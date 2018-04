Maroto al PSOE: "La causa que amenaza los presupuestos es el 155, fue un pacto para lo bueno y para lo malo"

Voz 0194 00:00 Javier Maroto vicesecretario nacional de Política Social y sectorial del Partido Popular muy buenas noches

Voz 0194 00:07 el acuerdo de dos mil dieciséis con lo que aparece en los Presupuestos dice ciudadanos que ha habido que aterrizar las cifras a la realidad pero claro la realidad no está diciendo o al menos el Gobierno está diciendo que la economía va mucho mejor entonces qué ha pasado

Voz 0893 00:21 principalmente dos cosas una de ellas es que las cifras que pactamos conciudadanos son para toda una legislatura estamos todavía en la mitad del recorrido por tanto tenemos tiempo Vidal a fondo estas cifras pero también simultáneamente a otra de es que se han introducido cuestiones nuevas que no estaban previstas y que te han se han considerado urgentes básicamente las siguientes una de ellas desde la introducción de un nuevo cheque para las familias que tengan hijos en edad de guardería para ayudar en la conciliación otro cheque diferentes de mil doscientos euros al año para aquellas familias que tengan a su cuidado personas mayores de setenta y cinco baños fundamentalmente padres o madres de las parejas de cuidan de esos ancianos o en su caso para que de familias en las que algún cónyuge tiene discapacidad también se ha introducido una partida nueva que es un complemento salarial de cuatrocientos treinta euros para jóvenes

Voz 0893 01:20 te estén en contratos de formación no sabemos que esos contratos se remunera pero todos sabemos que se reunirán con una cantidad baja a veces sólo el Salario Mínimo Interprofesional el Gobierno nuestros socios hemos querido que esas personas no cobren setecientos euros sino que puedan cobrar cien euros por ejemplo durante los primeros dieciocho meses por supuesto el acuerdo de pensiones que estaba previsto era por ejemplo una pensión de seiscientos cincuenta euros que las las más de las más bajas la subida era el cero veinticinco lo recuerdan porque había además jubilados con razón protestando en las calles el cero veinticinco de una pensión de seiscientos cincuenta euros era uno coma seis euros a su vida y sin embargo lo que hemos acordado es que en vez de uno coma seis euros la subidas ya de veinte euros eso es las pensiones en otras pensiones también es superior y siempre por encima de lo habitualmente o de lo establecido de forma inicial pronto resumo hay recorrido todavía para poder cumplir pero además estamos traduciendo estos ejemplos y otros muchos de inversiones o de políticas sociales que afectan preocupante a familias a jóvenes a mujeres también aspectos que han salido nuevos que no estaban al principio de la legislatura como la equiparación salarial de la Policía Nacional o la Guardia Civil o el acuerdo firmado con sindicatos con las remuneraciones de los funcionarios que también han visto cumplida su demanda

Voz 0194 02:43 se ha Marató Partido Socialista Bono Pedro Sánchez no le ha hecho ninguna gracia la propuesta que ha hecho usted esta mañana de que bueno que le prestara cinco votos Salazar

Voz 0893 02:52 quizás debería hacer una una reflexión dice lo mismo con con total humildad con toda la sinceridad de la que soy capaz de expresarme si la causa por la que los presupuestos no tuviesen mayoría es por ejemplo que algunas de las medidas sociales que acabo de numerado no les gustan al Partido Socialista me parecería absolutamente digno que el Partido Socialista han tuviese una posición de no de de bloqueo de esos presupuestos lo entendería porque los proyectos son distintos desgraciadamente no estamos en una situación que se derive de cuestiones programáticas o de cuestiones de partidas concretas de esta tiene que ha subido tiene que bajar exclusivamente hay una cuestión mucho más de fondo que además ustedes soy informativo lo han recogido con absoluta corrección la causa por la que no hay presupuestos o la causa que supone una amenaza para que no haya Presupuestos es un acuerdo que tuvimos con el Partido Socialista de aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña ha sido un pacto de Estado es un pacto de Estado para lo bueno y para lo malo es un pacto de Estado siendo muy diferente el ejemplo entiende que pongo con un ejemplo te tienen muchas diferencias también era una cuestión de Estado cuando el PP votaban los presupuestos de Patxi López del Partido Socialista en Euskadi insisto tiene muchas diferencias pero también era una cuestión de Estado por qué digo esto porque efectivamente para lo bueno y para lo malo el Partido Popular el Partido Socialista conciudadanos hicimos un acuerdo difícil muy difícil para implementar el ciento cincuenta y cinco en Cataluña un acuerdo en el que por ejemplo una cuestión que ahora están todos los medios de comunicación nosotros llevamos es nuestra propuesta la intervención de la T b3 el partido socialista no se hizo aprobar a última hora una enmienda en el Senado para que la T b3 no se interviniera se quedarse como está nosotros aceptamos ellos también aceptaron otras cosas lo hicimos pensando qué hacer esto juntos era hacer política de Estado hoy son palabras del presidente del PNV no son mías en la causa por la que no se pueden aprobar los presupuestos si esto no cambia espero que aplicando es la aplicación el ciento cincuenta por tanto para lo bueno y para lo malo en el momento en el que el país necesita estabilidad y además la cuestión de la debilidad de este presupuesto es precisamente ese acuerdo con el partido satélite ciudadanos nos lleva a pensar que prestar el apoyo del Partido Socialista a estos presupuestos que no tiene mayoría no por los contenidos programáticos sino por la decisión de Estado de habrá aplicado el ciento cincuenta y cinco merecen de su apoyo insisto no López diríamos en cuarto el otro caso lo hacemos porque creemos que es fundamental que los presupuestos saldrán adelante

Voz 0893 05:48 no usted que bueno yo lo he entendido una preguntado la reacción al señor Sánchez ha sido muy rápida ha dicho que le parecía una frivolidad yo me he acordado de cuando nosotros yo soy del PP vasco como usted sabe los oyentes algunos o muchos también cuando yo votaban los presupuestos del Partido Socialista no me parecía una frivolidad no era una cuestión menor era una cuestión en aquel caso ahora es el plan de Puigdemont en aquel caso la el plan Ibarretxe una cosa que afectaba a la convivencia se llevó a dos partidos tan distintos como el PP vasco y el Partido Socialista de Euskadi apoyarse en este caso el PP apoyó al Partido Socialista seguramente esto no pasaba en Extremadura o Andalucía porque la coyuntura distinta también el País Vasco es diferente a Cataluña no quiero mezclar las cosas pero cuando la razón por la que han cambiado los apoyos del año pasado al este del dos mil siete a los mil dieciocho dicho por el P You Tube es simplemente un partido nacionalista ante pone sufre sus principios ideológicos antes que los intereses de todos los vascos como es en esta ocasión dice mientras haya ciento cincuenta y cinco no doy mi apoyo en el momento en el que no ya ciento cincuenta y cinco lo daría de forma inmediata cuando queda claro que no es una cuestión programática sino que es ésta la razón creemos que los partidos que hemos estado unidos dar estabilidad en un momento difícil a España debemos seguir haciéndolo pero lógicamente también lo he dicho esta mañana esto no puede restar en ningún caso al Partido Socialista su capacidad de oposición frontal al Gobierno y creo que es legítimo que lo haga por eso hemos sugerido seguir y cinco seis no no no quiero hablar de números simplemente de permitir desbloquear la situación para que el que cinco no sea el problema no sólo en Cataluña sino también de arrastró a España ahora con los presupuestos y esa es la la la eh digamos

Voz 0194 07:41 sido socialista como ha dicho el señor Sánchez no le gustan estos presupuestos porque dice que son ideológicos que intentan consolidar un Estado social de bajo coste unos presupuestos locos parece normal que no los apoye

Voz 0893 07:54 nosotros no hemos perdido ningún caso el señor Sánchez Rey renuncie a hacer discurso de oposición en todos aquellos aspectos que él considera punto he visto permítame que se lo digan a equivocado yo creo que sean los presupuestos como los ha definido el señor Sánchez uno mirada a algunas de las medidas sociales que a ser copiadas por muchos países de Europa porque son ser referente en muchas materias en otras tendremos que aprender nosotros estás buenos estrenos el tema quiero decir que el señor Sánchez no y el Partido Socialista ningún caso perder su capacidad de oposición a mi me parece y lo digo así legal sexy consideró que son entienda me parece que el Partido Socialista es un partido de Estado es un gran partido de España son partido al que hay que agradecerle muchas cosas muchas también ha cometido muchas equivocaciones aminorar en mi parecer pero la política es también dignidad y creo que soy un partido está viendo que el país está atravesando un momento complicado porque la aplicación de un artículo tan tan difuso como eran suyas ciento cincuenta y cinco llevado a la práctica ha sido con sus riesgos una operación de éxito a pesar de las frecuencias que que muchas de esas personas ven cuando eso sea hace juntos cuando más lo estaba a la altura como actriz como estuvo en el Pacto Antiterrorista o incluso en la transición seis me permite las comparaciones todas estas pero grandes son otras de la Historia de España donde partidos distintos hemos estado unidos porque el Estado porque el país porque los españoles porque las personas que componen este país nos lo pedían hombres a las duras y a las maduras cuando esa misma razón deja al Gobierno y al país en consecuencia debilitado en la aprobación de los presupuestos que están vinculados a creación de empleo y a la creación y a la consolidación por ejemplo de modelo de pensiones que de entendía que ya ha enervado a muchas personas y que es necesario apaciguar con con recursos de todo el mundo bueno pues creo que es el momento de su momento para la dignidad tiene opinión aspecto que no se piensa así en mi opinión es muy digno el green mil esta causa para decir mire el Estado no puede estar sometido a cinco votos precisamente de un partido que está pidiendo al Estado que no cumpla el ciento cincuenta y cinco y por esa razón sin renunciaban y discurso de contundencia política contra ese presupuesto lo que no voy a permitir es que se es que se paralice nosotros vamos a hacer un discurso desde el Partido Socialista difícil para el Gobierno pero no vamos a permitir ese bloqueo eso también se ha dicho desde otras fuerzas en la Cámara y creo que en eso la comparto pero bueno quizás es división también fruto de que nosotros y creo que nadie al cuestionado desde una generosidad importante aprendimos a hacer política en Euskadi votando al Partido Socialista haciéndole el PP no pasó nada yo creo que al revés hicimos bien

