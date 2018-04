Una excavadora al azar

hola buenas noches bueno para aquellos que hayan desconectado en estos días de Semana Santa conviene hacerles una advertencia para empezar las cosas en política están más o menos como estaban con una diferencia ya no es tiempo para sutilezas así que hoy festivo todavía en algunas comunidades han comparecido tres de los líderes de los cuatro grandes partidos para marcar el inicio de un ciclo electoral que los llevará ya a las municipales y autonómicas del año próximo como no es tiempo para sutilezas ni para remilgos el presidente del Gobierno ha hecho todo su discurso esta mañana delante de una pala excavadora

muy hablaba de infraestructuras y de autovías Nueva así como si se hubiera dejado enredar por sí mismo ha acabado hablando de círculo virtuoso que es la expresión que utiliza los entrenadores de fútbol cuando ganan Liga hecho Champions en fin que Rajoy exhibe optimismo porque no le afectan las encuestas ni los titulares que hablan de su posible relevo en el PP todo eso no le afecta aunque por lo que fuera él compartía el plano con excavadoras de la vuelta de la Semana Santa lo que espera al presidente del Gobierno es que se pueden aprobar los presupuestos como sea vale incluso que sea a volea

sería su secretario Maroto vicesecretario del papel que no parece fruto de la improvisación ha recorrido hoy el Madrid político no hay tiempo para sutilezas decíamos el PP pide al PSOE que si hace falta lo echas suertes Albert Rivera que está encumbrado en todas las encuestas avisa a Pedro Sánchez de que si rechaza estas cuentas hará el juego al PNV que es el mismo partido con el que Rivera aprobó los presupuestos del año pasado pero un año es mucho tiempo y ahora el escenario es otro el escenario empuja a Rivera según describía el mismo

Voz 3

01:44

lógicamente a les debe preocupar la caída al PSOE es al PSOE no nosotros no supongo que es lo que digo es bastante de perogrullo pero pero es así el PSOE cae pero el PP y por tanto lo que cae no es un partido otro está cayendo el bipartidismo advierte de que las