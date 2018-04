Villegas: "No renunciamos a recuperar el dinero de los Prespuestos no ejecutado"

pues de la verdad es que Capello el que hoy es verdad que el presupuesto del año pasado pues hubo partidas que finalmente no se ejecutaron mayoritariamente hecha se escucharon lo presupuestado por el parque serios pero se usaron sobre todo lo que tiene que ver es como decís vosotros con la investigación del desarrollo y la la ciencia la verdad es que el Gobierno durante dos mil insisten no ha sido capaz de establecer los mecanismos para que ese dinero que estaba ahí los presupuestos finalmente se pudiera aplicar supongo que el que apruebe el mes de julio no ayuda a que se pueden ejecutar todas las partidas pero me aprendiendo de lo que se ha hecho mal que el año pasado lo vamos a hacer ese seguimiento exhaustivo para que es poder aplicar esos esos mecanismos para que creo que está ahí está su estado pueda llegar a una partida tan importante para España como son las partidas que fomenta la investigación el desarrollo que además han sido las más perjudicadas durante durante la crisis y durante los gobiernos del Partido Popular

Voz 1089

02:44

que partidas a analizadas ha sabido y bajas importantes ha habido otros tres hechos que creo explica por un lado y ha habido que ajustarse al déficit una desviación en el año dos mil diecisiete hemos hecho se hemos hecho un esfuerzo para no gastar más de lo que teníamos no gastar mucho más de lo que teníamos porque España pesaje sigue creciendo y seguimos gastando más de lo que ingresamos pero hemos conseguido por lo menos que daños por primera vez se cumpla el objetivo previsto por el Gobierno y que España no se desvíe de ese objetivo de déficit y era si conseguimos eso también para el dos mil dieciocho horas se presupuestó bajar el déficit al dos coma dos decíroslo gastamos unos Juegos por ciento más de lo que ingresamos saldremos de mecanismo de seguimiento europeas y por lo tanto tendremos libertad para hacer presupuestos que también es verdad que los presupuestos de dos mil dieciocho hay cinco mil millones más de transferencia al a comunidades autónomas y ayuntamientos que son los que los que realizan más del noventa por ciento el gasto en políticas sociales educación y sanidad no por lo tanto hay más dinero en la comunidades autónomas a los ayuntamientos para hacer esas políticas si bien es verdad que efectivamente esas no son las políticas finalista no puedes controlar adónde va directamente ese dinero si por lo tanto eso no son las las partidas exactas que queríamos que se que se pudiera hacer desde desde el Gobierno central y por último hay que ser justo no todo son incumplimientos ayer el Partido Popular demostración de la mesa exigencias nuevas que no estaban cuantificadas pero esos presupuestos no como puede ser la rebaja del IRPF cuantificar las que estaba denunciar la investidura pero no estaba cuantificada y para este año hemos tenido pues eso los mil millones que se anuncio de rebaja de del IRPF para el año dos mil dieciocho y también la subida de las pensiones cuantificada en esos presupuestos por lo tanto que efectivamente hay que se han ajustado sean asustado cifras pero no renunciamos a que en el total de la legislatura aunque el Kun incumplido los compromisos anuales tenían el año que viene presupuesto dos mil veinte fuera ya del control de déficit de la Unión Europea podamos recuperar lo que ha hecho llegar a unas cifras globales estén dentro de lo ha colgado en el pleno de investidura