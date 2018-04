Sergio García: "Estoy disfrutando mucho"

Voz 1 00:00 uno y cinco de la mañana una menos en Canarias que hubo ratito de fútbol con Santi Cañizares con Álvaro Benito con Gustavo López eh con Pedja Mijatovic analizando toda la previa del Real Madrid Juve de mañana pero ahora antes de que venga dar buenos ya estaban aquí Raúl Ruiz hola Raúl muy buena no

Voz 1375 00:15 buenas noches cómo estás hombre pues hemos estado casi en el mismo sitio vamos a cenar y además no era un sitio hábito es habitual Álvaro está no darnos con y sin saberlo uno detrás de otro esos tres ante déjame que saluda a un amigo tuyo que estamos pendientes todos de del poseedor de la chaqueta verde el gran Sergio García que está a tres días de comenzar una nueva edición

Voz 2 00:35 del Basterra gusta sintonía del Larguero hola Sergio García muy buenas tardes Esther chicos cómo estás Sergio

Voz 1375 00:42 me alegro mucho horario de acuerdo lo hicimos ha puesto en su campo allí en el pueblo que le diera con con la con una pelota de gol al larguero y le dio Cecil ellos rozaban todas pero le dio un deberá también me ganó al póquer eh tan ganó al larguero con el palo la bolita no

Voz 3 01:03 no no es nada fácil eh

Voz 2 01:05 de repente como operando una bandera todo lo pasamos muy bien tu Raúl integra bonito

Voz 1375 01:11 existe alguna larguero Jonny con el balón de Grandes Playas bueno cómo estás Sergio nervioso con ganas de que empiece no

Voz 4 01:21 es sólo uno tranquilo

Voz 5 01:24 hola estoy bien sin duda pero no al pueblo de estos tres o cuatro días antes de que empezaran eh bueno pues él yo su tarde bueno el ganado pensáramos digo pues pensando Purito empresas plenas momentos del año pasado una lista de que tú te como una cuestión de tableta

Voz 1375 01:50 te te queda mejor la chaqueta verde que hace un año no te queda más grande te quedas más pequeña como está eso

Voz 5 01:59 no no es otro que me han tenido que se en el disco me quedan dos continente igual

Voz 6 02:08 oye eh

Voz 1375 02:10 creo que solamente tiene taquilla propia el que gana el gusto no en en ese vestuario solamente el que gana el Masters no

Voz 5 02:20 no bueno ahí te tienes un vestuario de los jugadores a los que no han ganado tienes un ganadores

Voz 1375 02:30 el vestuario ganadores sí

Voz 5 02:33 correcto entonces todos los que han ganado están en ese vestuario y bueno la verdad es que es un es un honor y una clara ocasión el poder dirigirte cuando llegas argucias para dirigirte hacia el esto es ganadores todos insulsa que cita

Voz 2 02:49 a ver qué nivel no que nivel más además comparto con uno

Voz 1375 02:54 si te ha tocado al lado de la de Olazábal

Voz 2 02:56 no no compartimos compartimos la compartís aquí ya sí tenemos es una taquilla para para cada dos jugadores yo no tenía no compartía con nadie

Voz 5 03:06 Nos han puesto juntos sea que increíble

Voz 1375 03:08 que bueno creo que te mando un bonito mensaje el año pasado justo antes de que empezara el el máster no

Voz 7 03:14 el miércoles el cuarto

Voz 5 03:16 hace muy bonito deseando mucha suerte pues que es mi que con caídas de agua como buen conciudadano he estado hace una semana y me dijo que se pasa además a ver yo estoy en campeones es de los pocos que no tiene con cayeron la taquilla y no hay nadie con que con poco estaríamos que contigo Mila la verdad es que la cosa

Voz 1375 03:50 bueno oye el ganador del Master es el que decide el menú de la cena de mañana si recto y que ha recibido ocho que que que que te expuso

Voz 5 04:01 pues no te lo puedo decir porque les va a salir mañana

Voz 2 04:05 Jarro arroz arroz por supuesto no es paella pero

Voz 5 04:11 por supuesto como como castellonense que soy arroz tiene que estos son mis platos favoritos sí espero que que les gusto a todos los campeonatos

Voz 1375 04:23 por lo cocinas tú no

Voz 2 04:25 no no lo consiguió sino sé si sino no suena sino no a nadie tome yo me vendía para no quedar mal vale vale y el vino también eliges tú la bebida sólo la comida no vino también también de Castellón de de la tierra no imagino nada vino vino francés no es cañón por favor Rioja algo vino vino de de de de mi tierra o de Rioja Ribera

Voz 5 04:52 Rivera el rejón ciento revisita hombre por favor un Pinilla tiene catorce y un albariño un Álvaro

Voz 1375 05:03 pues mira hay diez de momento los vinos no tanto la Rocío existiera estará de lujo al religioso dado ya una vuelta por eso los nueve hoyos no dónde dónde dónde has estado entrenando con acompañado de tu padre qué tal ha ido qué sensaciones

Voz 5 05:18 sé muy bien la verdad es que jugamos ayer nueve hoyos nueve segundos de los primeros

Voz 1375 05:23 qué tal si bien bien bien

Voz 5 05:26 no vez muy bien recordando decir recordando momentos del año pasado

Voz 4 05:34 que no mucho

Voz 5 05:36 yo la gente pues está muy muy bonitas en las que me encuentro con cuatro bastante bien lo confiamos y esperamos que que la cosa salga bien durante la semana de

Voz 1375 05:55 en qué momento llega a Sergio García con con con sensaciones

Voz 8 05:58 parecidas al año pasado te ves mejor que el año pasado te ves un poco

Voz 1375 06:01 por debajo un poco por encima con qué sensaciones

Voz 5 06:04 sin con sabes como punto de bueno pues controles como controles pues los nervios y las las situaciones unos ocho sinceramente me encuentro eh un poquito mejor que el año pasado pasábamos toda cuenta oye tengo resultados después de Uruguay tuve un par de torneos más bien pero quedamos a mitad de tabla el quince de tal

Voz 4 06:38 este mismo tres top ten seguidos muchos torneos y bueno pues eso son soplaba con pero lo que no te he dicho no lo en de de cómo estoy tranquilo y expectante el viernes eh cuyas nuevas situaciones sin aspavientos bueno pues pues no tener esa confianza

Voz 1375 07:01 somos pocos pum segundo año de chaqueta verde seguida eso ya sería la leche no

Voz 5 07:07 eso se ya había parado a intentar vamos a poner todo lo que lo que tenido

Voz 2 07:13 toda la carne en la Carmen Martín acogerá segundos

Voz 9 07:16 a través de de de Sergio sería fantástico bueno yo bastante con esto también eh

Voz 1375 07:22 porque no está mal pero estoy muy grandes sabes que el año pasado se estuvo a punto creo sino corrígeme Sergio estuvo a punto de pisar una serpiente cascabel antes de empezar el torneo

Voz 4 07:32 sí es curioso la la semana anterior Soros vive que en un rancho ha conmovido de denuncias si bien pues íbamos a plena un calco que hay cerca de que solamente cuando éste era como Estados Unidos hicimos al menos al rancho salimos a cazar jabalíes ya una vuelta por el rancho volviendo al perrito digamos pues llevas poquito alta estuvo junto a punto ha perdido con el tiempo justo cuando la ponerla ahí todo un salto y bueno afortunadamente no pasa nada Daniel tacones nada o la suelo en su momento muy interesantes y tenían como

Voz 5 08:25 cuadro pico que otros otro yo que pasé una serpiente cascabel salen corriendo

Voz 1375 08:32 no cogió yerra no cogió el hierro sí tenía en fin digo

Voz 5 08:39 me hizo precisamente otro largo plazo es

Voz 2 08:41 los tres me digo familia que sí sí sí

Voz 1375 08:46 pues nada el jueves empieza el nuevo master de una nueva diciendo Basterra gusta con nuestros Sergio García también va a estar ahí John Ram que que también vamos a estar muy pendiente de haber qué qué opciones tiene también el otro español imagino que tendrás tiempo de ver al Madrid mañana o no lo vas a ver

Voz 5 09:01 si nada si sí no llanamente también hay que mencionar Gemma hombre por favor de sueño ya Rafita cabrones gracias señor

Voz 4 09:09 hondo para yo te lo bien es que si por la mañana con el otro partido es un partido bonito importante pues estamos a que en dos las

Voz 1375 09:23 pues nada segunda chaqueta verde la Champions el Madrid segundo chaqueta no

Voz 5 09:27 y el Madrid llega denuncie

Voz 2 09:31 sí se puede decir las dos mejor pero no pero sí sí

Voz 5 09:37 sí puede ser un poquito colorista Charles dos hombres chiquitito

Voz 1375 09:41 sí entre los favoritos estás tú está run

Voz 4 09:46 sí yo creo me alegro mucho por cómo estamos jugando

Voz 5 09:53 no pero hay hay hay varios y bastantes no hay quien pasan estos que que no yo creo que hay por lo menos los siete jugadores que a por él y que bueno pues que con buenas posibilidades ahí arriba del fin mucho más

Voz 2 10:10 pues nada Sergio toda la suerte del mundo que que ojalá que el domingo ojalá que el domingo vaya bien

Voz 1375 10:16 estés ahí con opciones de pelear por otra segunda chaqueta verde que vaya hoy en la cena mañana ese recito y se vino Ribera vino albariño

Voz 9 10:22 Sergio haberse orgánicas a algún partido de fútbol más de estos que organiza benéficos a ver si volvemos

Voz 5 10:28 sí ahora que con la pequeña que hemos tenido es más complicado es ya sabes como es esto disfrutando es verdad