Precariedad a pedales

Voz 0313

00:00

Mario Vargas Llosa escribió hace casi cincuenta años una de sus mejores novelas Conversaciones en la Catedral donde uno de los personajes se plantea compungido la pregunta de cuándo se jodió el Perú me acordado a menudo de esa frase porque es aplicable a muchas situaciones por ejemplo con una imagen que hace sólo un tiempo habríamos considerado tercermundista pero que hoy pasa por ser una especie como de como de símbolo de modernidad me refiero a la tribu de de ciclistas mensajeros que se desparrama sobretodo por las grandes ciudades con su mochila a cuestas pedazo mochila emulando a los típicos shows esos carros con un conductor que tira de ellos tan propios por ejemplo del sudeste asiático allí nos queda o nos quedaría la excusa del del exotismo de considerarlo una especie de tradición excusa barata por otra parte pero aquí no tenemos ni esa coartada esos chavales y chavalas o no tan chavales se que se mudo bajo la lluvia con viento haga frío calor para transportar desde un plato de lentejas hasta un móvil extraviado por cuatro perras o por dos esos son uno de los símbolos más visibles lamentables del nuevo precariedad hacen buena además esa teoría de que la miseria moral no tiene clases sea se puede aplicar en cualquier estrato y circunstancia siempre que tengas a alguien por debajo de tiro sí porque estos modernos y vistosos sistemas de mensajería a través de aplicaciones móviles no dejan de ser una especie como como de lujo low cost es decir lo que antes hace tiempo estaba al alcance de unos pocos ahora se extiende pero a costa de los currículos que están bastante o más pringados que nosotros a mí sinceramente me da bastante vergüenza no les propondrá ningún boicot ni que dejen de pedir cosas Domicilio porque sería perjudicarles aún más a ellos hombre pero sí al menos plantearnos alguna pregunta no en qué momento empezamos a considerar normal toda esta Dhanga era esto la globalización ese está la economía colaborativa famosa y la gran revolución que nos anunciaron a mi me parece que al final en digital lo analógico con motor o a pedales siempre en los mismos ganan también los de siempre es lo que hay