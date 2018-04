Jorge Higuaín: "Todos los delanteros fallan, es parte del juego"

Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:13 Manu y uno de la noche mañana vuelve la Champions que partidazos mañana enseguida estamos en Sevilla para el Sevilla vaya

Voz 1375 00:20 desde Munich y en Turín Juventus Real Madrid

Voz 2 00:23 estamos analizando al equipo blanco con Pedja Mijatovic

Voz 1375 00:25 Cd R de la séptima enseguida te pregunta Bruno por la Juve esas bajas que tiene pero tenemos en directo en Buenos Aires a Jorge Higuaín el padre del Pipita donde va a ver el partido mañana allí en casa tranquilamente con amigos son solo

Voz 3 00:38 no tranquilo en casa sólo así puedo renegar simula

Voz 1375 00:42 ver reniega mucho no

Voz 3 00:46 bueno es es es lo que pasa es que uno ya caldo ve distinto no

Voz 1375 00:50 sí sí dentro del campo el juego que que esto estén

Voz 3 00:53 entonces te hizo el otro día cuando sí

Voz 1375 00:55 en esa ocasión contra contra España renegó mucho y lo eh

Voz 3 01:00 del total y es muy difícil todo lo delantero falsean y bueno este es parte del juego el deporte

Voz 1375 01:11 a y Juan mañana vaya a partido y encima contra el ex equipo de del Pipita no de su hijo

Voz 3 01:17 sí claro claro su partido de alto

Voz 4 01:20 nivel que obviamente que el Madrid es un emblema en lo que Champions no

Voz 3 01:28 hecho que es el equipo que más Champions tienen su vitrina con lo cual un rival a respetar es un rival que siempre se presume que va a llegar a la final con lo cual hay que tener sin mucha tensión Si bien son dos partido pero bueno el de mañana es muy importante para fundamentalmente para la Juve porque de conseguir un buen resultado haría que te Baixa con otra mentalidad al Bernabéu que de hecho se sabe quiénes es muy difícil transitar los noventa minutos

Voz 1375 02:04 me decía ya ahora mismo antes de que les saludamos a usted que que a doble partidos le gusta menos que si fuera un partido único a usted le parece lo mismo cree que tiene más opciones la Juventus siendo a doble partido ida y vuelta

Voz 3 02:20 no para mí la verdad que jugar contra el Madrid

Voz 1375 02:23 como si esa tres Martínez

Voz 3 02:26 si no nunca es fácil nunca es fácil que tienen una una plantilla muy rica muy generosa muy diversa para que hay estaba escuchando desde que Zidane todavía no tiene definido el once de mañana oí claro ante tanta variedad hay le cuesta definir no es una plantilla muy rica injustamente los entrenadores tienen que tomar buenas decisiones para no equivocarse no

Voz 4 02:58 así que nada

Voz 3 03:00 la Juventus es un poco más reducida tiene lamentablemente algunos jugadores que se están recuperando bueno pero también Allegri es un técnico muy inteligente que que va a saber elegir los once para para molestar al Real madre habla usted con hijo hoy no no no hablo que fundamentalmente Love día previo este no no me no no hablo porque yo tampoco ha hablado con mi padre no no me gustaba que

Voz 1375 03:30 ya

Voz 3 03:31 que me hablen de cosas de fútbol Si se a uno está con la cabeza permanentemente pensando en un partido tan importante no es no porque me parece como que agrega darle una carga extra no que no

Voz 1375 03:46 me hice manda un mensaje ni nada no después del partido si hablaran

Voz 3 03:50 si después el parcheo hablamos sí sí claro no proponer diablo sí pero de otras cosas

Voz 1375 03:55 ya ya ya claro pero no del partido eso si tiene usted la sensación Jorge de que en general se es injusto con su hijo por los rent por el rendimiento que lleva por los por la trayectoria en el Madrid por los goles por los títulos parece que siempre la sensación aquí en España es que tiene que hacer más méritos que otros para que es el reconozca su trabajo

Voz 3 04:16 bueno no no no no está en el si yo creo que obviamente que a los a los jugadores de un nivel superior se les exige mucho más yo creo que Gonsalves Stansell Alinha no te hace dos meses atrás su tenerlo criticado mucho Ronaldo a Benzema lo critican permanentemente o yo estoy equivocado

Voz 1375 04:37 cierto Se les sigue criticando a Benzema en este caso

Voz 3 04:40 bueno hice les bueno por ejemplo no entonces cuatro yo les voy a decir algo ustedes que por ahí les puede servir en el mundo hace diez años que Messi y Ronaldo se disputan el Balón de Oro hace diez años en el fútbol europeo que Benzema Higuaín Lewandowski Cavani Suárez son los nueves de los equipos más importantes y se lo critica permanentemente de ese es el ese es el

Voz 4 05:10 el el el tema que

Voz 3 05:13 el jugador de alto nivel tiene que saber convivir con eso que cuando hace el gol es que es un jugador extraordinario cuando no se tiene que poner el pecho para todas las críticas son cuando veo que por ahí en Madrid lo critican a Ronaldo que no se cuenta con leche de quinientos goles del Madrid año Champion gas no diga gano gano todo lo siguen criticando dijo antes de que le queda para los demás no

Voz 1375 05:38 ha llegado ya Messi critican hay en su país

Voz 3 05:44 bueno lo han criticado muchísimo a Leo y yo digo bueno Si ya se lo critica a Messi es un país el nuestro es un país muy lindo muy agradable pero en la parte del fútbol acá este proyecto tenemos pues mire que tenemos para hablar de cosas de Argentina no de la inseguridad que hay de los político que tenemos del hospital de que tenemos que no cumplen con la función que uno quisiera y no pasa nada este pero un un jugador de los de esto que están en el nivel superior en un gol

Voz 1375 06:16 sí sí debate el debate nacionales ya estamos exactamente estamos hablando con el padre de Jorge Higuaín a ti te parece que sí que se ha sido injusto en algún momento con con la figura del Pipita Higuaín

Voz 1699 06:29 no creo no he sido injusto bueno no creo que ha sido injusto lo que pasa es que estoy de acuerdo con con Jorge en delanteros cuando marcan todo perfecto y cuando no marcan goles pues se critica sobre todo los jugadores yo creo que IU es para mí de verdad es un jugador de los top delanteros que hay ahora en el mundo de fútbol y además lo ha demostrado hoy es un jugador que tiene una capacidad goleadora tremenda y lo he demostrado en dos ligas totalmente distintas que también tiene mucho valor ha marcado muchos goles aquí en España sigue marcando muchos goles en Italia los que hemos jugado y tocado el fútbol italiano ya sabemos perfectamente bien que marcar goles en Italia no es nada fácil que lo está haciendo así que para mí es un jugador fenomenal yo siempre lo tendrían equipo siempre

Voz 1375 07:19 siempre lo tendría su equipo Pedja Mijatovic al al Pipita Higuaín eh y con la selección creo que leí hace poco creo y si no corríjame Jorge unas palabras una frase suya donde decía que un sector de periodismo ha querido sacar a Gonzalo de la selección

Voz 3 07:37 no no no no he dicho eso lo que sí digo que el el periodismo en tiene la Prieto que se entienda bien lo que estoy diciendo no ese es algo que tienen hasta meses la autoridad de poner y sacar jugadores de poner echar técnicos no con con con una autoridad superior me parece que yo nunca había un jugador que diga que un periodista no puede ser periodista o no puede trabajar en el medio que trabaja porque muy mal me entiendes yo veo que hay periodistas que sacan técnico que ponen técnico que sacan jugadores que ponen jugadores

Voz 4 08:18 y hay que

Voz 3 08:21 no saben cómo pica la pelota no han tocado nunca un balón en su vida pero tienen la autoridad de de de poner sacar

Voz 4 08:32 de decir desde desdecirse

Voz 3 08:35 con una facilidad tremenda eso es lo que molesta fundamentalmente al que transitó el la profesión cierto

Voz 1375 08:43 pero sobre todo pero Jorge sobretodo habría que criticar en este caso es muy interesante lo que está diciendo yo creo que en España hay son ocurre creo es verdad que hay una crítica que puede ir más a favor de uno o más encontraré otro y es verdad que siempre eso influye pero en todo caso sería del que se deja influir Unión de un periodista no de un presidente que cambia un entrenador por lo que se diga en un periódico o en un micrófono no

Voz 3 09:07 totalmente bueno totalmente pasa

Voz 4 09:11 pasa Jay ahí también hay hay de ver

Voz 3 09:15 ahí de este colega que forman parte del medio que por ahí para congraciarse con el presidente de turno te hablan de lo que quién hablar no de lo que realmente tienen eso pero eso a ver toda la vida así no

Voz 4 09:30 por eso te digo que me que

Voz 3 09:32 las críticas viste cuando son críticas constructivas críticas ciertas concreta que uno puede sacar cosas positivas que las de la crítica no es cierto porque tampoco haber el primero el primero que sabe cuando juega mal es el jugador no hace falta que es eludir un periodista pero de repente el jugador que sabiendo que jugó mal y escucha críticas pero crítica constructiva también le puede pueden ayudar a mejorar en lo que esté haciendo mal cierto

Voz 1375 10:06 está claro en cualquier caso me quedo con otra frase suya que también leí no sé dónde he recopilado por ahí unas cuantas dice usted en una entrevista somos una familia muy fuerte nada nos puede doblegar ninguna crítica eh

Voz 3 10:18 sí eso sí es verdad nosotros venimos somos si somos una familia muy fuerte porque venimos tanto la familia de parte mía mi padre mi madre mis hermanos mi mujer es somos todos familia que que el deporte lo tenemos adentro sabemos el camino Salvemos el cambio del deporte que es muy duro bueno Shaquille lo puede corroborar no es fácil ser jugador de fútbol no es fácil congraciarse con todo no es fácil gustarle a todos cierto pero lo importante es cumplir el objetivo yo en en ese sentido estoy sumamente orgulloso de mi familia porque de los cuatro hijos que tenemos este los cuatro son genios y los cuatro en las actividades que se desarrollan nos han llenado de felicidad

Voz 1375 11:14 pues Jorge le agradezco mucho que haya estado en el larguero la últimas que lo quería hacer es sobre el Real Madrid no sé si le dolió a su hijo ya usted cuando le abrieron la puerta del Real Madrid lo que se dijo acá en España es que fácil de ponen el camino a Benzema le quitan la competencia de Gonzalo Higuaín cuando ha hecho méritos para quedarse y ha tenido

Voz 4 11:34 y

Voz 1375 11:35 menos oportunidades a usted le dolió entendió que le abrieran la puerta a su hijo en el Madrid

Voz 3 11:41 sí claro que sí pero pero bueno pero no lo que yo digo que son cosas no desde los presidente de turno no seguramente no le quedaría muy simpático sobrio que podían haber hecho mucho más este los tres juntos no cristiano Karim Gonzalo creo que hubiesen Luis si hubiesen cansado de de conseguir éxito para para el Madrid porque de hecho y si mal no recuerdo creo que es la vez que formaron el trío fue a más

Voz 1375 12:16 sí señor el Madrid no sí

Voz 3 12:19 con lo cual me parece que podían haber estirado aún más la estadía de ambos o del de Gonçalo no de ambos de Gonçalo porque y Cristiano siguen tres para para conseguir más éxito pero bueno de eso ya fue Gonçalo afortunadamente consiguió también su lugar en en un fútbol tan complicado como decía pero ya te consolidándose en el fútbol italiano que no es fácil mostrando en la categoría de Ecuador que es en un club tan importante como como fue el Napoli en su momento la Juve así que bueno nada en la carrera del futbolista

Voz 4 12:56 del del que siempre quiere más que pelea que que en que tiene dignidad fundamentalmente

Voz 3 13:04 y creo que eso es lo que hemos tratado de transmitirle con Convit mujer a los cuatro hijos que tenemos no orgullo dignidad honor

Voz 4 13:14 por ese camino seguir en las

Voz 1375 13:16 Don Jorge Higuaín que fue defensa jugó en San Lorenzo en Boca Juniors River Plate entre otros equipos que ahora tiene sesenta años y que era conocido como el Pipa Higuaín padre del Pipita Higuaín te estaba escuchando muy atentamente Pedja Mijatovic que te dice adiós a respirar

Voz 1699 13:30 Jorge ha sido un placer oírte te mucho y no sabemos cuando cuando vienes aquí

Voz 1375 13:36 Iker Palme mañana no sabe qué hacer

Voz 1699 13:39 la lista así que eso les contaremos

Voz 5 13:42 pero pero el té ya tienen tanta Chan que pudo gane para que pongan en una no la gana todos los a la Luna para sube a ver qué pasa tú sabes nunca bueno habrá

Voz 3 14:03 ya pero aparte cuando ya para Madrid un abrazo grande para todo un abrazo Juan

Voz 1375 14:08 a Higuaín en directo desde Buenos Aires

Voz 5 14:10 en una para ella veces una paella pues nada mañana mañana