Sergio León: "Quién nos iba a decir que ibamos a estar por encima del Sevilla a estas alturas"

Voz 1375 00:00 está por ahí Óscar Egido Llanos pide paso Óscar hola

Voz 1 00:03 hola de nuevo en horas y con el protagonista de partido con el hombre que ha marcado el gol del Betis casi en el tiempo de descuento en el Coliseo Alfonso Pérez ya ha puesto a este Betis por delante de Sevilla Sergio León en directo para las era muy buena ola buena

Voz 2 00:14 eh victoria in extremis

Voz 1 00:16 de un partido que lo tiene más fácil en principio Getafe

Voz 1800 00:20 eh la verdad es que bueno no noción ocho partido de del año y lo bueno lo importante es solo otro punto que no llevamos nosotros va para Sevilla y bueno eh no va a hacer todo bonito no también hay que saber sufrir en el campo hemos sufrió muchísimo

Voz 1375 00:32 bueno te escucha el protagonista de la noche hola Sergio hola buenas noches enhorabuena eh muchas gracias jugaban ocho vaya como sabe esto deben

Voz 1800 00:40 sí la verdad que sabe muy bien no sabíamos que venía un campo muy difícil muy complicado un equipo muy muy difícil que no iban a poner las cosas muy fácil y bueno y hemos sabido sufrir aquí no en contra el gol en ochenta y nueve como sabe bien no solamente ganar al Getafe que una superar al Sevilla no bueno a eso lo de menos yo creo que que mejoró los tres puntos y seguir luchando ahí arriba ahí sabemos que era muy importante que lleva no la victoria porque porque vamos a seguir luchando por los puestos de arriba está bien la deportividad y el fair play pero

Voz 1375 01:09 tiene su morbo no llenos iba a decir que como empezó la temporada iba a estar por encima a falta de ocho partidos no

Voz 1800 01:15 sí está claro no que no lo iba a decir no pero bueno como te he dicho antes que bueno lo importante es estar ahí los lo primero que bueno no yo creo que que pasaron a un plano secundario eso lo dejamos

Voz 1375 01:30 bueno fíjate que derbi os queda en la penúltima jornada

Voz 1800 01:34 bueno pero bueno no vemos nada no hay sino amónico pues queremos ganar

Voz 1375 01:39 oye École tuyo en ese minuto ochenta y ocho como decía Óscar Egido para donde Adán doble paradón en el penalti a Portillo a un ex compañero vuestra aunque bueno a un ex del Betis

Voz 1800 01:47 sí bueno todos sabemos el magnífico portero que Antonio no yo creo que hoy ha sido el partido no ha dado prácticamente los tres puntos unos yo creo que porque haya marcado ya gol no del hombre

Voz 1375 02:00 partido óseo de otro clarísimamente Antonio Adán con con esa parada llevas diez en Liga igualando me parece que el año pasado

Voz 1800 02:07 Luna no sé si hoy igualado la marca del año pasado el Liga marcado en Copa bueno lo importantes en otros puntos como está mal no está mal

Voz 1375 02:15 oye y con y con Setién confiando en tienen un equipo en el que van saliendo chavales de la cantera en el que tenéis un buen rollo que se ve de un vestuario que cuando fuimos allí haciendo el Larguero también se nota eh yo creo que por ahí va un poco la clave no la confianza en el entrenador en la idea de en la manera de jugar al fútbol en lo que tenéis en el vestuario no

Voz 1800 02:33 yo creo que lo principal El Vestuario no lo que hay que tenemos que que en un bloque magnífica uno llevamos todo eso es genial y bueno al final eso se se traslada al campo no yo creo que que al final lo lo fundamenta el bloque del equipo oí

Voz 1375 02:46 llevarse todo bien te imaginas en Europa el año que viene