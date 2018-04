Álvaro Benito: "Creo que en la Juventus están yendo de víctimas"

Voz 1375 00:00 doce y treinta y seis una menos en Canarias mosqueado a medio largo eh seguida viene por ahí Raúl Ruiz pero ya estamos en el tiempo de sanedrín

Voz 2 00:16 hola Gustavo López muy buena muy buenas Don mano hola don Álvaro Benito muy buenas

Voz 0097 00:20 ahora noches aquí dejadme que salude a Santi Cañiza

Voz 2 00:23 hola hola qué tal Manu buenas noches cómo estás bien

Voz 3 00:27 mira te voy ayer en en

Voz 1375 00:29 en Carrusel con Dani Garrido toda la el cariño y toda la admiración que te teníamos antes se han multiplicado por no sé cuánto ahora no porque está difícil tener esa entereza para ver reaccionan con esto

Voz 4 00:42 bueno yo creo que al final es algo que se va madurando porque no es una situación muy rápida sino que es pues un año y medio de lucha de alguna forma contra la enfermedad pasas por muchos estados el primero el estado de shock cuando te enteras luego ya te pones a es como si te dicen bueno te tienes que ir a la guerra no yo no quiero Hilla pero es que si vete que dispara porque sino te matan no y al final pues te conviertes en un guerrero aunque no quieras final pues durante esos momentos hay momentos buenos momentos donde vas ganando la enfermedad hay esperanza hay sonrisas Si vuelves a ver con vida a tu hijo pero bueno luego desgraciadamente pues éste hay algunas enfermedades como la que tenía mi hijo que al final pues naces con ella así es muy agresiva no es una máquina células que está estropeada permanentemente produce de células feas y aunque tú las mates pues llega un momento que te quedas sin armas te queda así medicina irá bueno pues desemboca lo que ha desembocado no entonces y como los últimos meses son tan duros pues cuando llega el desenlace al final encuentras un poquito más de paz un poquito más de tranquilidad comprendes un poco porque ha estado como digo yo no es un hijo de Dios en el vientre de mi mujer pero no es un hijo mío porque porque al final ha sido pues has estado muy poquito tiempo aquí yo que tengo mucha fe pues se que está ahora mismo muy cerquita de Dios y en una situación mucho mejor mucho más favorable de una vida y un entorno mucho mejor que que estaba viviendo por lo tanto te quedas un poquito más tranquilo en paz como tienes también más hijos yo en mi caso tengo seis más pues eso bien es una energía tremenda para seguir adelante para no nunca jamás ver un una mala Ankara en casa sino todo lo contrario no siempre con una sonrisa porque te exige el resto de tu familia responsabilidad como padre el tirar hacia adelante porque tus hijos ven en en tú qué para el transcurso de la vida no es si te ven enfadado triste pues obviamente ellos están triste si te ven contento si le quita importancia cualquier suceso que pase pues ellos están en calma están tranquilos y tú tienes la obligación de hacerlo

Voz 1375 02:44 le gustaba oir a su padre en El Larguero no el fútbol

Voz 2 02:47 la radio sí sí buena a mí desde

Voz 4 02:49 que nació era un niño que quiere estar conmigo porque muy revoltoso ir porque Santi pues era muy revoltoso entonces pues el único de alguna forma que el aguantaba sus locuras y sus cosas y sus sus enfados y sus y sus travesuras pues era yo al final estado quería estar conmigo tener muchas veces me veía entrando en Carrusel lo entrando en el Larguero ir con él en brazos sentada en el sofá con el abrazado pues lleva hablando no porque quería está todo el rato conmigo y bueno yo eso le decía cállate cállate que va a salir en antena

Voz 1375 03:22 sí bueno nunca sabe cómo va a reaccionar en esto hasta que le pasa no por eso admirable la la entereza con la que con la que habéis afrontado todo bueno hablamos de fútbol estabais hablando en la pausa de una cosa que que ahora pregunto por la Champions pero que si os parece me parece interesante porque muchos chavales hoy en El Larguero y muchos chavales jóvenes no y Álvaro a su entrenador tú que siempre ha incidido mucho también Santi en la faceta de educador con con los chavales Gustavo López estaba diciendo es que no sé si hoy el camino de los chavales que quieren llegar a ser futbolistas yo os decía no sé si tienen más ganas de fútbol o de ser una estrella por el camino se van olvidando de muchas cosas técnicas de comportamiento de compañerismo de actitud no sé si hay más hambre de ser una estrella que de ser futbolista realmente tuve además estás entrenando a adolescentes Álvaro

Voz 0097 04:10 creo que lo puedo comparar directamente con lo que

Voz 1375 04:13 yo viví cuando estaba en el proceso de

Voz 0097 04:15 de formación ha cambiado demasiado sí te puedo decir que es como el día y la noche nosotros únicamente teníamos la distracción de jugar al balón porque creo que los chicos tienen mucha más distracciones que nosotros yo cuando les cuento a mis chavales que han yo no tuve representante hasta que tuve que negociar un contrato con el con el primer equipo que luego además lo acabó lo acabó negociando mi padre ni siquiera porque se dilató en el tiempo hoy y al final fue fui fuimos mi padre yo y lo lo solucionamos con el club que les contaba que yo me que hasta que no debe tener primer equipo me tenías que comprar las botas de fútbol ahora lo estamos hablando con gustado que haberlas comprado a nuestros padres como ahora no ahora un alevín tiene representante ahora una luna alevín tiene

Voz 4 05:00 pues ahora los alevines tienen representantes

Voz 0097 05:02 si es así es así porque ya claro si si tardan más en captarlo se les escapan entonces tienen muchas distracciones y lo peor de todo es que se creen que con trece catorce años ya son futbolistas no saben realmente lo el camino tan largo que todavía tienen por recorrer y yo creo que les despistan de Hinault creo que la mentalidad haya cambiado sino que que lo que hay alrededor les hace cambiar la mentalidad porque la la misma pasión por el fútbol tiene que haber supongo el que es futbolista es es una pasión por lo menos así lo lo concibo yo así lo vivido yo lo he mamado Joy lo lo intento transmitir de la misma manera pero sí creo que que que lo que hay alrededor les hace perder la esencia no de de que realmente lo que importa es es es él proceso es mejorar es querer ser cada día mejor futbolista futbolistas desearlo es trabajar duro es es soportar las adversidades es convertirte cada día en en mejor persona y mejor jugador que yo creo que ese proceso no lo ven tan claro porque con quince años catorce quince años se sienten que ya son profesión pequeñas estrellas no exactos

Voz 1375 06:08 claro que él en las redes sociales los patrocinadores las botas crearán cada dos meses no se que la equipación eh dice Álvaro que diferente a otros futbolistas Gustavo y Santi se lo estábamos hablando

Voz 0749 06:21 yo creo que ahora creo que no hay hambre Oyambre del pequeño no sé cuento siempre una historia y se lo cuento a mis hijos el más pequeño juega en ocho años aparte no enseñarle mucha de las las cosas básicas superficie contacto por ejemplo pero aparte de eso pero que enseguida piensan que pueden llegar a ser futbolista hizo siempre hay cuenta una historia que a mí me llevan en autobús al vestuario del primer equipo nos veíamos ahí veíamos cómo se cambiaban los futbolista del primer equipo la ropa que usaban las voto acusaban el entrenador decía le gustaría estará Ghazi corran como cabrones para poder estar acá hoy es totalmente distinto las instalaciones son distinta lo que decía Álvaro representante que sea captan a esos niños le dan un contrato con ropa deportiva le hacen una bonificación por ahí al hijo o también a los padres son muchas circunstancias que rodean al futbolista y al entorno a mí mis padres sino estudiaba no puedo ir a jugar por ejemplo hoy la situación es completamente distinta porque creo que también hay distinta pues la información que tienen no sólo los padres sino los chicos creo que toda la cuantía que hay en torno al futbolista profesional parece que el padre se quiere salvar con ese niño no todos van a ser Cristiano Ronaldo Miró ya te lo digo yo

Voz 4 07:36 bueno ojalá pero no se me da te hay mucha distracción yo eso lo que veo sobre todo es que hay mucha distracción es decir que antes estuvo entre Navas de la Ciudad Deportiva por ejemplo en el Real Madrid donde yo estaba vi allí no había otra distracción que no pudiera los ojos de Luis Molowny o de Vicente del Bosque mirando T por lo tanto tú tratando de hacer lo mejor posible porque una mirada penetrante mirada cuanto menos

Voz 2 07:59 yo te es decir penetrante terrestre respeto qué pasa

Voz 4 08:03 o sea que ahora resulta que hay un entrenamiento con la selección española de aparecen sesenta mil representantes no sé cuántos de no sé donde no sé cuánta gente de las marcas más importantes y que están pendientes de captar ya los chavales con quince dieciséis años y entonces lo que pasa es que hay mucha mucha posibilidad de distraerse cuanto antes antes no existía esa posibilidad y claro un chaval con quince años dieciséis diecisiete o incluso menos como está dando a la Álvaro de alevines pues obviamente no podemos pensar que esté formado y que sepa diferenciar en lo que le conduce al éxito y lo que no le conduce al éxito no pero hay tantas cosas en el entorno que muchas veces te olvidas del campo y el balón el campo y el balón lo que te lleva al éxito yo se lo repito a mi hijo permanentemente no me más película

Voz 5 08:51 sí me aturde de verdad es así Lucas mil grandes el campo y el balón

Voz 4 08:56 qué ha pasado con el campo José con el balón esta tarde no me dejarían transporte ha dicho según el no sé cuántos el reporteros el de la ida

Voz 1375 09:04 esta hablarte del campo y el balón sí sí

Voz 4 09:07 sí pero tengo que recordarle cada día que no me cuentes películas que no me interesan para nada que me cuentes como has entrenado como otras encontrado Kike que es el que me llama él quiere hablar de fútbol conmigo perfecto aquí esto yo digo pero vamos a hablar de fútbol no me ha ido a ver allí no se queden el equipo de que no sé cuántos sí que te Yamón representante que te ha dicho que no me cuente esa película porque eso no entiendo quiero campo balón cuando el campo y el balón lo respete si lo Ames entonces probablemente aparecerán otras cosas que están apareciendo ya de forma injusta en tu vida

Voz 1375 09:42 pero si hay que ser duro hay que decir es la verdad que es ahora hay que hablarles con esto no siempre que hablar

Voz 0749 09:49 por y para el fútbol hoy son las redes sociales hoy la foto a ver quién tiene más seguidores quién tiene

Voz 6 09:55 es una foto que me han dado a quinientos llame a Puri para el fútbol a ver quién juega bien Kiko que podía copiar de ese jugador de Primera División para tratar de ser parecido por lo menos eh o agarrar coger el dinero

Voz 0097 10:09 copiar a Gustavo jefe sí sí sí

Voz 5 10:11 ya pero si es así es bueno

Voz 1375 10:14 pues nada para muchos que no esté escuchando quedaba con estas palabras eh no tanta distracción que a veces me la impresión repito que disgusta más a muchos el resultado final el llegar allí que el que el que lo que hay de de camino no disfrutar del fútbol me gusta ser millonario tal os ha jorobado bueno hablamos de lo de mañana que hay Champion estábamos hablando antes con con Pedja y no sé cómo veis Álvaro deportivo del partido mañana en Turín decía Mijatovic a doble partido me da más miedo la Juve que aún partidos solo

Voz 4 10:44 hombre

Voz 0097 10:45 yo creo que va a ser difícil que que por lo que leo veo oí Pal pone están las declaraciones de que el INI de de Buffon se están haciendo un poco las víctimas

Voz 2 10:55 en italiano e el Real Madrid es el mejor equipo oye nunca nunca podemos estar ese ni vamos a jugar como ellos

Voz 0097 11:03 yo creo que tiene muchas ganas de de Vendetta por lo que pasó en Cardiff donde donde creo que el Real Madrid pues que que parecía que que no iba a poder ser tan superior lo fue pero yo sinceramente veo al Real Madrid por encima sobre todo teniendo en cuenta las bajas que tiene la Juve mañana sobre todo la de Pjanic que creo que son

Voz 4 11:24 por para ellos

Voz 0097 11:26 diferencial y que les hace jugar a una cosa o a otra creo que mañana además ya vimos que Allegri el fin de semana pedía planteó el meter tres centrales que hacía mucho que no lo que no lo hacía yo creo que la idea es protegerse ente intentar no encaja

Voz 2 11:41 Mar de ninguna manera aparecían Romero y Bruno con cuatro aunque dice este ensayo con tres viene a mí me sorprendió lo de lo del Milan

Voz 0097 11:50 el fin de semana precisamente porque hacía mucho tiempo que no lo hacía no lo sé de todos modos insisto que que el Real Madrid le veo por encima Si están buen nivel como demostró en la eliminatoria ante el Paris Saint Germain vamos a ver por quién se decanta Zidane para ese último puesto que baila en el once titular

Voz 1375 12:08 quién crees tú yo creo que más el disco también no eso decía Pelle

Voz 0097 12:11 por el tipo de partido que esperamos todos yo sinceramente me da miedo no va creo que va a ser difícil más de lo que la gente piensa pero el Real Madrid el favorito

Voz 4 12:21 que a estas alturas de la competición Álvaro nada es fácil no vamos a empezar por ahí entonces el Consejo no relajarse estarán atentos no me perdonen cuando la Champions estas alturas de competición jugador del Real Madrid de la Juventus tiene una sobre motivación que obviamente va a plasmar en el campo y que eso es es una evidencia luego cuando un equipo está muy motivado es difícil ganarle ya para empezar ya es un partido complicado porque eso quiere decir que va a nadar absolutamente todo sea eso les más lo que dice Álvaro que es un equipo que obviamente estaba dolido en el orgullo porque su último partido frente al Madrid sucumbió además de forma inesperada porque nadie esperaba esa victoria tan aplastante el Real Madrid y conociendo el orgullo de los italianos que pueden contar una película la que ellos quedan pero que todos sabemos que no se dejan pisar por nadie es evidente que va a haber un partido probablemente por de muchísima intensidad probablemente de muchísima competencia probablemente de de de momentos muy difíciles en el partido donde efectivamente el Real Madrid tiene que estar a la altura en la motivación a la altura en el ritmo a la altura de la disputa y luego la calidad del Real Madrid que para mí creo que para todos es superior la de Juventus en la que se tiene que poner de manifiesto en el partido pero todo eso hay que hacerlo hablarlo es muy sencillo pero no hacerlo más complicado la frase dice Sanlúcar

Voz 2 13:37 mañana no campo balón deja te ve esa esa esa es ya lo tienen claro

Voz 1375 13:43 quiénes las de quién crees que el más decisivo Cristiano en el Madrid Messi en el Barça

Voz 0749 13:48 es una pregunta difícil eh creo que Messi marca malas las diferencia pero Cristiano que es un devorador de récords que aparte ese se retroalimenta no oí creo que ese para el Real Madrid creo que es muy decisivo tiene mucha incidencia en el juego ofensivo el Real Madrid no sólo para su equipo sino también para el rival para el rival no es lo mismo tener enfrente a Cristiano que tener a cualquiera de los otros Él es un devorador del área pero creo que Messi está un peldaño por arriba en ese sentido no creo que tiene mucha más determinación de tres cuartos de campo para para adelante al ser más desequilibrante en el uno contra uno

Voz 7 14:33 mañana saldremos de dudas

Voz 1375 14:34 me hacían presenta

Voz 3 14:35 la decía Isco algo

Voz 1375 14:38 lo decías disco crees cañerías

Voz 4 14:40 yo yo personalmente sea primero lo que yo haría yo metería cinco centrocampista metería Lucas y metería Asensio au Alice con uno dos de los tres no sacrificará Benzema me protegería en el centro del campo y eso no le va a restar poder ofensivo el Real Madrid que siempre es un equipo con llegada hay siempre es un equipo que va a tener ocasiones pero sí creemos y nos ponemos en la cabeza de Zidane probablemente cuente con Benzema lo que dice Álvaro tiene todo el sentido si va a tener mucho la pelota mejor que tenerla con Isco con ningún otro jugador porque se entiende que la Juve te va a esperar un poquito atrás si quieres algo más de trabajo y ampliado en el centro el campo Lucas está en un gran momento que te puede dar un balance ataque defensa Fantastic lo que hago

Voz 1375 15:21 da gusto con que lo importante es que tiene en forma

Voz 4 15:23 al equipo lo importante es que Lucas está para jugar jugar que Asensio está para jugar que Bale incluso también esta página eso muy importante que ha habido meses acordaros al principio

Voz 2 15:33 Prada que decíamos es que sólo disco está

Voz 4 15:35 a la altura de la exigencia del Real Madrid bueno pues ahora el que deje fuera pues obviamente no es justo y eso es bueno para el Real Madrid bueno para el entrenador podrían ser

Voz 1375 15:43 cuatro cualquiera de los cuatro que ponga es justo si lo pone titular mañana en el once Zinedine Zidane quería preguntaros por lo de Messi sobre todo a Gustavo también que que que manera tan distinta de entender a Messi con una camiseta con otra con la del Barça y con la de Argentina donde siguen negando el pan y la sal y donde en el Mundial tío El mundial no se les olvide que lleva tres finales seguidas Argentina dos con la Copa América y una con el Mundial ha perdido las tres sí pero ha llegado a tres finales con Messi y sin embargo les siguen diciendo Leo tío medio te Borrás te de los partidos de España sin embargo en el Barça vas y te ponen las da el Barça juegas media hora le das el gol que manera de celebrar a Messi siempre con una camiseta azulgrana de cuestionar siempre a Messi con la albiceleste in entendible es increíble por no decir relevos en esa es

Voz 0749 16:32 de la cultura argentina no parece sino ganas o no vale nada gracias a Messi por supuesto no rodeado de jugadores de la selección de final de la Copa América IAC la final el Mundial por pequeño detalle no logró ninguno de los títulos pero también hay que llegar y creo que él tuvo una incidencia muy importante en cada uno de los partidos porque tiene Chocrón que mayor protagonismo en el Barça no la selección también quién lo rodea yo creo que ahí está la gran diferencia también Argentina ha sacado un muchísimos y muy buenos delanteros de tres cuartos de campo para para adelante pero no está bien rodeada del medio hacia atrás lo hemos visto contra España eh que defensivamente es un equipo muy vulnerable vas tres porteros de los dos son suplentes en sus equipos no olvidemos que es la cita mundialista de los porteros que puede llegar a ser titulares en esa cita mundialista los dos son suplente entonces puede decir qué significa ser suplente para una cita tan importante como un Mundial

Voz 1375 17:35 la duda es si es titular el suplente del Chelsea o el suplente yo

Voz 0749 17:38 efectivamente y después a nivel defensivo quitando Otamendi creo que no hay un jugador de ciertas garantías como para enfrentar a una selección como la española no ha rodeado Messi en el medio quitando a lo que puede llegar a ser de Banega a Di María que no estuvo el Kun Agüero después no tuvo demasiado buenos compañeros en ese sentido doce por qué tiene tanta incidencia en el peso ofensivo en el Barça y no tanto en el la selección argentina creo que por lo que rodea a Messi en el sistema de juego y también a nivel futbolístico y cada uno de las cualidades y jugadores

Voz 1375 18:14 bueno Messi siempre va a ser discutido mientras el Mundial llevan a discutir cada partido de juego en Argentina es tremendo por esa senda

Voz 4 18:21 pero si le preguntas a los argentinos que es verdad es una cosa de lo que ha dicho es muy importante tener esa ambición que Dios es argentino que sólo vale ganar eso te te hace ser muy exigente a veces demasiado nueva vez después entrar en cólera o no de tanta exigencia pero si tú le preguntas a todos ellos si prefieren Argentina sin Messi y con Messi todos diciendo buena disculpe que una cosa es lo que estaba diciendo

Voz 1375 18:40 ahora pero le puedo poner a parir pero claro pero que hoy está claro al Sevilla le das a alguna le dais alguna acción contra el Bayern en la eliminatoria muchas pocas bueno yo creo que hay que tienen que tienen Almond es favorito clarísimo vamos a ver no

Voz 0097 18:56 el Bayern es favorito yo creo que sobre todo estábamos hablando Gustavo yo que del partido el otro día yo creo que está está a un nivel espectacular el vaya no lleva ya llegado hasta final de temporada con con el equipo va a máximo rendimiento a lo que pasa que el que yo lo por ejemplo todavía contra el Barça Sevilla muy bien no oí la eliminatoria contra contra el United compitiendo aún a un gran nivel no además sorprendido monté la porque porque plantea este tipo de partidos contra rivales top a nivel europeo es muy valiente no con propuestas muy valientes yendo a buscarles

Voz 4 19:30 arriba casi planteando un hombre a hombre por momentos en

Voz 0097 19:34 cuando no tiene la pelota hay viviendo mucho en campo contrario vamos a ver yo creo que el el Bayern la parte más vulnerable en mi opinión cuando cuando llegan estas rondas finales son los dos centrales qué les cuesta les cuesta volver deja muchos metros a su espalda hay por ahí el Sevilla lo puede aprovechar no pero opciones va a tener pero es cierto que el Bayern llega en un momento espectacular

Voz 4 19:57 sí obviamente el Bayern es un equipo con mucha más experiencia daban mucho mejores jugadores etc etc pero yo yo creo que todo empieza por no perder en el Sánchez Pizjuán a partir de que no pierdes hay oye quejas Alemania sabiendo que la eliminatoria puede estar abierta que tienes alguna opción yo creo que el Sevilla también es un equipo que se está acostumbrando muy bien ese tipo eliminatorias

Voz 0749 20:16 el Sevilla es un equipo

Voz 4 20:19 bueno pues que te puede sorprender jugando mal un partido pero también te pues sorprende haciendo un gran partido es decir también esos picos de rendimiento cuando tú teóricamente es inferior al rival te vienen bien porque digamos si eres inferior pues a lo mejor como confío en que en algún momento algunas cosas extraordinarias pues a lo mejor eso me sirve ese día en concreto para ganarte no a lo mejor no en una Liga pero si en un momento determinado por lo tanto yo creo que sobre todo empieza por no perder en el Sánchez Pizjuán que yo creo además que no lo va a hacer porque el Sevilla plantea partido muy complicadas ah bueno cualquiera que no tiene una baja importante

Voz 0749 20:51 la Unión mucho mucho es una baja muy importante para el Sevilla en ese sentido Izarra no es el que construye el juego es el que te puede a veces salto de calidad para alimentar al Mudo para alimentar a Correa para alimentar a los jugadores de tres cuartos de campo para arriba es un jugador que está en un muy buen momento de forma el balón baja el balón parado que la baja de es puede ser muy muy importante

Voz 1375 21:13 que el Sevilla antes decíamos lo de la BN de del Madrid de la Juventus que hablábamos con Pedja Mijatovic al principio del Larguero pero el ADN del Sevilla también esté el entrenador que esté desde hace ya unos cuantos años es quién las eliminatorias se crece en las competiciones de el KO de la Copa de la Champions de la Europa League se crece y de qué manera así que veremos a ver mañana qué ocurre eh semana de selección a caballo con la Liga con la Liga de Campeones Icon antes de deciros adiós y conexión con Bilbao está ahora Íñigo Marquínez hola qué tal bueno parece que el Athletic ha elegido al que le gustaría ser el sucesor de El Cuco Ziganda no

Voz 0802 21:45 sí maneja unos cuantos candidatos pero es que quieren por encima de los demás es Berizzo osea no te digo que directamente a por él pero sí por lo menos ya me cuentan a mí es que están tanteando un poquitín las opciones que tiene para poder venir a Bilbao la próxima temporada te cuento como te digo manejan varias opciones pero les gusta verles de Toto Berizzo porque conoce primero el fútbol español como jugador y como entrenador parece que encarnaría no con la filosofía de cantera que tiene este club además me dicen que transmitiría ilusión a la grada por aquello de que es un discípulo aventajado de ver fallidas sabes lo que supuso sobre todo o no la primera temporada de Marcelo quién está y luego porque es un hombre acostumbrado a firmar un año de contrato hay que tener en cuenta que aquí en la próxima primavera asonada Brad elecciones a la presidencia del Athletic que principio yo su Urrutia elegiría un candidato precisamente durante ese tiempo para un año el Cuco Ziganda tiene contrato el año que viene pero puedo todo indica que no va a continuar de los candidatos que están sonando el otro fenicios se perfila como el número uno para acechar porque la próxima temporada siempre que acepte es abatido por me llevo algún club para ver que brasileño esclavismo merecía no las leyes que Bachar al Rai

Voz 0749 22:54 te gustaría el doctor fichó para el Athletic que creo que es un entrenador muy capacitado lo hizo muy bien en en el Celta cuando se habló de la renovación de del Celta la última temporada que estaba que el Valencia que yo estaba de por medio el Sevilla que terminó siendo al Sevilla el Atleti era uno de los clubes que lo quería el Toto estaría encantado de poder ir al al Athletic

Voz 4 23:18 llega en un buen momento no es lo mismo llegar después de Valverde claro que llegas después llegas con la sombra Valverde que es un magnífico entrenador que el futbolista dice bueno yo quiero ahora uno como mínimo como el que he tenido a llegar ahora con el Cuco Ziganda que obviamente pues no ha conseguido llevar al Vestuario adelante no ha conseguido pues que su metodología triunfe bueno que hay ciertas dudas no llega mucho mejor momento este año que si hubiera sido contratado la temporada pasada

Voz 7 23:44 la una de la mañana os gusta el golf no sois muy de no

Voz 4 23:48 son muy nervioso para eso soy el único que tengo

Voz 1375 23:51 en la pierna derecha

Voz 2 23:57 sí sí sí el palo de la cabina pero es que no nunca ha sabido que a mí me ataban igual no sabéis quién ganó el master de gusta el año pasado no Sergio García si eso lo vi yo estoy hablar de la valla exactamente la chaqueta verde pues arranca el jueves la nueva edición del Masters gusta con vuestro permiso que saludar a gracias hombre por favor más le gusta más de fútbol que el gol bueno ya te mañana va a haber el Madrid Juve ya te lo digo no sé dónde

Voz 4 24:24 claro