"La campaña de desprestigio es deliberada. Lo próximo será acabar todos en la cárcel"

Voz 1727 00:00 o contra la ONG Pro Activa Open Apps que ha salvado la vida a más de veinte mil personas en el Mediterráneo desde hace tres años pero que ahora se enfrenta a un proceso penal en Italia por haberse negado a devolver

Voz 1 00:11 a los guardacostas libios a doscientas personas que hubieran precisamente de aquel país Oscar Camps director de Pro Activa Open Arms buenos días unos dos

Voz 1727 00:22 lo primero Oscar sabemos que estas recorriendo Europa en busca de un nuevo barco para poder reemprender rescates porque el Open Arms está bloqueado en Sicilia a la espera de que el juez tome una decisión habéis hecho avances tenéis una embarcación nueva

Voz 2 00:36 bueno eso vamos eliminando embarcaciones tendremos palistas sí pero los que decidirlo de forma inminente más que nada más que no podemos tampoco dejar de ser testigos de lo que ocurre el Mediterráneo icono poder seguir poniendo todos los medios de comunicación también

Voz 1727 00:54 qué está pasando Óscar porque hemos contado el caso de los bomberos sevillanos en Grecia hemos contado el caso de Lena Malena vuestro barco detenido en en Sicilia que está pasando en el Mediterráneo

Voz 2 01:06 bueno creo que de alguna manera están buscando el poder actuar al margen de ya no de meter Arnedo el derecho marítimo internacional ir amparándose en acuerdos bilaterales Acuerdos extraños en financiar grupos armados bien en dotar de elementos a grupos armados que retengan por lo militar a los que quieren oir por otro lado pues bueno en una campaña de descrédito de descrédito empezó en el dos mil dieciséis destaca el vetando las organizaciones humanitarias pero es que ahora ya son acusarlo imputando a los balcones volvieron lo muy lejos los hemos era que estaremos en la cárcel todos no Médicos Sin Fronteras no se nos ha librado tampoco salen de un conflicto en aguas internacionales hace dos días cosa que que está actuando de una manera deliberada y contra los derechos humanos contra los convenios internacionales sí que incluso va a contra la orden Martin me trató no no sabemos por qué

Voz 1727 02:12 el Gobierno de España os respalda habéis tenido contactos habituales desde que estalló esta crisis como otro barco

Voz 2 02:20 bueno la hemos forzado todos los contactos a todos los niveles desde el protocolo normal y habitual hasta altos niveles somos conscientes de que el ministro de Asuntos Exteriores está al día del tema citado el cónsul de el corredor que tenemos en Italia el honorario en en el Palermo no ha hecho saber que hay interés en que esto acabe de la mejor manera posible pero vamos creo que que que es una a través de la intervención del Estado no no no pinta nada bien no porque en situaciones es bastante critican ahora mismo

Voz 1727 03:01 en realidad debería ser una acción coordinada de gobiernos europeos porque son distintos los gobiernos europeos que como venimos contando a los gobiernos pero sí las justicia de de distintos países están tomando medidas ahora precisamente contra la sociedad civil que defiende derechos de inmigrantes y refugiados como están Oscar anímicamente los dos miembros de la ONG que se enfrentan a penas concretas de tres años de cárcel ya quince mil euros de multa

Voz 2 03:27 quince mil euros por cada persona desembarcaba Mi tales pasando de tres millones para la organización más de tres millones de multa parado el con penas de cárcel para para el capitán y la la jefa de misión de momento no claro son acusaciones muy graves es de lo más grave que ha habido en en en juntar ya no no no no entendemos cómo después de haber estar un año y medio trabajando codo con codo con la Guardia Costera de haber desembarcado en Italia veinte mil personas por orden del ministerio de Interior italiano que habrá de golpe pero después de unas elecciones haya cambios de normas en medio de un rescate que te encuentres con quedando tan cambiando todo y a los libios sin una reunión previa siempre un aviso previo sin sin poder darte la opción de es decir nada para no claro esto es todo demasiado forzado como para ser una casualidad no entonces bueno aquí hay acuerdos bilaterales que desconocemos que desconocemos el contenido de estos acuerdos por lo tanto defendernos durante de esta situación es bastante difícil sobre todo de carácter humanitario de nuestra acción hizo tarta B Grupo A para delinquir es el colmo no los hemos organizado para delinquir llamamos es limpiando en el en Grecia dos años y a un año de una Medrano yo creo que es lo real no pero bueno

Voz 1727 04:51 qué le dirías Oscar a quiénes vuelven a argumentarlo del efecto llamada a esos que dicen que si las ONGs hacen rescates cada vez más cerca de la costa más migrantes se van a sentir seguros a la hora de decidir si intentan el viaje o no

Voz 1 05:05 vamos a ver el efecto llamada

Voz 3 05:07 me parece muy muy cómico no han multiplicado por cuatro las las las llegadas y no hay ninguna organización navegando entre España y Marruecos no Grecia el exactamente los mismos se lleva al veintitrés por ciento de la presión migratoria o una ONG Acción efecto llamada y lo que es el canal de Sicilia que es donde estamos hablando ahora la acostara de pero nadie baja a menos de veinticuatro de ellas y por orden de la guardia costera nacido en aguas internacionales es más el último rescate éste en cuestión que nos ha traído el problema estaba a setenta y cuatro millas de la costa más de quince kilómetros de la costa no en esa zona transitan noventa y siete mil barcos mercantes al año es decir doscientos cincuenta barcos al día es decir diez barcos a la hora cruzando por esa zona que haya una organización la allí en medio de todo ese caos de porque es una ruta marítima muy fue dada no es un efecto llamada no ahora

Voz 4 06:05 no esto no ha dado alas a Luis

Voz 3 06:07 el grupos de extrema derecha a alimentarse con esto con esto tengo que cargar contra las ONGs que Bono que había que montar la campaña y así siguió