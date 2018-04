Francisco Jódar (Murcia): "La ley y los acuerdos están para cumplirse"

Voz 0781

00:15

pues sí la verdad es que se trata de una cuestión regulada por una ley la ley el memorándum en el que hubo consenso entre Castilla La Mancha Levante el Levante no solamente Murcia es Alicante y es Almería hubo un pacto un acuerdo en el que lógicamente ambas partes tienen que ceder algo se elevó el mínimo de existencias el Entrepeñas y Buendía para que pueda haber trasvases desde doscientos cincuenta hasta cuatrocientos hectómetros con una finalidad la finalidad es siempre la misma el que haya una prioridad de las necesidades de la cuenca cedente que solamente se trasvase cuando allá es obra cuando haya excedentes se fijo en esa cantidad todo el mundo estuvo de acuerdo la verdad es que yo creo que la ley está para respetarla los acuerdos también no se puede funcionar con la ley del embudo invocar la ley del memorando cuando estábamos por debajo de los cuatrocientos hectómetros cúbicos desde del mes de mayo de este año o mejor dicho del año pasado y que ahora que ya está por encima pues esa ley que antes era invocada para no traspasar ahora se diga que no se vale que no vale esa ley porque ahora sí que permisible los trasvases puesto que se están respetando las necesidades de la cuenca cedente insisto desde la Región de Murcia desde el Levante entonces los usuarios de la cuenca del Segura no pedimos que quitarle el agua nadie sino solamente los sobrantes cuando los haya puesto puede ser traspasados y que además se pagan hice pagan agua en precios solamente expediente permisible en esta fase uno veinte hectómetros porque insisto hay que salvaguardar o salvaguardar siempre las necesidades de la cuenca cedente si pasáramos a la fase tras la fase tres Se podría traspasar más agua creo que todo está garantizado y no hay por qué tener miedo les reticencias ni mucho menos volver a recurrir como ha manifestado su intención es el nuevo trasvase recursos que quiero recordar que se han perdido Castilla-La Mancha ha recurrido todos sin pero alguno de los trasvases