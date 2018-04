Recreación para Radio de las "Super López: Nuevas aventuras de mambrú"

Voz 1417 00:00 va nuestro siguiente invitado al que vamos a saludar yo creo que conocía también a a Paco Camarasa pero nos va a de entrar en otros territorios de esta Ventana de los libros unos muy muy interesantes muy divertidos

Voz 3 01:00 pero héroes de barrio

Voz 0313 01:03 vamos a hablar de superhéroes pero de cómic dos mil dieciocho ha sido y será muchas cosas sin duda pero también será el año Súper López seguro segurísimo que muchos de nuestros oyentes han leído los comicios este personaje de dibujante Jean que cumple cuarenta y cinco años desde mil novecientos setenta y tres no hay asunto concierto poso político social del que no se haya ocupado en este superhéroe patrio que surgió en su día como una como una parodia de lo de uno de los más grandes de Superman no decimos que estamos en el año Súper López no sólo por el cumpleaños redondo que es una cifra redonda sino porque van a publicarse tres nuevas aventuras del personaje llevamos ya un montón jura la tenemos ya nuestras manos aquí por cierto lo tiene a Benjamín nuevas aventuras Lehman Bruce y el año terminará con una película protagonizada por por Dani Rovira ahora además en abril exposición entre los días doce y quince en el Salón del Cómic sobre este antihéroe en Radio Barcelona los escucha a esta hora el comisario de exposiciones de salón que es Antoni Guiral Antonio buenas tardes bona tarda hola qué tal buenas tardes votar cómo está ese amigo que contrastan hoy hoy cuando abría la hora las seis diciendo tenemos una buena y una mala el adiós

Voz 1417 02:07 a Paco Ivan oí todas las las las las aventuras de de Súper López y el bono de la película de todo eso no como el se en las cosas difíciles Paco

Voz 4 02:16 era un apasionado no una persona apasionada por su trabajo si yo tuve la suerte de conocerle y la verdad es que siempre dejaba un poso en todas las personas no que conocía porque antes de dicho no básicamente era una buena persona y eso es muy difícil de encontrar no él no una buena persona sino que era una enciclopedia andante que además regalaban sus sus conocimientos osea era una persona que no se los guardaba para así que los disfrutaba además

Voz 1417 02:42 pero lo más opuesto al pedantes era lo más opuesto a una a una persona leída pero pedante que las hecho todo lo contra tú sabes era lector de cómic

Voz 4 02:51 si no sólo era lector de cómic sino que además tenía algunos cómics también que en su etapa de distribuidora había distribuido cómics osea que él también tenía su relación con los con

Voz 1417 02:59 hoy Antoni a Súper López

Voz 0313 03:02 nace en mil novecientos setenta y tres

Voz 1417 03:04 tú naciste un poquito antes tú fuiste y a las fuentes fuste al lector de aquellos primeros números de los

Voz 4 03:10 primeros no porque el el cincuenta y nueve entonces Súper López nació como un libro que era una colección en la que se dedican grandes parodias de de mitos de mitos de la cultura popular y bueno Súper López era una parodia de Superman y dice su primer libro y ya no hubo nada más hasta que al año siguiente en mil novecientos setenta y cuatro como Jan era colaborador de Editorial Bruguera en eso en recuperar ese personaje con guiones de otros autores como Conti el de loco Koch o Pérez Navarro puso a varias aventuras cortas de Súper López

Voz 1417 03:41 oye pero pero has no cuéntanos un poco del dónde está

Voz 5 03:46 Jané

Voz 4 03:46 es un otro apasionado por la historieta una grandísima persona que lleva muchísimos años haciendo cómica ilustración una persona que conoce muy bien el medio que ama el medio Ikea aplicado todo lo que sabe en su obra no creo que Súper López es una de esas aunque pueda ser conocida como decíais vosotros por algunas generaciones no porque hubo muchos generaciones que se formaron leyendo el súper grupo y otros libros como los cabezas cubos La caja de Pandora no hay otros libros que pueden sonar mucho yo creo que no deja de ser un gran desconocido todavía no creo que hay que mostrar a Súper López realmente cómo es no que es una de las grandes series que tenemos derivas de la historia española

Voz 1417 04:26 porque Súper López sería para ver para quién nos está escuchando comparar

Voz 6 04:29 lea el Capitán Trueno El Jabato de Tintín

Voz 1417 04:34 tipo de tal lo dudaría esto yo creo que sí

Voz 4 04:37 a ver si puede considerarse practicamente ya un clásico Noel la diferencia otra vez con los que citas es que Tintín es de mil novecientos veintinueve trascendía lo digamos eso ya lo ha otro la nacionalidad belga llegado todo el mundo Súper López no ha llegado mucho más lejos de España pero lleva ya cuarenta y cinco años publicándose sí que puede compararse con uno de los clásicos de nuestra historieta de lo último

Voz 1417 04:58 trascendió del yo recuerdo fue en diciembre de dos mil doce que se anunció que ese sea otorgaba se le concedía la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura y él renunció unos días después el treinta y uno de diciembre dijo textualmente por ética personal debido a las circunstancias sociales y políticas actuales tiene ahora ochenta años setenta y nueve correcto

Voz 4 05:17 sí esta es una de las cosas que le distingue no el tienen una ética personal y la sigue a rajatabla y me parece estupendo y no es fácil encontrar a un autor que sea capaz de de asumir ese riesgo y detener sobre todo esa esa sinceridad y honorabilidad

Voz 7 05:32 he estado muy a la al muy al día no estaré nuevas lecturas de Man Group

Voz 1417 05:36 cuenta como el diablos aparece muy enfadado porque los de son más malos que

Voz 4 05:40 no yo diría que este es un libro muy especial sí porque a ver esta es la segunda como la segunda parte de otro libro que si titulaban la guerra en Bruselas la guerra Brook es un chaval adolescente hijo de una familia media catalana se convierte al yihadismo no y entonces en ese libro él intentaba encontrar las claves del del por qué no un alguien así se puede convertir a yihadismo eso fue en dos mil quince no recordemos que desgraciadamente el año pasado pues bueno que revisemos los terribles atentados no que ocurrieron he aquí pues bueno evidenciaron que cuando que algo estaba pasando este nivel no además recordemos que había chicos sigue el imán de grandes Ripoll y hay una cosa allí vive en Ripoll entonces claro este libro del que estamos hablando obra y yo creo que surge un poquito también de ese hecho no porque Händel lo dijo no a ellos están todavía muy impactados por aquello no por lo que significaba que éstas sonase hubieran sido vecinos suyos no entonces nuevas aventuras de Bruce otra otro álbum que habla de una célula radical yihadista ID que Mann Bru pues les engaña para meterse dentro junto con Súper López para intentar desarticular la costra que consiguen

Voz 1417 06:53 la célula muy curiosa si te parece Toni de la misma forma que hemos comentado antes llegar al cine a a final de año en una peli con Dani Rovira Maribel Verdú etc etcétera qué te parece si un fragmento de este nuevas aventuras y con este comando con esta célula Le damos forma de radio pues mira prepárate para los próximos tres minutos venga

Voz 1 07:23 o dura concurridas carreteras del Levante español un grupo de yihadistas en furgoneta se dirigen a una cita previa al Martirio

Voz 8 07:34 puño puño

Voz 1 07:37 Paul

Voz 9 07:38 sembrado fue como esquiador no quería al profeta hoy si te he visto en el camión con el explosivo bendito hoy vio el capo Pin cerdo infiel esto es el community que Costa te insulta pero luego una oferta en firme lo vi hemos olvidado traemos el dinero yo te perdono Bini puede estuviera comprobar la mercancía todo muy bien bien bien bien Stoker usted sus Tuttle tu tu tu tu tu si su su dar el dinero entre los encargados de pagar

Voz 1 08:11 dos yihadistas que son súper López Bru camuflados

Voz 10 08:18 qué pasa qué pasa dárselo tú que a mi papi no me conoce Se camión debe ser de una empresa tomatera de por aquí seguramente los robaron tengo que dar el cambiazo ha llegado el momento de que actúe Súper López

Voz 11 08:33 que me mandarán tome sobrevuela tengo que frenar tengo que será mamá

Voz 1 08:39 coge el otro camión y sigue más asustado no muy lejos el resto de componentes de la célula terrorista esperan con impaciencia el camión con el explosivo conducido por el camuflado Humain Bru el camión no viene no viene con Myung

Voz 9 08:57 idiota descargando aquí primero ni mula mucho y les para el Martirio

Voz 1 09:05 nervioso eh esto bueno nunca había conducido en camión engañado gusto les tus Di tu culpa

Voz 12 09:17 a Pepe su tu moto

Voz 9 09:20 Luca es absurdo

Voz 12 09:22 oriundo desde Pacino optó

Voz 13 09:25 para tomates lanzó dos mil coma seis no sabía ni cantores de la zona de la UD improvisó si un súper López que vuelve a estar camuflado por su turbante

Voz 14 09:47 alto lo Guardia Civil estos ilegal no se puede la tomatina de Buñol escena justo in love

Voz 1 09:55 puede celebrar aquí perdone gente es lo que

Voz 10 09:58 digamos ensayar un poco la tomatina este año fue un poco de las manos

Voz 3 10:05 no soy bulla no ya ya

Voz 1417 10:17 te parece Toni compras lo local también parece una genialidad una solución hemos todo contó máquinas oye una pregunta en tu biografía cuando hace referencia a tu atuvo Unijet lectora que es algo que nos preguntamos muy a menudo no cuando viene aquí esta tabaquera entre los siete de los doce años por ahí se te presenta como un gran lector de tebeos de la editorial Bruguera como como muchos hemos oído por cierto hoy en día eres un gran divulgador del mundo del cómic tú crees que la vida es una viñeta o una sucesión de viñetas que dirige una puñeta has dicho no

Voz 4 10:50 en serio una puñeta que sí pero bueno pongamos que es una sucesión de viñetas si digamos que yo bueno de pequeño leía Bruguera pero le dio muchas otras editoriales era un devorador de tebeos en buena medida el hecho de que yo esté trabajando en ellos porque también ha hecho de guionista y otras cosas es el gracias a mi padre porque mi padre ya de adulto era coleccionista de tebeos se compraba sus tebeos que yo no pudo leer hasta llegar a una edad de nueve compraba mi los míos sigo suyos eran para él pero cuando llegue

Voz 7 11:16 la edad pude leer los suyos no hay gracias a él estoy aquí una una curiosidad nunca he tenido ningún problema ya han digamos de derechos legales la gente de Superman nadie será ocurrió Marvel ni nadie poner algún problema

Voz 4 11:29 bueno hubo un momento hubo un momento creo que fue en mil novecientos setenta y nueve ochenta Superman es Copyright digamos de DC Comics no entonces por lo visto la ese que llevaba en la en el pecho amigo en las primeras aventuras era una es demasiado parecida a la del Superman original y se ve que bueno de

Voz 1417 11:45 ahora ya no se les llamaron la atención aquí en el resto no dieron ninguna coincidencia

Voz 4 11:50 nosotros lo que pasa es que que por tanto no podían tendría una cosa años setenta y nueve este Súper López día ni siquiera Sport de Superman es otra cosa es un personaje nuevo

Voz 0313 12:00 muy bien al comisario de la exposición de Súper López en el Salón del Cómic de Barcelona muchísima gracias por estar estará raqueta en La Ventana