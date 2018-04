Hora 25 Deportes: La hora de la verdad (02/04/2018)

Voz 3 00:00 hora veinticinco Deportes

Voz 4 00:14 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena ser un saludo de Sonia Lus en este dos de abril terminaron las vacaciones para muchos terminó la espera mañana comienzan los cuartos de final en la Liga de Campeones y lo hace con dos partidazos Juventus Real Madrid y Sevilla Bayern de Munich en Turín la repetición de la pasada Final del torneo entre italianos y madridistas Zidane sólo tiene una duda en el once y parece que se va a decantar por Isco como ya hiciera en aquella final de Cardiff pero ya sabéis que Zidane al malagueño le da una de cal y otra de arena como esta tarde en rueda de prensa

Voz 1994 00:46 alguno que juegan más que otro pero pero para mí son importantes Si Isco es uno es uno de ellos un poco diferente con la selección porque conoce hecho tienes seis siete ocho partido aquí nosotros tenemos sesenta

hora veinticinco Deportes

Voz 5 01:14 al menos mil personas sólo manera personalmente nuevamente no estamos satisfechos con esto tenemos Un pocas oportunidades importantes pero una certeza es que nos vamos a jugar las pocas opciones que tenemos hasta el final como todos los piden los queremos hacer juntos con el club hijo nuestro a los aficionados que mañana nos ayudarán como si comieses

Voz 4 01:39 estaremos en Turín y en Sevilla para conocer todos los detalles de los dos partidos el miércoles el Barça va a jugar en casa contra la Roma todo hace pensar que Valverde recupera al importantísimo Busquets para pasado mañana entre tanto y echa el telón la jornada de Liga en Primera el partido del destierro el partido de los lunes se juegue se juega a las nueve en el Coliseum Alfonso Pérez se enfrentan Getafe y Betis muy buenas Óscar Egido

Voz 1269 02:04 hola Sonia muy buena con los dos equipos pensando en Europa más el Betis que si gana no suele empatan la sexta plaza sino que adelanta el Sevilla con el derbi sevillano muy cerca el que gane puede pelear al menos por la séptima plaza que tiene el Girona y que puede dar acceso a la UEFA Europa League hay novedades en el once de los dos equipos en el Getafe se ha caído Gené que está tocado hijo a Cameron hay central con Bruno es titular Flamini en el centro del campo así que no juega de salida Vergara que tiene fracturada la raíz que llevaran máscaras y sale a jugar en algún minuto de partido en el Betis juega Andrés Guardado por la banda derecha no Joaquín que volvía tras llevar dos partidos lesionado con casi cuatrocientos béticos en la grada el partido arranca a las nueve hilo pita el navarro Undiano Mallenco

Voz 4 02:48 como veis mucho fútbol en el programa pero también hay otras noticias por ejemplo Rafa Nadal que ha comenzado la semana como número uno del mundo ya está en Valencia con el resto del equipo de Copa Davis para la eliminatoria de este fin de semana cuartos de final ante Alemania en ciclismo primera etapa en la Julia dos mil dieciocho en la Vuelta al País Vasco victoria para el francesa la Philippe que se sitúa como primer líder de la carrera y además hoy ha llegado a nuestro país el equipo español de halterofilia después de un fantástico europeo con trece medallas cinco de oro dos de plata y tres de bronce y por supuesto vuestros mensajes

Voz 3 03:21 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 7 03:36 que todos los elogios de la prensa del Barça sobre Messi que si es el mejor del mundo que que es un jugador que siempre mete el primer gol o el que secuencia al partido mientras que Cristiano mete el quinto el sexto del de penalti que si es el mejor jugador de la historia que si eres Dios porque la cuenta tanto luego pues reconocer la

el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 4 04:21 pasan treinta y cuatro minutos de las ocho de la tarde veremos por delante os lo prometo lo mejor del día en el deporte y eso pasa inevitablemente

Voz 1509 04:28 por la Liga de Campeones

Voz 8 04:43 a la atrás Marcelo para seis como ves Champion Guide to Chavo del Mallorca y el Real madre tuyo IVE les Real Madrid cuatro Juventus uno

Voz 9 05:02 el capitán que por primera vez en la historia alemana por segunda vez consecutiva

Voz 8 05:06 Ana yo quedar de luz

Voz 4 05:10 sin duda gratos recuerdos para el madridismo esa final de Cardiff entre Juventus y Real Madrid que supuso la duodécima Liga de Campeones del club blanco y avisado Zidane que lo de mañana no va a tener nada que ver Nos vamos a Turín con los enviados especiales de la Cadena Ser Antonio Romero Javier Herráez y Paco Quiroga ha terminado hoy al entrenamiento del Real Madrid novedades última hora juega Isco Javier Herráez muy buenas

Voz 10 05:31 hola qué tal Sonia muy buenas tardes acaba de David determinar el entrenamiento aquí en el estadio en el Juventus Stadium no ha dado ninguna pista ni sobre el césped ITA poco en la sala de prensa hemos escuchado ese fragmento hablando de Isco que con la selección evidentemente juega menos partidos y es más importante que el Real Madrid tiene veinticinco futbolistas para elegir vamos lo que ya sabía los que Zidane no quiere decir ni qué sistema va a usar ni qué futbolista va a jugar eh bueno pues en esa zona donde habitualmente jugaba Gareth Bale que se cayó en su día luego lo ocuparon Lucas Vázquez y Marco Asensio pero ahora con Casemiro con Cross ICO Modric sólo cabe uno lo normal es que juegue Isco pero habrá que esperar como digo no aprobado nada sobre el césped por cierto el presidente del Real Madrid iba saludando los futbolistas cuando saltaban al césped ha formado parte de la expedición al igual que Nacho que esta mañana conocía que tiene para tres semanas de baja con esa rotura en los discos de su pierna derecha

Voz 4 06:24 eso en cuanto al Real Madrid la Juventus ha entrenado por la mañana tienen dos bajas importantes que contamos del equipo italiano buenas tardes Antonio Romero

Voz 0239 06:32 hola Sonia que están muy buenas tardes efectivamente lo ha hecho a día lo ha hecho en la Ciudad Deportiva de fue una rueda de prensa sí que han sido en el estadio pero han sido quince minutos para tampoco alegría dando ninguna pista en el entrenamiento de lo que pudo ser mañana el equipo titular de la Juventus recorremos baja por sanción los dos mil importante los dos titulares indiscutibles en inscriben hacia las dos buenas noticias para el equipo italiano es que ha confirmado Allegri que tanto al PSOE como Man Djukic están recuperados de sus molestias físicas que están al cien por cien lo que no ha querido confirmar el italiano inhumanas pierde la partida en el once titular o los va a reservar para sacarlos en una segunda

Voz 4 07:07 esto en cuanto a novedades Herráez el discurso del vestuario blanco bastante comedido que ha dicho Zidane

Voz 10 07:12 bueno pues vamos a escucharle lo más interesante porque el asunto de lo que va a hacer mañana no quiere bueno sonreía como hace siempre no te decía nada sobre quién puede jugar ni el sistema que va a usar frente al equipo turinés y sobre la forma de jugar de un equipo la Juve donde él estuvo cinco años recordemos como futbolista él cree que el ADN la genética de Madrid IV tienen mucho que ver

Voz 1994 07:33 me he vivido los los dos clubs podemos decir que es un equipo que son son son completamente los la el ADN de los club de los dos club son iguales que siempre lucha de siempre pensar a ganar los partidos esto lo aprendí también en en la Juve

Voz 10 07:54 pues ese es eh Zidane Luka Modric que fue la estrella del Real Madrid la segunda parte en Cardiff dando una exhibición también el equipo lógicamente Cristiano haciendo muchos goles pero fue Luka Modric el motor del Real Madrid habló sobre su compañero y amigo Gareth Bale compañeros en el equipo inglés del Tottenham también ahora en el Real Madrid y así ve Modric al actual Gareth Bale

Voz 1994 08:15 Silvio lo Garrett muy bien

Voz 11 08:18 no contento uno qué podemos esperar de Gareth todos lo sabemos sólo que es importante que está físicamente bien si juega o si juega Isco para mí es lo mismo porque los dos significa mucho para el equipo y pueden aportar mucho

Voz 4 08:35 Modric que en rueda de prensa ha salido muy bien cuando le preguntaban que si fuera Zidane si el pondría a Isco como digo ha salido bastante bien no ha querido mojarse en la Juventus Romero que ha sido lo más destacado de la comparecencia de Kjelling ni del técnico Allegri

Voz 0239 08:48 bueno pues Piolín y se ha deshecho en elogios sobre los futbolistas del Real Madrid especialmente ha sido benévolo de sus palabras con el portugués Cristiano Ronaldo y alegría el término italiano también ha mostrado todo el resto de todo el mundo por el actual campeón de Europa también ha sacado pecho por las últimas temporadas aunque sin título europeo de su equipo de la Juventus de Turín y sobre la pregunta que nos hacemos Sonia todo lo previsto perseguir uno información del Real Madrid en las últimas horas acerca de la alineación titular ese puesto que falta en el Real Madrid para completar el once escucha porque Allegri también tiene su opinión

Voz 12 09:20 la por cerca dice no es una vendetta del partido de de aquella final fue un aprendizaje para el equipo está haciendo cosas muy importantes y mañana para nosotros si vuelve a ser un partido de Gales dándome yo creo que va a jugar Bale pero pero puede jugar arisco

Voz 4 09:36 están todos en las quinielas Saleh Grid Zidane Modric hacen todos su quiniela particular sobre quién será el que ocupe ese puesto esa duda que tiene Zidane muchas gracias Antonio Romero no no sé si nos dejamos algo Javi bueno pues que me María

Voz 10 09:54 es Benzema la clave digo que Benzema la clave porque si no estuviera Benzema en el Madrid jugaría Cristiano de delantero centro por la derecha un extremo que podría ser Lucas con Izquierda otro que podría sea Asensio que entra por dentro pero hecho de que fue Benzema cambia todo el rumbo es lo más normal con Isco de enganche pero habrá que esperar como digo lo ha mezclado en entrenamiento por un lado habían futbolistas que van a jugar de inicio e ir por otro futbolistas que lo podría hace como el caso de Asensio Isco y Karim Benzema así que como te digo habrá que esperar a próximas horas para deshojar la margarita

Voz 4 10:21 gracias Javier Herráez partidazo mañana en el Juventus Stadium partidazo también en el Sánchez Pizjuán Nos vamos a Sevilla porque se avecina una gran noche para el sevillismo con las dudas de mercado Navas ante Ortega muy buenas

Voz 1870 10:34 qué tal muy buenas como digo

Voz 4 10:38 dale Santiso sola duda son las dudas y mercado hoy

Voz 1870 10:40 a Navas porque estaba físico el el Sevilla duró de setenta minutos el extremo de Los Palacios y obviamente es una de las dudas para el encuentro de de mañana por cierto mercado ha en detalla al corte de Montera al inicio del programa sobre la eficacia plantea un debate esta valoración del italiano habrá cambio la delantera seguirá confiando en el errático muriera en el último encuentro el Barcelona aparecerá el brillante frente al Manchester Benger eres uno de los asuntos que iremos viendo en las próximas horas por supuesto Sarabia que no jugó frente al Barça por sanción aparecen este partido será titular con su opinión clara de lo que hay que hacer o por lo menos intentar hacer para sacar el partido de mañana y que haya vuelta la semana que viene el Allianz Arena

Voz 13 11:19 se imaginan en una en una ronda más sabemos la la dificultad de sabemos que que no partimos como como favoritos pero también es verdad que que no sólo vamos a poner nada fácil nosotros vamos a jugar con nuestras armas vamos a a intentar explotar nuestras virtudes si si eso es suficiente para para poder eliminara

Voz 4 11:41 a este Bayern pues estábamos consciente ronda el Bayern que entrenaba esta tarde Heynckes no tiene ausencias destacadas hola Manolo Aguilar hola qué tal entrenaba

Voz 1038 11:49 a las seis de la tarde en el Sánchez Pizjuán entrenamiento oficial es la primera vez que hace un entrenamiento oficial el Bayern que ya jugó un amistoso en el campo de el Sevilla ha recuperado Arturo Vidal Icon Heynckes antes del entrenamiento ha hablado del español Javi Martínez parece una consigna de todos los jugadores del Bayern hablar maravillas del Sevilla y de su oficio que

Voz 14 12:10 en unos cuartos de final de Champions League nunca te puedes considerar favoritos no yo sinceramente creo que la eliminatoria está al cincuenta por cien que es un equipazo en un estadio en una actividad increíbles e con un afán

Voz 1038 12:22 aunque no dejó de animar con

Voz 14 12:24 vaya el partido

Voz 1038 12:26 es uno de los titulares se supone mañana al equipo de Heynckes todos hablan maravillas del equipo del Sevilla que están cuartos por algo y sobre todo del ambiente que se encontraba en el Sánchez Pizjuán

Voz 4 12:36 sin duda será un ambientazo mañana en el Sánchez Pizjuán gracias Santi gracias Manolo esto es mañana los partidos de Sevilla y Real Madrid el miércoles turno para el Barça que recibe a la Roma Jordi Martí parece que vuelve Busquets

Voz 0985 12:48 sí es la buena noticia para el Barcelona porque hoy Busquets Sonia ha entrenado con el grupo por lo tanto apunta al once inicial del Barça contra la Roma en principio va al verde cuenta con el sabes que tuvo una fractura de la falange del quinto dedo de su pie derecho pero insisto hoy entrenó con el grupo

Voz 4 13:07 a punto al once inicial compró ahorro por cierto Jordi calman el Barça después de escuchar a hablar sobre su futuro

Voz 0985 13:13 bueno es verdad aún Tití en el Canal Plus Francia dijo que tiene ofertas pero él mismo dice que su idea es seguir en el Barça escucha le

Voz 13 13:23 así para Gossos

Voz 15 13:25 mi cláusula es baja todo el mundo lo sabe lo tengo presente pero ahora no me interesa es cierto que varios clubes tan interesado en mí pero tengo tantos retos que cumplir con el Barça que solo pienso en eso aquí

Voz 0985 13:37 sí soy feliz Hull City Sonia pide mucho dinero el Barça trata de negociar a la baja su cláusula sesenta millones solo

Voz 4 13:45 gracias Jordi parece una ganga la verdad sesenta millones prontitud y completa el cartel en esta ida de los cuartos de final el cruce entre el Liverpool y el Manchester City muy buenas José Palacio

Voz 1038 13:53 qué tal muy buenas Sonia del primer vuelo europeo entre ambos nada menos que en unos cuartos de final el City visitando han filial Liverpool el único equipo que le ha ganado en Premier y por momento le dio un auténtico baño en ese partido de ganar cuatro uno aunque luego maquillaron los de Pepa hasta ponerse cuatro tres Guardiola está pendiente del estado físico de Agüero y de Stones parece que llegarán y Klopp tiene la duda de R

Voz 4 14:13 Zhang bastar seguro el de europeo Mohamed

Voz 1038 14:17 hala veintinueve goles se que va a ser el principal peligro del Liverpool en una semana clave para el City porque puede dar un paso importante en Champions y el próximo sábado puede ganar ya la Premier League seis y media en el Etihad enfrentándose al Manchester United de Mourinho puede ser buena esa celebración

Voz 4 14:31 ah gracias Palacio con toda toda la información vamos con en análisis al laboratorio con el comentarista de Carrusel experto en fútbol internacional Axel Torres muy buenas

Voz 0267 14:39 qué tal buenas tardes vamos a comenzar por lo demás

Voz 4 14:42 en el Juve Realmadrid por dónde crees que viene el peligro juventino que es lo que tiene que tener Ci temer Zidane

Voz 0267 14:49 bueno sobre todo yo otros un equipo que ha demostrado en las últimas semanas entonces nada pero que ese partido también ante ante el dilas la versatilidad este equipo que con cambios en las segundas partes de su entrenador ha logrado modificar el curso del partido es un equipo defiende muy en el área pequeña filósofo Sartre resistir en la cueva luego tiene jugadores de una calidad para con poquitas ocasiones poder te ganan partidos sin embargo yo creo que el Madrid es superior

Voz 4 15:17 en cuanto al Sevilla ayer los alemanes vienen lanzados después de golear al Borussia qué porcentaje de opciones le das al equipo sevillista

Voz 0267 15:25 bueno menos que al Fire porque fue pueblo creo que el Madrid está lanza disipó una exhibición ante el Borussia Dortmund esto en un gran momento de forma no sólo de Lewandowski del que se ha hablado sobre todo de jugadores poco Fuller como Hummels que jugó un partido sobresaliente el defensor central sí que hay que darle favorito al Bayern si a ella buscar un porcentaje fueron pues sesenta cuarenta un optimista para el Sevilla sesenta cuarenta para ayer

Voz 4 15:52 gracias Axel los cuartos de final de la Champions los van a entretener estas dos semanas y lo vamos a disfrutar de lo lindo en Carrusel deportivo pero hay vida más allá de la Champion

Voz 16 16:00 los tercero

Voz 4 16:21 semana de Champions también de Liga Europa con el Atlético de Madrid que el jueves recibe al Sporting de Portugal un Atlético que sigue segundo en Liga Pedro Fullana buenas tardes

Voz 18 16:30 qué tal muy buenas

Voz 4 16:31 como digo que Semana Europea de Liga para el Atlético de Madrid

Voz 18 16:35 si un Atlético de Madrid que evidentemente cambia el chip de la Liga para pensar en la Europa League tiene un doble reto el equipo rojiblanco hasta final de temporada primero tratar de levantar un título y eso pasa evidentemente por la Europa League que es lo que tiene más cerca con la ida de los cuartos de final ante el Sporting de Portugal el próximo jueves a las nueve en el Wanda Metropolitano y evidentemente luego vendrá el derbi del santo el próximo domingo cuatro y cuarto de la tarde partido importante para tratar de atar la segunda posición el Atlético de Madrid con la victoria de este fin de semana sigue la segunda posición mantiene los cuatro puntos sobre el Real Madrid por tanto pase lo que pase el domingo seguirá siendo el segundo en la tabla clasificatoria un Atlético de Madrid que además está haciendo buenos los pocos goles que marca con la portería de Jan Oblak otro partido a cero lleva ocho partidos consecutivos sin encajar es el equipo de Europa que menos goles recibe con catorce goles encajados en las treinta jornadas de Liga disputadas

Voz 4 17:27 dos rápidas de banquillos parece que va por buen camino la renovación de Marcelino en el Valencia Pedro Morata

Voz 1716 17:33 sí ampliación de contrato Sonia porque realmente Marcelino fichó por dos temporadas en el Valencia esta su primera la temporada que viene tiene contrato en vigor pero el Valencia cuando matemáticamente esté clasificado para la Champions de la próxima campaña la idea del Valencia es hablar con Marcelino ampliar le el contrato una temporada más y lo que podemos aportar es que Marcelino consultado está contento está satisfecho las condiciones de trabajo que tiene le gustan su conexión con más eh Mateo Alemán es total in muy probablemente Marcelino venía con muy buenos ojos esa ampliación de contrato con lo cual si eso sucediera este verano Marcelino tendría la que le queda una más si llegan a ese acuerdo

Voz 4 18:11 gracias Pedro hoy el Athletic tiene también un candidato número uno para la próxima temporada cuéntanos Íñigo Marquínez

Voz 0802 18:17 sí eso el Toto Berizzo en en sí que parece que el Cuco Ziganda no va a continuar a pesar de que tiene años de contratos no va a continuar la temporada que viene hay varios nombres pasando pero parece que el Toto Berizzo es el número uno del escalafón para practicar Costa la directiva de la TDT conoce el fútbol español encajaría con la filosofía del Athletic y sirva tan solo por un año y es que hay que recordar que el Atlético tiene elecciones hora decía en la primavera que viene estos favorito ahora mismo candidato número uno para que la directiva intente su fichaje

Voz 4 18:47 Nos vamos a Portugal gracias Marquínez una leyenda nuestro fútbol que hoy llega una cifra increíble cuéntanos cuándo José Antonio Duro

Voz 1038 18:53 buena todo un hito para cualquier futbolista en este caso para Iker Casillas el Port el ex portero del Real Madrid lo hace con el Oporto haya recuperado la titularidad va a cumplir mil partidos en la élite además si su equipo consigue ganar volverá a liderar la Liga portuguesa el partido a las nueve ante hoy Belenenses será el segundo jugador español en alcanzar esa cifra el primero fue su compañero Raúl

Voz 4 19:12 muy grande en la historia de Casillas muchas más cosas por contar en este Hora veinticinco Deportes hasta las nueve de la noche no os mováis que os va a merecer la pena

Voz 22 20:13 ahí

Voz 13 20:19 en este orden

Voz 4 20:20 cinco deportes como cada lunes repasamos lo mejor del fin de semana en las mejores ligas de fútbol Bruno Alemany muy buenas olas así como titulares City Bayern de Munich cada vez más cerca de conquistar la Premier y la Bundesliga respectivamente el Paris Saint Germaine que se llevó la Copa de la Liga de Francia o el debut espectacular de Ibrahimovic en Los Ángeles Galaxy empezando por lo último

Voz 0239 20:41 cómo había llegado Ibrahimovic Los Ángeles el jueves apenas completó un entrenamiento con el resto de sus compañeros el viernes y el sábado debutaba en la medios lección tienen abierto para todas las ediciones en Estados Unidos y marcó un golazo ideal marcó el gol de la victoria de la remontada además de su equipo Los Ángeles Galaxy en el derbi contra Los Ángeles el Fútbol Club gran partido en papel la final de la Copa de la Liga de Francia con dos asistencias y un penalti forzado con el parecen Jermaine al Mónaco por tres goles a cero y lo que decías en Inglaterra allí en Alemania absolutamente decidido todo en la Premier el fin de semana que viene derbi de Manchester City contra United sigan los los que Guardiola son campeones al Bayern de Múnich le vale un empate contra el Augsburgo el próximo fin de semana para ser campeón de la Bundesliga

Voz 4 21:27 hoy tenemos un nuevo Play Fútbol venga avanzan los algo anda

Voz 0239 21:31 bueno hablamos mucho de la Champions evidentemente mesa de análisis con Aritz Gabilondo con José David López con Fermín Suárez y a fondo las cuatro eliminatorias comparamos también a los dos porteros que tiene Brasil a Ewerthon y Alison quién es mejor de de los dos en la sección de del Mundial de

Voz 4 21:47 gracias Bruno del fin de semana además del fútbol la fantástica actuación del equipo español en el Europeo de halterofilia con trece medallas hoy han regresado a nuestro país creo que además Andoni De la Torre está con protagonista cuéntanos Andoni

Voz 1239 22:00 hola Sonia pues si estamos con la mejor al no Fira de la Historia de España cuatro veces campeona de Europa parece que es una mujer que no tiene techo o la alegría bueno me imagino que estará muy contenta con lo que has conseguido por cuarta vez campeona europea

Voz 1291 22:12 sí la verdad que estoy súper contenta es algo histórico cuarta corona europea y bueno pues es un poco todo lo que lo que me está pasando reconocerán cantan al mundo ahora otra vez nuevamente campen a Europa con sus tres oros salir Fenosa sólo la palabra es felicidad Juan eh veo la recompensa de tantos años de tanta dedicación entonces disfrutando disfrutando de cada momento y esta competición ha sido para disfrutarla sabiendo que tenía partía como campeona del mundo y con ventaja por eso decidí disfrutar y si hace los nueve entonces cuanto más perfecto es mejor para llevarme el oro

Voz 1239 22:54 antes de ir a Rumanía coincidíamos todos en que podían unos que históricos y así ha sido

Voz 1291 22:59 exacto así ha sido hemos conseguido trece medallas quedará en la historia de este deporte en nuestro país serán los primeros europeos más limpios de la historia y bueno al final se ha notado seis funerarias como escuchando

Voz 1239 23:13 imagino que estos logros serán un empujón muy fuerte de cara ya Tokio veinte veinte

Voz 1291 23:18 claro exacto tanto para mí como para mis compañeros es un plus de motivación para seguir preparando hasta ahora para las citas como son ex post del Mediterráneo este verano en campeonatos mulos una de año y así sucesivamente

Voz 1239 23:31 no hay dopaje de por medio por así decir Lidia Valentín se ha demostrado que no tiene rival ahora en que te centrase

Voz 1291 23:36 pero en mi seguirán pagando el camino hasta Tokio duro y que Tokio te hace muy feliz y más sabiendo que cada vez se está haciendo más justicia de los países se va acortando

Voz 1239 23:53 más por Olivia pues muchas felicidades y que sigan estos logros que la verdad que para España está siendo histórico bueno sonido pues ya soy Lidia Valentín emocionada contenta motivada para lo que viene en el horizonte esos Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veinte

Voz 1509 24:07 es un lujo gracias Andoni escuchar a Lidia Valentín en Hora veinticinco Deportes de una número uno a otro a Rafa Nadal que vuelve a lo más alto del ránking mundial y además ya está en Valencia para preparar el cruce de Copa Davis contra Alemania muy buenas Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 23 24:21 hola muy buenas pues si ya está en Palencia Rafa Nadal siendo ese número uno ha entrenado hoy con buenas sensaciones eh David Ferrer decía que la había visto muy animado con muchas ganas de hacerlo bien y por lo tanto bueno pues hay que pelar que vaya a jugar vamos a ver lo que pasa después tan Ferrer

Voz 24 24:41 también daba

Voz 23 24:43 eh Carreño entre dando ya hoy llegaban entonces si Bautista por lo tanto el equipo completo y había alemán el también co vaivén los así que bueno yo doy clase de una eliminatoria muy muy complicada eh no va ser nada fácil ibamos a ver si Rafa Nadal toma la decisión de Juan o no jugar quizá primer día se tiene que encontrar muy bien muy bien para que lo haga porque está ayudando muchísimo esta temporada está encima hay por lo tanto que necesitas todos los puntos no puede permitirse el lujo de una lesión

Voz 4 25:16 gracias tuve ahí en ciclismo ha comenzado la Xulio en la Vuelta al País Vasco como ha ido la primera etapa muy buenas Javier Lekuona

Voz 0889 25:22 qué tal muy buenas bueno pues el han jugado entre la Filippi League que han roto la carrera subiendo al Cano después de Guetaria en los últimos kilómetros bajaban a media y luego acababan en Zarautz ciento cincuenta y seis la primera etapa ciento cincuenta y seis kilómetros han llegado a veintitrés segundos Landa a y Gorka Izagirre ya cincuenta y uno Nibali Jon Izaguirre también con él por lo tanto la general con las bonificaciones Julian a la Philippe líder a cuatro segundos Roddick tercero a veintinueve segundos Pello Bilbao

Voz 4 25:52 gracias Lekue NBA tengo aquí a mi vera Javi Blanco que seguro que me trae lo más destacado lo mejor de lo mejor de la madrugada muy buenas

Voz 25 25:58 qué tal Sonia pues mira lo mejor de la noche ha sido sin duda la actuación de Ricky Rubio ante su ex equipo los Jazz impusieron a los Timberwolves con veintitrés puntos el Espanyol Hi5 de seis en triples está tirando muy bien Ricky una victoria Utah ante un rival directo en la lucha por meterse en los play off además gran Vitoria San Antonio el equipo de Pau ganó los Rockets el mejor equipo de la NBA los esfuerzos de Popovic tienen muy cerca lograr su clasificación para play off Illa serían veintiún años de manera consecutiva en cuanto al resto de españoles gran partido de Willy Hernangómez doble doble con quince puntos y once rebotes en la derrota de Charlotte contra Philadelphia Victoria de Cleveland ante Dallas con ocho puntos de Calais otro partidazo de Bron que hizo un triple doble derrota una más de los Geely frente a Portland con siete puntos de Marc seis puntos de Juancho en el triunfo de Denver contra Milwaukee en el duelo de españoles en los Thunder contra los Pelicans lo llevó los antes de Abrines esta noche no hay partidos pero hay que trasnochar igualmente porque se disputa la final de la entidad Voley la liga universitaria entre Michigan la

Voz 1509 26:52 gracias Javi y como cada lunes Play Basket imagino que habrá NBA entre otras muchas cosas Marta Casas entre otras cosas es mucha NBA imaginas bien Sonia Lus hablamos también de la ACB tenemos muchos protagonistas por el programa se pasa el Rojas jugador del UCAM Murcia que nos cuenta cómo vivió los graves impiden desde hace unos días en Turquía y con el que hablamos también de la temporada del equipo de Ibón Navarro también hablamos con uno de los integrantes del Basconia Patricio Garitano después de firmar el mes perfecto y conseguir la clasificación para los cuartos de final de la máxima competición continental y otros dos protagonistas Óscar Quintana el entrenador del Real Betis Xavi López Aróstegui De la Peña gracias Marta ahí nos quedan diez segundos casi para que cuentes algo Toni López

Voz 26 27:30 si da tiempo es decir con una muy buena noticia y es que en el Burela Pescados Rubén de fútbol sala jugado Jorge Matamoros que se ha recuperado de un cáncer testicular hoy ha vuelto entrenar después de cuatro meses Alba