38:19 decirte a amiga Galicia en Madrid me gustaría hacer pero

Voz 0444 38:22 pero que me gustaría

Voz 1704 38:24 es como una gira cantante de rock

Voz 0444 38:28 pero no lo sé porque es un programa que exigen

Voz 1704 38:31 dos dos en Madrid la banda que tocas la Gürtel pero existe

Voz 0444 38:42 muchos fuerza a este programa yo ahora tengo otro apoyo en el horno de liarla parda pero no no bueno

Voz 1704 38:47 el futuro no está escrito nunca se sabe lo que va a pasar tu o de culo inquieto

Voz 11 38:53 como definición lo compras no sea sí recordó

Voz 1704 38:55 corto tengo que decirte que boquerón frescas he tenido épocas peores astenia pocas pero bueno supongo que te tomas entonces no no había aparte de si las amarras y he habido alguna vez que me tomo

Voz 0444 39:14 vitaminas pero claro es un desastre que yo duermo mal dentro esto

Voz 1704 39:17 hay que hacer deporte para dormir entonces claro si me tomo vitaminas para mañana intentar aguantar y luego no podrá decir entonces es complicado pero vamos lo llevo razonablemente bien visto lo visto ligar la Pardo que va a ser

Voz 0444 39:30 pues alguna pista pero sí pues va a ser un programa voy a intentar que divertido porque si no me lo paso y yo bien es muy difícil que nadie se lo pase bien ahí va a haber cierto cambio de registro porque esperaba hablar un poco menos de de Puigdemont porque yo reconozco que que llame perdidos hay de hecho yo ahora veo los informativos digo pero que Barriola le damos a la gente

Voz 11 39:51 es invitado a un corresponsal alemana versión tendríamos algo de lo que puede suceder

Voz 1704 39:54 pues fíjate estatal fue clara del ha dicho no me atrevo

Voz 0444 39:57 bueno pues ellos pero un poco de eso de lado hay bueno oí entonces pues era un pequeño cambio de registro y espero que sea entretenido y tal y que vaya

Voz 11 40:09 pero serán monocultivo de política ahora más no

Voz 1704 40:12 no no no no no vale vale no no no será monocultivo

Voz 0444 40:14 política que va todo lo contrario ese es uno de los miedos que tengo porque al final la gente te conoce por una cosa y ahora voy a hacer otra puede ser que salga mal pero bueno yo creo que en la vida hay que asumir riesgos si va mal pues alguien me salvará iba bien pues

Voz 1704 40:30 mucho de Spanair es bueno o no pero me da igual

Voz 11 40:33 cantaras en el programa pues no veo por qué no

Voz 1704 40:36 canta en laSexta Noticias porque imagínate cantar mal pero yo no problema

Voz 0444 40:43 yo como decía mi abuela vergüenza para robar fue

Voz 1704 40:46 no pero bueno eso es bueno ver que entramos ya en tiempo de rueda de prensa que responder preguntas ella

Voz 0444 40:51 qué todo aparte de ser una nota que me estaban Ryan dos giros

Voz 11 40:54 Diarra venga Toni hola Cristina a mí me fascina mucho el caso

Voz 0230 41:00 no de Cristina Cifuentes porque sólo hay dos posibilidades sí que hicieran más cero si sí sí sí lo hizo es inconcebible que no haya presentado del trabajo que lo ya perdido sino lo hizo es inconcebible que tanta gente haya participado en el engaño porque salieron personas a es es muy raro tú tienes a una tercera hipótesis

Voz 0444 41:23 si la hipótesis que tengo que es una hipótesis es que todo es una bola así que al final se la llevará por delante tarde o temprano tempranos lo que yo creo si no se la lleva ahora pues no repetirá como candidata pero creo que con todo lo que he visto en su partido el expolio de dinero público al final una chorrada como estas porque es una chorrada se la puede llevar por delante por torpe pero yo creo que en política no se puede mentir y creo que aquí no se ha dicho la verdad

Voz 29 41:49 ya está

Voz 0230 41:51 sí de la corrupción

Voz 1981 41:54 digamos digamos que es lo que más te gusta quieres

Voz 1704 42:00 el charco no no me refiero al personaje algún edificio absurdo tomar bueno todos tenemos son cosa de la corrupción lo que más me gusta

Voz 0444 42:10 no es que los imputados en su teléfono y que luego

Voz 1704 42:13 lo cojan Laughlin pasas fetiches es fácil eso eso pues no es fácil no pero pero yo he hecho mis pinitos imbatido

Voz 11 42:23 pero algún algún caso predilecto algún personaje algún

Voz 0444 42:26 sí hombre yo tengo mis mis corruptos

Voz 1704 42:29 cabecera que te varias hombre por ejemplo a mi me parece que El Bigotes tiene un formato este señor más donde pero no queda el dinero también el yonqui del dinero también yo en general reconozco que los personajes valencianos al mismo Camps y tal tengo Rus vosotros a Dios

Voz 11 42:51 sí digamos de tenga más preguntas Arman

Voz 6 42:54 hola Cristina de entrada es decirte que el Maras comparte también qué tal hermana bueno que malas compañías me parece que no me parece la mejor forma de invitara a la que dime que te acompañe vale hablar contigo de acuerdo pero no queda es cierto una una pregunta desde tu experiencia valen quién es mejor profesional Ana Pastor o Antonio

Voz 1704 43:14 Ferrer me voy a mojar hostiles pero profesionales

Voz 0444 43:21 sí me voy a mojar no te preocupes que yo he venido aquí a contestar a ver a ver a mí yo yo sólo he trabajado con Ferreras yo no he trabajado con Ana Pastor

Voz 1704 43:30 por ello Ana Pastor ha veo trabajar

Voz 0444 43:32 pero estaba físicamente antes en la tele por lo tanto obviamente yo sé cómo trabaja Ana Pastor pero obviamente ese mucho más cómo trabaja Antonio García Ferreras y además ha sido mi padre profesional porque me hizo una entrevista para hacer prácticas en la SER con diecinueve años le dije que no pero puedo decir puedo decir que que desde el primer momento que me vio pensó que yo podía llegar a algún sitio entonces claro yo tengo debilita

Voz 18 43:57 oye Herreras Fahmi pues es siempre hacerlo y Lass Xabi le quiero

Voz 1981 44:02 es hasta qué punto es frecuente con entrevistado quiera saber claras a preguntar antes una entrevista Ivette temas concretos es muy frecuente esto no no no no la verdad es que no

Voz 0444 44:12 es que quieran saber por dónde vas a ir sí de hecho yo siempre te hacía una broma cuando hacia la sustitución de Ferreras en Al rojo vivo pregunta tú cierras a una entrevista imagínate un independentista del PDeCAT entonces a la gente de prensa te dice oye que quiere saber temas y entonces yo siempre claro siempre les

Voz 1704 44:30 yo le pido cero verde del torneo Burgos normal yo he pensado que más más uno

Voz 0444 44:40 es que ellos intenten saber por dónde vas a ir si entonces yo alguna vez y si me cae bien la persona ahí estoy de humor Si voy a preguntarle por cuatro cosas Le digo dos pilas trastornos en las digo pero vamos que veten temas y tampoco porque curiosamente últimamente la gente tiene bastante interés en salir cosa que antes no pasaba entonces

Voz 1704 44:58 tenemos que cambiar esa cambiado Pedro yo todo es una curiosidad que a un giro un cambio ibas a irte hacia el entretenimiento Illana vas a estar con Ferreras en esa multi pantalla gigantesca si estabas ahí horas y horas y horas yo quería saber si alguna vez has estado haciendo te mucho Peace esperando a que te dieran paso Easy Ferreras daba como un perfil sito de me voy primero al PSOE y así Pardo puede ir al baño la pregunta de qué diera y no nos vamos a ver es que me van periodismo periodista siempre te hacerlos Peace mientras estamos expanda que Ferreras Nos de paseo vamos eso es diez veces ya optar por ir te hacer Pizzi sin aguanta la publicidad ya ni te cuento tomamos pero es que el colmo es cuando ganamos vuelve sí dice no está hablando con fuentes oficiales ciudad vas estaba en el baño pues estamos hablando conforme pero el colmo es cuando vas al Palacio de la Moncloa

Voz 0444 45:46 cierra cierran el Palacio no dejan entrar a la prensa hicieran la facultad estadística que están hoy claro tú tienes que hacer pis tú tú no se cierra cierra la vejiga entonces que tienes que hacer para hacer pis pues lo lo lo pueden de los coches no porque están estarán Guardia Civil dando el rublo por ahí por la puerta de Moncloa entonces te tienes que apañar mucho tiene que buscar un recoveco

Voz 1704 46:10 para hacer pis osea contemplarse siga Cristina Pardo ha hecho pise los arbustos de Moncloa sí podría ser el Gobierno de Cristina la verdad es que tanto la imagen portadas

Voz 1262 46:25 hola Cristina un placer no la soy muy fan pero sobre todo mi padre es muy fan si te quiere mucho más Atica mi une entonces he dicho que venías ido papá que pregunta les dice no le hará ninguna pregunta dile de mi parte más caña caña caña lo corruptos

Voz 1704 46:41 que es el brazo los mensajes y en la calle se decide presentar grande escaso más sí sí más padres que te volverás y gente loca porque parece considerar la Batman de la

Voz 0444 46:56 bueno sí pero sí que seguí entre dale dale caña Marhuenda

Voz 1704 47:01 mira para sí mismo ver más

Voz 0444 47:06 bueno ya me van a detener

Voz 1704 47:09 más cosas tu Joker un quiste que no ha Ferreras con diecinueve años fue para irte con Jiménez Losantos no le dije que no

Voz 0444 47:16 porque me hacían un contrato en la Cope y él me ofrecía una unas prácticas y entonces me dijo cuando me iba de la entrevista pero tú eres de alguna BNG le dije no pero sí Polanco tiene alguna me apunto

Voz 1704 47:26 yo me llamo me ofrecí las practicas Le dije que me

Voz 0444 47:30 han un contrato en la Cope y me dijo pero qué pasa no te fijas de ti le dijeron no me metí ya está pero bueno pues vamos

Voz 1704 47:37 a primera vista estatuto que te en la Cope nueve años yo también claro así lo tenemos algo más en como

Voz 0444 47:43 llega en el noventa y ocho ya luego habló no