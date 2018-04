Play Basket: "El mes perfecto de Baskonia" (02/04/2018)

Voz 1 00:00 bueno

Voz 0699 00:37 a todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos a la vigésimo séptima edición de la novena temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro tras unos días de parón por la Semana Santa aquí llegamos dispuestos a quitarnos de encima la torrija de ofrecieron un programa que que no sea un Vía Crucis sino una hora y media de pasión voy a intentar no llenar el programa de comparaciones de estas fechas pero la verdad es que no puedo prometer nada lo que sí prometo fijarme mucho en el baloncesto europeo que es lo más noticioso de la semana por el impresentable pollo informaron a UCAM Murcia en Turquía los de El Pinar cartilla Can FIBA Champions por lo que se está jugando al Real Madrid Baskonia en la Euroliga así que vamos a poner un poquito de ordena el tema lo que sufrió Murcia en la FIBA fue vergonzoso e impresentable por ser flojito le pararon un hora minutos el descanso por presunto problema en el marcador les lanzaron botellas y zapatos agredieron a Sabadell Rojas expulsaron a cuatro Doug cambia el banquillo y aún así ganaron el partido sesenta y cinco a setenta y nueve y FIBA cerrado o ha multado los turcos con dos partidos a puerta cerrada y veinte mil euros de multas como si a me sancionan con un euro y hacer playback que desde mi casa hablaremos con el gran protagonista de esta historia Murcia que tiene que poner su punto final esta semana con su paso a semifinales y el pase a playoff de la Euroliga que tienen conseguido Real Madrid Baskonia que además ganaron en la última jornada a sus rivales siguen los partidos de esta semana ante Brose IFA tratarán acabar lo mejor posible lo mejor posible que sería cuartos el Real Madrid factor cancha insectos Baskonia cruce bastante más sencilla va a pasar por aquí un protagonista de los de Pedro Martínez que han firmado el marzo perfecto no han perdido ni un partido en ninguna competición ni de Liga Euroliga tiene el Real Madrid comentaremos lo de Luka Doncic él no dice nada sobre su futuro pero ya se encargan su madre y su agente americano de decirnos que antes del veintidós de abril seis apunta saldrá dónde va a ser top cinco según todas las previsiones otra cosa es que no acabe en un equipo que no le mole el Madrid tenga la suerte de tenerlo una temporada más que realmente parece muy difícil lo que no la va a ser lo que no va a ser divididas contarlo además que no sé ni por dónde seguir en la NBA lo grande son muy noticia Carrie se lesionó no es seguro que llegue a reaparecer en la primera ronda de playoff Le Bron bate el récord de Michael Jordan de partidos consecutivos anotando diez o más puntos de momento lo tienen ochocientos sesenta y siete a día de hoy en los digamos alrededores de la NBA Anthony Davis nosotros a todos diciendo que se había afeitado la ceja y que dejaba de serlo hay que decir que el uno de abril es el día de los Santos Inocentes en EEUU y hay muchos que cayeron en una inocentada y además tenemos que hablar nosotros de la gran semana de Ricky de Calde como Manu Ginóbili sigue alargando su leyenda en San Antonio y se ha convertido en el jugador con más robos y triples anotados de la historia de esa franquicia con Pau Gasol lógicamente reconociendo el mérito

Voz 1692 03:23 mitigar muchísimos el espíritu la garra de Manu son inigualables en mano tiene una presencia enorme en este en este equipo manual escenificado muchísimo para el deporte argentino no sólo al baloncesto creo yo gente que en Argentina verle además no elegido la bandera de en casi el Papa Francisco casi casi está no sé si se puede comparar no pero pero Manu yo creo que se merece toda la admiración de todo el pueblo sin duda argentino pero yo creo más allá de despoblamiento

Voz 0699 03:56 pues como el Papa no sé pero como un apóstol del baloncesto sí que podemos decir que Manu Ginobili mucha NBA mucha Europa hay cosas cercanas como la barbaridad de la actuación del jugador del Estudiantes Cinven Lander ver en la victoria de su equipo en el Palau en un partido en el que anotó cuarenta y ocho puntos valoró cincuenta y dos créditos sí sirvió para la victoria de su equipo el Estudiantes nueve años después de hacerlo por última vez el feudo azulgrana su entrenador Salva Maldonado lógicamente tras el partido le ponían por las nubes

Voz 1894 04:21 cuarenta y ocho cincuenta y algo de valoración en el Palau de hacerlo la verdad es que ha sido espectacular Nos hemos aprovechado ir día de Resurrección también no voy de Resurrección pues su muñeca que estaba vendada y con muchos problemas pues eh ha hecho cosas e increíbles y la verdad es que el equipo ha ayudado porque al final si era hace cincuenta el equipo pierde vende pues no no hubiéramos hecho nada pero equipo ayudado ya tiene una referencia clara no hay muchos partidos así en la cual un jugador sea tan determinante pero bueno tenemos la suerte de que el chico hasta hoy pues iluminado no así

Voz 0699 05:05 yo mismo un espectáculo más que iluminados como si todos los focos hubieran apuntado hacia él vamos que tras la exhibición hablaremos de grandes ver de la victoria por la mínima del Madrid en el Carpena de la victoria del Betis en la cancha del Fuenlabrada ya mismo de la victoria de la Peña que por fin rompió una racha que no hace que abandone la posición de colista le da un respiro como noticia con ello abrimos la González destaca un canterano del Joventut para comenzar este Blade hola Raúl con quién está muy vivo

Voz 1395 05:30 las qué tal estamos aquí con Xavi a López Aróstegui que hoy sí sonríe por fin Xavi trece derrota después se cortó la racha

Voz 3 05:38 sí bueno es muchas veces lo he dicho veces que hemos perdido pero ha llegado no que a poco el trabajo que estamos haciendo cada semana es bueno bueno he luchado hasta el final un partido muy emocionante y bueno al final pues ha caído a nuestro lado y muy felices porque te crees ni un poco lo que hace es cuando los resultados salen pues te lo crees y eso te ayuda sigue adelante y creer en lo que queda de año

Voz 1395 06:03 cuando suena la bocina y esta vez sí la moneda cae de la cara que tú quieres cómo te sientes porque contra Obradoiro en equipo perdió de la manera que perdió en Tenerife perdió dos Es cierto que el triple Richard ya el partido está decidido pero derrotas muy ajustada y esta vez por fin victoria ajustada

Voz 3 06:20 bueno yo creo que lo que sentimos es Feliciano muchísimos emociones juntas todas positivas pero cerebral además con nuestra gente en casa que no se apoya o como además en el momento más difíciles pues agradecer sube a ellos sí bueno tocar Felicidad

Voz 1395 06:34 viniendo Carlas durante estos días que el equipo trabajaba y que confiaba en que tarde o temprano la victoria iba a llegar vosotros teníais esa sensación de que por juego la victoria cada vez estaba más cerca

Voz 3 06:45 sí o sea yo cuando lo decía muchas veces que me habéis preguntado yo no decía porque la gente escucháis gases contenta la es la es la realidad nosotros trabajamos cada día a tope para intentar ganar y crear

Voz 0699 06:57 citó igual no de hoy ha demostrado

Voz 3 07:00 seguimos la misma calidad Irak en cada partido a ganar al final no es que no he partido esto es son muy importantes para nosotros y a ganar todos

Voz 1395 07:07 era la la última la semana que viene Zaragoza con una sonrisa en la cara como sabes encuentra imagino que muchísimo medio mejor a nivel de juego a nivel mental a nivel en todos los aspectos una vez cortada esta racha

Voz 3 07:18 cuando tú lo has dicho no se ve otra manera no cuando ganas todo es mucho más espacio entre comillas pero bueno eso no no nos va a quitar la ambición y llevamos cinco pero bueno que queremos la sexta ahí no vamos a intentar parar

Voz 1395 07:30 había muchas gracias Xavi mucha suerte las palabras de Xavi López Aróstegui una vez que la Peña por fin consiguió cortar esa racha de trece derrotas consecutivas y ahora ya piensa en el partido de Zaragoza

Voz 0699 07:41 una final sin duda la del Zaragoza bueno otra final que en realidad pega más pues nada hoy del protagonista oídme a mí las otras noticias que lo van a ser en este Play Basket ya tenemos finiquitada la fase regular de la Liga día la Liga Femenina de baloncesto al estilo acompañan el descenso el Campus Promete en los playoff por el título avenida Girona pasan directos a Messi por estar en ellas jugarán Uni Ferrol y Guernica por un lado y Mann Filter Guipúzcoa por el otro lado y en baloncesto fuera de España Alexander Djordjevic ha sido destituido como técnico del Bayern de Munich en Alemania ya Mike diréis vosotros bueno pues ya Boris como es un entrenador que no tarda en llegar a España es seleccionador serbio pero tiene la ACB entre ceja y ceja y aquí ya hay algún equipo no pequeñito que ha pensado en él de cara a la próxima temporada que por cierto me va a caducar pero hoy lunes cuando gran grabamos este Play Basket es la final de la entidad Voley o NC a que yo también leo el Twitter de dicen que por qué no lo digo en castellano bueno va Vilanova mis sigan partido que para la NBA hoy no se juega nada dada la importancia que tiene esa competición la en sida Voley hola NC a en el baloncesto americano no dejó de momento lo que ahora dejó es el repaso alma numérico a la actualidad de baloncesto de la NBA de la Liga ACB pero vamos que me dejó de culto turismo sólo como ese día vamos a los titulares a dos minutos de Hesse parte Marta de lo esencial del planeta baloncesto tengo el honor de tener aquí a la directora de Play Basket de la semana que viene que eso no voten con todas las semanas aquí te tienes toda la semana en la verdad es que sí bueno es verdad de todas las buenas dirige las bueno si lo dirige pero no lo presenta así lo diré para nada es verdad que la semana siguiente no suelo yo ser la directora no exacto lo que tú querías de exacto eso hola Marta Casasbuenas Pacojó muy buena venga vamos a los titulares vamos con la Liga Endesa jugador más valorado de la semana

Voz 1509 09:25 bueno pues una actuación fuera de lo común superando marcas de su club y de la competición llevó a Silva en Landis ver a coronarse por segunda vez esta temporada como jugador de la jornada el alero del Movi Star antes guió la victoria de su equipo en el Palau anotando ojos cuarenta y ocho puntos capturando cinco rebotes dando tres asistencias y forzando nueve faltas personales para cerrar su estadística con unos increíbles cincuenta y dos de valoración mientras tanto en el apartado general toco Shengelia sigue siendo el jugador más valorado de nuevo la liga con veinte coma nueve por partido máximo

Voz 0699 09:57 dos de la jornada mismo protagonista Lander

Voz 1509 10:00 cuarenta y ocho de los cien puntos que sumó el Movi Star estudiantes fueron suyos igualando la segunda mejor marca de su club en triples al convertir ocho de once esos cuarenta y ocho puntos son la mejor marca de la temporada y se quedan sólo a seis del récord absoluto de la Liga Endesa que está en cincuenta y cuatro que fueron logrados por Epi en la jornada veintiocho de la temporada ochenta y tres ochenta y cuatro el jugador del Estu lidera también la estadística global es el mejor anotador de toda la liga con veinte puntos de media por partido el mejor asistente lo encontró vamos en el Real Madrid Luka Doncic que consiguió repartir nueve pases a canasta lo que permitió al conjunto blanco sumar veinticinco puntos más en el marcador en el apartado general en mejor asistente de la Liga es Thomas Heurtel con seis coma noventa y una asistencias por partido

Voz 0699 10:44 el máximo reboteador Luca

Voz 1509 10:46 Murcia fue el gran dominador de los tableros acabó capturando un total de trece rebotes de los cuales nueve llegaron en defensa y cuatro más en ataques es un nuevo tope la competición como siempre también miramos las estadísticas globales el mejor reboteador de la Liga sigue siendo Henk Norel con siete coma cero eso por jornada y ahora todos global mejor recuperador FACUA Campazzo con uno coma setenta y nueve por partido máximo taponados arte en dos coma treinta y tres por encuentro matador de la

Voz 0699 11:11 nueve Baldini con dos coma cero cuatro por parte

Voz 1509 11:14 el jugador que más faltas recibe vuelve a aparecer recibe seis coma veintidós faltas por encuentro el que más comete Gregory Vargas con tres coma ocho por encuentro y el que más balones pierde Gary Neville con dos coma nueve balones perdidos por partido quinteto Play Basket de la semana nuestros

Voz 0699 11:28 ese de la semana el héroe del Real Betis Ascó

Voz 1509 11:31 a Booker veintiséis puntos tres rebotes tres asistencias en la victoria de los verdiblancos para terminar con treinta de valoración que el escolta nos quedamos con Paco Cruz del Montakit Fuenlabrada sus números veintinueve puntos tres rebotes dos asistencias y veintinueve de valoración nuestro alero no puede ser otro Silvia en la desviar con esos cuarenta y ocho puntos cinco rebotes tres asistencias nueve faltas personales forzadas hizo cincuenta y dos de valoración números que no se veían en nuestra liga desde mil novecientos noventa y cuatro

Voz 0699 11:56 el pívot elegimos a Eulis Báez del

Voz 1509 11:59 Herbalife Gran Canaria por sus diecinueve puntos nueve rebotes tres asistencias y treinta y dos de valoración

Voz 0699 12:04 Nos queda el pívot pues un fijo esta temporada en nuestro guía

Voz 1509 12:06 tanto Henk Norel quince puntos tres rebotes seis asistencias y veinticinco de valoración esto

Voz 0699 12:11 físicas NBA quién lideran puntos James Harden

Voz 1509 12:13 on treinta coma seis puntos por partido en rebotes Andre Drummond Se mantiene la primera posición con una media de dieciséis por encuentro

Voz 0699 12:20 Tenzin Russell Westbrook con diez coma dos asistentes

Voz 1509 12:22 de media por partido en tapones Anthony Davis lidera esta estadística con dos con

Voz 0699 12:26 cinco por jornada cien robos de balón Víctor hola

Voz 1509 12:28 bueno con dos coma tres por encuentro y a mí que me parece mucho más difícil

Voz 0699 12:31 es decir que Vargas depende el día vale judías que se detrás

Voz 1509 12:35 a una palabra hay vetos a ver pues bueno vale

Voz 0699 12:38 descontados los números vamos a poner remacha el programa lo primero es daros la historia de lo que les sucedió al UCAM Murcia en la FIBA Champions de Turquía lo de la semana pasada más con encerrona realmente fue un absoluta vergüenza

Voz 1395 12:50 hola muy buenas Alberto Corbacho jugador de Rio Natura Monbus de Play Basket en la Cadena Ser

Voz 0699 12:59 la FIBA Champions es la tercera competición en importancia del baloncesto europeo si quiere crecer en repercusión y en tirón estaría bien poner árbitros de peso en los partidos sino permitir cosas como las que ocurrieron contra UCAM Murcia en el partido que jugó en Turquía la semana pasada lo positivo fue que los rojillos ganaron y lo peor fue todo lo demás pero más que explicarnos yo lo que pasó que lo haga el hombre al que castigaron en la cancha y fuera de ella aunque antes de eso hay que hablar de la gran victoria de UCAM Murcia también este fin de semana en el campeonato de Liga salía el roja las muy buenas tardes cómo los empiezas a Daniel la semana después de haber ganado al el campeón de Liga

Voz 4 13:38 todo muy bien ahora con equipos de es muy bien aquí a lo que se les ganábamos de nada en Turquía un tiro muy díficil en estos hechos pero entrenamos hace nada haya ganamos en Palencia toro equivocado te sientes muy bien es un buen hechos

Voz 0699 14:01 qué ha cambiado Sadie en las últimas semanas para ver al mejor UCAM Murcia de la temporada

Voz 4 14:07 si se pone la equipo juntos todo el equipo vamos a tiros muy juntas en Karma momento toros jugar muy fuerte vamos a todas a muerte encara momento el encargo a tirarme desde otras partidas

Voz 0699 14:26 en se puede decir Sadie el que es más importante para UCAM Murcia sería mejor para vosotros estar en playoff o seguir avanzando en FIBA Chan

Voz 5 14:34 Pedimos al fuera de gravedad

Voz 4 14:40 para mí era vamos porque es la la próxima Ecclesia más importante de la historia

Voz 6 14:48 en bestia yo pensé

Voz 4 14:50 deporte lo el deporte en el proyecto importante para mí y para el miércoles vamos a Turquía taquillas y vamos a favor

Voz 0699 15:05 quiero que nos es el que es lo que ocurrió en Turquía en el partido de ida lo que es lo que pasó y cómo lo viviste tú había vivido algo parecido a lo que ocurrió allí

Voz 4 15:16 a un euro es un evidente muy muy buenos amigos y ese gente en tiro a para nosotros es bueno muy muy bien en defensa hoy en en con mitad parido a nuestra plantilla es de diecinueve puntos en este momento muchos costes cambia en la en la placa mucho la gente allí ha vamos a enfadar con nuestra ocho es porque viven juntos en este momento le dispensan ellos en y en la cancha en mi la desde abucheos muchos costes hasta allí ha aminorado está en Ecuador pero a la DGT y hasta siete ahí

Voz 5 16:11 claro que la victoria

Voz 0699 16:14 bueno fue lo más importante de tu tu te habías encontrado al una vez en una cancha en donde los espectadores en pujarán pero así literalmente a tu lado empujando T

Voz 4 16:24 sí pero claro yo yo yo muy laico que va en serio ataque que a mí en la calle no te creo nunca a uno Jaso esto pero es muy importante en el equipo en ella en la calle pero es muy mal esto no sé nada en esta en inversiones no

Voz 0699 16:55 no no se puede pero pasó los incidentes fueron muy graves ya tiene empujaron pararon el partido durante una hora y diez minutos y lanzaron objetos y sin embargo luego la FIBA les sanciona con dos partidos la cerrada veinte mil euros que parece una habrá Gemma eh

Voz 4 17:11 para mí es de unos dama pero ahora los en en ellos o chatear no pasa nada es tener tenemos con la FIBA de Aznar y dos asesinados veinte miedo no pero sólo aquí ahora ganamos este miércoles por mí

Voz 0699 17:35 eh tú crees que la gente en Murcia os va a acompañar la petición sería que acompañen animando no no haciendo el burro como paso en Turquía

Voz 4 17:44 sí sí sí la hete aquí MS necesita toro o al mundo aquí en padece algún buen ambiente muy buen viento

Voz 6 17:52 pero no actos nota cae

Voz 4 17:55 obras no les con más sí

Voz 6 17:57 pero yo no ha patinado

Voz 4 18:00 Italia después de pactó ayer Chiara mucho mucho mucho mucho dinero para la de hasta ochos

Voz 0699 18:08 si tú quieres gritos quieres ambiente pero no quieras comportamientos antideportivo usted claro

Voz 4 18:12 todo esto oye Ariel ya que estamos hablando contigo en playback

Voz 0699 18:15 es la primera vez que lo hacemos te tengo que preguntar cómo lleva ser eso de ser uno de los jugadores Mena los queridos por los rivales en la Liga

Voz 4 18:25 yo es que soy bueno era a toda la gente en Liga en Liga Endesa ir a ellas si viera gente admite Xavi me Michal los jóvenes la defiende defiende que sólo ocho equipos desde el Michal la equipo aquí en Murcia con ellos defensa buenos defensas fuertes pero nunca sucio nunca nunca nunca explosión yo que no es mucho de chicos de ocho equipos pero de ellas no no pero la los bichos en la escucha mucho pique de muchas obras en problemas pero yo estoy para ayudar a equipo

Voz 0699 19:15 o sea que hay que hay que tener en cuenta la diferencia que hay entre ser duro Isère sucio

Voz 4 19:21 seguro no de oro sobre pero en huelga cada momento como es mío te cansas todas

Voz 0699 19:29 bueno pero entiende es que los rivales sí que te entre comillas de o bien un poco no Xavier

Voz 4 19:33 se dice de Orio me mucho mucho de Toro en Taura las Lakers adaptaron pero no pasa una vez es como mi huelga en es es como vivir cuando estuvo en un defensor es como un toro Orio

Voz 0699 19:47 vale entiendo de todas maneras Athié y lo de que te da un poquito igual de hecho sillón no te entendido igual no te entendido mal los ambientes calientes como el del otro día en Turquía siempre que no se pasen tampoco te disgustan no

Voz 4 20:01 pues no sé cómo se vale en taquilla

Voz 0699 20:05 el término que le piden Se la temporada con UCAM Murcia el que te gustaría conseguir

Voz 4 20:11 temprana es lo mejor para mí y para mantener ese ese sí era aquí yo estoy con marciano más aquí en en el aire me estoy bien aquí y me veo en pista ya eso es según bueno momento para un equipo en voy muy feliz aquí si quieres sigue como así en enero de gana la eh

Voz 0699 20:41 de hecho me han dicho que uno de tus secretos a ver cómo te digo esto son los paparazzi motes

Voz 4 20:45 seis desde diez

Voz 7 20:48 pero está aquí en Murcia

Voz 4 20:51 a paragolpes

Voz 0699 20:55 desde luego está buenísimo en eso te te alabó el gusto la verdad es también también me gustan pues nada Sabadell que ha muchísimas gracias por atendernos este rato en Play Basket sobretodo que estamos con vosotros en el partido ante el pinar Castilla

Voz 8 21:09 esta próxima semana vale sí mochicas si te habías un abrazo a Sabadell

Voz 0699 21:14 lo normal es que UCAM setenta en las semifinales de la competición pero lo normal es que esta competición no se revaloriza hasta que no se ponga en arbitro serios Se juega en unas canchas serias hice pongan sanciones serias si pasan cosas serias y no sigo que me pongo serio más de lo normal aunque el asunto lo merezca bueno lo próximo es algo muy serio se acaba la temporada regular de la Euroliga vamos al análisis ya el protagonista del mejor equipo del último mes en España y en Europa os voy a conocer aún protagonista de Baskonia ve trasladar el como oral una

Voz 9 21:42 estoy esperando a que salga el podcast de Play Basket

Voz 1395 21:45 además el punto com

Voz 10 21:48 ella ha salido Víctor ya hasta aquí antes del protagonistas se juega estas

Voz 0699 21:51 semana la última jornada de la fase regular de la Euroliga sabemos que CSKA será primero que Fenerbahce será segundo y los otros seis equipos que van a disputar el play off pero del orden de el resto poco más sabemos lo que haya que saber dependerá de lo que ocurra en la última jornada entre jueves y viernes Ford cuya disputan dos días es lo primero que quiero preguntar a nuestros expertos Ricardo González compañero del diario muy buenas tardes hola que hay muy buenas tardes no saben compañero del diario El País muy buenas

Voz 6 22:16 buenas tardes Ricardo debería haber unificado la Euroliga

Voz 0699 22:18 los partidos de la última jornada

Voz 6 22:20 para mí sí pero la Euroliga siempre dice que

Voz 7 22:23 a cuestiones de televisión es mejor así

Voz 6 22:25 que confía en el buen hacer de sus equipos y la verdad es que los resultados finales como en años anteriores le dan la razón porque bueno o no ha habido casos de Scott o por lo menos aparente

Voz 0699 22:39 Fausto opinión

Voz 1621 22:41 para mí sí también pero es cierto que que la Euroliga

Voz 6 22:44 ha habido o no se anuncia

Voz 1621 22:47 para esta semana también capitalizar esa polémica e incluso en positivo y que se está hablando mucho de esa falta de sincronización de horarios para abrir mucho el debate que mucha gente esté pendiente de de lo que va a hacer Olympiacos y de lo que pasa vienesa

Voz 0699 23:01 describe Ricardo lo de que hablen de mí aunque sea para mal no pero bueno el caso es verdad que la Euroliga está por por esto y por otras cosas en la mesa del baloncesto esta semana muy muy intensas

Voz 6 23:11 sí es que es un es su política de desde hace varios años Si bueno la jornada se disputan como otra cualquiera y la verdad es que los resultados no no modificados por tratar de elegir rival y yo creo que en esta ocasión va a hacer igual porque a veces ganado perder tampoco determina determina tanto el está tan tan igualado que que que es que igual elegir a veces un rival que otro

Voz 0699 23:39 tan te digo Faus que yo me fío muy poco de que pueda ocurrir un viscoso griego eh

Voz 1621 23:43 pues no lo sé no lo sé porque Olympiakos si te dan a elegir entre Zalgiris y Baskonia Baskonia ahora lo mismo te lo piensas

Voz 0699 23:54 no no creo tanto que puedo

Voz 1621 23:56 el hecho de de que se vayan a favorecer entre los equipos griegos pero sí mirando por por los intereses propios te atendiendo a lo que le pasó Olympiacos en en el Buesa Arena hay y al estado de forma de Baskonia últimamente pues a lo mejor se lo piensan

Voz 0699 24:14 tú cómo lo ves tardo sí sí pero

Voz 6 24:16 S por ejemplo vamos a vamos a pensar que los cacos pierde con alguien es porque no quiere jugar con el Baskonia dice el Madrid pierde en el último turno Olympiacos Le toca el Real Madrid

Voz 0699 24:27 claro pues tampoco creo que

Voz 6 24:30 se mostrara muy feliz con con ese emparejamiento la verdad

Voz 0699 24:32 no por eso están todo es decir es verdad que está divertido y por eso yo creo que la salud de la competición sería mejor si todos los partidos fuera en horario unificado pero lo de que Olympiacos y Panathinaikos piense el uno en favorecer al otro sea me parece tan tan complicado que bueno pues cosas más raras han visto pero esta sería de lo más entretanto de otra manera Faust el Madrid no puede pensar en otra cosa que no sea ganar aunque esa carambola les saque del factor cancha así y luego pasa lo que pasa no

Voz 1621 25:03 sí sin duda sin duda éste ha visto en esa tesitura de que ni aun ganando tiene garantizado daba el factor cancha pero tiene que ganar ante un rival factible a priori y luego pues esperar a ver en en este caso no esperar sino en función de lo que haya ocurrido antes pues ver ver cuál es su rival que todo indica que será Panathinaikos Ike ya veremos a ver si ese factor cancha que hay en contra cómo resuelve una eliminatoria que representa abigarrada

Voz 0699 25:36 es una eliminatoria ya es a la siguiente del Real Madrid que será con Llull y Richi que será uno de los alicientes que tenga hasta siguiente fase de la Euroliga eh

Voz 6 25:44 sí hombre de todo el mundo está deseando ver a Llull de nuevo en las canchas pero yo creo que de momento no se les puede exigir mucho porque es una lesión muy complicada hay ya el mejor Llull llegar a pues amaño me consta que está entrenando a buen nivel y que y que incluso puede sorprender pero yo creo que no se puede poner demasiada presión en su vuelta

Voz 0699 26:05 también te digo a exigir presionar no pero también conocemos a Llull Llull no va a hacer partidos de andar por casa a poco que se ponga

Voz 1621 26:13 sí yo creo que lo que lo que apunta Ricardo es un poco que que Llull no creo que este año este para sostener al Real Madrid

Voz 6 26:21 a partir de que empiece a jugar

Voz 1621 26:22 pero sí que es verdad que si la última jugada sí la tiene que jugar Sergio Llull el lugar de otro jugador por no señalar a ninguno pues a lo mejor ese balón está en mejores manos por el y por la historia reciente y por por la categoría que yo les

Voz 6 26:37 estatus que adquirió Sergio Llull a la hora de resolver este tipo de partidos

Voz 0699 26:42 y luego está lo de Baskonia Ricardo que es un gran final de temporada regular de los de Pedro Martínez bueno gran no enorme Ritchie se ha cortado Ricardo bueno pues ahora lo recuperamos te la pregunta te Faust lo de Pedro Martínez en el Baskonia realmente ha sido espectacular

Voz 1621 26:59 si la manera enderezar al equipo después de de encontrarse un equipo un poco atribulado porque tampoco sabían exactamente porque había salido tan mal el el proyecto con con Prigioni supo primero estabilizar la crisis supo rearmar el equipo supo darle solidez supo ir creciendo y ahora pues llevan un mes de de competición impresionante que a ver si si son capaces de alargarlo porque les puede llevar a la Final Four cuando hace pues eso apenas un mes en ese veían fuera incluso el Top ocho Ricardo Blázquez dicción pero si Pedro Martín

Voz 0699 27:38 te hubiera cogido el equipo desde el principio lo mismo Baskonia estaba hablando de otras cosas que no fuera a ser sexto eh

Voz 6 27:43 puede ser puede ser pero bueno supongo que también en la motivación del cambio de entrenador de que no funcionaba el proyecto inicialmente y que luego ha variado completamente de rumbo pues también habrá ayudado a empujar a los jugadores y a la mejora del equipo buenos si consigue ser sexto y enfrentarse con el Olympiacos

Voz 1621 28:00 sí yo porque yo creo que ahora mismo

Voz 6 28:03 el CAI Fenerbahce Sony no hables casi para cualquiera con ventaja de cancha pero con británicos podría haber

Voz 0699 28:09 sí sí sí no desde luego en el momento que esta vasco ya está Olympiacos que se echan a temblar los los griegos del resto quiero preguntaros qué balance hacéis de Barceló Ana Unicaja y Valencia en el paso poco por la fase regular de la temporada Faus

Voz 1621 28:26 bueno pues y yo creo que Barcelona decepcionante por enlazar un segundo año muy por debajo de las expectativas Valencia lastrado por las lesiones hay poco desdibujado en en el tramo aquel en el que enlazó diez derrotas consecutivas

Voz 6 28:47 quedó prácticamente sin ninguna opción

Voz 1621 28:50 el Unicaja en el papel esperado hay rondando posiciones de privilegio pero lo de la manta que al final jugar dos competiciones es muy complicado y quizá ABC después de que da se te queda grande compaginar eso a un a un nivel competitivo importan

Voz 0699 29:07 el segundo en el análisis Ricardo hace que tengas que rebuscar más pero bueno usted toca

Voz 6 29:11 yo nombre yo creo que no han faltado diez jornadas más no para la del del Valencia o del del Barcelona que iban para arriba hombre claramente la temporada de del el Barcelona ha sido muy floja dos años seguidos fuera de la Euroliga en última penúltima posición sabes pues cumplimiento desde el principio una nota muy negativa el el Valencia no se le puede calificar porque ha jugado casi toda la temporada con con lesiones de así no podía competir y el Unicaja que en noviembre amenazó va derrumbe serio derrumbe la verdad es que ha remontado ya ha competido hasta el final estando pues bueno al final octavo noveno la novena décima posición no nos ha quedado muy lejos del play off

Voz 0699 29:52 bueno vamos a finalizar yo digo que esta semana me voy a ver tres partidos de la Euroliga yo tengo tres tú Faus cuanto antes verás

Voz 1621 30:01 yo por por necesidades del guión que ver todos todos los que has ya influencia directa en la quiniela

Voz 0699 30:10 vale bueno son cinco no sé si son cinco la gente no doy para más pero bueno vale de mira cinco tres ocho y todo va decir

Voz 1621 30:20 hay que ir a las secciones televisores de unos grandes almacenes para poder tener varias pantallas juntas en los que es eso

Voz 6 30:25 la apenas dos días consecutivos ver todos pues ya está

Voz 1621 30:29 estaremos donante ya te digo yo que tengo alguna persona

Voz 0699 30:32 que poner hay paz a un lado el teléfono en el otro y la pantalla grande de televisión en el centro osea en fin de eso eso es una locura pero bueno es otra manera de ver el baloncesto cuando las cosas están así emocionantes en la última jornada de Liga un saludo a la persona que no estará escuchando el fallo ha dicho que la segunda es que viene vemos contamos cómo cómo ha sido esto un abrazo a los dos muy bien un abrazo por pendientes de esa última jornada quedamos y con un esta de esta última jornada vamos a pasar los próximos minutos de Play Basket dos llego ya hasta Vitoria

Voz 11 31:02 hola soy Facundo Campazzo jugar del Madrid hizo escucho Play Basket

Voz 0699 31:13 no hay Vázquez deseando a Facundo Campazzo de nuevo en el Real Madrid que supone rápido la lesión pero vamos a hablar del equipo de moda de este recién terminado mes de marzo que no es otro que Baskonia ha marcado un once cero para cerrar un mes absolutamente inmaculado no ha perdido un sólo encuentro en el mes pasado y léase servido para sellar el Top ocho de la Euroliga para ser el segundo en la Liga Endesa uno de los jugadores que ha pegado un buen empujón al equipo para que esto sea sí es un argentino que dicen que es el alter ego del Chapo uno Choni y creo que eso son palabras mayores Patricio Gary no muy buenas tardes

Voz 12 31:49 qué tal buenas tardes cómo les va yo muy bien pero peor

Voz 0699 31:52 a vosotros que habéis hecho un mes realmente excelente

Voz 12 31:55 la verdad es que sí es verdad que estamos muy contentos porque este ha sido un mes a tope como decía son sus victorias en el mes entero nos deja muy buenas sensaciones Si estamos con la confianza muy alta para para conseguir

Voz 0699 32:10 es muy difícil de hacer pero es fácil después Card quiero decir esto tiene algún tipo de truco

Voz 12 32:16 la verdad es que no creo de las cosas empezaron a rodar de muy buena maniobra equipo cambió el chip que tenía adentro Teuta empezamos a tener una rotación más larga de nueve y jugadores todo jugando muy alto nivel pero creo que bueno nuestra defensa ha dado un paso hacia adelante y eso nos ha permitido ganar más confianza en la parte ofensiva no tenemos muchos recursos muchos jugadores con puntos en las manos pero creo que no extraer exhibida hay concentración en la parte defensiva ha sido el cambio más importante

Voz 0699 32:51 cuando uno está inmerso en una racha así se comenta quiero decir en El Vestuario Se va diciendo pues llevamos ocho pues llevamos diez ya llevamos todo el mes o casi por superstición uno casi prefiere no citarlo

Voz 12 33:03 yo creo que por eso precisión no no hablamos mucho no estar el que se fue dando partido a partido neumonía vamos pensando en los partidos ganados de pero bueno saber cuando llegan diez once partidos seguidos es es una cosa que es inevitable no no comentar no es algo no no pasa muy seguido y con muy pocas de equipos así que lo disfrutamos pero al mismo tiempo tratando de darle más concentrados posible cada día

Voz 0699 33:30 las rachas ha puesto segundos en la Liga Endesa nos ha hecho sellar el Top ocho de de la Euroliga de que os sentís más contentos

Voz 12 33:39 la verdad es que empezamos con una temporada muy difícil hemos ciudad adaptar últimos hay habrá en ocho la verdad es que ese fue el gran objetivo nuestra el día uno hay sufrimos mucho para para lograrlo así que estará en esa posesión la verdad que nos pone mucho más que contentos bueno en la sede también es una caída muy muy difícil estar como equipo número dos también no es una diferente muy grande para para decidir a los clientes

Voz 0699 34:10 ahora que se puede mirar con perspectiva qué paso en el comienzo de temporada porque le costó tanto a Prigioni arrancara el equipo

Voz 12 34:18 creo que hubiera muchos factores involucrados en el medio tal vez no nas lindo usar excusas pero bueno tuvimos distintos situaciones cuatro jugadores lesionados tuvimos el arranque de temporada con los peores equipos Pablo su primer experiencia como entrenador el equipo se había juntado muy pocos días antes de que empiece la temporada y no estábamos afilados como estamos ahora con un sistema como lo estamos con el de Pedro y la verdad que hubo Pedro tal vez un cambio de conciencia pero no hubo varios partidos amoldarnos a lo que quería y tal vez con Pablo estos factores mucho hice un momento que la la ansiedad se notaba mucho la presión

Voz 6 35:06 todos dentro del equipo todos queríamos ganar porque sabía

Voz 12 35:08 vamos que tenía el equipo para para poder lograrlo hoy no no poder estar ejecutando lo ha dentro de la cancha no nos frustrada mucho es así que fueron varios factores pero bueno todo pasa algo la verdad que es hemos por todo realmente que nos gustaría que acá también hubo muchas emociones en el medio pero bueno lo que estaba pasando

Voz 0699 35:33 hablar con cariño de Pablo como no puede ser de otra manera ha sido un emblema dentro de Argentina dentro de Baskonia mantienes el contacto con él de alguna forma se mantiene jugador entrenador sobre todo compatriota

Voz 12 35:47 la verdad es que si la interrelación viene de hace tiempo con las direcciones y que la relación sigue igual ya está más asignadas siempre estoy en contacto con él como con muchos jugadores de la selección más grandes también actuales así que eso es lo que tenemos que la selección no somos como una una gran familia pero bueno poder tener la posibilidad de que sea una enfermedad nuestro entrenador por por un momento fue muy emotivo y bueno es son los pasos de la villa

Voz 0699 36:19 cuéntame siquiera sexy no no pero supongo que Prigioni estará feliz triste feliz por cómo has va triste por no poder formar parte de cómo va

Voz 12 36:28 bueno conociendo no él es una persona muy fracasar en nada es alguien que le gusta vivir todo a pleno y siendo lo más positivo posible pero bueno al mismo tiempo se que tiene muchísimo cariño ha pasado por muchos años y con muchos triunfos entonces la cancha así que honestamente se que él está muy contento con lo que está pasando el equipo Él ha sido bien tiene hacia el club peruano obviamente sabor amargo seguro la gente va a estar no es una pregunta que hay que hacerle a él personalmente no sabe lo que está pensando en la alcaldesa pero conociéndolo sabemos que todos él es un hombre muy poco vista así que el cariño y la felicidad siempre está presente para

Voz 0699 37:18 vale pues se lo preguntaré cuando cuando pueda voy a preguntar Dati Portillo ya sabes lo que es el carácter Baskonia no porque eso supongo que a uno le llega cuando está una temporada en el equipo pero creo que a ti no te ha costado mucho entenderlo porque tu primera temporada en Baskonia ha tenido que ser para forjar carácter sino lo tenías porque empezaste con una lesión en la mandíbula tú has seguido ahí dando el callo

Voz 12 37:41 que si había que forjar el arte

Voz 7 37:43 decir buenos días

Voz 12 37:45 era temporal al principio con una lesión de

Voz 6 37:48 cuál es el crimen los que fuera

Voz 12 37:52 volví cinco partidos y si me fracturó la mandíbula así que no no me quedaba otra opción que que sacar ese carácter es baskonista no que siempre todo el mundo ahora lo que es este ambiente la fisión ente el mismo equipo más para nosotros en la argentinas no con tantos referentes que han pasado por los años así que no había otra opción sino el siglo con lesión que había que venir con mucho carácter porque había

Voz 8 38:21 un historias muy importante y ese carácter hasta dónde os puede ellos debe llegar quiero decir hace

Voz 0699 38:29 que no sé decirte hace tres meses sería impensable

Voz 8 38:31 estará hablando de esto pero ahora mismo os veis en Final Four

Voz 12 38:35 totalmente la verdad que no no te quiero mentir no quiero sonar mal prestamos nosotros siempre tuvimos la ilusión nunca lo vimos como imposibles estaríamos que habíamos empezado mal Mali teníamos una pieza delante del camino pero eso no no nos iba a tirar al al piso la verdad que siempre supimos desde el principio que teníamos un gran equipo para luchar contra todos por eso la Federación principio temporada pasar por tantos altibajos pero creo que tenemos muchísimas armas y recursos para para pelear en en el error

Voz 0699 39:07 me hablabas antes de los referentes argentinos que tiene este equipo tiene muchos tienes cola tiene Prigioni tiene el Chapo te quería preguntar por el Chapo por qué significa para el Pato ganó el Chapo uno Choni

Voz 12 39:18 si bueno fue mi ídolo de toda la vida he creciendo chiquitos siempre todos miraban el degenera siendo la zona de mano marginada de Luis Pepe Sánchez pero a mí siempre me atrajo por su entrega su sacrificio puedo por sus cojones no a la verdad que lo que significa el chat pues siempre me enseñó de admiración se la número trece porel bueno hasta que salió la selección y la verdad que no no no me llama para la vehemente pero siempre fue allí no hay quiso muy bien el juego y sigo tomando como ejemplo dentro y fuera de la cancha así que es un orgullo no poder estar en el club al al que en el que me encanta pero bueno él es un jugador es el Chapo We hizo voy a ser Patricio Darino pero él es ídolo

Voz 0699 40:19 lo del trece de tu camiseta lo explicas claramente lo del trece de la selección lo explica bajito pero yo quiero que lo cuentes en alto como fue la anécdota con no Choni el trece de la selección Pato

Voz 12 40:29 ha dado bueno obviamente que suena a a pedir la número trece no medio puesto en clara nadie iba a venir a sacarle ha echado la camiseta pero no hubo un par de bromas interna a Quito Molés podríamos el primer novato que se al equipo pero no puede todo con respeto obviamente sabíamos que la actriz gas vale oye yo otro

Voz 0699 40:55 argentino que es adaptado bien a nuestra Liga es el fango Campazzo que es uno de los grandes líderes del Real Madrid a ti te sorprende lo que está haciendo esta temporada

Voz 12 41:03 no para nada la verdad que mostró que tiene un corazón gigante y un motor que jamás se apaga en su cuerpo la verdad que tienen carácter impresionante Ésa es hace un par de años en esta Liga bueno empezando en el Real Madrid pasando por Murcia que obviamente le da un salto de calidad ya estación total hoy por hoy es uno de los referentes al Real Madrid que es uno de los mejores equipos de Europa hay y en esa posición para él no sino a todos los Argentina no sabiendo que teníamos pero no nos sorprende la verdad que día a día partido a partido exige demostrando el potencial que tiene la capacidad de Farid adelante ante cualquier problema

Voz 0699 41:51 oye concluyo cómo mola la selección argentina que más que unas selecciones un club entenderlo en el mejor sentido de la palabra hay una unión entre jugadores que da igual las veces que veáis a lo largo del año parece que estéis en un club que que jugáis todos los fines de semana por como jugáis como entendáis el baloncesto

Voz 12 42:09 bueno esos son todos los valores que nos ha dejado a la generación dorada no tratamos de atender lo máximo de esos sí eso es lo que más rescatamos es eso es lo toman como un club de amigos como lo es sí eso es una familia que en importes si se ven una vez al año siguen tratando cada vez con con más cariño la cancha que no hay egoísmo no hay envidia todos están en el equipo con mi objetivo sin importarle siempre quise más quién verse menos eso es algo que siempre nosotros resaltando la generación de inculcar lo conectan a la generación bueno para el cupón con la de día con comimos relativos sino a chico

Voz 6 42:56 los con muchas ganas

Voz 12 42:59 de salir adelante iguana tenemos el mismo cariño entre nosotros aunque no tengamos una vez al año porque bueno es es así la las elecciones es algo que siempre es un placer no importa seis embarcaciones el momento del año para nosotras no nos trabajo es el placer jugar con las conexiones

Voz 0699 43:17 pues primera temporada en Vitoria Carácter Baskonia no sé si el frío forja carácter pero ya es visto como Vitoria eh

Voz 12 43:24 totalmente nada buena es lo único malo

Voz 7 43:27 por qué se puede decir dedicatorias

Voz 12 43:30 el clima pero entonces suplanta con con muchísimas cosas no hay la calidez de la ficción de la gente por la ciudad se come muy bien

Voz 8 43:40 también hay que resaltar pero bueno principalmente a toda la gente que sentimos bien que planta monegascos cosas

Voz 0699 43:47 entiendo que los veranos son más suaves vale

Voz 8 43:49 esperemos que sí si no nieva bueno no nieva todos los veranos valen dato alguno a lo mejor me casualidad sí pero no todas

Voz 0699 43:57 el patricios harina muchísimas gracias por estar con nosotros en Play Basket que el mes de abril sean muy parecido al de marzo vale

Voz 12 44:04 va a ser igual así que muchas veces

Voz 0699 44:06 sí es mejor ya habrá que salirse del mapa un placer hasta luego voy conociendo mejor a uno de los nuevos esta temporada de Baskonia hemos pasado este ratito el siguiente lo vamos a pasar hablando de lo que ha pasado en la NBA a la que le falta también poco más de una semana para su fin de competición Ricky estoy esperando a que salga de la SER es momento de grandes en la NBA eh Le Bron que ha batido un récord de Jordan ese Harden que apunta en PIB ese Carrie lesionado aguanta ese Ginobili que hace historia los Celtics en general que se acostumbra a remontar y la semana de Ricky de Calder Pau como españoles destacados y los que destacan aquí son los que lo cuentan en Play Basket en directo

Voz 1201 44:48 López Vázquez David Sardinero muy buenas tardes muy buenas fagot ahora añadió

Voz 0699 44:52 hemos a José Ajero que está en labores de estas propias de el momento en donde grabamos el programa te quiero preguntarle una cosa antes de nada Ésta es a bocajarro la NBA elegirá un jugador uno dos o tres del draft sin estar físicamente allí

Voz 13 45:06 pues buena pregunta ahí apunta que sí porque entiendo que el perdón

Voz 0699 45:12 me entiendes perfectamente diciendo que queda probada

Voz 13 45:14 por ahí y entiendo que si el Madrid llega a la final de la Liga Endesa

Voz 0699 45:21 lo que es probable es una posibilidad muy

Voz 13 45:24 alta el draft pues me temo por aquí apuntado las fechas importantes lo que queda de temporada es el veintiuno de junio exacto acuerdo entonces pues lo más fiable es que no pueda ir el año pasado hay un caso un precedente curioso que se le Fran elimina el base francés de los Knicks así que el año pasado estaba jugando las finales de Francia con su equipo en en Francia la primera división francesa era un jugador han con una presencia muy marginal en el equipo con muy pocos minutos y lo que hizo fue coger un viaje coge un vuelo privado para ir a estar en el draft volver al día siguiente yo no tengo información pero la sensación que tengo es que el Real Madrid eso no lo permitiría

Voz 0699 46:04 estoy seguro dijo en una unas finales de

Voz 13 46:07 de la Liga Endesa seguramente contra un equipo muy potente enfrente vamos a Barcelona Baskonia Unicaja Valencia quién sea ir en cualquier caso yo creo que es probable que sea top tres vamos a ver si hay dos tres más probable que uno yo creo a día de hoy sí que sea un caso que no ha visto nunca que es que no hay pero bueno vamos a esperar bueno en este caso

Voz 0699 46:31 es todo tan así que yo lo pongo sobre la mesa porque haciendo cálculos de que ocurra eh que yo decir dos el elegido en el Top tres Doncic jugó no la final de la Liga Endesa con el con el Real Madrid con todo lo que tiene de marketing en la NBA quiero decirle que eso de que el jugador Cuba esté allí saca la foto etc etcétera es un puntazo en Estados Unidos que es muy reconocido y que eso vaya a pasar ya marcaría un hito en la llegada de Luka Doncic a la NBA todo lo que hay alrededor

Voz 13 47:00 el no tiene demasiados precedentes ésto puede ser perfectamente porque ya digo yo sin tener una información de primera mano yo creo que el Real Madrid no no no le dejaría Maziar que incluso puede que coincidía físicamente en un partido sería y no creo que les dejaría en esas condiciones a eso