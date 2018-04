Gumer: "Tengo 40 años y mantengo una relación con una mujer de 60. Sus hijos no me aceptan"

Voz 1 00:00 hola buenas noches buenas noches desde A Coruña gracias por llamar y adelante

Voz 2 00:06 si no se la Corona de algún pequeño problema en hacerse todas ahogar Mompou porque llevo cinco años la relación con una mujer

Voz 3 00:22 Xosé hijos pues a ver cómo lo digo yo no me lo más alta

Voz 2 00:32 intento hacerlo todo lo mejor que puedo para no bueno intento de amigo le pedí de todo los chiquillos pues no ellos Diane veintidós y otro

Voz 1 00:57 entiendo que viven con ella Gulliver

Voz 2 00:59 sí sí sí como ella sí sí sí somos a ver somos vecinos ir bueno nos nos prácticamente los creamos juntos todos H Espadas de que no se te guardas gracia pues son marido falleció hoy

Voz 3 01:24 bueno

Voz 2 01:25 honrosa llevó otra cosa ahí pero me has físico me fisio porque no no comprando porque lo sé que ellos no nombre no merecían una falta tengo lo entiendo yo la saludo hago lo que puedo no lo sé no lo sé

Voz 3 01:48 sí

Voz 1 01:50 cuando dice usted que hace todo lo que puedo no lo aceptan sí

Voz 2 01:56 pero perdóname tratando de tú

Voz 1 01:58 ah muy bien guber decía que cuando dices que que todo lo que puedes te refieres a eso a que los ayudas en las tareas del colegio entiendo en

Voz 4 02:09 sí que se les plantean

Voz 2 02:13 sí mira a la obra bueno vamos a hablar por ejemplo cuáles atrás siempre porque hay pueblos recogida siempre siempre estoy ahí en lo que necesiten pero sin embargo no esté consumaba como que hemos López yo no me dicen nada no

Voz 1 02:38 no se lo dicho Navy no te lo dicen abiertamente y cómo lo notas es decir qué es lo que te hace sentir tan incómodo tan asfixiado ha utilizado la la palabra asfixiado

Voz 2 02:51 bueno pues

Voz 3 02:52 bueno

Voz 2 02:54 sí quiero tocara a su madre no hacerlo me abrazo un paso un ven son las para ensamblar al no sé quizás pieza enseguida mucho pues al Moriles al padre no lo sé sí yo pues a ver Dios mío yo no intento ponerme en el sitio del joder que él a su padre en paz esté pero yo intento ello darle soy estar como ellos sí pero sin embargo no responden no no se intento por ejemplo adelanta a ellos pues darle un abrazo a a ver a mi a mi cariño que yo lo llamo sí

Voz 1 03:45 sí

Voz 2 03:47 estar con ella demostrar que hay estoy idea ellos parece que no les gusta no no sé yo no comprendo vale no soy padre pero con hecho también tenía de Santander un poquito no sé si su madre Fele conmigo pues a ver también tendrían que dar una oportunidad a dar no no no sé tienes que es que no no sé cómo cómo hablarles no no lo sé

Voz 1 04:23 porque como está gestionando esto la madre Summer ha hablado con ellos la madre entiende que que tenéis un problema la madre también siente esta angustia esta asfixia ha hablado con ellos como lo gestiona ella

Voz 2 04:36 bueno pues ayuda a ver habló con ellos les dejó me lo es mi pareja ahora hoy en día a verles explicó bueno ellos ya lo sabemos no sabrás mostró padre ha fallecido y bueno pues hora esta es mi pareja ahí me gustaría aquí bueno para posea por mí pero están como como a ver cómo te diría yo muy muy cerrados muy sabios no aceptan no no no

Voz 1 05:22 pero la madre lo lleva igual de mal o la madre al ser sus hijos digamos que no encuentra que haya tanto problema a ver

Voz 2 05:32 llevamos cinco años juntos pero cuando llevábamos dos años y pico ya tuvimos que bajaron tiempo pero sobre todo el chaval el más viejo pues se al mayor

Voz 1 05:47 sí

Voz 2 05:50 no aceptaba no aceptaban eso no cuanto sólo somos los que hemos a casa yo la quiero muchísimo doy mi vida por ella pero ellos también pero este no lo entienda no no se no se pierda

Voz 1 06:10 es el mayor el te da más problemas el que leen

Voz 4 06:14 sí tiene más resistencia

Voz 2 06:24 fue que han más moto la falta de su papa sabes yo quizás comprendan que intentó oye llena de su hueco pero no lo hago pues vale yo a la madre me damos la quiero muchísimo y ella me mí también mi espero que no sé qué camino tomar

Voz 1 06:55 yo que que Le Petit este matrimonio que contestó ella

Voz 3 06:59 sí pero lo niños

Voz 2 07:03 sí

Voz 3 07:09 no sé no lo sé

Voz 2 07:12 yo ya me dijo que si me pasaba con ella al momento para los niños no quiero que sufra no quiero que lo pasan mal mal me conocen de toda la vida somos vecinos quizás ese sea el problema no lo sé no lo sé si no fuerza éramos menos quizás no hay vamos lo qué hago

Voz 1 07:44 y es que yo nunca doy consejos

Voz 2 07:48 es que no son hiciese

Voz 1 07:52 claro aquí en en en nuestra cuenta en Twitter no los oyentes pues están escribiendo lo que lo que opinan Bandolera por ejemplo entiende que es verdad que es muy complicado que siempre pasa cuando hay una relación que que hay niños de de de otra pareja no no suelen aceptarlo y que al final es el tiempo lo que te ayuda a decía Pokemon también que el tiempo te va te va a ayudar

Voz 2 08:16 a ver yo los los hilos facer todo como si fuera pero ellos sin embargo ameno

Voz 1 08:26 porque se puede hablar con ellos directamente ellos tienen ganas de de hablar de hacerse entender

Voz 2 08:33 ya habla con ellos sobre todo con una mayor

Voz 3 08:38 me dijo que yo nunca sale a su padre

Voz 1 08:43 Doña

Voz 3 08:46 bueno

Voz 2 08:48 porque yo quiero Lamo quiero estar con ella come no saber cómo soluciona ves vamos

Voz 1 09:03 Isabel la madre que está sufriendo Summer

Voz 2 09:11 yo soy pedía también sufre a mi me da igual yo mi espalda cuanto todo pero lo que más me duele es la tengo visto llorar lo que tengo

Voz 3 09:32 no no sé yo lo estoy que ellos ya te digo los quiero como se fueran amigos no lo son

Voz 2 09:43 se lo hice un embargo ellos a mí no me entiendo porque lo único que hago es bondad

Voz 3 09:52 pagar la familia para para todos

Voz 2 09:56 intento estar ahí los sino a buscar al colegio los firmaba

Voz 1 10:04 estamos ante que Montes es sorprendente no que que quedó bueno que no sientan todo lo que haces por ellos y lo que has hecho por ellos

Voz 2 10:13 ya pero cuando yo los llevaba ahí los traía

Voz 3 10:19 yo no estaba con su mamá

Voz 1 10:23 es cuando cuando nos ven juntos

Voz 2 10:27 cuando perdóname cuando murió el padre yo me hice cargo porque somos vecinos puerta con puerta yo lo llevaba al colegio de los traía no tenía nada con su mamá

Voz 1 10:43 quien no es cuando han empezado a tener una relación sentimental cuando los niños ya no han querido

Voz 4 10:50 para que todo estuviera están cerca

Voz 2 10:56 cuando los iba a buscar y los llevaba en el coche quita hombre número estaba muy bien pero de repente además te lo voy a decir así cuando unos vieron abrazado basándonos pues fue cuando me acortaron me cortaron el habla

Voz 3 11:22 no sé qué hacer

Voz 2 11:25 uno de los más completa

Voz 1 11:28 yo voy a leerte los comentarios si si te parece vamos a invitar a que algún oyente que haya pasado por algo parecido nos llame nos cuente cómo lo gestionó si se resolvió en fin si alguien cree que tiene una buena aportación por favor que la haga que marque el mismo número de teléfono que es marcado tú el novecientos cien ochocientos Hummer muchísimo ánimo