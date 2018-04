"54 años, dos empleos por 500 euros al mes y compartiendo piso"

Voz 3

buenos días Pepa buenos días a todos los escuche todos los días y hoy ABC ha hecho en la pregunta clave para mí que si desconectar del trabajo pues por desgracia no puedo desconectar pero no porque tenga un trabajo que me lo tiene que traer a casa sino porque me rompen la cabeza el pensar lamió las horas que me levanto que me tengo que ir a Madrid que vengo y luego me tengo que ir a tu trabajo aquí por la tarde hasta las siete de la tarde para que para que a fin de mes sean quinientos euros estoy divorciada tengo dos hijos una universidad bueno que no llegó a fin de mes he tenido que buscar compañero para que me ayude a pagar el alquiler de piso es una tragedia porque tengo cincuenta y cuatro años recientes el hijo es pues no les puedo estar dando lo que a mi me gustaría darles para qué estudias una con una vida un poquito más más digna pero esto de trabajar y que en el paro no nos quedamos registrados es una falacia muy grande es una tomadura de pelo porque aunque estemos trabajando tenemos que conseguir dinero para otro sitio porque no llegamos a fin de mes ni para pagar la luz y el gas ni siquiera tenemos para irnos de vacaciones o sea que sí que me entregó el trabajo a casa pero es porque me rompe la cabeza el pensar que une que estoy todo el día fuera de casa no no es suficiente ya que muchas gracias un beso para todos