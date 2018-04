Michel: "Cuando estaba enganchado a la cocaína tenía una deuda de 38 mil euros. El traficante me dijo que mi vida le costaría mil"

Voz 1 00:00 hola Michel buenas noches buenas noches está usted en ruta verdad conduciendo bueno con manos libres entienda verdad muy bien pues cuando quieras gracias por llamar

Voz 2 00:14 yo lo estoy d'Història ya sabes que he son muchos dientes mancha o Sabina solito tiene una nueva día

Voz 3 00:24 pero yo he este tema hay que hablarlo claro y conciso ser legales yo no

Voz 2 00:30 muy bien

Voz 3 00:33 no me gustaría que me mal de interpretación la palabra Asturias después de la llamada dejó se ha llamado un chaval que había estado diecisiete años verdad

Voz 1 00:43 sí

Voz 2 00:44 eso es un problema se eso eso lo que tiene José de su problema mira el problema de la droga de la cocaína es que te engañas teniendo como puede ser chaval sabiendo que en quince días centro en algún centro diga que hace diez días que ha tomado cocaína ella tienen envía opiniones de opinión de diecisiete años te con ese chaval no por su padre no pues nadie no debería de ponerse una espejo y estoy yo qué es lo que quiero hacer con mi vida quiero acabar con Nissan y dos contar con unos que con no sé cuantos contemplas en el banco mira las deudas siempre siempre se pagan siempre era cocaína sales lo más fácil que que te puedas imaginar simplemente es querer decir bueno yo lo que quiero yo que lo que quiero es esta vida para siempre para que mi vida porque si tú empiezan a engañar mismo no engañan a nadie en años tú mismo si a la gente le da igual que tu con su más que no consuma eres sí sí a tiro de pasa algo su padre lo mayor algunos días unos meses unos años pero a pasar a la historia como una persona que ha fallecido por consumo de cocaína pero tiene su con cuarenta años cuarenta años tienes toda la vida por delante eres capaz de hacer lo que tú te proponga lo que tú quieras lo que tú quieras te lo digo por experiencia por mi experiencia bueno vamos a ver lo primero que se tiene que preguntar quiero seguir consumiendo sí o no porque ahí yo creo que no lo tiene claro porque así me dice que tiene que tener un centro dentro de quince días y hace diez días consumió no

Voz 3 02:33 no me acuerdo

Voz 2 02:34 esto hay que tratarlo así mi centro médico y psicólogo no puede ser más fuerte puede ser menos fuertes mentalmente pero si me dices que tienes a tu padre es Acula que tienen setenta y le estar echando este marrón marrón marrones tuyo el marrón de tu padre mi madre no no es marrones tuyo te va a pedir se trata de Credito eres tú te tiene que plantearse papelito eres tú que encierra un mundo

Voz 3 03:04 en el cava árabe podía que no se enteran

Voz 2 03:09 si a nadie le importa el apoyo claro a su apoyo a nadie importa

Voz 3 03:14 dar a la historia

Voz 2 03:17 un mal fumar no es no tener para consumir no saber Sally tener que robar entrar eso he hecho daño a dio vida he tenido la suerte de tener trabajo siempre al para alante pero lo primero que te tienes que preguntar yo voy a poner un espejo mirarse a los ojos y aquí que es lo que quiero hacer con mi vida que no soy un ruina a toda la vida no quiero tener familia no si se echa a su tío lo sencillo que lo fácil que es tener una nueva vida si supiese lo fácil que es simplemente decir no ni dentro ni médicos ni no no círculo del problema de esto es el artículo ascendiera alrededor porque no no yo

Voz 1 04:08 esto Pacino Banesto Illes sólo Michel fácil limpiar el círculo quitarse de encima a los pocos amigos que uno tiene

Voz 2 04:18 facilísimo a nado

Voz 1 04:20 son los amigos

Voz 2 04:22 esto es Chente tu mismo decirlo que quiere dar querer consumir toda tu vida seguir engañando chilla pero si no quieren estar que hizo bueno voy a subir tres mil metros pero me voy a subirle boca no no voy a subir tres metros andando entiende por dónde voy tú tienes que si no ya hasta aquí hemos llegado muy amigos ni amigas igual aunque no tenemos amigos yo yo tengo los amigos contar con los dedos de una mano amigos amigos a los cuales conoce mi problema serio los cuales me antes ninguna mano creando un puesto de trabajo el texto hoy en día gracias a Dios pues mira pues suelto por desgracia estoy trabajando en un trabajo que me encanta tengo posibilidades de poder cambiar de trabajo más fácil de lo que la gente piensa si yo estoy de acuerdo un centro lo que no piensa uno lo piensa lo que no piensa uno lo pienso a otro tú imagínate meter treinta personas con problemas en una habitación si el micólogo puede hacer muchas cosas no te comento que te quedas sola tú solo tú eres tú tú no puedes pensar es que mi padre tiene setenta

Voz 3 05:34 daños es que cargar con el marrón ojo

Voz 2 05:36 no lo estoy criticando echaba tiene un problema muy serio muy pero que muy serio más serio lo que él piensa

Voz 1 05:44 Michel le está usted hablando como si fuera un gran amigo vale yo creo que eso es así él puede recibir la la confianza desde la que él estás hablando tú precisamente porque has pasado por algo parecido

Voz 3 05:56 no no no algo parecido no diecisiete años de consumo algo parecido a diecisiete años de consumo pero ojo de consumo de dos pollos diario no de tontería de buscarme la ruina para los restos de mi vida que me dejaban un tiro en cualquier

Voz 2 06:10 entonces

Voz 3 06:11 porque por suerte o por desgracia yo trabajaba pude ir

Voz 2 06:15 venga se pagan salga Arena la tengo dudas siempre se pagan siempre o de una

Voz 3 06:21 manera o de otra

Voz 2 06:23 pero en este caso estamos hablando de la persona que es lo que quiere hacer con su vida esa es la pregunta que se quedase se tiene que hacer eso es lo que tiene que tener claro que quiero hacer con mi vida yo quiero ser una casa

Voz 3 06:38 lo más mal fundar una familia el día alemán

Voz 2 06:40 mañana porque hay mucha con cuarenta años no estar dejan con cuarenta años no es tarde destape para nada tiene toda la verdad es que su padre no setenta años aún le quedan treinta años me entiendes por donde voy lo que no puedes hacer es engañar te aquí mismo chat un acuerdo

Voz 3 07:02 he cobra Archer a toda una copita nada no déjate mira lo primero que tienes que hacer es Costa

Voz 2 07:07 con tu pasado por completo por completo por completo te tienes que querer más que a nadie en este mundo yo que quiero más que a mi vida a nadie quiere a nadie más que a mí luego vale tu madre mía pero amigos míos en la cocaína no existen no existen te lo digo yo tú eres amigo mientras tienes la bolsa cuando no tiene la Bolsa no es una más para los amigos de verdad luego te lo demuestran luego te lo demuestran las han salido olvidan tu pasado lo que eres lo que tiene lo que quiere ver lo que eres capaz de llegar a hacer no sé no sé como explicarte a cogerla va a tu madre a tu padre decirle todo Alabama

Voz 3 07:59 si las hubieran conseguido no podemos lo Alcampo este fin de semana lo vamos a buscar un restauran bueno comer amor aquí notamos una ya MoMA tienes que ir a comprar

Voz 2 08:08 el contigo y dejarte las amistades la cocaína no digo Macarena la cocaína no tiene amigos

Voz 3 08:14 eh

Voz 2 08:15 no tiene amigos a mi caso hablo con mi experiencia no tiene amigo no conoce de amistad no conoce de cariño no conoce veamos hoy hoy después Leo

Voz 3 08:30 ocho nueve diez once años que hace que yo no consumo ya ni me acuerdo ni me quiero acordar

Voz 2 08:35 soy persona

Voz 3 08:38 cuando mira a trabajar mi mujer me ha dicho que me querían es lo más grande que me puede pasar en la vida hijos me ha llamado diciéndome topa como no llevaba bien venga vamos chulo que es tu primer día después de Semana Santa si sueldo que vale la vida eso es lo que vale o que te me tu hermano tu hermana como ha dicho bien yo estoy como poco por ahí

Voz 2 08:59 tener una vida tener ida eso es lo fundamental para su tú te pones delante del espejo y es verdad de chaval leí

Voz 3 09:09 mira que yo no he sido capaz de salir de aquí

Voz 2 09:11 es que en ningún centro si los centros sí puede ser que si alguno pero la gran mayoría vuelven a casa

Voz 1 09:18 Fran Bueno no quiere no se puede

Voz 2 09:21 exactamente Macarena querer es poder mira el ser humano no tienen ni idea de lo que puede llegar no tiene idea de lo que podemos llegar a ser capaces ganaré yo te lo digo yo lo tenemos

Voz 1 09:38 de lo que podemos aguantar verdad

Voz 3 09:42 es que no te haces una idea yo me quedo con una deuda de treinta y ocho minero pero escucha una deuda con el médico venir con un único en un año no no no

Voz 2 09:51 no

Voz 3 09:51 Cortés Colomo que venían todas las semanas a mi casa

Voz 1 09:54 bien

Voz 3 09:56 yo que me decían escucha que me cuestan seis mil euros tuviera me cuesta mil euros bola de tu hijo me cuesta

Voz 2 10:03 por eso eso eso es eso

Voz 3 10:06 eso se la perla cocaína pero es que vayan suman copiar tres mileurista en hoteles

Voz 2 10:11 eso no va a salir en tu vida ahora si tú te pones delante de un espejo y joyero Franco contigo mismo Macarena no te hacen falta centros hacen falta hincapié porque era cocaína no produce dolor la cocaína no tiene dolor tiene dolor la heroína tiene en un momento dado pues las pastillas estas que le tan tranquilo fanzine y todo eso

Voz 1 10:41 si algún síntoma de abstinencia pero nada más

Voz 2 10:44 la cocaína no cocaína es tener Coco limpio

Voz 3 10:49 no no yo quiero ser persona yo quiero ser humano hombre yo quiero que me la gente era amiga de todo me acuerdo de maravilla

Voz 2 10:56 lo que no te hablen Nati del tema muy unidos pero huir como si lo cuando ves a alguien de tu alrededor mil como si hubiera sido un Miura yo estoy solo en la cara

Voz 3 11:13 lo del tema y me parece muy bien

Voz 2 11:16 no hemos sido muy buenos amigos una amistad pero tú a él yo aquí porque yo quiero ser vivida que escucha cuarenta años más de cuarenta años está en la flor de la vida en la flor de la vida es verdad porque viene de vuelta de todo sea cual sea el problema de los cuarenta años

Voz 1 11:36 cuál es colores

Voz 2 11:39 las respeto pero que buena frase

Voz 1 11:41 sé que William Michel

Voz 3 11:44 dices sabe cuál es el problema de los cuarenta que la literatura no lo vemos pero los pollos los demorar tres kilómetro

Voz 2 11:51 lo entiende y sobre todo querer decir yo

Voz 3 11:58 tan fácil llevar casa p'alante llevar a mi madre me enseñó a los sábados y los domingos levantarme cogí Lotto nos al campo coger caracoles tiene que tontería a coger esto

Voz 2 12:11 mira qué tontería con alguna tontería pero una tontería que es un mundo porque a tu padre lo vas a hacer feliz sabiendo de quién

Voz 3 12:20 me refiero a papá mucha te me del centro histórico pena recoger mal trabajo trabajo y mi coche te lo vas a llevar tu Jimmy sueltos dejar tu imitaban con lo que estamos no pasa hacerse Macarena yo con veinte euros tan sólo habrá dinero lo somos

Voz 2 12:39 por qué no necesita a no necesita más si en la vida uno se tiene que apañar con lo que tiene la cocaína lo único que te trae son fantasía y trae te es un mundo que no existe no existe lo que tiene lo que tengo en el coco con una raya de coca no existe es mentira todos es o es él

Voz 3 13:02 momento necesitaron ahora cuando taras bueno pues yo yo estar tumbada en la cama mirando el techo pero es que mañana por la mañana para levantar dicen alguna acierto otro pollo

Voz 2 13:17 escucha el color era Teresa si esa es la realidad para que no tiene yo el que no tiene para trabajar que tiene como el chaval que ese sí que tiene un par de hoy como decimos aquí un par de verse revoleen que con diecisiete años de cárcel el tío pedí ya está al lado de su padre oyendo la radio ese chavales para dar este tío estoy persona que tiene miedo es que tengo que decir te otros total no todo el mundo se en haya otro primero con todo el respeto de mi corazón eh no

Voz 3 13:56 se nosotros es que hay que hablarles clave

Voz 2 13:59 claro y conciso ya la cara eso lo diga él mismo a la cara

Voz 1 14:04 entiendo que un día a ti te hablaron así también

Voz 2 14:07 no no no no yo yo nadie

Voz 1 14:10 sí hablo si una mañana fue tu propia voz la que te habló en estos términos

Voz 3 14:15 me tus era igual Le dije pero yo qué es lo que quiera se lo había si yo ya graves está

Voz 4 14:23 hola soy mi casa siempre

Voz 3 14:25 ella una decente corta me quede solo hombre Cobeño entonces tu mundo no pues es que no me interesa ninguno a mí no me interesa ninguno me interesaba lo que tengo zona lo que tengo ahora que ella mano a tres amigos para tomar café y han juntado

Voz 2 14:42 sí eso eso me interesa eso me interesa o qué

Voz 3 14:47 hermano mediano a pescar porque sabían que estaba de vacaciones

Voz 2 14:51 me entiendes o ya Macarena pensó lo que te tienes que interesa no te tiene que interesar El Círculo que te

Voz 3 15:01 en esa actualmente no no no ya te digo

Voz 2 15:03 los centros bueno pues vale yo

Voz 3 15:06 de ETA me Jordi un proyecto que cuando llegan a Proyecto Hombre me dice pero

Voz 2 15:09 no yo creo que el agua

Voz 3 15:13 si esto es lo tiene más claro yo yo tenía claro desde el día que no escucha

Voz 2 15:16 donde la espejo hizo pero yo que estoy haciendo haciendo el mono y me quedé con treinta y ocho mil euros

Voz 3 15:23 suda

Voz 2 15:26 que eso sí que es un marrón eh sí

Voz 3 15:29 es su parte

Voz 1 15:36 pues yo creo que no se puede no se puede decir más alto ni más claro

Voz 3 15:41 se os toda la suerte del mundo pero déjeme suerte no les vale vale la suya

Voz 2 15:46 vale

Voz 3 15:47 ya porque él tiene trabajo pues les dan pero ellos lo tienen del trabajo y lo conozco no les den ir el dinero ya tiene así consumiendo porque eso es que no soy consumiendo eso te asume dejamos eso te absorbe pero si tu padre te herida porque va a llegar el momento que el día trabajo y lo deba llevar ropa de televisor padre igual no le robó el padre o la madre y cuando no yo soy Coque con todo el cariño del mundo pero es que hay que hablarles

Voz 2 16:20 sí se honrado contigo mismo ojos y me está oyendo se hago contigo mismo corto

Voz 3 16:30 ya ya mañana por la mañana te dabas las ganas de sol se hasta aquí hemos llevado a cabo para empezaron una lucha de quince días yo no tiene va

Voz 2 16:43 no tiene más no tiene más

Voz 3 16:46 es decir a la gente no no no no oye cuando me lo tomo todo no yo cambiarias tal número móvil hasta mi número de móvil lo cambiaba

Voz 1 16:55 pues es una idea

Voz 3 16:58 yo yo esto como lo puedo pagar porque las todo mira todo tiene solución es la vida de los que te Bétera te va a menos que se te caiga una una va con encima de que te pase una desgracia pero la cocaína fusilar cocaína es él estuvo al que va a ser comprarla la cocaína no viene te toca la puerta hola toma nos no no no estuviera comprar

Voz 2 17:22 entiende acuerdo me voy

Voz 1 17:24 no nos vamos a quedar con eso yo espero de verdad de corazón que Jose haya escuchado cada una de las de las palabras que te han salido del gracias por llamar

Voz 3 17:34 el más profundo de mi respeto eh porque es un problema o lo que tener chaval encima tener un problema aunque tiene una solución vamos hizo falta hizo enhorabuena bonito tú los diecisiete años de cárcel

Voz 2 17:47 no

Voz 3 17:48 que se una a su padre y a su padre muerto

Voz 2 17:51 sí

Voz 3 17:52 la lotes que te vaya bien en la vida y te deseo lo mejor

Voz 2 17:55 por del mundo tanto a uno coma otros ya vosotros Un besito para todos para la ruta del Levante para el resto de España igual

Voz 1 18:06 para todos ellos un abrazo muy cariñoso Míchel