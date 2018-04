“Es una contradicción que en las máquinas de los hospitales se vendan alimentos insanos”

Voz 1 00:00 otra iniciativa que ha dado que hablar en estos últimos días las últimas semanas y que tiene que ver también con la salud es un movimiento de un colectivo de médicos que quieren vendían a los hospitales sí pero no cualquier venden

Voz 2 00:12 la denuncia

Voz 3 00:14 Carlos Fernández hola buenos días hola buenos días vocal Diario

Voz 0927 00:17 es la Asociación de residentes de medicina preventiva bueno el grupo de activismo que lleva la campaña de las máquinas expendedoras que os está pasando por esta campaña no contra las máquinas de Vivendi no que se ha dicho lo contra alarma que no contra los productos sanos que hay en las en las máquinas de venden en los hospitales no

Voz 4 00:34 exactamente sí bueno surge la idea porque Medicina Preventiva Salud Pública nos dedicamos a para promover la salud y prevenir las enfermedades en la población entonces con el tema de la alimentación tenemos una enorme margen de mejora porque bueno salmos todo el mundo que la obesidad es un problema epidémico y en España también es una contradicción flagrante encontrar que en centro sanitario en hospitales que se venda los mismos alimentos y bebidas que son los causantes de de estos problemas no de pavimentación de obesidad entre

Voz 0927 01:01 hace no mucho hablábamos aquí con no recuerdo quién que nos denunciaba lo mal que se comía desde el punto de vista nutricional en los hospitales los enfermos ahora también esto sea que los que están acompañando no tienen noción en el hospital de ninguna manera Se tienen que ir fuera no porque realmente lo que se vende es lo de siempre en las en las máquinas o es que en las máquinas todavía el problema es mayor

Voz 4 01:27 es similar es como una especie de trampa donde no hay otra opción que comer eso tipo de alimento resulta procesados ricos en salen en azúcar principalmente en grasas instado insana son no no es que haya una máquina especial para un hospital sino que encontramos en cualquier para de metro igual que sí

Voz 0927 01:45 ah hace unas semanas Carlos estuvo en la presentación de esta iniciativa del Ministerio de Sanidad con un montón de colectivos entre ellos médicos en el que se anunciaba pues que se iba a retirar el diez por ciento de la de la azúcar de los alimentos grasas poco saludables ahí estaba la industria del diciendo que ellos en sus máquinas Ivana a vender productos mucho más sanos que hasta ahora es todo por lo menos hasta el momento para que cambian muy poquito no sí bueno

Voz 4 02:11 de hecho la Sociedad Española de Salud Pública ha escrito comunicado explicando su escepticismo ante esta medida porque por un lado la experiencia indica que este tipo de medidas voluntarias de la industria no suelen funciona no suelen llevarse a cabo por otro lado incluso aunque funcionen las reducciones muy pequeña hay realmente el impacto no creo que sea muy muy elevado entonces ahora no es el camino que hay que tomar medidas más decididas

Voz 0927 02:36 bueno habláis de claro de los problemas de salud de los problemas de obesidad en las personas mayores de los problemas de obesidad hasta el treinta y ocho por ciento en los niños que esto lleva a muchas muertes al cabo de del año y una parte es también lo mal que comemos cuando tenemos que recurrir a a estas máquinas no en bebidas alimentos y en todo no

Voz 4 02:57 el problema de la alimentación es un problema que es como una mesa que tiene muchas patas una de las patas es cuánto de disponibles están los alimentos es decir si estamos rodeados o no de alimentos sanos en el caso de las máquinas es un ejemplo flagrante de que hasta incluso nosotros estamos rodeados de alimentos Junta profeta

Voz 0927 03:14 ya Carlos tenéis ya respaldo no sólo sois vosotros sino que tenía respaldó de muchas sociedades médicas no

Voz 4 03:19 sí es si de sociedades científicas legado públicas también de nutrición de enfermería también ONGs incluso doce estudiantes de Medicina también también las apoyan

Voz 0927 03:30 vale vais a seguir adelante hubo con más iniciativas y presionando en todo esto no que que tenías en el horizonte más cercano

Voz 4 03:36 si el el horizonte lo principales están esta iniciativa que estamos llevando a cabo queremos presionar influir más en la Gerencia de los hospitales en los órganos en las autoridad responsable también estamos llevando a cabo un estudio en la ciudad de Madrid para ver hasta qué punto ponerle números a al al problema de en los hospitales de Madrid cuántas máquinas hay que supo de alimentos ahí para sabe que era un poco el problema que continuaremos con medidas más amplias caras al al cambiar el estén en torno alimentario que realmente está empujando la sociedad tener este problema de debería

Voz 0927 04:10 en Murcia se ha hecho ya si quieren que se va a obligar a sustituir esos productos sin sanos por otros más saludables como zumos frutas verduras etcétera no

Voz 4 04:18 si hay una o varias comunidades autónomas demente legislación la última que el conocimiento es Baleares están planteando aunque claro una cosa es la ley y luego la implantación de la ley que hay que tenerla

Voz 0927 04:32 eso es otra cosa bueno Carlos Fernández vocal de esas sociedades reside en telemedicina predecir preventiva muchísimas gracias

Voz 3 04:37 no gracias a Dios hasta luego Wendy hasta luego sin aditivos sin Yaris añadidos