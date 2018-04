El Larguero: las previas de Champions y hablamos con Jorge Higuaín, Mijatovic y Sergio García (02/04/2018)

Voz 1 00:00 bien

Voz 1375 00:46 pues muy buenas noches bienvenidos al larguero aquí estamos los de deporte y los de El Larguero para acompañar te hasta aquí porque no está igual que la UTI quien está aquí

Voz 2 00:58 no es no está no está igual

Voz 1375 01:02 de bienvenidos como digo al larguero Ende el día en el que ha cerrado ya la jornada número treinta en el campeonato nacional de Liga con un gran partido que bonito el partido disputado Getafe y Betis en el Alfonso Pérez dos equipos que están haciendo una temporada de Chapo que están peleando por meterse en Europa y que finalmente se ha llevado el gato al agua el Betis cero uno ha marcado Sergio León ya lleva diez goles en cadena el equipo de Quique Setién tres victorias seguidas al Alavés al Espanyol esta noche al Getafe y ahora mismo el Betis se pone sexto en zona de Europa League por delante del Sevilla aunque con los mismos puntos Betis y Sevilla eh después de este gol de Sergio León en un partido en el que podía haber ganado cualquiera ha fallado un penalti Portillo para el Getafe lo ha pedido tirar tirar el ex del Betis será paraban en el rechace ha vuelto a rematar Portillo lo ha vuelto a parar a Adán en una doble parada la sensacional luego han tirado un tiro al palo eh que yo creo que entra lo saca dan da la impresión de que el balón entra por es un gol fantasma de esos que no se pueden Berni se van a poder ver porque aquí no quieren contratar al ojo de halcón porque vete a saber Dios porque pero no nos quedará la duda no ha habido ninguna repetición que no haya aclarado si es gol o no a mi me parece que entra y que podía haber sido el empate a uno del Getafe once y XXXII enseguida el resto de titulares en la portada de este Larguero que hoy tiene muchos protagonistas y muchas noticias en la previa de la Champions de ese Juve Real Madrid de mañana hay de ese Sevilla Bayern de Munich enseguida con Pedja Mijatovic estará aquí en el estudio Gran Vía XXXII en el Larguero luego el sanedrín con nuestros habituales Kiko Álvaro Benito Santi Cañizares que hoy está ya por aquí también con nosotros Gustavo López eh pero lo primero en el Alfonso Pérez de está Óscar Egido hola Óscar muy buena

Voz 3 02:45 hola muy buenas noches a yo partido eh oye

Voz 1621 02:47 pido vaya partido que es increíble que el Getafe haya perdido este encuentro con todas las ocasiones que ha tenido en la primera mitad en las botas de Ángel y luego en la segunda parte con ese penalti por mano de Amat que comentabas tú Capello tirarlo Portillo que lo ha fallado pero ella estancia porque la parada dan y luego en el rechace cuando Portillo la tenía clara para poner el uno cero Adán se ha hecho

Voz 3 03:06 Grande de comen no es Thomas portero de fútbol sala

Voz 4 03:15 luego el Betis

Voz 1621 03:17 todo fue una ocasión decisiva una cabalgada por la derecha de Barragán

Voz 4 03:21 los a Sergio al primer palo la tocó de primeras Jacob

Voz 1621 03:24 seguido el cero uno en el minuto ochenta y ocho de partido parecía que estaba acababa de que el Betis y llevar los tres puntos

Voz 4 03:31 pero en un saque

Voz 1621 03:33 el lateral ha llegado Cabrera ha rematado de cabeza al la pegaba en el palo y Adán ha vuelto a sacar la bola de dentro aunque pues las imágenes de televisión me han dicho abordarlas que era no era gol fantasma sino que era gol legal del Getafe

Voz 4 03:44 en acaben empatados de partida como hemos preguntado en la sal

Voz 1621 03:47 de prensa el próximo año y con el bar en la Liga hoy el Getafe no hubiera perdido el partido

Voz 1375 03:52 bueno con el bar no lo sabemos si hubiera Ojo de Halcón seguro que sí lo sabríamos con el bar sólo veremos si nos da para saber ese tipo de goles fantasma no espérate que te pregunto a Iturralde González árbitro de la Cadena Ser hola Aíto muy buenas

Voz 4 04:04 hola buenas noches no sé si has visto la jugada pero la vista pas que diga

Voz 1375 04:09 Tebas que no eso va a ser un dos por ciento de jugadas en todo el año en las que llevamos ya en lo que va de temporada

Voz 2 04:15 no sé dónde habrán visto las imágenes yo las imágenes que he visto en mi el que me dirá que es gol yo que no se juega la vida tampoco y a mi me parece que quiere asegurar parece exactamente hay que asegurarles decir estas jugadas fijáis está el poste está el jugador está el portero

Voz 5 04:33 estas con el próximo año para

Voz 2 04:36 nada estás con el próximo año para comprar el próximo año para nada que no que no que te va a sacar a la duda no te vas a acabar dudas el Barthe va sacan a la duda cuando se vea el balón que Esther entre claro de esto que pega en el larguero va esto lo arregla ojo de halcón nada más eso es Ojo de Halcón perfecto que lo que saben en el Mundial Ojo de Halcón Ibar va a ver jugadas el noventa el noventa por ciento noventa y dos por ciento de los gol pues si los deshielos adivinó el bar porque porque no son por pequeños mientras pero es que este gol estamos hablando de un centímetro medio centímetro o muy poco esto el bar el para que la gente sepa es decir es interpretación de imágenes que qué pasa para que veáis eh no quiero meter más polémica pero para que ves en algunos partidos si se ve igual si se ve porque porque en algunos partidos no haber más cámaras que en otros jugándose la Liga y ahí os lo dejo

Voz 1375 05:23 pues nada Itu de momento nadie es verdad que Adán sacan poco el balón de la portería pero no sabemos sienta del todo para que sea gol tiene que entrar absolutamente de todo el balón

Voz 2 05:33 a toda la circunferencia yo eso es

Voz 1375 05:35 lo que no se sabe si llegó a ocurrir

Voz 2 05:37 estaba que con el bar que tranquilos que el próximo año como esta es las es el sexto gol fantasma en un año eh si es que de es tremendo

Voz 1375 05:47 hoy enhorabuena por cierto por esa noticia Christian en Carrusel adelantando de una vez más como siempre Iturralde con la opinión Pradillo e Icon la información ayer contaba en Carrusel litoral de que Undiano Mallenco será el árbitro va a pitar la final de Copa hoy se hacían eco de ello Varios medios que citaban la información de ayer de Iturralde González con ese no va a ser Gil Manzano como se había informado en otros medios sino Undiano Mallenco como como ayer por la tarde en Carrusel con Dani Garrido decía

Voz 2 06:12 Iturralde González un abrazo y tú pues muy bien muchas gracias un abrazo saludos cordiales

Voz 1375 06:18 hasta luego ALE once y XXXVI a la espera de que me pida pasó por ahí Óscar Egido os recuerdo con ese Getafe el Betis uno

Voz 6 06:26 eh se queda el Betis

Voz 1375 06:28 con los cuarenta y seis que decía por delante del Sevilla también con cuarenta y seis también iría a Europa el séptimo va a ir a Europa asegura la final de Copa es Barça Sevilla que era el Girona octavo con cuarenta y cuatro a dos de los dos equipos sevillanos noveno el Girona con cuarenta que se descolgaba así yo ahora mismo la tabla en Primera después desde cero uno y además digo enseguida estamos en Turín ya están ella Antonio Romero y Javi Herráez es la primera vez que Zidane regresa a Turín desde que es técnico de los blancos ya lleva ya todos absolutamente a todos había J bien Florentino

Voz 4 07:00 Pérez y la duda ahora le preguntaría Pedja Millet

Voz 1375 07:03 hoy eh pues parece que hay a priori cuatro jugadores para un pues parece que hay diez fijos parece siempre no tenemos entrenador el undécimo quién será Isco después del partidazo con la selección Bale después de los dos partidos a la Unión Deportiva Las Palmas Marco Asensio Lucas Vázquez pues ahora ya veremos a dónde van los tiros enseguida estamos en Turín y también en Sevilla los locales sin Banega la principal baja está sancionado el argentino is espera que mañana unos dos mil setecientos del Bayern Munich estén en el Pizjuán más hoy ha perdido el Oporto de Iker Casillas en el partido mil de eh Casillas como profesional ha perdido el Oporto dos cero contra los Belén contra Belenenses eh el único el segundo jugada el español en la historia que alcanza los mil partidos después de Raúl González que jugó mil treinta y tres partidos esta noche Iker partido número mil como profesional me pregunta rota con ese dos cero en y además Os cuanto antes de ir ya al turrón en esta portada El Larguero que el Fútbol Club Barcelona está bastante molesto indignado ponerle el objetivo que queráis pero van por ahí los tiros con la gracia la última la penúltima gracia de Javier Tebas refiriéndose al lado de los posibles pitos al himno de España en la final de la Copa del Rey que será el sábado veintiuno de abril en el Wanda Metropolitano diciendo que los que piten pues a lo mejor a esos habría que aplicarles el ciento cincuenta y cinco eh a los que piten el himno en el Wanda Metropolitano donde sí lo dice sí con la ironía con el con el tono habitual de mete patas de Javier Tebas pero lo que sí que habría que decirle a Javier Tebas

Voz 5 08:45 es que tiene una responsabilidad que es un dirigente

Voz 1375 08:49 el presidente de la Liga de Fútbol Profesional y que no está el horno para bollos ni para colonias como para que ande jugueteando porque esté encantado cada vez que ve un micrófono aunque luego a sus íntimos dice pero si quieren medio digital sino medio pequeño como si fuéramos nuevos hoy en día Le puedes hablar al medio más pequeño el mundo que lo pone en Twitter y es igual de grande que el medio más grande del mundo sigue debería taparse un poquito y al menos saber que es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional y que no estamos en este país para coñazo para agitar a las masas para excitar todavía más a los aficionados que como presidente de la Liga lo que consigue con esas declara acciones es justo el efecto contrario que a la gente evite más que la agentes en cabrones más señor Tebas poquito de calma no hay que meter más mierda en el deporte ni mezclar más la política con el deporte Yuste debería ser el primero en saberlo T que es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional así que deje el ciento cincuenta y cinco para otros porque en el fútbol y en el Wanda y en la final la Copa del Rey se puede hablar de un montón de cosas pero del ciento cincuenta y cinco no pero como le encanta creo un charco irse tira le encantan lo pasa claro algunos de su alrededor en la Liga pasan vergüenza

Voz 5 10:06 porque dicen otra vez otra vez

Voz 1375 10:08 bueno repito la noticia es que el Barça está estudiando cómo le va a contestar a temas porque hay malestar en el Fútbol Club Barcelona con este asunto muy delicado y más últimamente como para andar haciendo bromas y tonterías de estas

Voz 4 10:20 eh nos pide paso Óscar Egido por ahí así que un coche

Voz 1375 10:22 de Pablo Arévalo que está con este nuevo look que sea puesto la al no se corta el pelo al cero al o al menos uno no nos vamos a ir directamente al Alfonso Pérez con este cochazo vámonos bienvenido al larguero

Voz 4 10:52 tú es falso a está por ahí Óscar Egido

Voz 1375 10:54 lo que nos pide paso de un hola

Voz 1621 10:57 hola de nuevo han horas protagonista de partido con el hombre que ha marcado el gol del Betis casi en el tiempo de descuento en el Coliseo Alfonso Pérez ya ha puesto a este diez por delante del Sevilla Sergio León en directo para las era muy buena o buena

Voz 9 11:07 eh victoria in extremis

Voz 1621 11:10 de un partido que lo ha tenido más facil en principio Getafe

Voz 1800 11:13 sí la verdad que bueno no no partido de del año y pero bueno lo importante solo otro punto que no llevamos nosotros para para Sevilla y bueno y no va a ser todo bonito no también hay que saber sufrir en el campo y habíamos sufrido muchísimo

Voz 4 11:26 puedes Manu te escucha el protagonista de la noche hola Sergio hola buenas noches enhorabuena eh muchas gracias Juan Camacho vaya como sabe esto ve bien

Voz 1800 11:33 sí sí la verdad que sabe muy bien no sabíamos que venía un campo muy difícil muy complicado un equipo muy muy difícil que no pongan las cosas muy fácil bueno y hemos sabido sufrir si no me encontraron el gol en ochenta y nueve

Voz 1375 11:45 como sabe bien no solamente ganar al Getafe que uno superar al Sevilla

Voz 1800 11:48 no bueno a son lo de menos yo creo que que es mejor lo los tres puntos y seguir luchando ahí arriba y sabemos que era muy importante e llevarnos la victoria porque porque éramos a seguir iba a seguir luchando con los pues todo

Voz 1375 12:01 está bien la deportividad y el fair play pero tiene su morbo no llenos iba a decir que como empezó la temporada a estar por encima a falta de ocho partidos no

Voz 1800 12:08 sí está claro no que no lo iba a decir no pero bueno como te he dicho antes que bueno lo importante es estar ahí los lo primero y bueno y lo lo del equipo vecino no yo creo que que pasaron plano a un plano secundario eso lo dejamos

Voz 1375 12:24 dice fíjate que derbi os queda en la penúltima jornada

Voz 1800 12:27 sí bueno esperemos que no vemos nada no hay sino Gamo algo pues eh

Voz 4 12:31 queremos ganar oye gol tuyo eh

Voz 1375 12:34 en ese minuto ochenta y ocho como decía Óscar Egido para donde Adán doble paradón en el penalti a Portillo a un ex compañero vuestra Un como bueno a un ex del Betis

Voz 1800 12:41 sí bueno todos sabemos el magnífico portero que Antonio no yo creo que hoy ha sido el hombre del partido no ha dado prácticamente los tres puntos no yo creo que porque haya marcado el gol no el hombre de partido ha sido yo creo que lo clarísimamente Antonio Adán con con esas parada

Voz 1375 12:57 llevas diez en Liga igualando me parece que el año pasado diste diez en Pamplona

Voz 1800 13:01 cuando sí sí sí hoy ha igualado la marca del año pasado en Liga en Copa

Voz 1621 13:06 lo importante son otros puntos no está mal no está mal

Voz 1375 13:09 oye y con y con Setién confiando en tienen un equipo en el que van saliendo chavales de la cantera en el que tenéis un buen rollo que se ve de vestuario que cuando fuimos allí haciendo el Larguero también se nota eh yo creo que por ahí va un poco la clave no la confianza en el entrenador en la idea de de en la manera de jugar al fútbol y en lo que tenéis en el vestuario no

Voz 1800 13:26 sí yo creo que lo principal El Vestuario no lo que hay que tenemos que que en un bloque magnífica uno llevamos todos es genial y bueno al final pues eso se se traslada al campo no yo creo que que al final lo

Voz 1621 13:37 lo fundamental el bloque del equipo oí llevarse todo bien te imaginas

Voz 1375 13:41 en Europa el año que viene

Voz 1621 13:42 bueno ojalá esperemos que un abrazo

Voz 1375 13:45 yo un abrazo hasta luego Sergio Leone el autor del el de la victoria ante un Getafe que como decía Oscar probablemente haya merecido más con ese penalti fallado con ese balón que ha pegado en el palo que no sabemos si llega a entrar o no del todo pero al final la victoria para los verdiblancos que se ponen repito en esas esta plaza que da derecho a jugar la Europa League un abrazos carcinoma dices lo contrario

Voz 1621 14:04 pues nada ya se queda seleccionar teniendo al resto de medios de comunicación es habitual que nosotros porque lo merece después de una noche de aclara otros puntos a repetir e históricos porque se por delante de Sevilla se mete directamente en la lucha por la UEFA

Voz 4 14:15 la luego Ejido un abrazo don Pedja Mijatovic buenas noches hola buenas noches que bonitas esta música

Voz 0258 14:23 hay una canción mejor que esta no es que creo que no Lines impresionante no hay ninguno mira cómo suena bien gracias que bonitas don Antonio Romero en Turín muy buenas

Voz 3 14:38 Manu Carreño qué tal muy buenas qué tal hola amigo hola Javier Ramos hola qué tal Manu pese a todo buenas noches

Voz 4 14:45 pues ahí están ya no están enviadas especiales mañana desde las ocho y cuarto Carrusel

Voz 1375 14:48 el Deportivo con Dani Garrido y con todo el equipo para comentar este partido de ida de los cuartos de final de de la Champions ahora le pregunto a Pedja pero que que se barrunta por ahí Romero y Herráez cómo llega el Madrid que ha dicho Zinedine Zidane en la rueda de prensa esta tarde

Voz 10 15:02 bueno pues el Real Madrid ha llegado como casi siempre en estos partidos de Liga de Campeones rodeado

Voz 0239 15:06 a grandes medidas de seguridad no tiene nada que ver el ambiente en esta ciudad en Turín que por cierto ya estaba de fiesta Hay en este efe pero donde nos encontramos en el hotel de concentración también los sondeos oficiales de la Cadena SER durante todo el día ha habido un montón de gente por las calles está muy cerquita también del hotel del Real Madrid y allí aproximadamente como cien ciento cincuenta aficionados estaban esperando la llegada de los futbolistas del conjunto de Zinedine Zidane que en el aeropuerto llegaban directamente a pista por tanto en el aeropuerto prácticamente no se ha visto hoy dista mucho sí sí en lo deportivo donde la competencia es extrema

Voz 1621 15:40 te puedes imaginar cada vez que se enfrenta contra Juventus pero

Voz 0239 15:42 en lo extradeportivo afortunadamente Manu dista mucho de lo que nos encontramos hace aproximadamente un mes cuando el Real Madrid se ganó la clasificación a los cuartos de final contra el Paris Saint Germain y todos esos desgraciados incidentes que pasaron alrededor del hotel de concentración allí en París que aquí en Turín ni va ni están pasando no iban a pasar

Voz 1621 16:01 el Deportivo lo deportivo te iba a contar Manu que bueno mira cabo

Voz 11 16:05 me exageraba con un futbolista Hay guarda ciudad

Voz 1621 16:08 sus cartas celosamente no

Voz 11 16:11 ni aprobado nada porque también teníamos ojos ahí en ese entrenamiento a puerta cerrada para que os dais un poco idea de lo que ha puesto en el césped con peto estaban Bale Cristiano y Lucas Vázquez Kroos y Modric en el otro equipo estaban Asensio Benzema e Isco es decir que ha mezclado todo Zidane lo tiene o lo debe tener claro ayer me decían que no que entre comillas el tema era o el problema era que cuando como Benzema aunque no esté muy bien es uno de los fijos para para Zidane si juega Benzema no juega Cristiano de referencia pues no puede meter a bandas no pueden meter a Lucas Vázquez y Asensio o a Gareth Bale tiene que meter a Isco como como parte más alta de el de el rombo presa por ahí tienen que ir los tiros no pero como te digo a esta hora Zidane a sus futbolistas no les ha dado el once parece como tú decías que hay diez fijos Keylor Navas Carvajal Varane Ramos Marcelo Casemiro Modric Kroos IU evidentemente Benzema y Cristiano Easy hace lo de Cardiff metería Isco como la parte más ofensivo del rombo y mete a una a un hombre de banda que le va muy bien a Marie la verdad lo ha hecho ante el Bernabéu diez minutos lo hizo también en en París con Lucas por la derecha y Asensio por la izquierda pero claro o mete a uno comete a otro pero no puede mete a los dos así que por ahí van los tiros ciudad lo guarda de forma ah como digo eh muy celosa solamente con sus más íntimos de momento no ha dicho esta boca es mía a los futbolistas que mañana conocerán el once que se va a medir aquí a la Juventus como decía Romero en eliminatorias

Voz 4 17:41 cuatro dos para la Juve pero en las finales

Voz 11 17:44 ahí está el autor del gol de la séptima P ella aquella victoria hace veinte años se va a cumplir ahora dentro de nada un mes el pasado año la exhibición derramaría en Cardiel

Voz 1375 17:53 en eliminatorias cuatro han jugado ya gana unas cuatro La Juve no han jugado con cuatro dos cuatro dos cuatro dos

Voz 11 17:59 seis cuatro cuatro para la Juve doctora Mary en finales dos dos para el Madrid

Voz 1375 18:04 es lo que ha dicho Zidane cuando le han preguntado por

Voz 11 18:06 por Isco Javi bueno si lo hemos entrado por la derecha por la izquierda por arriba por abajo pero ciudadanas San ha sonreído como siempre esa forma mágica que tiene de de bueno pues de cautivar a todo el mundo y ha dicho lo siguiente sobre la figura de Isco el hombre que debe de jugar en teoría mañana frente a la Juve

Voz 0237 18:22 algunos que juzga más que otro

Voz 1994 18:25 pero pero para mí son importantes Si Isco es uno es uno de ellos me es un poco diferente con la selección porque concepción tiene seis siete ocho parecido aquí nosotros tenemos sesenta

Voz 11 18:37 SS decidan sobre bueno lo que podría hacer mañana Le gusta todo yo lo he preguntado que qué sistema les gustaba más el que más le había llenado este año y que todo la encantado jugar con el rombo jugar cuatro cuatro dos a jugar cuatro tres tres cuando juega con Gareth Bale que por cierto le encantó el partido que hizo el pasado sábado en Gran Canaria un Zidane que estuvo aquí cinco años precisamente era jugador de la Juve cuando palmo compete como protagonista en en Amsterdam hay bueno esos cinco años le han servido para saber lo que es la Juventus tienen más lejos se metió en cuartos de final con el Pipa Higuaín como gran protagonista no en Londres ante el Tottenham Hotspur y esto es lo que ha dicho sobre ese ADN que tiene la Juve el Real Madrid

Voz 1994 19:21 he vivido los los dos club podemos decir que es es un equipo que son son son completamente los la el ADN de los club de los dos club son iguales me siempre luchar siempre pensar a ganar los partidos esto lo aprendí también en en en la Juve

Voz 1375 19:40 el ADN de la Juve dice Zidane muy parecido al ADN de el del Real Madrid está de acuerdo con lo dice decidan pecho

Voz 1699 19:46 sí además ha hecho una muy buena prensa ha salido muy bien de todas las preguntas si me ha gustado además con tranquilidad y seguridad sobre todo que es algo fundamental en un entrenador ante un partido así vamos a ver qué pasa mañana pero ha hecho una buena rueda de prensa

Voz 1375 20:03 eso al jugador le tranquiliza también de alguna manera o con calma o les gusta o decir jo mi entrenador está no se notan nervioso no se le nota

Voz 1699 20:11 tranquilo esa tranquilidad se transmite al vestuario sí sí ese juego

Voz 1375 20:15 seguridad juega un papel importante

Voz 1699 20:18 no he visto el entrenamiento evidentemente pero por lo de la rueda de prensa pues el jugador puede percibir esos seguridad tranquilidad hay más o menos chavales yo por mi parte hecho todo mañana vosotros

Voz 0258 20:31 qué qué sensaciones tienes antes de ese partido en el que en el que designe

Voz 1375 20:35 Table acordarse dio el gol de la séptima en Ámsterdam ese Real Madrid y el gol de Mijatovic la séptima Copa Europa para el Real Madrid fíjate que en las eliminatorias no le ha ido bien al Madrid con la Juve que sensaciones tiene para este elimina

Voz 1699 20:46 en este caso me gustaría muchísimo si fuera un partido pues no pero no puede ser no la Juve la You es un equipo complicado y difícil dos partidos porque ellos tienen la mentalidad este italiana de que para ellos las eliminatorias son ciento ochenta minutos para rato de los equipos sobre todo los equipos con Madrid como en Barcelona pues con la calidad y con todo lo que llevan en esta competición muchas veces lo quieren resolver resolver en un partido y ahí pues eso te puede dificultar el tema no porque mañana Madrid aunque sabe que hay dos partidos pues seguramente saldrá ahí pues como campeón de Europa actual

Voz 1375 21:22 a intentar resolver el el marcar gol

Voz 1699 21:25 a partir hoy y los italianos no ellos pues están ahí tranquilos para ellos muchísimo mejor jugar segundo partido en el veo para para para la Juve

Voz 1375 21:36 del mundo no si él no es la estadística la este

Voz 1699 21:38 mística está en favor de ellos no en cuanto a las eliminatorias luego las finales son una cosa es otra cosa va sobrado pero las inmigratoria es un equipo complicado difícil sabe sufrir lo que ha pasado en Tottenham con Tottenham han sufrido han sufrido lobo en cinco minutos de repente pues marcan dos goles y todo perfecto es un equipo peleón un equipo complica adicto

Voz 1375 21:59 sí ha se queda Pedja con ese mensaje de le gustaría más que fuera un partido que que fuera dos los italianos la vuelta en el Bernabéu tampoco es que les disguste mucho ni mucho menos a quién crees que va a poner decidan bueno damos todo por hecho que hay una duda pero por dónde crees que va a ir mañana el míster si es capaz de leer eso que están imposible la cabeza de Zinedine no ve primer disco Lucas Asensio

Voz 1699 22:24 primero lo tiene clarísimo no tiene claro yo creo que no lo tienen claro desde hoy tiene lo tiene claro desde desde hace días solo tengo clarísimo no porque si no es un problema yo creo que va a jugar Isco cicatera o a mi me gustaría verla en este estado

Voz 1375 22:42 el equipo de Cardiff porque sabemos que al

Voz 1699 22:44 a los defensores lo tenemos claro los tres centrocampistas lo tenemos clarísimo Benzema y Cristiano Benzema y Cristiano yo creo que sí independientemente de Bale que ha marcado goles sí pero yo creo que que hay pues Zidane contaran más con con con con con Benzema yo creo que Isco ahí me encajaría perfecto porque cuatro tres uno dos o algo si no me me gustaría verle mañana tenemos un partido importante después de marcar tres goles otro día contra Argentina es una ocasión perfecta para ponerlo decir mira chaval resuelva eso también

Voz 1375 23:18 después de lo que dijo el otro día contra la selección que al acabar en el micrófono de Ricardo Reyes en Telecinco ese mensaje que lanza disco un poco de del Madrid no estoy teniendo la confianza que estoy teniendo en la selección a lo mejor esa frase hoy decidan suena un poco también a respuesta Isco sin

Voz 1699 23:33 una duda de lo que dijiste el otro día

Voz 1375 23:36 les recuerdo que muy bien pero la selección sólo jugó seis partidos al año y aquí a sesenta

Voz 1699 23:39 exactamente ya extrañas jugando más de ocho partidos en este camisetas así que mal si si eso

Voz 1375 23:45 no Romero te has sonado poco a eso la frase decidan hoy con toda la delicadeza y el tacto que suele utilizar en esto pero era un mensajito para Isco una crecida

Voz 0239 23:55 es muy transparente yo creo que era un mensaje claro para para ellos con lo que el otro día el micrófono de Ricardo Reyes para mí en la primera parte de la respuesta fue cuando dijo lo que sentía en la segunda se dio cuenta de la repercusión que iban a tener sus palabras it quiso tirar del freno de mano no la obligación de los periodistas que estábamos en la rueda de prensa el evidentemente preguntarle por ese tema de Zidane sin ningún tipo de acritud y en un tono muy diferente al que han utilizado otros entrenadores del Real Madrid en épocas no muy no muy lejanas

Voz 1375 24:22 es evidente que Zidane le ha dicho lo que está

Voz 0239 24:25 lo diciendo ahora Mijatovic no y aquí juegas más partidos aquí tiene que haber minutos para todos cuando te ponga a lo mismo que hace a la selección española lo que yo por lo menos ha entendido el mensaje de Zidane hoy a la pregunta de nuestro compañero sobre las declaraciones de Isco que no ha sido un palo no no ha sido un palo pero sí han sido tú has dicho esto yo te lo contestó de esta manera

Voz 1375 24:43 acto

Voz 2 24:44 es como jugar mañana y encima joyas titular pero pero la puesta

Voz 1375 24:49 Bella Xisco y vamos a ver si repite se once de Cardiff o como se le puede hacer daño a esta Juve sin Pjanic sin Bennati que son las dos bajas más importantes que sigue contando con con con Buffon en la portería con esa defensa que casi es imposible de supera

Voz 12 25:05 marcó el Pipita Higuaín arriba como se hace daño esta Juve

Voz 1699 25:09 decíamos antes hay que primero hay que mentalizar de que son dos

Voz 12 25:12 dos veces noventa minutos cualquier cosa que puede pasar mañana o cualquier fallo que

Voz 1699 25:16 pues cometer Hay estás jugando contra un gran equipo ya lo puedes arreglar en segundo partido no así que hay que mantener la tranquilidad máxima concentración porque ese equipo sí que sabe castigar cualquier falta de concertar concentración lobo saber que también tienen jugadores que pueden resolver el partido mismos como como Higuaín Pjanic es una baja importante para ellos pero vamos

Voz 1375 25:39 junto a Bruno porque es un jugador que muy completo

Voz 1699 25:42 el jugador que quizás no le ves demasiado en no sé qué no no no no brilla así pero es muy importante para el equipo y para las para su entrenador porque está en todos los sitios pues juega bien sabe casa de dar asistencia su jugador completo es lo baja importante para ellos para aún así yo creo que es un equipo que que es una buena mezcla de veteranía con juventud muchos calidad futbolística es un equipo un poco duro si Madrid consigue eliminar la Juve pues yo creo que el camino así lo tienen hasta el final quién es bastante bien

Voz 4 26:15 está Cristiano que esté como esté en la valla dos mil dieciocho que está haciendo no este industrial diecinueve de hace seguir así diez años mil veinte

Voz 1375 26:25 sí y quedan tres minutos para llegar a las once déjame que alude a una persona que supongo que conoces bien que se apellida Higuaín y que se llama Jorge el padre el Pipita don Jorge Higuaín buenas noches

Voz 13 26:40 hola qué tal buenas noches cómo le va la vida muy bien gracias yo acá disfrutando los último día de calor en Argentina tiene rico en Buenos Aires hace calorcito que llega

Voz 1375 26:50 invierno Jorge si el otoño que el otoño llega el otoño llega el frío pero antes del invierno llega el otoño igual que en España está muy quiere ir no sé si se quiere está por aquí pero ya que me imagino tuvieron muchas conversaciones no antes de que llegara a su hijo al Real Madrid

Voz 13 27:04 claro sí sí aparte tengo un gran aprecio por Padilla más allá de de la caída de Gonçalo al Madrid este me quedo un gran recuerdo ver como como persona también así que soy una persona que aprecio mucho gracias Jorge aprovecha

Voz 1699 27:20 de saludarte a ti y a tu familia

Voz 1375 27:24 Jorge si se me deja que tiene un par de cañitas ya sabéis en la radio esto como lo vamos a contar a usted que no sepas ya sabe usted futbolistas han entrevistado a miles de veces tiene un par de cañitas y hablamos con el padre Pipita Higuaín

Voz 0258 31:34 a ver yo no de la noche mañana vuelve la Champions que partidazos mañana enseguida estamos en Sevilla para ese Sevilla Bayern de Munich y en Turín Juventus Real Madrid

Voz 1375 31:43 estamos analizando al equipo blanco con Pedja Mijatovic el héroe de la séptima enseguida le pregunta Bruno por esas bajas que tiene pero tenemos en directo en Buenos Aires a Jorge Higuaín el padre del Pipita donde va a ver el partido mañana ahí en casa tranquilamente con amigos au solo

Voz 13 31:59 no acá tranquilo en casa sólo así puedo renegar simulada

Voz 1375 32:02 claro reniega de no

Voz 13 32:06 bueno es es es lo que pasa es que uno de acá lo ve distinto no hiciera dentro del campo de juego que es totalmente diferente

Voz 1375 32:15 eh que hizo el otro día cuando su hijo falló esa ocasión contra contra España renegó mucho el lo

Voz 13 32:21 pero falla totalmente de de muy difícil todo lo delantero falsean y bueno

Voz 1699 32:27 sí sí

Voz 13 32:28 este es parte del juego el deporte

Voz 1375 32:32 en Juan mañana vaya partido y encima contra el ex equipo de del Pipita no de su hijo

Voz 13 32:38 sí claro claro es un partido de alto nivel que obviamente que el Madrid es un emblema en lo que Champions no ha hecho que es el equipo que más Champions no tienen su vitrina con lo cual que son rival a respetar es un rival que siempre se presume que va a llegar a la final con lo cual hay que tener mucha tensión Si bien son dos partido pero bueno mañana muy importante para fundamentalmente para la Juve porque de conseguir un buen resultado haría que te vas con otra mentalidad Bernabéu que de hecho se sabe quiénes es muy difícil transitar los noventa minutos en el Bernabéu

Voz 1375 33:25 no decía Pedja ahora mismo antes de que les saludamos a usted que que a doble partidos Le gusta menos que si fuera un partido único a usted le parece lo mismo cree que tiene más opciones la Juventus siendo a doble partido ida y vuelta

Voz 13 33:41 no para mí la verdad que jugar contra el Madrid

Voz 1375 33:44 como si es parte del bar

Voz 13 33:46 si no nunca es fácil nunca es fácil de que tiene una una plantilla muy rica muy generosa muy diversa para que ahí estaba escuchando a ustedes que Zidane todavía no tiene definido el once de mañana y claro ante tanta variedad y por ahí le cuesta definir no es una plantilla muy rica injustamente los entrenadores tienen que tomar buenas decisiones para no equivocarse no así que nada de las Juventus es poco más reducida tiene lamentablemente algunos jugadores que se están recuperando bueno pero también Allegri es un técnico muy inteligente que que va a saber elegir los once para para molestar al Real Madrid

Voz 1375 34:38 habla usted con su hijo hoy

Voz 13 34:40 no no no hablo que fundamentalmente los día previo este fenómeno no hablo porque yo tampoco hablado Mi padre no no me gustaba que

Voz 1375 34:51 ya

Voz 13 34:52 que me hablen de cosas de fútbol Si aún uno está con la cabeza permanentemente pensando en un partido tan importante no porque me parece como que agrega darle una carga extra no que no se justifica ni nada no

Voz 1375 35:09 el partido si hablaran

Voz 13 35:11 si después el parcheo hablamos en sí sí claro no proponer diablo sí pero de otra cosa

Voz 1375 35:16 ya ya ya claro pero no del partido eso si tiene usted la sensación Jorge de que en general seis injusto con su hijo por lo hacen por el rendimiento que lleva por los por la trayectoria en el Madrid por los goles por los Tito los parece que siempre la sensación aquí en España es que tiene que hacer más méritos que otros para que se le reconozca su trabajo

Voz 13 35:37 bueno no no no está en el si yo creo que obviamente que a los a los jugadores de de un nivel superior se les exige mucho más yo creo que esa línea no hace dos meses atrás su se lo criticado mucho Ronaldo a Benzema lo critican permanentemente o yo estoy equivocado

Voz 1375 35:58 cierto se les sigue criticando a Benzema en este caso

Voz 13 36:00 bueno hice bueno por ejemplo no entonces yo les voy a decir algo a ustedes que por ahí les puede servir en el mundo hace diez años que Messi y Ronaldo se disputan el Balón de Oro hace diez años en el fútbol europeo que Benzema Higuaín Lewandowski Cavani Suárez son los nueves de los equipos más importantes se lo critica permanentemente ese es el ese es el el el tema que el jugador de alto nivel tiene que saber convivir con eso que cuando hace el gol es de que es un jugador extraordinario cuando no lo hace tiene que poner el pecho para todas las críticas son cuando veo que por ahí en Madrid lo critican a Ronaldo que no se cuenta con de quinientos goles del Madrid anoche amplió gano Liga gano gano todo lo siguen criticando dijo de que le queda para los demás no

Voz 1375 36:58 sí ya no Messi llegado ya Messi pero critican hay en su país

Voz 13 37:05 bueno lo han criticado muchísimo a Leo y yo digo bueno si se lo critica a Messi este es un país el nuestro es un país muy lindo muy agradable pero en la parte del fútbol acá este tenemos mire que tenemos para hablar de cosas de Argentina no la inseguridad que hay y lo político que tenemos de los hospitales que tenemos que no cumplen con la función que uno quisiera y no pasa nada pero un un jugador de los de esto que están en el nivel superior un gol

Voz 1375 37:37 sí sí debate el debate nacionales ya estamos exactamente estamos hablando con el padre de Jorge Higuaín a ti te parece que sí que sí ha sido Justo en algún momento con con la figura del Pipita Higuaín

Voz 1699 37:50 no creo no creo que ha sido injusto lo que pasa es que estoy de acuerdo con con Jorge en delanteros cuando marcan todo perfecto y cuando no marcan goles pues se critica sobre todo los jugadores yo creo que IU es top para mí de verdad es un jugador de los top delanteros que hay ahora en el mundo de fútbol y además lo ha demostrado hoy es un jugador que tienen una capacidad goleadora tremenda lo he demostrado en dos ligas totalmente distintas que también tiene mucho valor ha marcado muchos goles aquí en España sigue marcando muchos goles en Italia los que hemos jugado y tocado el fútbol italiano ya sabemos perfectamente bien que marcar goles en Italia no es nada fácil no lo está haciendo así que para mí es un jugador fenomenal yo siempre lo tendrían equipo siempre

Voz 1375 38:40 siempre lo tendrían su equipo al al Pipita Higuaín y y con la selección creo que leí hace poco creo y si no corríjame Jorge unas palabras una frase suya donde decía que un sector de periodismo ha querido sacar a Gonzalo de la selección

Voz 13 38:59 no no no he dicho eso lo que sí digo que el periodismo tiene la Preto que se entienda bien lo que estoy diciendo no ese es algo que tienen hasta veces la autoridad de poner y sacar jugadores de poner echar técnicos no con con con una autoridad superior me parece que yo nunca había un jugador que diga que un periodista no pues

Voz 0802 39:25 el periodista uno puede trabajar en él

Voz 13 39:28 yo que trabaja porque muy mal me entiendes yo veo que hay periodistas que sacan técnico que ponen técnico que sacan jugadores que ponen jugadores y hay que no saben cómo pica la pelota no han tocado nunca un balón en su vida ir pero tienen la autoridad de de de de poner sacar de decir desde desdecirse con una facilidad tremenda eso es lo que molesta fundamentalmente al que transitó el la profesión

Voz 1375 40:04 pero sobre todo pero Jorge sobretodo habría que criticar en este caso me me es muy interesante lo que estaba diciendo yo creo que en España eso no ocurre creo es verdad que hay una crítica que puede ir más a favor de uno o más en contra de otro y es verdad que siempre eso influye pero en todo caso sería del que se deja influir por la opinión de un periodista no de un presidente que cambia un entrenador por lo que se diga en un periódico o en un micrófono no

Voz 13 40:28 totalmente bueno totalmente y pasa y pasa y hay y ahí también ahí ahí ahí de este colega que forman parte del medio que por ahí para congraciarse con el presidente de turno esté hablan de lo que quieren hablar no de lo que realmente tienen que hablar eso preso a ver toda la vida fácil no esté por eso te digo que que las críticas viste cuando son crítica constructiva críticas ciertas concreta que uno puede sacar cosas positivas

Voz 22 41:01 a las de la crítica no es cierto

Voz 13 41:04 tampoco a ver el primero el primero que sabe cuando juega mal es el jugador no hace falta que se lo digo un periodista pero de repente el jugador que sabiendo que jugó mal escucha críticas pero crítica constructiva también le pueden pueden ayudar a mejorar en lo que esté haciendo mal cierto

Voz 1375 41:27 está claro en cualquier caso me quedo con otra frase suya que también leí no sé dónde he recopilado por ahí unas cuantas dice usted en una entrevista somos una familia muy fuerte y nada nos puede doblegar ninguna crítica eh

Voz 13 41:39 sí eso sí es verdad nosotros venimos somos si somos una familia muy fuerte porque venimos tanto la familia de parte mía mi padre mi madre hermanos de mi mujer es somos dos familias que que el deporte lo tenemos adentro

Voz 1375 41:58 sí sabemos

Voz 13 42:00 y no sabemos el camino del deporte que es muy duro

Voz 23 42:03 bueno Shaquille puede corroborar

Voz 13 42:06 no es fácil ser jugador de fútbol no es fácil congraciarse con todo no es fácil gustarle a todos pero lo importante es cumplir el objetivo ir yo en en ese sentido estoy sumamente orgulloso de mi familia porque de los cuatro hijos que tenemos de los cuatro son genios y los cuatro en las actividades que se desarrollan no se han llenado de felicidad

Voz 1375 42:35 pues Jorge Le agradezco mucho que haya estado en el en el Larguero la última es que le quería hacer sobre el Real Madrid no sé si le dolió a su hijo ya usted cuando le abrieron la puerta del Real Madrid

Voz 0802 42:45 lo que sí dijo acá en España es que fue

Voz 1375 42:48 tilde pone en el camino a Benzema le quitan la competencia de Gonzalo Higuaín cuando ha hecho méritos para quedarse y ha tenido menos oportunidades a usted le dolió entendió que le abrieran la puerta a su hijo en el Madrid

Voz 13 43:02 sí claro decididamente pero pero bueno pero no lo que yo digo que son cosas no de los presidente de turno no seguramente no le quedaría muy simpático eso creo que podían haber hecho mucho más los tres juntos no cristiano Karim Gonzalo creo que hubiese si hubiesen cansado de conseguir éxito para para el Madrid porque de hecho y si mal no recuerdo creo que la vez que formaron el trío fue a más

Voz 23 43:37 se no durar en Madrid no un algo así

Voz 13 43:40 con lo cual me parece que podían haber estirado aún más la estadía de ambos o del de Gonçalo no de ambos de Gonçalo porque Carine Cristiano siguen para para conseguir más éxito pero bueno este eso ya fue con salvo afortunadamente consiguió también su lugar en un fútbol tan complicado como decía te consolidándose en el fútbol italiano que no es fácil mostrando en la categoría de Ecuador que es en un club tan importante como como fue el Napoli en su momento en la sube así que bueno nada en la carrera del futbolista del que siempre quiere más del que pelea de que que el que tiene dignidad fundamentalmente y creo que eso es lo que hemos tratado de transmitirle con con mi mujer a los cuatro hijos que tenemos no orgullo dignidad honor por ese camino seguir seguiremos

Voz 1375 44:37 Don Jorge Higuaín que fue defensa jugó en San Lorenzo en Boca Juniors en River Plate entre otros equipos que ahora tiene sesenta años y que era conocido como el Pipa Higuaín padre del Pipita Higuaín te estaba escuchando muy atentamente pero ya me ya te ves que te dice adiós despido pidáis