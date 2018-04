Antonio: "Hice de mi afición una profesión. Enseño a comprender el cielo a través del turismo astronómico"

Voz 1363 00:00 en La Palma nos espera Antonio buenas noches

Voz 1 00:03 buenas noches qué tal pues encantada de hablar con usted Adela

Voz 2 00:07 ante pues la verdad que tenía ganas de yo los conozco de hace tiempo porque me actividad mi mi laboral por así decirlo siempre hace de noche

Voz 1 00:16 sí cuando regreso a casa de madrugada practica

Voz 2 00:18 meter siempre les les guste el de regreso entonces ya hace unos cuantos meses un compañero también que se dedicaba al astro fotografía estuvo comentando como en ese momento estaba sacando fotografías de nebulosas tuvo explicando un dato digo mira por algún día bueno yo y empezaron a hablar de que del Ícaro y demás y tal descubrimiento astronomía además digo mira yo creo que mi momento pasa para saludar y por lo menos comentar eso que hay trabajos como co exóticos con mucha gente dice como como el nuestro que divulgar las estrelló enseñárselo a a la gente no

Voz 1363 00:50 y tanto que era su momento Antonio muchísimas gracias por llamar así que se dedica usted a astro fotografía

Voz 2 00:56 bueno en uno de mi ramas pero básicamente médico la divulgación astronómica ahora está muy de moda la palabra Astroc astro turismo no es decir ahora mismo acaba de salir de un hotel a son ratito que tenía unos clientes buenos del mismo hotel les enseñó a reconoce las constelaciones como son las estrellas porque tienen su distintos colores o sea todo ciencia de nuestro lo más nada de astrología decir le llamó de la isla de La Palma que tenemos uno de los mejores Observatorio Astrofísico del mundo de hecho

Voz 1 01:22 cierta

Voz 2 01:22 que durante el Gran Canaria que el mayor telescopio óptico de del mundo y que y que bueno que nos da mucha alegría a la gente que no dedicamos a esto no

Voz 1363 01:32 Nos podría contar cómo ha sido esa visita la última que ha realizado la que a la que ha hecho con estas personas no se ven que hay que saber cuáles han sido sus intereses cómo han llegado hasta usted en qué ha consistido la actividad

Voz 2 01:46 bueno hablando de manera de manera genérica la mucha gente viene en la isla de La Palma por no sólo por su naturaleza porque que decir que también conocida como les la verde no la isla corazón Pedro mi sendero ahora estamos la ha llamado mucho la hija de la ex estrella en el sentido de que debido a la a la profesión del cielo que desde la década de los ochenta pues nos obligaron no a todos los Palmero a cambiar nuestras luce por las luces naranjas que prácticamente a todo todo el mundo tiene pero aquí fue por culpa comillas no del observatorio astrofísico pues hay que lo que quiere decir sea excepcional entonces mucha gente en hoteles también el por parte de los los los colegios gente mayor todo uno se quiere interesar a ver y entender un poquito más lo que sucede en nuestro cielo a la verdad que gratificante cuando una persona mayor viene un beso y te da las gracias porque nunca había visto la luna como la ven con con otro telescopio todo hablando telescopios amateurs es decir telescopios pequeños como ayudar a una persona sacar una fotografía de las estrellas vamos hasta fotografías no como ayudarán a un a un niño entender que como evolución una estrella no simplemente mirando a través de pequeños prismáticos también poco es también un instrumento que nos olvidamos de la verdad que son Muti lento se a eso añadimos también que los turistas que vienen no sólo disfrutan de nuestra playas nuestros senderos de sino también que forma parte de nuestra naturaleza como deshielo pues la verdad que es gratificante de un trabajo la verdad que llena mucho y eso lo descubrí yo sino muy jovencito por si queréis llamar también por temas descubrimientos no descubrir que sobre los catorce quince años yo quería a través del programa de Carl Sagan de Cosmo podían

Voz 1 03:22 que el cielo empecé la carrera decía

Voz 2 03:24 si Castro física no pude terminar la porque perdí la beca pero pero aun así me me dediqué a a formar a a ser amateur charla bueno yo ahora repente me encuentro con una empresa dedicada a la divulgación astronómicas Desirée sobre el clásico ejemplo de la típica persona que cambia su afición por profesión a decir hago lo que me gusta

Voz 1363 03:47 hace lo que le gusta Antonio hay una razón por la que un chaval de catorce años se interese por Cal Sagan

Voz 1 03:55 una buena pregunta porque

Voz 2 03:57 la verdad que yo qué sé la gente pensaba principio quiero como un poco friki no el sentido lo disfrazarse de de la simplemente obsesivo decir coger un libro de Astronomía siendo muy jovencito ver porque a leído que conduciendo Gracián Halle y cuando fui jovencito lo dibujado me llamó mucho la atención se circo

Voz 1 04:18 Cometa Halley Entonces entonces claro

Voz 2 04:21 a raíz de eso también apareció en la en Televisión Española lo que fue el CAR sacan con Cosmos no entonces claro dices bueno y qué pasa aquí entonces el el bueno eso lo pueda pasó también otros jóvenes para estudiar pues yo qué sé Logista o sea unos programas de de Félix de la fuente no sé

Voz 1 04:37 me paso cuencas sacan no lo sé

Voz 2 04:40 de repente fue una sucesión en el buen sentido de la palabra por supuesto encima tiene a uno astrofísicos del mundo en la isla de La Palma se quieras o no eso va entrando en vena dentro se poco a poco va entrando más entrando y yo quería fíjense yo estoy astrofísica con la con la carrera dura que la gente contaba la facultad no no entendía cómo quería estudiar una carrera tan tan dura para ser profesor porque yo quiera se profesor yo divulgar astronomía no puede terminarlas pero ahora mismo hago lo que quiero que traducirlo que has el mundo profesional para que la gente de a pie de la calle turistas y demás pues entiendan que que eso telescopio grande en la montaña que ir demostrar que lo que se puede ver sobre nuestras cabezas

Voz 1363 05:25 trabaja usted para una empresa trabaja por libre cómo se gestionan en esta profesión

Voz 2 05:30 nada prácticamente siempre habrá mucha mucha gente que contar distintas modalidades pero prácticamente yo soy autónomo de trabajo para por mi cuenta también bajo otras empresas contratan también soy guía del Observatorio recuerdo muchachos ensueños telescopios por dentro para explicar cómo funciona el mundo profesional también voy con proyectos con el destitución de aquí del Cabildo que llamamos de La Palma no a nivel insular pues trabajo con proyectos de dejó de jóvenes que llamó el taller de la astrónomo

Voz 1 05:58 porque vamos puesto Legio entonces tengo la suerte

Voz 2 06:01 tiene que trabajar con común en muchos aspectos divulgativo no es decir hacer básicamente lo que me gusta que es las estrellas y trabajar con todo tipo de público

Voz 1363 06:11 Antonio volviendo a su adolescencia que importante es verdad que que allá en televisión un programa que apasione a los jóvenes con con temas que de otra manera no no conocerían

Voz 2 06:23 sí claro yo es que yo yo tengo todo jovencitos ya hijos no jovencito la verdad que a veces extraño hay tanta ya bombardeo de de información encabece no sabía dónde ir entonces a veces tener una una serie tan buena como en aquella época donde quién quién lo haya conocido no sabe que se escenificaba practicamente aspecto en el pasado es y no es que te lo cuenten con dibujos nada sino no eran enormes escenarios se fue una gran producción enorme producción y la verdad que fue todo masticado para con jovencito como yo diga oye yo quiero hacer eso mismo quiero divulgar quiero enseñar astronomía quiero llegar a la gente lo más jóvenes los a persona mayor mayores explicar que lo que ahí fuera para que para que para que lo entienda un poquito mejor no

Voz 1363 07:09 y sus hijos Antonio están tan interesados estando apasionados por las estrellas como usted

Voz 1 07:15 en caso de cuchara de palo

Voz 2 07:20 no uno uno de ellos y es que el problema claro mucha gente me dice caros que tus hijos sí pero mi problema que yo trabajo por la noche entonces yo tras llevarlo a a una observación imposible porque imitaba como si han quiere llevar a su hijo a su propio trabajo entonces la gente piensa pero bueno ya aprendido yo prendiendo una cosa el últimos año me dedicados prácticamente sin por cien a la al tema de la astronomía pero llegó un momento con por cuestiones de salud que a veces uno tiene que pensar oye tiempo para todo entonces desde que pensé que tenía que tener tiempo también para mis propios hijos fíjense el año pasado por poner un ejemplo las famosas lágrimas de San Lorenzo el doce de agosto

Voz 1 07:58 la empresa como la mía

Voz 2 07:59 pues dedican muchos días pueda ser distintas actividades pues pensé lo hice que la noche el doce de agosto dedicada a mi familia entonces ya cuando ya noté que por ejemplo mi hijo mayor la Astronomía más de lo que yo creía sabía lo que estaba sucediendo en Siero inició una grata sorpresa porque él mismo sabía autos formado y la de aquella unas gratas sorpresas no se claro mucha gente piensa que misión son al trono pero que van a estoy astrofísica y por eso se simplemente por eso porque no les tiempo pero bueno siempre hay tiempo para recuperar y que bueno yo espero que alguno de ellos pues sí el que de también eso clavadito no

Voz 1363 08:35 Antonio me gustaría le voy a pedir algo que entiendo que es harto complejo eh

Voz 1 08:39 hija un momento

Voz 1363 08:41 algo que descubrió en el cielo algún regalo que le ha hecho esta profesión elija usted un momento de toda su carrera

Voz 2 08:50 yo yo me quedo con la sensación esa como la que comente ante el abrazo y el beso de una persona mayor por haberle enseñado la luna como las letras un telescopio el y me quedo con esa sensación el la la la admiración de una persona con un gesto tan sencillo como ver la luna yo me quedo con eso porque eso es resume lo que realmente mi trabajo y mi vida ahora mismo

Voz 1363 09:17 Antonio muchísimas gracias