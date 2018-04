“Decir que la turismofobia es el odio al turista es tratar de manipular una realidad”

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:07 curioso es decía mi mi abuela siempre decía que ningún borracho seguirle y es verdad o sea yo acabo de estar de viaje si tú me preguntas has hecho no no yo no soy turista nadie conoce como tal por más que todos finalmente somos siete en la ganando en tuberías no yo soy un turista más no no no

Voz 2 00:27 queremos ser viajeros no queremos es turistas bueno él el turismo

Voz 3 00:32 no les piscinas apartamentos playas campings turismo turismo turismo turismo pues bien herida vente el turismo es un gran invento

Voz 1995 00:47 turismo era era un gran invento hasta que dejó de ser los turistas se han convertido casi en los figurantes sin frase de todas las ciudades del mundo a veces los vecinos pues tratan de esquivar coches bicis motos y personas con cámaras de fotos que quieren tomar

Voz 0414 01:01 recuerdos absolutamente de todo el acostada verde que la Costa Blanca el agosto Adur Raed y que era la Costa Azul vamos a ver un sembrado logró hacer es cambiar loco ponerse al día ya hacer aquí la posta de Valdemorillo eso eso

Voz 1995 01:32 que esto antes ha sembrado descampado Pedro grabado muy buenos días muy buenos días Pedro es periodista escritor y autor del libro de éxito ya exceso de equipaje que es una reflexión sobre el turismo y las consecuencias que trae consigo porque lo cierto es que es una frase que solemos decir mucho en este programa Pedro nunca ha sido tan fácil viajar tan mal

Voz 6 01:55 está muy bien dicho como yo digo en un subtítulo de un capítulo ya como veis empezado con la promoción delicadamente Livin la vida low cost no tengo que mejorar hasta llegar a Boston

Voz 1995 02:07 que utilizas hace referencia al subtítulo en ese libro la película de Pedro Lazaga los años sesenta el turismo es un gran invento que tenía como protagonista a este gran Paco Martínez Soria teniendo en cuenta que en el país en el que vivimos parece que las cosas sobre turismo en general todo pero lo sólo sobre las el turismo las hemos pensado poco y no hemos llegado a ordenar demasiado en forma y tiempo oportuno cómo cómo podemos ahora ir para atrás es decir es posible empezar a ordenar algo que se nos viene encima hay que es muy evidente en ciudades como Madrid como Valencia que va a ser una de las principales preocupaciones esos habitantes en los próximos meses es posible regularlo ahora yo

Voz 6 02:45 no sé si las hemos pensado poco tanto como las hemos pensado mal en muchos aspectos no en todos España es potencia turística segundo destino turístico mundial subiendo tienen las infraestructuras que seguramente como casi ningún otro país lo que pasa es que esto se pensó en tiempos de Franco y de Fraga y con esto ya podría acabar la frase para ver que no son muy bien no es decir que que está hecho construido como se construyó casi todas esas cosas aquellas lo que es la industria principal Española de Turismo no con tierras que se mordía digamos al territorio con planeamientos urbanos un poco entre lo cambiando la ley con empleos precarios etcétera etcétera pero esto no sólo pasa en España pasa en otros lugares la reacción contra el turismo la crítica contra el turismo masivo pasa porque está empezando a ocurrir el turismo en las ciudades antes también había reacciones contrarias en otros territorios como estaban en la costa lejanos en islas paradisíacas igual nos enterábamos ahora cuando pasa en Barcelona en Madrid que hay medios de comunicación grandes en Ámsterdam en París pues nos enteramos más no es a partir de ahí es cuando yo empiezo a preguntarme qué demonios está pasando y que puede pasar y que se puede hacer

Voz 1995 03:47 el turista sigue siendo una palabra peyorativa decir turista en muchos sitios con amable ciudad vienen los turistas por más que vivimos desde hace mucho tiempo en muchos territorios y lo contaba en su se femenino la española hacia España vive en la costa la mayor parte del país

Voz 6 04:04 tiene mucho que ver como el gris tipo su duelo situada Sergio en el en el libro de la España vacía esa ese de hueco del donut inverso que habla Sergio busca a sus recursos turísticos para competir con la España llena de hecho uno de mis el capítulo el libro en el que el que hablo de la historia del turismo en España habló de la España llena porque es esa esa costa ese centro lo que está lleno tiene mucho que ver con el turismo no entonces el el rollo es el el modelo que hacemos el turismo no es malo es que qué tipo de turismo es bueno y qué tipo de turismo es malo el que te genera empleos precarios que resiente el medio ambiente la tierra el territorio el que provoca expulsiones de la población es es malo

Voz 2 04:42 el turismo que da dinero para todos si es equitativo es bueno pero es posible o India ser viajero no o hoy en día somos todos los luego lo romántico

Voz 1995 04:52 siempre yo si día hay causas perdí

Voz 2 04:54 vidas como no es que yo yo creo que yo siempre ha querido viajar y conocer sitios pero pero siento mal siento como es que Rosa es como estar otra vez una cola cuando siendo para ver el mismo monumento hasta qué punto que ya no lo hago busco sitios donde no hay tanto turismo tú crees que es pues el viajero en lugar turista hoy en día

Voz 6 05:13 que vivimos a mí me me parece muy dice me parece una diferente en la diferenciación en contra diferenciación llega a un punto con perdón y no te estoy llamando Nati porque a mí me he pasado también es una reflexión personal de sí ese es noble historia no es decir Kelme diferencia a mi del turista yo que pretende ser viajero como decías al principio todo turista se pretende viajero no el que ahora va a ir bien vi piensa que ha tenido una experiencia local dice no es que yo viajo de una manera distinta ya no sé si hay maneras distintas de viajar porque está tan masificado de viajar por lo tecnológico porque con la tecnología tenemos el mundo a nuestro alcance en un clic por el precio porque el mundo low cost el el eso de viajar tan mal viajar en todo tan mal como decías locos como decía yo es tan sencillo que está todo lleno a mí me pasa lo mismo que a ti a mi me parece que el viaje ahora que merece la pena el más o el interior o al o al pueblo que yo no tengo desgraciadamente pero si alguien tiene pueblo me lo quiere ofrecer Payá yo encantado pero es verdad que va a los sitios todo es como la yo La Gioconda en el Louvre que no hay narices de verla porque hay tanta gente alrededor tratando de verlo tratando de hacerse una foto con la experiencia de esta sí pero eso es eso es así eso no es ni mejor ni peor es como es no entonces lo que hay que ver es qué consecuencias tiene eso sobre la propia Gioconda o sobre París o sobre la gente que vive en París o sobre la economía de París etc etcétera digo París porque he puesto el ejemplo de la Mona Lisa

Voz 1995 06:30 bueno vamos a seguir hablando con Pedro sobre algo que nos afecta a todos de manera directa porque en este país nos pusimos de acuerdo hace mucho tiempo que el paisaje era uno de los principales recursos el paisaje el clima ayer justo hablábamos de de refugiados climáticos

Voz 1995 06:45 porque hay que empezar a ver sobre todo cuando vienen del norte de Europa algunos turistas como refugios climáticos que que vienen buscando durante un mes SO2 a nuestro país sea el sol encima que no tienen en en su entorno es interesante el tema del turismo es una de las grandes conversaciones pendientes que tiene el país y que aparece en el libro de Pedro Bravo exceso de equipaje

hoy por hoy con Toni Garrido cadenas

Voz 1995 07:15 exceso de equipaje porque el turismo es un gran invento hasta que deja de serlo apunta en el libro Pedro dado una cita de ducho estrene que dice todos los años en época de vacaciones desplaza un número de personas superior al conjunto de los ejércitos que guiaron todos los grandes conquistadores del mundo Nos íbamos empecé a tener miedo de Turismo Pedro

Voz 6 07:38 con esta música de fondo que se hace imposible tienen miedo nada estuvo muy bonito timo cólico bueno miedo del miedo yo creo que es feo tener o no es positiva esa emoción lo que hay que tener ese sentido de que es el Tour el turismo hasta ahora ha sido una palabra sin peros yo creo que hay como todo sector económico industrial y el turismo lo ese es el cuarto del mundo y en España es el diez por ciento del PIB pues habrá que empezar analizar si todo vale si todo vale para las empresas turísticas y todo vale para las ciudades y territorios que promocionan el turismo y todo vale para los ciudadanos que hasta ahora hemos aceptado que el turismo es un gran invento pero que hagan los Stefano estamos empezando a dar cuenta de que no lo es y quizá a partir de tengamos que también cambiar algunas prácticas que nosotros hacemos cuando vamos de turismo igual que nos estamos dando cuenta de comprar una camiseta abarata de esas de cinco euros igual está provocando que haya alguien que esté cobrando cincuenta céntimos por trabajar un día en unas condiciones horribles igual un vuelo low cost supone exactamente lo mismo que igual un hotel locos supone exactamente lo mismo un apartamento locos entonces el consumo digamos responsable tiene que trasladarse también al turismo porque es una forma de consumo

Voz 1995 08:42 este es interesante sacapuntas este jueves finalmente Rajoy recibe en la Moncloa a las Quiles que como todos saben es el apodo con el que se conoció a las camareras de piso de hoteles entre otras cosas se quejan de esto

Voz 8 08:54 que suponemos el treinta por ciento de las plantillas de los hoteles y hacemos el trabajo estructural y propio de un hotel porque los hoteles se abren para vender habitaciones pues no estuvieron externalizar los contratos fueron peor nos bajaron los salarios el cuarenta por ciento los días de vacaciones nos quitaron derechos fundamentales como es el libre derecho de a asociación en el calendario laboral cometen fraude en las redes social porque los contratos son de obra el servicio y no siempre se corresponden con lo que es la jornada laboral y luego la sobrecarga de trabajo el ninguneo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sea un montón de dieciocho días que tenemos que aguantar de motor de la economía

Voz 1995 09:35 este corte de este audio por parte de de una de las portavoces de las que deja a las claras uno de los grandes poemas el turismo cuando pensamos que el turismo es una fuente econó Mika que sostiene además gran parte del país y se olvida que hay una parte de ese sustento que cada vez ve que sus condiciones van a peor no solamente económicas e sino que cada año recibe menos por lo mismo que están haciendo incluso más dejarlas claras este este audio que que el reparto no es equitativo

Voz 6 10:02 sí es en el turismo es más sectores pero puedo hablar del turismo que es lo que me trae aquí los datos que se dan de Turismo Empleo son datos macro íbamos el empleo sube con el turismo cierto qué tipo de empleo sin duda es estacional precario temporal precario las que Luis lo retratan muy bien es decir si el turismo se construye sobre personas que no llegan a tener el derecho al trabajo digno y estamos hablando del derecho ha asumido hace muchísimo tiempo pues igual es que no merece la pena pero lo más terrible del dato es que los hoteles del dato no del hecho es que los hoteles en España hay en todo el mundo cada vez están más llenos a pesar de que se quejan de la competencia Airbnb lo que pasa es que cada vez más se Nos movemos más gente con lo cual hay espacio para todos los que están cada vez más llenos y cada vez tienen uno de los beneficios están a costa de las lumbares de los hombros y del trabajo de las Kelly iré mucha otra gente entonces

Voz 1995 10:53 son el setenta por ciento de la plantilla

Voz 6 10:55 claro Il setenta Si ese es el juego igual no queremos jugar así vamos año dos mil catorce esto

Voz 1995 11:03 noticias

Voz 0414 11:05 recordaran turistas desnudos en este supermercado del barrio de la Barceloneta ante el estupor del dependiente que termine echándonos con las manos vacías o casi los chicos

Voz 1995 11:15 no sabemos si ese tipo de situaciones donde turistas desnudos van a hacer la compra al supermercado son las que degenera en en la famosa turismo fobia de gente que ya está harta el turismo

Voz 9 11:29 soy contrario a todo tipo de violencia pero hacen muchos mucha mucho tiempo que los ciudadanos de la Barceloneta de Ciudad Bella de están siendo expulsados solida que ahora que alguien desde el pueblo toma su digamos Suu su ley porque es que no hay otra quién sale con la suya a los especuladores

Voz 1995 11:50 esa acción reacción es verdad que las edades han visto en mí un espacio muy corto de tiempo Pedro cómo cómo cambia el paisaje y cómo cambiaban los vecinos que Llanos son gente cercana en la que un el pide sal Sina o unos chavales que bajan desnudos a hacer la compra

Voz 6 12:03 bueno no bajan la compra vienen de juerga hice pasean como parte de la juerga por la mañana por la Barceloneta desnudos porque les parece muy gracioso a intervenir en el espacio público en una ciudad que les ha invitado amablemente a venir de esa manera no este momento es la chispa que hace saltar en Barcelona yo no diría la turismo fobia sino el el el la crítica al turismo cuando Ada Colau se presentan a las elecciones en su programa ya viene una revisión del modelo turístico de Barcelona y ahora mismo el turismo según las encuestas del Ayuntamiento de Barcelona es la principal preocupación de los ciudadanos de Barcelona entonces es decir que el turismo fobia es el odio al turista es tratar de manipular una realidad la turismo fobia que a mi me gusta que haya salido a la luz porque nos permite digamos repensar el fenómeno y por eso estamos aquí hablando porque si no hubiese habido esas quejas seguramente no estaríamos aquí hablando la turismo fue grito de desesperación de unas cuantas personas que ven cómo su vida ha sido transformada como decían en el corte que ha dispuesto no tanto por el turismo sino los con los que están especulando con el espacio y con la vivienda no porque al final lo que está penetrando son las apartamentos turísticos a través de fondos de inversión en los que por cierto también hay hoteles para quitar viviendas a en el alquiler convencional en que la gente tenga ir de Suu de su de su barrio no esté obvio te va a encantar

Voz 10 13:18 Yaris Nothing like que relax sin capos café con leche

Voz 0414 13:24 Plaza Mayor

Voz 1995 13:25 yo creo que hay que agradecerle Ana Botella en este momento que plenamente no se separó de ese sueño para algunos de ese Madrid Olímpico dices en el libro comentas intuyó que el año mil novecientos noventa y nueve se registraran en hoteles de la capital cinco coma cinco millones de personas en dos mil dieciséis once millones el doble a pesar de de esas palabras de de la que entonces era alcaldesa Ana Botella con el relax Encabo ciudades como Madrid están preparadas para un crecimiento para duplicar el número de personas que viene aquí me debo decir que desde dos mil dieciséis al dos mil dieciocho exponencialmente aumentaba todavía mucho más en uno de Camas la Gran Vía está llenándose de hoteles está en Madrid por ejemplo preparada para eso

Voz 6 14:08 lo que no está preparada es yo creo el el para entender lo que está pasando no están preparadas las administraciones la Comunidad de Madrid que es la que legisla en materia de turismo principalmente que tiene la más clara de las competencias el Ayuntamiento que está pretendiendo hacer cosas contra los apartamentos turísticos sin entender que el turismo no son sólo los apartamentos turísticos sino una masa de gente que viene a ver la ciudad y qué va va va va habitar la ciudad de cualquier manera habitar durante unos días entonces está preparada la ciudad yo creo que no estamos preparados para darnos cuenta de que esto requiere medidas no es Se dice mucho en Madrid no estamos tan mal como Barcelona como esperando a actuar para estar tan mal como Barcelona está y cuando está tan mal como Barcelona lo difícil es parar aquello de todas maneras el turismo que es un movimiento económico internacional es bastante complicado de parar la saturación del turismo está empezando a sentirse ahora y las primeras ciudades que no son ciudades como Barcelona Amsterdam y las medidas no está todavía viendo si funcionan o no funcionan porque las ciudades vive en una contradicción las ciudades y los territorios quieren más turismo porque el turismo es dinero a corto plazo es decir si yo fuese el alcalde el presidente comunidad autónoma o el presidente de gobierno tuviese que invertir un poquito dinero que tengo en turismo Bonnín más de lo invirtió en turismo igual en cuatro años puede enseñar resultados que me haga ganar las elecciones el resultados falsos económicos falsos como decíamos antes un poco mentirosos porque los datos de empleo no son realmente así etcétera etcétera Si invierte en I más D igual hasta dentro de veinte años no vemos los beneficios pero estaría diversificando un poco lo que sea el modelo económico de mi territorio en España nadie así porque además el turismo com se se cuenta como como exportación en la balanza de pagos España va va va va bastante floja de exportaciones y le viene muy bien tener la exportación del turismo entonces estamos metidos una especie de trampilla

Voz 2 15:47 sí de la que va a ser muy difícil salir donde Jean de respondo yo Tom no no se puede ser viajero yo me encantaría pensar que es posible pero yo creo que lo que ha dicho Pedro lo es también a ser dados

Voz 6 16:00 Hypo la cantidad de turistas también acaban con los encantos

Voz 11 16:04 ciudad atractiva para los turistas en el primer lugar no frase aquella empezamos hace ya nadie va allí porque siempre está lleno pues acabase está como en casa ella atendemos tractoristas tanto que cambiar el carácter auténtica de una ciudad es que eso es un una rueda de la deja

Voz 1995 16:22 sí es es una buena a los bares antiguos de Madrid ya no hay bares antiguos de Madrid fruto del éxito de que venga gente abrimos otros bares

Voz 6 16:32 hay una anécdota que deciden en el libro de creo que fue este verano no si este verano apareció una cría de delfín en una playa de Almería me parecen otros la gente que vaya que estaba llena fue a abrazarla y hacerse fotos la tenían verdadero amor y querían hacerse fotos con la fin a la que mataron de tanto quererla no pues esto está ocurriendo un poco con los territorios que me gusta me encanta Malasaña soy berlinés siquiera Malasaña porque me parece que es exactamente igual que me de Bellini de tanto ir mala Malasaña Malasaña ya no existe este la teatralización de Malasaña de Malasaña que te manden las playas enviaré al final no es lo que busca pero bueno esto hay que entender que es la quietud está busque desde la quietud tampoco está mal

Voz 1995 17:13 bueno en cualquier caso es bueno pensar y me parece que no es justo justo lo que estamos haciendo cuando pensamos en en turismo algo muy muy importante en este país Pedro Bravo tiene un libro bueno un libro de esos que lleno de citas de gente memorable adelantó esta caída de los viajeros el turismo que era desde luego un gran invento Pedro Bravo muchísimas gracias muchas gracias a vosotros

